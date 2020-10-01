سرطان الدم هو أحد أنواع السرطان التي تتكون في الأنسجة المسؤولة عن إنتاج خلايا الدم، مثل نقي العظام والجهاز اللمفي، ويبدأ بالتكون في خلايا الدم البيضاء. و أسباب الإصابة به غير معروفة.

عند الإصابة بسرطان الدم ينتج الجسم كمية كبيرة من كريات الدم البيضاء ويُصبح غير قادر على صد ومحاربة العدوى والتلوثات المختلفة، ما يمكن أن يُؤدي حتى إلى وفاة المصاب بهذا المرض الخبيث. حتى الآن ما زالت الأسباب الحقيقية لسرطان الدم غير معروفة، لكن هناك بعض العوامل الخطرة التي تسرع وتزيد من خطر الإصابة بأنواع معينة منه. وخلافا لأنواع السرطان الأخرى، فإن علاج سرطان الدم "اللوكيميا" شديد التعقيد، فهو لا يتكون من كتلة نسيجية واحدة يمكن اجتثاثها عن طريق عملية جراحية. وتعد المعالجة الكيميائية إحدى طرق العلاج فضلا عن ذلك يخضع المصابون إلى علاج إشعاعي من أجل التحكم في الخلايا الخبيثة أو زراعة خلايا جذعية.