سريلانكا..إغلاق كنائس الكاثوليك أبوابها وفرار لاجئين مسلمين

طُلِب من جميع الكنائس الكاثوليكية في سريلانكا أن تغلق أبوابها وتعلق الصلوات إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية، بعد الاعتداءات التي أوقعت 359 قتيلا في عيد الفصح، وفق ما أعلن مسؤول كنسي لوكالة فرانس برس اليوم الخميس (25 أبريل/ نيسان 2019).

وقال رجل الدين "بناء على توصية قوات الأمن سنغلق جميع الكنائس" مضيفا "لن تُقام قداديس للمؤمنين حتى إشعار آخر".

وتم تشديد الاجراءات الأمنية حول الكنائس في أنحاء البلاد. واستهدفت سلسلة تفجيرات انتحارية ثلاث كنائس، اثنان منها كاثوليكية، وثلاثة فنادق يوم أحد الفصح. وأدت الاعتداءات أيضا إلى إصابة المئات بجروح.

ووقعت التفجيرات فيما كانت الكنائس مكتظة بالمصلين خلال إحياء قداس عيد الفصح. وتعتقد قيادات كنسية أن الحصيلة النهائية للقتلى في الهجوم على كنيسة سانت سيباستيان في نيجومبو قد تقارب المائتين، مما يجعله بالتأكيد أدمى هجوم بين الهجمات الستة التي وقعت بالتزامن تقريبا.

لاجئون مسلمون يفرون بعد التفجيرات

وبينما كان مشيعون مسيحيون يدفنون أشلاء ذويهم، كان مئات اللاجئين المسلمين يفرون من بلدة نيجومبو على الساحل الغربي للبلاد، حيث احتدمت توترات طائفية خلال الأيام الماضية. وفر مئات المسلمين الباكستانيين أمس الأربعاء من المدينة المتعددة الأعراق، التي تقع شمالي العاصمة كولومبو على مسافة تقطعها السيارة في ساعة واحدة، وسط أجواء من الخوف بعد تهديدات بالانتقام من سكان محليين. وتكدسوا في حافلات جهزتها الشرطة وزعماء محليون.

وقال عدنان علي، وهو باكستاني مسلم، لرويترز بينما كان يستعد لركوب إحدى الحافلات "بسبب تفجيرات القنابل والانفجارات التي وقعت هنا هاجم السكان السريلانكيون منازلنا... الآن لا نعرف أين نذهب".

وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) المسؤولية عن الهجمات. ورغم أن التنظيم جهادي سني، ينتمي الكثير من المسلمين الفارين من نيجومبو للطائفة الأحمدية، وكانوا قد طردوا من باكستان قبل سنوات بعد إعلان أن طائفتهم غير مسلمة.

وقالت فرح جميل، وهي باكستانية من الطائفة الأحمدية، إن صاحبة البيت الذي تسكنه طردتها. وأضافت لرويترز بينما تجمعت مع كثيرين في مسجد الأحمدية بانتظار حافلات تقلهم لمكان آمن "قالت لنا: اخرجوا من هنا واذهبوا أينما شئتم، لكن لا تبقوا هنا".

مخاوف من تفجيرات أخرى

تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة كولومبو

ومن جانب آخر ذكرت وكالة أنبا أداديرانا السريلانكية أنه تم إغلاق الطريق المؤدي إلى مطار باندارانايكي الدولي في سريلانكا بعد رصد سيارة مشبوهة خارجه. وأضافت الوكالة أن المطار أغلق بشكل مؤقت مع قيام قوات الأمن بتفتيش السيارة في المرآب الخارجي التابع له.

وكانت الشرطة السريلانكية ذكرت في وقت سابق اليوم الخميس أن انفجارا وقع في مكب للنفايات خلف محكمة ببلدة بوجودا 40 كم شرق العاصمة كولومبو. ولم تذكر وكالة أداديرانا للأنباء ، التي أوردت النبأ عبر موقعها الإلكتروني ، مزيدا من التفاصيل.

وقال مصدران بالبنك المركزي السريلانكي إن السلطات رفعت اليوم الخميس حالة التأهب الأمني في البنك الذي يوجد مقره بالعاصمة كولومبو بعد أن أغلقت المبنى في أعقاب تحذير من تفجير وشيك.

ص.ش/م.س (أ ف ب، رويترز، د ب أ)