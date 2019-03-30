سرقة فوق السحاب.. هذا ما حدث على متن طائرة مصرية!

سرق مسافر صيني أربعة من مواطنيه على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية المصرية "مصر للطيران"، وذلك على رحلتها المتوجهة من بكين إلى القاهرة السبت (30 مارس/ آذار 2019). واستدعى قائد الرحلة، القادمة من مطار العاصمة الصينية بكين، رجال الشرطة في مطار القاهرة للتعامل مع حادث سرقة بين خمسة ركاب صينيين.

وقالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة إن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد الرحلة يطلب استدعاء رجال الشرطة لموقع الطائرة بعد هبوطها لحدوث سرقة بين خمسة ركاب صينيين ومشاجرات بينهم.

وتبين لرجال الشرطة، بحسب المصادر، أن راكباً صينى سرق أربعة ركاب صينيين آخرين على متن الطائرة، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكب وإعادة المسروقات لأصحابها.

م.م/ ي.أ (د ب أ)