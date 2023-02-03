سرطان المريء: العلامات المبكرة والأعراض التحذيرية!

يتسبب سرطان المريء بحوالي 3.4 ٪ من وفيات السرطان في ألمانيا، وفق بيانات لمعهد روبرت كوخ تعود للعام 2018، حسب ما نقلت يومية "فرانكفورتر روندشاو" الألمانية.

وذكر المعهد ذاته أن الرجال في ألمانيا أكثر عرضة للإصابة بسرطان المريء بثلاث مرات من النساء.

يعرف "المركز الألماني لأبحاث السرطان" هذا المرض على النحو التالي: "سرطان المريء هو ورم في الغشاء المخاطي للمريء. وهناك نوعان من سرطان المريء: سرطان غدي في الخلايا المفرزة للمخاط في المريء، وسرطان الخلايا الحرشفية المبطنة لسطح المريء".

حسب "مركز أبحاث السرطان الألماني" تتجلى علامات المرض في:

• صعوبة مستمرة في البلع

• فقدان الشهية

• فقدان الوزن

• دم في البراز

• التقيؤ

ما أضرار الارتجاع الصامت على الحنجرة

عوامل تزيد من خطر الإصابة

يقول الخبراء في "المركز الألماني لأبحاث السرطان" أنه من غير الممكن التنبؤ بما إذا كان الشخص سيصاب بسرطان المريء أم لا. ولكن تزيد بعض العوامل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان المريء من الناحية الإحصائية.

• الحموضة المعوية المزمنة

• كثرة استهلاك الكحول

• انسداد المعدة الجزئي

• أورام الحلق والفم

• التدخين

•عادة شرب وأكل الأطعمة الساخنة جداً

• زيادة الوزن

يبقى أن نذكر أن تجنب عوامل الخطر المذكورة قدر الإمكان وإتباع أسلوب حياة صحي لا يضمنان عدم الإصابة بهذا النوع من السرطان، حسب "فرانكفورتر روندشاو" الألمانية.

خ.س