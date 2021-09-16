تختلف أسباب الإصابة بسرطان القولون ومن أبرزها سوء التغذية، وقد أظهرت دراسات أن للعامل الوراثي دور هام في الإصابة به. ويؤدي الاكتشاف المبكر لهذا السرطان ومعالجته إلى الشفاء منه في العادة.

ينشأ سرطان القولون والمستقيم من أنسجة القولون والذي يعد الجزء الأطول من الأمعاء الغليظة. وتنشأ معظم سرطانات القولون في الطبقة تحت المخاطية للأمعاء. وترجع بعض الدراسات أسبابها إلى عادات متعلقة بنمط الحياة مثل تناول أطعمة عالية الدهون والتدخين، كما أكدت دراسات أن الوراثة لها أيضا دور في الإصابة بنسبة حوالي 25 بالمائة.