 سرقة فوق السحاب.. هذا ما حدث على متن طائرة مصرية! | عالم المنوعات | DW | 30.03.2019

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منوعات

سرقة فوق السحاب.. هذا ما حدث على متن طائرة مصرية!

قد لا يخطر على بال كثيرين منا أنهم معرضون للسرقة في الجو. لكن هذا ما حصل على متن طائرة تابعة لشركة مصر للطيران كانت متجهة من بكين إلى القاهرة. فما هي تفاصيل هذه السرقة الغريبة؟

Ägypten Egypt Air Flugzeug Airbus A320 (picture-alliance/Russian Look/V. Vorono)

سرق مسافر صيني أربعة من مواطنيه على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية المصرية "مصر للطيران"، وذلك على رحلتها المتوجهة من بكين إلى القاهرة السبت (30 مارس/ آذار 2019). واستدعى قائد الرحلة، القادمة من مطار العاصمة الصينية بكين، رجال الشرطة في مطار القاهرة للتعامل مع حادث سرقة بين خمسة ركاب صينيين.

مختارات

رافعة تزن 48 طناً سرقت من ألمانيا لتظهر بعد عدة أشهر في مصر. غير أن السلطات المصرية لم تقم بما يكفي لإعادة الرافعة إلى مالكها الحقيقي في ألمانيا أو معرفة كيفية دخولها إلى مصر، حسب الشركة المالكة للرافعة. (26.09.2018)

اختفت طائرة ركاب مصرية على متنها 66 شخصا من على شاشات الرادار أثناء رحلة من باريس إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس. (19.05.2016)

وقالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة إن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد الرحلة يطلب استدعاء رجال الشرطة لموقع الطائرة بعد هبوطها لحدوث سرقة بين خمسة ركاب صينيين ومشاجرات بينهم.

وتبين لرجال الشرطة، بحسب المصادر، أن راكباً صينى سرق أربعة ركاب صينيين آخرين على متن الطائرة، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكب وإعادة المسروقات لأصحابها.

م.م/ ي.أ (د ب أ)

 

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