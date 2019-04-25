 سريلانكا تحظر غطاء الوجه وسط ترحيب مشروط من قبل المسلمين | أخبار | DW | 29.04.2019

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أخبار

سريلانكا تحظر غطاء الوجه وسط ترحيب مشروط من قبل المسلمين

بدأ في سريلانكا تطبيق حظر تغطية الوجه بكل أشكالها وذلك وفق قانون طوارئ طبق بعد الهجمات على كنائس وفنادق شنها متشددون إسلاميون أسفرت عن مقتل وإصابة المئات. ويدعم بعض المسلمين حظر تغطية الوجه لكن ليس على المدى الطويل.

Relatives of victims react at a police mortuary following bomb blasts in Colombo (Reuters/D. Liyanawatte)

حظرت السلطات في سريلانكا ابتداء من اليوم الاثنين (29 نيسان/أبريل 2019) تغطية الوجه بكل أشكالها، بما في ذلك ارتداء النقاب، وذلك وفق قانون طوارئ بدأ تطبيقه بعد الهجمات الدموية التي شنها متشددون إسلامويون في عيد الفصح يوم الأحد الماضي. وقالت السلطات إن الإجراء سيساعد قوات الأمن في التعرف على الناس في إطار استمرار ملاحقة أي مهاجمين لم يتم القبض عليهم والشبكة الداعمة لهم بأنحاء البلاد. وقال متحدث باسم الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا لرويترز "صدر أمر رئاسي بحظر وضع أي غطاء للوجه، ويطبق هذا فورا". وقال بيان للرئاسة السريلانكية إن "الحظر هو لضمان الأمن الوطني (...) لا يجب على أحد أن يغطي وجهه بشكل يصعب التعرف عليه".

وجاء هذا الحظر بعد أن حض رجال دين محليون النساء المسلمات على عدم تغطية وجوههن وسط مخاوف من ردات فعل بعد التفجيرات التي قام بها جهاديون مرتبطون بتنظيم "الدولة الإسلامية".

وقالت جمعية علماء سريلانكا وهي أكبر هيئة إسلامية في البلاد، إنها تدعم حظرا قصير الأمد لدواعي الأمن لكنها تعارض أي محاولة لتقنين حظر ارتداء النقاب. لكن هناك مخاوف لدى المسلمين من أن الحظر لفترة طويلة قد يؤجج التوترات في الدولة متعددة الأديان التي خرجت من حرب أهلية مع انفصاليين من أقلية التاميل قبل عقد مضى.

ويشكل المسلمون 10 بالمئة من هذه الدولة ذات الغالبية البوذية التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة، ولا ترتدي النقاب سوى نسبة قليلة جدا من النساء.

 

على صعيد متصل، حذر مسؤولون أمنيون في سريلانكا من أن إسلاميين متشددين دبروا تفجيرات أحد عيد القيامة يخططون الآن لهجمات وشيكة وربما يتخفون في زي الجيش. وقالت مصادر أمنية إن المتشددين يستهدفون شن هجمات على خمسة مواقع يوم الأحد أو الاثنين.

وقال رئيس إدارة أمن الوزارات، وهي وحدة في الشرطة، في خطاب للنواب وإدارات أمنية أخرى اطلعت عليه رويترز اليوم الاثنين "قد تكون هناك موجة أخرى من الهجمات". وأضاف الخطاب "المعلومات المتاحة تشير إلى أن أفرادا يرتدون ملابس عسكرية ويستخدمون سيارة فان قد يشاركون في تنفيذ الهجمات". وكثفت السلطات في أنحاء البلاد من الإجراءات الأمنية وجرى اعتقال العشرات من المشتبه بهم منذ تفجيرات عيد الفصح التي أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا وإصابة مئات آخرين بجروح. وأكد وزيران ونائبان من المعارضة لرويترز أنهم على علم بالتحذير الأمني الأخير.

في غضون ذلك، عين الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا الاثنين قائدا جديدا للشرطة في البلاد خلفا لبوجيث جاياسوندارا الذي أقيل بعد اعتداءات أحد الفصح لكنه يرفض التخلي عن منصبه. وكان رئيس الدولة أعلن الجمعة استقالة قائد الشرطة بسبب عجز قوات الأمن عن منع الاعتداءات التي تبناها تنظيم ما يسمى بـ"الدولة الإسلامية".

وذكر مصدر يشارك في العملية لوكالة فرانس برس أن المفتش العام للشرطة لم يرسل رسالة استقالته وبقي في مقر إقامته الرسمي. وقد عين نائبه شاندانا ويكراماراتني قائدا للشرطة خلفا له. وأضاف المصدر أن "جاياسوندارا تحدى الرئيس وبقي في منصبه لكن الرئيس قام بتعيين جديد اليوم". وتابع أن "هذا يعني أن مهام جاياسوندارا معلقة إلى أن تتم إقالته رسميا بمذكرة عزل تصدر عن البرلمان".

ح.ع.ح/ع.ج.م(أ.ف.ب/رويترز)

  • Sri Lanka: Feuerwehrauto steht nach der Explosion vor dem Shangri-La Hotel in Colombo (Getty Images/AFP/I. S. Kodikara)

    سريلانكا - الإرهاب يضرب "دمعة الهند" في عيد الفصح

    أكبر هجوم منذ عقد

    الدمار الذي تعرضت له واجهة فندق شانجريلا الفخم بكولومبو، عاصمة سريلانكا، الأحد (21 أبريل/ نيسان 2019) ناتج عن انفجار قنبلة. حتى هنا يوجه الإرهاب ضربة من جديد في عيد الفصح. ووفقًا للشرطة فقد أسفرت سلسلة تفجيرات الأحد في ستة أماكن مختلفة عن مقتل حوالي 290 شخصًا وجرح نحو 500 آخرين. وهذا هو أكبر هجوم في سريلانكا منذ عام 2009.

  • Zerstörte Fassade des Shangri-la-Hotels in Colombo (Sri Lanka) (picture-alliance/AA/C. Karunarathne)

    سريلانكا - الإرهاب يضرب "دمعة الهند" في عيد الفصح

    الهجوم على شريان اقتصادي

    في سريلانكا، نمت السياحة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة - والآن تحدث لها انتكاسة. يحتوي شانجريلا على أكثر من 500 غرفة وجناح بالإضافة إلى 41 شقة. ونسبة إشغال طبيعية للفندق لم تعد ممكنة الآن بداية. وبالإضافة إلى فندق شانجريلا ذي الـ 5 نجوم، تأثرت أيضًا فنادق سينامون غراند وكينغزبري في كولومبو وفندق صغير في إحدى ضواحي العاصمة.

  • Polizisten suchen nach Spuren in den Trümmern der Shangri-La-Fassade (Getty Images/AFP/I. S. Kodikara)

    سريلانكا - الإرهاب يضرب "دمعة الهند" في عيد الفصح

    التحقيقات في مكان الحادث

    تحت أنقاض واجهة شانغريلا تبحث الشرطة عن آثار تقود لمعرفة الجناة. سريلانكا والمعروفة أيضا "بدمعة الهند" لها تاريخ مليء بالعنف. ولكن بعد انتهاء الحرب الأهلية في عام 2009، بدأ الوضع الأمني يتحسن باستمرار. وبعد هجمات عيد الفصح يوم الأحد، شددت وزارة الخارجية الألمانية تعليمات السفر الخاصة بها للدولة الواقعة في جنوب آسيا مرة أخرى.

  • Sri Lanka Explosion in Sankt-Antonius-Kirche in Colombo (picture-alliance/AA/C. Karunarathne)

    سريلانكا - الإرهاب يضرب "دمعة الهند" في عيد الفصح

    كنيسة القديس أنتوني

    استهدف المهاجمون أيضًا ثلاث كنائس، حيث كان المسيحيون يحتفلون بعيد الفصح. وكانت كنيسة القديس أنتوني في حي كوتشسيكاد بكولومبو هدفًا للهجوم.

  • Zerstörte Marien-Staue in der Sankt-Antonius-Kirche in Colombo (Sri Lanka) (Reuters/D. Liyanawatte)

    سريلانكا - الإرهاب يضرب "دمعة الهند" في عيد الفصح

    انفجار أثناء الصلاة

    تمثال مريم العذراء لم ينجو من الانفجار ايضا ويظهر مدى قوة التفجير، حيث انشطر إلى نصفين.

  • Ein Krankenwagen im Einsatz vor der Sankt-Antonius-Kirche (Getty Images/AFP/I. S. Kodikara)

    سريلانكا - الإرهاب يضرب "دمعة الهند" في عيد الفصح

    من هم الجناة؟

    سيارة إسعاف أمام كنيسة القديس أنتوني. لم يعلن أحد على الفور المسؤولية عن تلك الهجمات. لكن في الآونة الأخيرة، كانت هناك تقارير عن وجود صراعات بين المتطرفين الإسلاميين والبوذيين، الذين يشكلون غالبية السكان. وقال متحدث باسم الحكومة يوم الاثنين (22 نيسان/ابريل) "إنها على قناعة تامة بأن جماعة "التوحيد الوطني" المتطرفة هي التي نفذت الهجمات".

  • Sicherheitskräfte vor der Saknt-Antonius-Kirche in Colombo (Reuters/D. Kiyanawatte)

    سريلانكا - الإرهاب يضرب "دمعة الهند" في عيد الفصح

    احتياطات أمنية

    بعد الهجوم، تم تعزيز الاحتياطات الأمنية في جميع أنحاء البلاد - هنا مجموعة من قوات الأمن في أحد أماكن الهجوم في كولومبو. كما فرض حظر تجول ليلي. وحجبت الحكومة أيضا الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، والسبب هو: يجب ألا يكون هناك انتشار للشائعات والأخبار الكاذبة.

  • Krankenwagen vor der Sankt-Antonius-Kirche in Colombo (Sri Lanka) (Reuters/D. Liyanawatte)

    سريلانكا - الإرهاب يضرب "دمعة الهند" في عيد الفصح

    "مشاهد فظيعة"

    أصيب أكثر من 500 شخص في سلسلة الهجمات ويجري علاجهم في المستشفيات. من "المشاهد الرهيبة"، حسبما ذكر الوزير هارشا دي سيلفا: كانت إحدى الكنائس التي استهدفتها التفجيرات ممتلئة بأشلاء أجساد المصلين. وقال رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغى إن الهجمات "تهدف بوضوح إلى زعزعة استقرار البلاد".

  • Drei Priester auf dem Weg in die abgesperrte Sankt-Antonius-Kirche (Reuters/D. Liyanawatte)

    سريلانكا - الإرهاب يضرب "دمعة الهند" في عيد الفصح

    العالم يدين الجريمة ويعزي "دمعة الهند" بدمعة

    ثلاثة كهنة في طريقهم إلى كنيسة القديس أنتوني التي تم إغلاقها. وقد تمت إدانة الهجمات في جميع أنحاء العالم، وجاءت عبارات التعازي من حكومات بينها ألمانيا والهند ونيوزيلندا. كما تذكر البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، ضحايا الهجمات. وندد ممثلو الديانات الأخرى بالأفعال. إعداد: آشوك كومار/ أرند ريكمان/ ص.ش


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