 سرقة حذاء التنس وخاتم زفاف أندي موراي | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 07.10.2021

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منوعات

سرقة حذاء التنس وخاتم زفاف أندي موراي

كشف لاعب التنس البريطاني آندي موراي الفائز ثلاث مرات ببطولات الجائزة الكبرى (غراند سلام) عن سرقة خاتم زواجه مع حذاء التنس الخاص به، موجهاً نداء لإعادة المسروقات.

Tennisstar | Andy Murray | Ehering

سرقة حذاء التنس وخاتم زفاف أندي موراي

كشف لاعب التنس البريطاني أندي موراي أن خاتم زفافه سرق مع حذاء التنس الخاص به في حادث مؤسف.وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) اليوم الخميس ( 7 تشرين الأول/ أكتوبر) أن موراي، الفائز ثلاث مرات ببطولات الجائزة الكبرى (جراند سلام)، يستعد للعودة للملاعب في بطولة إنديان ويلز التي تنطلق في وقت لاحق من اليوم، وانتهى به الأمر حاليا بتوجيه نداء لإعادة خاتم زفافه.

وأوضح موراي أنه ترك حذاء التنس الخاص به في الخارج تحت سيارته ليجف، ولكنه لم يجده عندما عاد في الصباح.

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عادت الحسناء الروسية وأحدى أبرز لاعبات التنس ماريا شارابوفا إلى حمل مضربها من جديد بعد استبعادها لمدة 15 شهرا بدعوى تعاطي مادة محظورة. شارابوفا اجهشت بالبكاء بعد فوزها في أول لقاء لها في بطولات غراندسلام.

عثرت امرأة ألمانية على خواتم كانت تملكها والدتها المتوفية قبل دفنها، معروضة في سوق لرهن السلع بمدينة مجاورة. وقامت هذه السيدة بإخبار الشرطة الألمانية، التي تدخلت لمعرفة الجريمة وتوصلت لحل اللغز.

ولم يدرك أنه فقد خاتمه الذي كان مربوطاً في الحذاء إلا عندما سأله طبيبه. ودعا موراي وسائل التواصل الاجتماعي للتدخل، وناشد إعادة الخاتم، لمساعدته في تهدئة الأمور مع زوجته المحبطة.

وأوضح موراي عبر حسابه بتطبيق إنستغرام :" ليلة أمس عقب وجبة العشاء ذهبت إلى السيارة للعودة للفندق ولم تكن رائحة السيارة جيدة".

وأضاف :" للحقيقة وضعت حذاء التنس بها. كانت درجة الحرارة 39 درجة مئوية، لذلك كان حذاء التنس رطبا جدا ومتعرق".

وأكد :"لذلك، قررت أنه عندما أعود لفندق الإقامة أن الحذاء يحتاج لبعض الهواء، وأردت أن أجففه قليلا".

وأردف :"لا توجد لدي شرفة في غرفتي، ولم أكن أريد أن أضعه في الغرفة، لأن الرائحة كانت ستظل بها. لذلك، فكرت أن أتركه تحت السيارة، ليحصل على بعض الهواء، ويجف أثناء الليل".

وأردف:" على أي حال، عندما ذهبت للسيارة في الصباح، كان الحذاء قد اختفى". وأكد :"لذا، فإن حذائي للبطولة سرق، لذلك اضطررت للذهاب إلى متجر للمحترفين وشراء حذاء مختلف، بعلامة تجارية مختلفة، وهذا ليس نهاية العالم، ولكن للحقيقة هذا ليس أمرا مثاليا".

Tennisstar | Andy Murray | Ehering

زفاف آندي موراي

وأكمل:" ولكني كنت استعد للتدريب، وقال لي طبيبي ، أين خاتم زفافك؟". وأكد :"وقلت لا، أنا أساسا أقوم بربط خاتم زفافي في أحذية التنس الخاصة بي عندما ألعب لأنه لا يمكنني اللعب به وهو في يدي".

وأردف :" لذلك، نعم، سرق خاتم زفافي أيضا. وغني عن القول، أنا في موقف سيء في منزلي، لذلك أود محاولة إيجاده".

وأكمل:" لذلك، إذا كان بإمكان أي شخص أن ينشر هذا، أو لديه أي معلومة عن المكان الذي يمكن التواجد فيه، سيكون هذا شيئا مساعدا للغاية، لذلك، إذا كان بإمكاننا المحاولة واستعادتهما سأقدر هذا كثيرا".

  ر.ض/ع.ش (د ب أ)

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