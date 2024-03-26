سر الارتجاف قبل النوم: تحليل لأسباب هذه الظاهرة الغامضة

أسباب الارتجاف الذي يحدث قبل النوم ما تزال ظاهرة غامضة وشائكة تشكل تحديًا للعلماء والمختصين على حد سواء. يتساءل الكثيرون عن السبب وراء هذه الظاهرة التي تجتاح الجسم فجأة قبل أن يغفو الشخص، وعما إذا كانت خطيرة؟

قبل النوم قد يعاني العديد منا من حالة غير مفهومة تجتاح جسمه بشكل فجائي – نوع من الارتجافات التي تعيدنا فجأة إلى الوعي. تناول الخبراء هذه الظاهرة الغامضة ويقدمون تفسيراتهم حول ما يحدث لأجسامنا عندما ترتجف أجسامنا فجأة قبل النوم.

من خلال استعراض الدراسات والأبحاث، ندرك أن هناك تفسيرات متعددة لهذه الظاهرة، ومع ذلك، ما زالت بعض الأسئلة تبقى دون إجابة بحسب ما نشر الموقع الألماني فت فور فن والذي يهتم بالجوانب الصحية. من حيث المبدأ، يفترض الخبراء انتشار هذه الظاهرة من 60 إلى 70 في المئة. هذا يعني أن هذه النسبة المئوية من جميع الأشخاص يتأثرون بتشنجات النوم مرة واحدة على الأقل في حياتهم.

أسباب الارتجاف

في عام 2013، تمت ملاحظة سلوك النوم لعشرة أشخاص والتحقيق فيه عن طريق دراسة النوم. ومع ذلك، خلصت الدراسة فقط إلى أن الارتجاف قبل النوم كان ظاهرة فسيولوجية ذات أنواع فرعية مختلفة.

توصلت دراسة نوعية مع موضوعين فقط إلى نتيجة مماثلة في عام 1998. وقيل في ذلك الوقت إن الإجهاد والإرهاق وقلة النوم يمكن أن تكون محفزات محتملة للتشنجات. يُعتقد أن هذه الظاهرة تتصل بعدة أسباب محتملة، بما في ذلك التوتر، والإرهاق، ونقص النوم. ومن الملاحظ أيضًا أنها قد تكون مرتبطة ببعض الحالات الصحية مثل متلازمة باركنسون، ولكن ما زالت هذه العلاقة غير واضحة.

بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن هناك عوامل جينية قد تسهم في التفاوت فيتكرار الظاهرة بين الأفراد. وبشكل عام، يعتبر الارتجاف قبل النوم ظاهرة فيزيولوجية طبيعية، وعادةً ما لا تشكل مشكلة صحية خطيرة. لكن في بعض الحالات، قد يكون من المستحسن استشارة الطبيب للتحقق من وجود أي أسباب مرتبطة بالحالة الصحية الفردية.

اضطرابات الهلع أو الرهاب

قد يكون الارتجاف ناتجًا عن اضطرابات الهلع أو الرهاب. في هذه الحالة، يكون الارتجاف أكثر شبهًا بالاستيقاظ الليلي الشديد ويتزامن في الغالب مع شعور أو خوف بالسقوط في حفرة. بيد أن الأطباء يؤكدون أن هذا أمر مختلف تمامًا عن ارتجاف النوم ولا يعتبر جزءًا منه

اضطراب التنفس أثناء النوم

أيضا إضطراب التنفس هو أمر مختلف، بحسب الموقع الألماني قد يحدث الارتجاف كرد فعل تنبيهية. يكون الهدف في هذه الحالة هوإيقاظ المصابين، مثلما هو الحال في حالات فرط النوم أثناء النوم. وقد يحدث الارتجاف لتنبيه الجسم وإعادة تنشيط التنفس. يحدث هذا الارتجاف في الغالب خلال فترة النوم وليس في مرحلة الانتقال للنوم.

بشكل عام، يجب على الشخص الذي يعاني من اضطرابات نوم مستمرة الذهاب إلى الطبيب. لأن "نقص النوم يجعل المرء مريضًا"، من المستحسن أن يقلل الشخص الذي يعاني من ارتجافات النوم الناجمة عن الضغوط من استهلاك الكافيين والتبغ. كما يمكن أن يؤدي تناول المنبهات أو المخدرات إلى تأثير سلبي على عادات النوم. من المفيد استشارة الطبيب للحصول على تقييم شامل وتوجيهات حول كيفية التعامل مع هذا الوضع في حال تكراره بصورة مزعجة.

أعده للعربية: علاء جمعة