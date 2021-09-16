نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سرطان القولون

تختلف أسباب الإصابة بسرطان القولون ومن أبرزها سوء التغذية، وقد أظهرت دراسات أن للعامل الوراثي دور هام في الإصابة به. ويؤدي الاكتشاف المبكر لهذا السرطان ومعالجته إلى الشفاء منه في العادة.

ينشأ سرطان القولون والمستقيم من أنسجة القولون والذي يعد الجزء الأطول من الأمعاء الغليظة. وتنشأ معظم سرطانات القولون في الطبقة تحت المخاطية للأمعاء. وترجع بعض الدراسات أسبابها إلى عادات متعلقة بنمط الحياة مثل تناول أطعمة عالية الدهون والتدخين، كما أكدت دراسات أن الوراثة لها أيضا دور في الإصابة بنسبة حوالي 25 بالمائة.

Darmkrebs

خمس قواعد لتقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون 16.09.2021

سرطان القولون من أكثر أنواع السرطان انتشاراً بالعالم؛ لكن إذا اكتشف مبكرا تكون فرص الشفاء كبيرة جدا. وصحيح أن الجينات تلعب دورا في الإصابة به إلا أن هناك عوامل أخرى يمكن التأثير عليها لتقليل مخاطر الإصابة به. ما هي؟

Bildnummer: 52325131 Datum: 05.12.2007 Copyright: imago/Niehoff Antibiotikum in Tablettenform, Objekte; 2007, Studioaufnahme, Tablette, Tabletten, Medikament, Medikamente, Antibiotika, antibiotisch, antibiotische, antibiotisches, Pharmaindustrie, Packung, Packungen, Pharmazie, Medizin, Arznei, Arzneimittel, Heilmittel, Schriftzug, verschreibungspflichtig, verschreibungspflichtige, verschreibungspflichtiges; , quer, Kbdig, Einzelbild, Industrie, Wirtschaft, , Gesundheit

هل تسبب المضادات الحيوية سرطان القولون؟..دراسة تجيب! 03.09.2021

كشف بحث لجامعة سويدية أن تناول مضادات الالتهابات لفترة طويلة ترفع من مخاطر الإصابة بسرطان القولون. فأيّ دور يلعبه الميكروبيوم المعوي هنا؟
Antibiotic research. Embargoed to 0001 Thursday December 21 File photo dated 16/11/09 of drugs in a pharmacy, as researchers at the University of Exeter have said that cells that can survive doses of antibiotics and lie resting in a dormant state may hold a key to understanding antibiotic resistance. Issue date: Thursday December 21, 2017. A study found the vast majority of the 1.3\% of bacteria cells that survived treatment with the antibiotic ampicillin were live but not growing. See PA story HEALTH Antibiotics. Photo credit should read: Julien Behal/PA Wire URN:34217318 |

المضادات الحيوية ضرورية للحياة.. لكنها قد تكون مميتة! 08.07.2021

تشير نتائج دراسة جديدة إلى أن استخدام المضادات الحيوية من شأنه أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء الغليظة (القولون)، خاصة لمن هم دون سن الخمسين. إلى جانب عوامل أخرى تساهم في زيادة هذه المخاطر.
Symbolbild rotes Fleisch various meat in a supermarket. meat in shop

دراسة تثبت وجود ارتباط بين اللحوم الحمراء وسرطان القولون 19.06.2021

بعد دراسة لسنوات شملت مرضى بسرطان القولون، ثبت أن تناول اللحوم الحمراء يفرز مركّبات كيميائية يمكن أن تسبب "الألكلة"، التي تتسبب بدورها في الإصابة بالسرطان والوفاة. فهل من الواجب الامتناع كلياً عن تناول اللحوم الحمراء؟
FILE PHOTO: 50th NAACP Image Awards – Photo Room – Los Angeles, California, U.S., March 30, 2019 – Chadwick Boseman poses backstage with his Outstanding Actor in a Motion Picture award for Black Panther. REUTERS/Mike Blake - HP1EF3V08CN00/File Photo

وفاة بوزمان بطل فيلم بلاك بانثر صريعاً بسرطان القولون 29.08.2020

توفي الممثل الأمريكي تشادويك بوزمان عن عمر يناهز43 عاما، بعد صراع مع مرض سرطان القولون على مدى أربع سنوات. واشتهر بوزمان بأداء دور البطولة في فيلم "بلاك بانثر" أو (النمر الأسود) لشركة مارفل عام .2018

Projekt Outdoor against Cancer - Sportgruppe aus Krebspatienten Wer hat das Bild gemacht/Fotograf?: Rocco Schützler Wann wurde das Bild gemacht?: 2019 Wo wurde das Bild aufgenommen?: Österreich, Großglockner Copyright: Rocco Schützler

خبير: ممارسة الرياضة هي مثل الدواء لمرضى السرطان! 03.02.2020

تشخيص الإصابة بمرض السرطان يشكل صدمة للمرضى في كثير من الأحيان. في مقابلة مع DW، يشرح البروفسور فيلهلم بلوخ من المعهد العالي للرياضة في كولونيا، تأثير الرياضة على علاج السرطان وآلية عملها على منع انتشاره في الجسم.
ILLUSTRATION - Eine Frau hat am 11.02.2013 in Berlin Bauchschmerzen. pixel

للوقاية من سرطان القولون راقب نفسك وانتبه لهذه الأمور 07.09.2019

اكتشاف السرطان في مراحله الأولى يجعل الشفاء الكامل منه أمراً ممكنا، وقد يبدأ بمجرد ألم عادي أوبالتعب المزمن والإرهاق. إليك بعض العلامات التي من الممكن أن تكشف مبكرا عن هذا المرض الخبيث وتعجل من إمكانية شفائه.
Baked hake with olive oil and rosemary

دراسة: السمك للحد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء! 30.07.2019

واحد من فوائد السمك التي تم الكشف عنها من خلال دراسة حديثة قدرته على تحصين الإنسان ضد الإصابة بواحد من أكثر أنواع السرطان شيوعا في العالم. فما هو؟ وما هي الكمية المطلوب تناولها من السمك للاستفادة مما يحققه من حماية؟
Milchprodukte © peppi18 #39537196 bio biomilch calcium erzeugnis fettarme freigestellt frisch frischkäse frischmilch frühstück gesund gesundheit glas herstellung joghurt land lebensmittel milch milchflasche milchprodukt milchprodukte milchtopf mineralstoffe molkerei molkereiprodukte proteine quark rohstoff sahne schale vitamine vollmilch weiss ware

هل للزبادي قدرة على مكافحة السرطان؟ 04.07.2019

هل للزبادي قدرة على مكافحة السرطان، دراسة حديثة فحصت هذا التأثير وحاولت معرفة الرابط بين تناول اللبن الزبادي وبين مكافحة الأورام السرطانية وخاصة القولون والمستقيم. الدراسة بينت وجود رابط، فماذا كانت النتيجة؟

Gewebe eines Rektumadenokarzinoms, mikroskopischer Schnitt, 400-fache Vergoesserung tissue of rectal cancer, 400 x BLWS375880 Tissue a microscopic Cut 400 fold Tissue of Cancer 400 X

سرطان القولون يمكن تجنبه بخمس طرق بسيطة 27.05.2019

في العادة يصيب سرطان القولون كبار السن، لكنه يمكن أن يصيب جميع الناس. وقبل أن يتطور هذا المرض إلى مرحلة تتطلب علاجاً عسيراً لمدة طويلة، يمكن تلافيه من خلال اتباع خمس نصائح وأسلوب معيشة معتدل.
kaugummi; pfefferminze; kauen; minze; pfefferminz; zahnfleisch; zähne cut - Fotolia

مادة مصنعة في لائحة طعامنا قد تكون المسببة للعديد من الامراض 17.05.2019

توصلت دراسة أسترالية إلى أن الصبغة الحافظة E171 الموجودة في الكثير من الأطعمة المصنعة تدمر الفلورا المعوية ما يؤدي إلى التهابات مزمنة في الأمعاء قد تنتهي بسرطان القولون أو المستقيم. كما أنها ترتبط بالإصابة بأمراض أخرى.
ARCHIV - 15.08.2000, Alpbach, Österreich: Eine Kuh auf einer Alm. Die anhaltende Dürre macht auch Almbauern in Österreich große Sorgen. Im Bundesland Vorarlberg können nach Einschätzung der Landwirtschaftskammer von den 30.000 Stück Alm-Vieh rund zehn Prozent nur noch mit erheblichem Aufwand versorgt werden. (zu dpa Almen bekommen Wasser mit Tankwagen - Lage für Bauern dramatisch vom 30.07.2018) Foto: Stephan Jansen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

دراسة تحذر من حليب الأبقار كمسبب لسرطان القولون 01.03.2019

كثير من الأطباء ينصحون بتجنب الاستهلاك المرتفع للحوم الحمراء من أجل الوقاية من سرطان القولون. لكن دراسة ألمانية توصلت إلى أن حليب الأبقار من العوامل المسببة للمرض أيضاً. وكيف يمكننا إنقاذ الرضع على الأقل؟
Spring Salad With Berries And Peanuts,Close Up

الأطعمة الغنية بالألياف تقي من أمراض خطيرة 11.01.2019

أظهرت دراسة طبية أنّ الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف كالفلفل والخيار والكرنب والحبوب الكاملة يقلل من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري والأمراض المزمنة الأخرى.
close up; illustration; woman; mouth; blurred; drinking; soda; orange; thirsty; thirst; soft drinks; soft drink; bottles; bottle; women; soda

مشروبات غازية تحد من مخاطر عودة سرطان القولون! 05.08.2018

اكتشف علماء من الولايات المتحدة عن طريق الصدفة فوائد جديدة للمشروبات الغازية (الصودا) منخفضة السعرات الحرارية، وذلك أثناء دراستهم دور النظام الغذائي في نسبة الإصابة بسرطان القولون وعوامل متنوعة مرتبطة بعودة هذا السرطان.
Bild: luchshen laboratory assistant analyzing a blood sample biology; biotechnology; chemical; chemist; chemistry; coat; doctor; education; equipment; female; health; healthcare; hospital; human; infection; lab; laboratory; liquid; mask; medical; medicine; microbiology; people; person; professional; research; science; scientific; scientist; student; technician; technology; test; tube; woman; work; worker; young; blood sample; blood specimen; blood; hospital; lab; laboratory; research; student; woman; blood; pipette; biology; biotechnology; chemical; chemist; chemistry; coat; doctor; education; equipment; female; health; healthcare; human; infection; liquid; mask; medical; medicine; microbiology; people; person; professional; science; scientific; scientist; technician; technology; test; tube; work; worker; young; blood sample; blood specimen #31632361

خرق علمي.. تحليل دم يكشف 10 أنواع من السرطان في مرحلة مبكرة 04.06.2018

عادة ما يتم اكتشاف مرض السرطان بعد سنوات من تكاثره في الجسم، ويمكن علاج الكثير من أنواع السرطان في حال تم اكتشافه في مراحله المبكرة. باحثون أمريكيون طوروا تحليلاً للدم يسمح بتشخيص المرض قبل ظهور الأعراض الأخرى.

various nuts on a background

دراسة: المكسرات تقلل خطر عودة سرطان القولون 18.05.2017

أثبتت نتائج دراسة حديثة عن أهمية المكسرات وفوائدها لمرضى سرطان القولون، إذ أظهرت النتائج تراجع احتمال عودة المرض لدى المصابين الذين تناولوا 57 غراماً أسبوعياً تقريباً، بنسبة كبيرة.
مزيد من المقالات