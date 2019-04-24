 سريلانكا: انقسامات داخل الحكومة وحظر جماعتين إسلاميتين | أخبار | DW | 27.04.2019

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أخبار

سريلانكا: انقسامات داخل الحكومة وحظر جماعتين إسلاميتين

حظرت السلطات السريلانكية جماعتين متطرفتين يعتقد أنهما على صلة بهجمات عيد الفصح. في المقابل ازدادت حدة الانقسامات في أعلى هرم السلطة في البلاد. في غضون ذلك حذرت عدة دول رعاياها من السفر إلى سريلانكا إلا للضرورة القصوى.

Sri Lanka | Soldaten nach Terroranschlag (Reuters/D. Liyanawatte)

حظر رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا اليوم السبت (27 أبريل/ نيسان 2019) جماعتين إسلاميتين يُشتبه بأنهما وراء التفجيرات الانتحارية، التي استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فخمة يوم أحد الفصح، ما أدى إلى مقتل 253 شخصا. وذكرت الشرطة في وقت سابق أن التحقيقات كشفت عن أن الجماعتين مسؤولتان عن نشر الإيديولوجية الإسلامية المتطرفة وهجمات على تماثيل بوذية قبل تنفيذ هجمات عيد الفصح.

Sri Lanka Terrorismus l Präsident Maithripala Sirisena fordert Rücktritt des Polizeichefs (picture alliance/NurPhoto/T. Basnayaka)

رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا

وقال الرئيس في بيان إنه تم حظر "جماعة التوحيد الوطنية" و"جمعية ملة ابراهيم" بموجب قوانين الطوارئ، بعد ما يقرب من أسبوع من تفجيرات احتفالات عيد القيامة. وقال مسؤولون إن السلطات لم تتمكن من حظر الجماعتين قبل ذلك لأن القانون يلزمها التوصل إلى أدلة دامغة ضد أي جهة قبل حظرها.

وتعتقد الشرطة أن محمد هاشم محمد زهران، الذي يُشتبه بأنه العقل المدبر للتفجيرات كان يقود جماعة التوحيد الوطنية أو جماعة منشقة عنها. ولا يعرف شيء يذكر عن الجماعة الأخرى وهي جمعية ملة إبراهيم، التي يعتقد أن أفرادا منها ضالعون أيضا في التفجيرات. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجمات.

مختارات

أكد رئيس سريلانكا أن المطلوب الأول في اعتداءات عيد الفصح التي أوقعت أكثر من 250 قتيلاً وزعيم الجماعة الإسلاموية المتطرفة هناك كان أحد الانتحاريين الذين نفذوا الهجمات، وذلك بناءً على معلومات استخبارية. (26.04.2019)

قال متحدث باسم الجيش في سريلانكا السبت إن السلطات عثرت على 15 جثة، بينها ست جثث لأطفال، في موقع شهد معركة بالأسلحة أثناء الليل على الساحل الشرقي للبلاد وذلك بعد ستة أيام من هجمات انتحارية قتلت ما يربو على 250 شخصا. (27.04.2019)

ونشرت السلطات ما يقرب من عشرة آلاف جندي في أنحاء البلاد للقيام بعمليات تفتيش وتعزيز الأمن منذ التفجيرات وقالت الشرطة إن قوات الأمن اعتقلت 100 شخص من بينهم سوريون ومصريون.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الجيش السريلانكي السبت إن السلطات عثرت على 15 جثة، ست منها لأطفال وثلاثة منها لانتحاريين، في موقع شهد معركة ضارية بالأسلحة النارية مساء الجمعة على الساحل الشرقي في سينتاماروتو بمنطقة أمبارا.

وأعلن الجيش أنه عثر على مواد تستخدم في صنع القنابل وعلى عشرات من أصابع الجليجنايت المتفجرة وآلاف من قطع الرولمان بلي أثناء تفتيش منزل آخر في نفس المنطقة كما عثر على رايات تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وملابس يستخدمها أفراد التنظيم عادة.

وبث التنظيم تسجيلا مصورا يوم الثلاثاء ظهر فيه ثمانية رجال، جميعهم ملثمون باستثناء واحد هو زهران، يقفون تحت راية "الدولة الإسلامية" السوداء ويعلنون مبايعة زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

انقسامات في السلطة في سريلانكا؟

وواجه الرئيس مايثريبالا سيريسينا وحكومة رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ انتقادات حادة بعد أن تبين أن الهند قدمت تحذيرات متكررة من احتمال وقوع هجمات. وقال المسؤولان إن المعلومات لم تصل إليهما مما كشف عن انقسامات في أعلى مستويات السلطة وأثار تساؤلات عن قدرتها في التعامل مع الأزمة الأمنية.

وأقرّت الحكومة السريلانكية بوجود ثغرات استخباراتية كبيرة رغم تأكيد رئيس الوزراء أنه لم يكن على علم بأي تحذيرات قبل الاعتداءات، في مؤشر إلى النزاع على السلطة بينه وبين الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا. وقال لشبكة "بي بي سي" البريطانية "لو كان لدينا علم ولم نتخذ أي إجراء، لكنت قدمت استقالتي فورا".

وحاول سيريسينا إقالة ويكرمسينغ العام الماضي، ويعتقد خبراء أن الخلاف بين الرجلين لعب دوراً في فشل سريلانكا في التحرك بناءً على تحذيرات استخباراتية صدرت قبل أسابيع من الاعتداءات.

Sri Lanka Terrorismus l Polizeichef Pujith Jayasundara lehnt Rücktritt ab (Getty Images/AFP/I. S. Kodikara)

قائد الشرطة بوجيث جاياسوندارا

وقال مصدران لرويترز اليوم السبت إن قائد الشرطة بوجيث جاياسوندارا رفض طلبا من الرئيس بتقديم استقالته مما شكل إحراجا إضافيا للرئيس. ودعا الرئيس سيريسنا الأسبوع الماضي قائد الشرطة ووزير الدفاع هيماسيري فيرناندو إلى الاستقالة، وقد استقال الأخير أول أمس بالفعل.

وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية من أن جماعات إرهابية تواصل التخطيط لهجمات وحذرت مواطنيها من السفر إلى سريلانكا. كما حذرت كل من ألمانيا والهند وبريطانيا رعاياها من السفر إلى سريلانكا إلا للضرورة القصوى.

وناشدت السلطات المسلمين أداء صلاة الجمعة بالمنازل بعد تحذيرات من أجهزة المخابرات من احتمال حدوث تفجيرات بسيارات ملغومة وسط مخاوف من هجمات انتقامية. ولا تزال الكنائس مغلقة في العاصمة كولومبو، وسيتم إلغاء قداس الأحد في المدينة حتى إشعار آخر، حسب ما قال الكاردينال مالكولم رانجيث رئيس أساقفة كولومبو.

ص.ش/أ.ح (رويترز، د ب أ، أ ف ب)

  • Sri Lanka: Feuerwehrauto steht nach der Explosion vor dem Shangri-La Hotel in Colombo (Getty Images/AFP/I. S. Kodikara)

    سريلانكا - الإرهاب يضرب "دمعة الهند" في عيد الفصح

    أكبر هجوم منذ عقد

    الدمار الذي تعرضت له واجهة فندق شانجريلا الفخم بكولومبو، عاصمة سريلانكا، الأحد (21 أبريل/ نيسان 2019) ناتج عن انفجار قنبلة. حتى هنا يوجه الإرهاب ضربة من جديد في عيد الفصح. ووفقًا للشرطة فقد أسفرت سلسلة تفجيرات الأحد في ستة أماكن مختلفة عن مقتل حوالي 290 شخصًا وجرح نحو 500 آخرين. وهذا هو أكبر هجوم في سريلانكا منذ عام 2009.

  • Zerstörte Fassade des Shangri-la-Hotels in Colombo (Sri Lanka) (picture-alliance/AA/C. Karunarathne)

    سريلانكا - الإرهاب يضرب "دمعة الهند" في عيد الفصح

    الهجوم على شريان اقتصادي

    في سريلانكا، نمت السياحة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة - والآن تحدث لها انتكاسة. يحتوي شانجريلا على أكثر من 500 غرفة وجناح بالإضافة إلى 41 شقة. ونسبة إشغال طبيعية للفندق لم تعد ممكنة الآن بداية. وبالإضافة إلى فندق شانجريلا ذي الـ 5 نجوم، تأثرت أيضًا فنادق سينامون غراند وكينغزبري في كولومبو وفندق صغير في إحدى ضواحي العاصمة.

  • Polizisten suchen nach Spuren in den Trümmern der Shangri-La-Fassade (Getty Images/AFP/I. S. Kodikara)

    سريلانكا - الإرهاب يضرب "دمعة الهند" في عيد الفصح

    التحقيقات في مكان الحادث

    تحت أنقاض واجهة شانغريلا تبحث الشرطة عن آثار تقود لمعرفة الجناة. سريلانكا والمعروفة أيضا "بدمعة الهند" لها تاريخ مليء بالعنف. ولكن بعد انتهاء الحرب الأهلية في عام 2009، بدأ الوضع الأمني يتحسن باستمرار. وبعد هجمات عيد الفصح يوم الأحد، شددت وزارة الخارجية الألمانية تعليمات السفر الخاصة بها للدولة الواقعة في جنوب آسيا مرة أخرى.

  • Sri Lanka Explosion in Sankt-Antonius-Kirche in Colombo (picture-alliance/AA/C. Karunarathne)

    سريلانكا - الإرهاب يضرب "دمعة الهند" في عيد الفصح

    كنيسة القديس أنتوني

    استهدف المهاجمون أيضًا ثلاث كنائس، حيث كان المسيحيون يحتفلون بعيد الفصح. وكانت كنيسة القديس أنتوني في حي كوتشسيكاد بكولومبو هدفًا للهجوم.

  • Zerstörte Marien-Staue in der Sankt-Antonius-Kirche in Colombo (Sri Lanka) (Reuters/D. Liyanawatte)

    سريلانكا - الإرهاب يضرب "دمعة الهند" في عيد الفصح

    انفجار أثناء الصلاة

    تمثال مريم العذراء لم ينجو من الانفجار ايضا ويظهر مدى قوة التفجير، حيث انشطر إلى نصفين.

  • Ein Krankenwagen im Einsatz vor der Sankt-Antonius-Kirche (Getty Images/AFP/I. S. Kodikara)

    سريلانكا - الإرهاب يضرب "دمعة الهند" في عيد الفصح

    من هم الجناة؟

    سيارة إسعاف أمام كنيسة القديس أنتوني. لم يعلن أحد على الفور المسؤولية عن تلك الهجمات. لكن في الآونة الأخيرة، كانت هناك تقارير عن وجود صراعات بين المتطرفين الإسلاميين والبوذيين، الذين يشكلون غالبية السكان. وقال متحدث باسم الحكومة يوم الاثنين (22 نيسان/ابريل) "إنها على قناعة تامة بأن جماعة "التوحيد الوطني" المتطرفة هي التي نفذت الهجمات".

  • Sicherheitskräfte vor der Saknt-Antonius-Kirche in Colombo (Reuters/D. Kiyanawatte)

    سريلانكا - الإرهاب يضرب "دمعة الهند" في عيد الفصح

    احتياطات أمنية

    بعد الهجوم، تم تعزيز الاحتياطات الأمنية في جميع أنحاء البلاد - هنا مجموعة من قوات الأمن في أحد أماكن الهجوم في كولومبو. كما فرض حظر تجول ليلي. وحجبت الحكومة أيضا الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، والسبب هو: يجب ألا يكون هناك انتشار للشائعات والأخبار الكاذبة.

  • Krankenwagen vor der Sankt-Antonius-Kirche in Colombo (Sri Lanka) (Reuters/D. Liyanawatte)

    سريلانكا - الإرهاب يضرب "دمعة الهند" في عيد الفصح

    "مشاهد فظيعة"

    أصيب أكثر من 500 شخص في سلسلة الهجمات ويجري علاجهم في المستشفيات. من "المشاهد الرهيبة"، حسبما ذكر الوزير هارشا دي سيلفا: كانت إحدى الكنائس التي استهدفتها التفجيرات ممتلئة بأشلاء أجساد المصلين. وقال رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغى إن الهجمات "تهدف بوضوح إلى زعزعة استقرار البلاد".

  • Drei Priester auf dem Weg in die abgesperrte Sankt-Antonius-Kirche (Reuters/D. Liyanawatte)

    سريلانكا - الإرهاب يضرب "دمعة الهند" في عيد الفصح

    العالم يدين الجريمة ويعزي "دمعة الهند" بدمعة

    ثلاثة كهنة في طريقهم إلى كنيسة القديس أنتوني التي تم إغلاقها. وقد تمت إدانة الهجمات في جميع أنحاء العالم، وجاءت عبارات التعازي من حكومات بينها ألمانيا والهند ونيوزيلندا. كما تذكر البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، ضحايا الهجمات. وندد ممثلو الديانات الأخرى بالأفعال. إعداد: آشوك كومار/ أرند ريكمان/ ص.ش


مختارات

سريلانكا - الإرهاب يضرب "دمعة الهند" في عيد الفصح

يوم أحد دام عاشته سريلانكا "دمعة الهند" في عيد الفصح، فقد أدت سلسلة من التفجيرات إلى مقتل نحو 359 شخص بين مصل وسائح، حيث استهدف الإرهابيون في هجماتهم ثلاث كنائس في العاصمة كولومبو وفنادق سياحية في مناطق أخرى. (22.04.2019)  

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أكد رئيس سريلانكا أن المطلوب الأول في اعتداءات عيد الفصح التي أوقعت أكثر من 250 قتيلاً وزعيم الجماعة الإسلاموية المتطرفة هناك كان أحد الانتحاريين الذين نفذوا الهجمات، وذلك بناءً على معلومات استخبارية.

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