سرطان المريء: العلامات المبكرة والأعراض التحذيرية!

يتسبب سرطان المريء بحوالي 3.4 ٪ من وفيات السرطان في ألمانيا، وفق بيانات لمعهد روبرت كوخ تعود للعام 2018، حسب ما نقلت يومية "فرانكفورتر روندشاو" الألمانية.
وذكر المعهد ذاته أن الرجال في ألمانيا أكثر عرضة للإصابة بسرطان المريء بثلاث مرات من النساء.
يعرف "المركز الألماني لأبحاث السرطان" هذا المرض على النحو التالي: "سرطان المريء هو ورم في الغشاء المخاطي للمريء. وهناك نوعان من سرطان المريء: سرطان غدي في الخلايا المفرزة للمخاط في المريء، وسرطان الخلايا الحرشفية المبطنة لسطح المريء".
حسب "مركز أبحاث السرطان الألماني" تتجلى علامات المرض في:
• صعوبة مستمرة في البلع
• فقدان الشهية
• فقدان الوزن
• دم في البراز
• التقيؤ
عوامل تزيد من خطر الإصابة
يقول الخبراء في "المركز الألماني لأبحاث السرطان" أنه من غير الممكن التنبؤ بما إذا كان الشخص سيصاب بسرطان المريء أم لا. ولكن تزيد بعض العوامل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان المريء من الناحية الإحصائية.
• الحموضة المعوية المزمنة
• كثرة استهلاك الكحول
• انسداد المعدة الجزئي
• أورام الحلق والفم
• التدخين
•عادة شرب وأكل الأطعمة الساخنة جداً
• زيادة الوزن
يبقى أن نذكر أن تجنب عوامل الخطر المذكورة قدر الإمكان وإتباع أسلوب حياة صحي لا يضمنان عدم الإصابة بهذا النوع من السرطان، حسب "فرانكفورتر روندشاو" الألمانية.
خ.س
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بالصور: خمس علامات قد تنذر بالإصابة بالسرطان!
السعال المستمر
عادة ما يكون السعال مصحوباً بنزلة برد أو تأثير شبيه بالإنفلونزا ولا داعي للقلق في البداية. غير أنه على أي شخص يعاني من السعال المستمر الخضوع إلى فحص أكثر دقة. كما تشرح تيريز بارثولوميو من مركز الوقاية من السرطان: "في معظم الأحيان، السعال لا يعني السرطان. ولكن يجب فحص السعال المستمر لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يكون ذلك علامة على سرطان الرئة".
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بالصور: خمس علامات قد تنذر بالإصابة بالسرطان!
الحموضة المعوية المستمرة
يمكن أن يكون للحموضة المعوية عدد من الأسباب، منها الإجهاد المفرط أو اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من الدسم والسكر. إذا ظهرت الأعراض من حين لآخر فقط ، فلا داعي للقلق. لكن حرقة المعدة المستمرة يمكن أن تكون مؤشراً على الإصابة بسرطان الحلق والحنجرة.
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بالصور: خمس علامات قد تنذر بالإصابة بالسرطان!
الحكة في الجلد
غالباً ما يتم التقليل من الخطر الذي يمكن أن تشكله الشامة، إذ يمكن أن تتطور إلى سرطان الجلد الخبيث أو سرطان الجلد الأسود. هناك علامات على ذلك: حكة مستمرة أو حرقان في المنطقة المصابة. إذا لاحظ الشخص مثل هذه الأعراض، يوصي الأطباء بزيارة طبيب الأمراض الجلدية.
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بالصور: خمس علامات قد تنذر بالإصابة بالسرطان!
الدم في البراز
يمكن أن يكون للدم في البراز أسباب عديدة ومعظمها يشير إلى حالات حميدة أكثر من السرطان. غير أن بعض الأسباب الرئيسية هي البواسير أو التمزقات الصغيرة في البطانة. يوصي المتخصصون بضرورة إجراء فحص سنوي للبراز للأشخاص من عمر 50 عاماً فما فوق.
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بالصور: خمس علامات قد تنذر بالإصابة بالسرطان!
تورم الغدد الليمفاوية
يمكن أن يكون تورم الغدد الليمفاوية غير المؤلمة مؤشراً على الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية. خاصة إذا استمر هذا التورم غير المؤلم لفترة طويلة ولم يختفي مرة أخرى. لذلك يوصى بإجراء فحص طبي. يعد الطب اليوم بنسب شفاء عالية أو على الأقل سنوات عديدة خالية من الأعراض الجانبية بالنسبة لمعظم أنواع السرطانات، لكن الأهم هو الخضوع للفحوصات المبكرة والمنتظمة عند ظهور الأعراض. إعداد: إيمان ملوك