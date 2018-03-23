سرقوها .. فطاردتهم حتى نيجيريا!

يعج الانترنت بإعلانات غريبة هدفها الاحتيال، فإعلان مثل "أنا الأمير هاري. إني ثري جدا وأبحث عن زوجة" أو "أعاني من مرض خطير وبحاجة ماسة إلى مساعدتكم"، بات متداولا على نطاق كبير، وللأسف هناك العديد ممن يسقطون في فخ مثل هذه الاعلانات.
حسب صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار، فإن فتاة ألمانية وقعت بدورها ضحية لعملية احتيال عبر النت. الملفت في القصة أن هذه الفتاة لم تستسلم وبدأت تقتفي آثار من قام بالنصب عليها إلى أن أوصلته إلى الشرطة في نيجيريا.
ومعروف أن نيجيريا تعد أبرز مركز الاحتيال على النت. فهناك يتمّ استخدام بيانات وصور مسروقة من النت نفسه. وعلى ضوئها يتم فتح حسابات لنشر مثل تلك الاعلانات المريبة. وحسب صحيفة "بيلد" فإن المحتالين في نيجيريا يتسببون في خسائر تقدر بمئات الملايين من اليورو.
القصة بدأت مع الفتاة الألمانية التي قدمتها الصحيفة على أن اسمها جانيت ب.، حين قرأت إعلانا على النت وكما بدا الأمر للوهلة الأولى كان تابعا لمنظمة الصليب الأحمر الدولي، يطلب دعما ماليا لتمويل مشاريع إنسانية في العاصمة الأفغانية كابول. وبعد مراسلات عديدة بينها وبينها المنظمة المزعومة قررت التبرع بمبلغ 15 ألف يورو.
لسوء حظ المخادعين، أن طمعهم أعماهم، فقد تلقت رسالة أخرى جاء فيها أن المبلغ غير كافٍ ويجب تحويل 1500 يورو إضافية، الأمر الذي جعلها ترتاب في الأمر. بعد ذلك قررت الفتاة اقتفاء آثار مخادعيها، فتوجت إلى نيجيريا، كما يقول رئيس الشرطة غاسوكي غالادانشي الذي أكد أنها "تقدمت بشكوى رسمية لدى الدوائر المحلية، وعبر البيانات المحفوظة في حاسوبها استطعنا الوصول إلى الجناة خلال 24 ساعة".
وكشف أجهزة الشرطة أن الجناة هم بالأصل مجموعة من الطلبة النيجيريين، نشروا اعلانات لطلب تبرعات خيرية على النت ومواقع التواصل الاجتماعي. والاعلان يقدم باسم "جونسون ميلز" على أساس أنه جندي أمريكي في أفغانستان وعامل بمنظمة الصليب الأحمر الدولية.
وأقرّ الطلبة وعددهم أربعة بعمليات الاحتيال هذه، فيما صادرت الشرطة 11 جهاز حاسوب و20 هاتف نقّال. لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت جانيت قد حصلت على المال الذي تبرعت به أم لا.
و.ب/ ع.خ (DW)
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تمثال الأسطورة أودو يتعرض للسرقة - ولا أحد ينتبه لاختفائه
تمثال تذكاري لأسطورة ما تزال على قيد الحياة
كم هو عدد المشاهير الذين يتباهون بالتماثيل التي تُقَامُ تقديراً وتكريماً لهم؟ أسطورة أغاني الروك أودو ليندنبيرغ 72 عاماً ظلت أغانيه وموسيقاه تهز ألمانيا لأكثر من خمسة عقود، ولاتزال أغانية تتمتع بشعبيتها حتى الآن. تعرض التمثال البرونزي للسرقة بعد مرور 3 سنوات على إقامته، كما تَعَرَضَ التمثال البديل الاصغر حجماً والذي وضع بشكل مؤقت للسرقة أيضاً.
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تمثال الأسطورة أودو يتعرض للسرقة - ولا أحد ينتبه لاختفائه
الغناء والعزف على الدرامز
أحب أودو العزف على الدرامز منذ طفولته، وغادر منزل عائلته وهو في الخامسة عشر من عمره. قام بتقديم عروض الغناء والعزف على الدرامز في مدينة دوسلدوف ومدينة هامبورغ. التقى أودو مع مايسترو الفرقة الموسيقية الألمانية بيتر هيربولزهايمر، وبدأت منذئذٍ شهرة أودو تتبلور رويداً رويداً.
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تمثال الأسطورة أودو يتعرض للسرقة - ولا أحد ينتبه لاختفائه
عالم موسيقى الجاز
في عام 1970 استمع عازف الجاز الألماني الشهير كلاوس دولينغر إلى موسيقى أودو ودعاه إلى الانضمام لفرقته الجديدة. وبقى أودو يعمل طوال ثلاث سنوات في الفرقة. ووصف أودو تلك الموسيقى بقوله: "كانت شيئاً آخر".
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تمثال الأسطورة أودو يتعرض للسرقة - ولا أحد ينتبه لاختفائه
أوركسترا الهلع
بعد أن عمل بـ "فرقة جواز سفر" للموسيقي الألماني كلاوس دولدينغر بدأ أودو في عام 1973 بتأليف أول فرقة لموسيقى الروك عرفت بـ "أوركسترا الهلع". لم يجرؤ أي موسيقي من قبل على استخدام موسيقى الروك لمصاحبة القصائد الشعرية المكتوبة باللغة الألمانية. بحلول عام 1973 أصبح أودو وأعضاء فرقته من النجوم الكبار في ألمانيا. في الصورة: أودو برفقة المخرج بيتر زاديك يحتفلان بالذكرى السنوية الخامسة لتأسيس فرقتهم.
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تمثال الأسطورة أودو يتعرض للسرقة - ولا أحد ينتبه لاختفائه
أغنية قطار خاص إلى برلين الشرقية
رَغِبَ أودو بالفعل أن يقيمَ حفلاً غنائياً في برلين الشرقية فألف من أجل هذه المناسبة أغنية بعنوان: "قطار خاص إلى بانكو" يلتمس فيها من إريتش هونيكر زعيم ألمانيا الشرقية آنئذٍ أن يسمح له بإقامة حفل في برلين الشرقية. مُنحَ أودو الموافقة على إقامة الحفل الفني في عام 1983 وأقيم الحفل تحت رقابة شديدة من قبل الشرطة السرية في ألمانية الشرقية.
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تمثال الأسطورة أودو يتعرض للسرقة - ولا أحد ينتبه لاختفائه
أودو إنسان في غاية التواضع
يضع أودو عادة نظارة شمسية، ويُسَرُ نجم موسيقى الروك بالاختلاط مع الناس في الأماكن العامة والتحدث إلى المعجبين من جمهوره، كما توضح الصورة التي التقطت عام 1989، ويظهر فيها وهو يتحدث مع الناس ويوقع لهم على البطاقات التذكارية.
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تمثال الأسطورة أودو يتعرض للسرقة - ولا أحد ينتبه لاختفائه
أودو يتخذ من فندق مسكناً دائماً له
طوال السنوات العشرين الماضية اتخذ أودو من فندق كمبينسكي الفاخر في هامبورغ مسكناً دائماً له، لأن الفندق حسب رأيه يوفر له جميع احتياجاته الحياتية كما يُتيح المكان فرصة مناسبة له كي يقابل الناس.
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تمثال الأسطورة أودو يتعرض للسرقة - ولا أحد ينتبه لاختفائه
لوحة جدارية بعنوان المذعورين
ذات يوم بدأ أودو برسم لوحة جدارية تمثل شخصيات هزلية من الرجال والنساء العراة بأشكال وأحجام مختلفة، وقد استخدم في رسم لوحته الألوان المستقاة من النبيذ.
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تمثال الأسطورة أودو يتعرض للسرقة - ولا أحد ينتبه لاختفائه
الأزمنة العصيبة
بدأت أوضاع أودو بالانحدار في أواخر ثمانينات القرن الماضي. كان أودو آنئذٍ في منتصف الأربعينات من عمره، وكان لايزال يتمتع بالشباب، غير أنه كان في سن كبيرة مقارنة بالمحيطين به. راح أودو يشرب بكثرة إلى أن بدأت أعداد كبيرة من الجمهور بالتخلي عنه.
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تمثال الأسطورة أودو يتعرض للسرقة - ولا أحد ينتبه لاختفائه
عزيمة أقوى
تمكن أودو من استعادة مجده السابق وأمسى أقوى من السابق، وفي عيد ميلاده السبعين، بتاريخ 17 مايو/ أيار 2016، أطلق ألبومه الذي سماه "أقوى من الزمن". ولازال أودو مستمراً بتقديم موسيقى الروك لجمهورالمعجبين بفنه. إليزابيت غرينير/غالية داغستاني