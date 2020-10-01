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سرطان الدم

سرطان الدم هو أحد أنواع السرطان التي تتكون في الأنسجة المسؤولة عن إنتاج خلايا الدم، مثل نقي العظام والجهاز اللمفي، ويبدأ بالتكون في خلايا الدم البيضاء. و أسباب الإصابة به غير معروفة.

عند الإصابة بسرطان الدم ينتج الجسم كمية كبيرة من كريات الدم البيضاء ويُصبح غير قادر على صد ومحاربة العدوى والتلوثات المختلفة، ما يمكن أن يُؤدي حتى إلى وفاة المصاب بهذا المرض الخبيث. حتى الآن ما زالت الأسباب الحقيقية لسرطان الدم غير معروفة، لكن هناك بعض العوامل الخطرة التي تسرع وتزيد من خطر الإصابة بأنواع معينة منه. وخلافا لأنواع السرطان الأخرى، فإن علاج سرطان الدم "اللوكيميا" شديد التعقيد، فهو لا يتكون من كتلة نسيجية واحدة يمكن اجتثاثها عن طريق عملية جراحية. وتعد المعالجة الكيميائية إحدى طرق العلاج فضلا عن ذلك يخضع المصابون إلى علاج إشعاعي من أجل التحكم في الخلايا الخبيثة أو زراعة خلايا جذعية.

Timothy Ray Brown poses for a photograph, Monday, March 4, 2019, in Seattle. Brown, also known as the Berlin patient, was the first person to be cured of HIV infection, more than a decade ago. Now researchers are reporting a second patient has lived 18 months after stopping HIV treatment without sign of the virus following a stem-cell transplant. But such transplants are dangerous, cannot be used widely and have failed in other patients. (AP Photo/Manuel Valdes) |

"مريض برلين" ـ شُفي من الإيدز ليذهب ضحية للسرطان.. وهذه قصتة 01.10.2020

أعلنت جمعية مكافحة الإيدز الدولية وفاة تيموثي راي براون الذي أصبح معروفاً بلقب "مريض برلين" بعد شفائه من فيروس فقدان المناعة. فما هو سبب وفاة براون، وكيف كانت قصة شفائه من مرض الإيدز؟
Brain with Alzheimer s disease, CT scan Alzheimer s disease. Series of coloured computed tomography (CT) scans of an axial section through the head of a 74-year-old patient with Alzheimer s disease. The front of the brain (brown) is at the top. Alzheimer s is a neurodegenerative disease and a common cause of dementia in the elderly. It causes brain atrophy (decrease in size), shown here by the enlarged ventricle cavities (white, at centre of brain) and the widened pale blue regions. The brain shrinkage caused by Alzheimer s disease leads to memory loss, confusion, personality changes and ultimately death. The cause of Alzheimer s disease is not known and there is no cure. PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY ZEPHYR/SCIENCExPHOTOxLIBRARY F001/0593 Brain With Alzheimer\u0026#39;s disease S Disease CT Scan Alzheimer\u0026#39;s disease S Disease Series of Coloured computed tomography CT Scans of to Axial Section Through The Head of a 74 Year Old Patient With Alzheimer\u0026#39;s disease S Disease The Front of The Brain Brown IS AT The Top Alzheimer\u0026#39;s disease S IS a Neurodegenerative Disease and a Common cause of Dementia in The Elderly IT Causes Brain decrease in Size Shown Here by The enlarged cavities White AT Centre of Brain and The widened Pale Blue Regions The Brain CAUSED by Alzheimer\u0026#39;s disease S Disease leads to Memory Loss confusion Personality Changes and Death The cause of Alzheimer\u0026#39;s disease S Disease IS Not known and There IS No Cure PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY Zephyr SCIENCExPHOTOxLIBRARY

عقار لعلاج السرطان مفتاح محتمل للشفاء من آلزهايمر في المستقبل 23.07.2020

يحاول العلماء منذ عقود التوصل لعلاج مرض آلزهايمر، فهل يكون مفتاح الشفاء عقاراً متاحاً منذ وقت طويل؟
11.03.2020, Fussball, Saison 2019/2020, Bundesliga, Nachholspiel 21. Spieltag - Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln, Leere Nordkurve im Borussia Park DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO. | Verwendung weltweit

وفاة مدرب إسباني شاب بسبب فيروس كورونا 16.03.2020

في خبر نزل كالصاعقة على عشاق كرة القدم في إسبانيا، توفي مدرب إسباني شاب بعد إصابته بفيروس كورونا. المدرب كان يعاني من مرض خطير وأصيب بالفيروس قبل أيام. فيما تواصل إسبانيا جهودها لاحتواء تفشي الفيروس.
Auf der José-Carreras-Station für Knochenmark- und Stammzelltransplantation der Abteilung Hämatologie und Onkologie der Universität Leipzig kontrolliert Schwester Ivonne die Vitalzeichen der14-jährigen Patientin Andreja aus Serbien, die von ihrem Vater besucht wird, aufgenommen am 11.12.2009. Die an Leukämie erkrankte Patienten, die in der Klinik eine Stammzelltransplantation erhält, liegt in einem Reinstraum mit völlig entkeimter und 19 bis 21 Grad warmer Luft. Die vor neun Jahren eingeweihte und von der Deutschen José Carreras Leukämie-Stiftung geförderte Einrichtung gehört zu den größten Transplantationszentren in Europa und hat mit zehn Prozent Transplantationsrisiko Weltspitze erreicht. Gemeinsam mit Prominenten will der spanische Startenor Carreras am 17.12.2009 während einer ARD-Gala in Leipzig wieder Spenden für Leukämiekranke sammeln. Foto: Waltraud Grubitzsch

لماذا غالباً ما يتم تشخيص سرطان الدم بعد فوات الأوان؟ 12.09.2019

يعد سرطان الدم المعروف أيضا باللوكيميا من أخطر السرطانات فتكاً بجسم الإنسان، إذ غالبا ما يتم تشخيصه في مراحل متقدمة من المرض. فما هي الأسباب التي تحول دون تشخيص هذا المرض في وقت مبكر؟

لهذا يعتبر سرطان الدم من أخطر أنواع السرطان! 16.05.2017

هل لديك معلومات عن سرطان الدم؟ وما هي طرق علاجه المتحة حتى الآن؟ حقائق مثيرة عن أحد أخطر أنواع أمراض السرطان في الفيديو التالي.

APA3831994-2 - 28032011 - KHARKOV - UKRAINE: ZU APA-TEXT CA - THEMENBILD: Ein an Leukämie erkranktes Kind aufgenommen während eines Besuches des Kinderkrankenhauses Nr. 16 am Mittwoch, 23. März 2011, im ukrainischen Kharkov. Auch 25 Jahre nach der Kernschmelze im Atomkraftwerk Tschernobyl (Ukraine) bleibt die Zahl der Strahlungs-Opfer unklar. APA-FOTO: HELMUT FOHRINGER - 20110322_PD8947

خلايا مناعية معدلة جينيا تنقذ طفلتين من سرطان الدم 26.01.2017

نجح علماء في إنقاذ طفلتين في لندن من سرطان الدم بعد علاجهما بجرعات من خلايا مناعية معدلة جينية ويعيشان حالة مستقرة بعد عام من علاجهما.

Medizin Pathologie Krebs Krebszelle He-La-Zelle von Gebärmutterhalskrebs Zellteilung Telophase Ende Mikroaufnahme Fluoreszenzaufnahme Mitosis of human cell Telophase Mitose d'une cellule humaine HeLa Télophase début de la division des 2 cellules sours les noyaux se reconstituent et le sillon de clivage se contracte En rouge les microtubules en vert le moteur des microtubules en bleu ISM - 248 E 00382824

الكشف عن 11 نوعا من سرطان الدم النخاعي 10.06.2016

كشفت دراسة حديثة أنّ سرطان الدم النخاعي - وهو الأخطر بين أنواع السرطان - ليس نوعا واحدا، بل 11 نوعا مختلفا ما يخلق وضعا متفاوتا للمصابين واحتمالات علاجهم وشفائهم.
ARCHIVBILD *** File photo of former German foreign minister and former FDP chairman Guido Westerwelle smiling during the presentation of his new book at the Berliner Ensemble theatre in Berlin, Germany, November 8, 2015. REUTERS/Hannibal Hanschke/Files © Reuters/H. Hanschke

وفاة وزير الخارجية الألماني السابق غيدو فيسترفيله 18.03.2016

توفى وزير الخارجية الألماني السابق غيدو فيسترفيله عن عمر ناهز 54 عاما. وأعلنت مؤسسة فيسترفيله في برلين أن الرئيس الأسبق للحزب الديمقراطي الحر، وافته المنية جراء إصابته بمرض سرطان الدم.
Red blood cells in bloodstream macro view. Medicine and biology scientific research illustration. Copyright: Colourbox #9000726

سرطان الدم - تقنية جديدة تبشر بشفاء حالات ميؤوس منها 18.02.2016

توصلت أبحاث سريرية أجريت على مرضى سرطان الدم إلى نتائج وصفها الباحثون بأنها "غير مسبوقة". إذ نجحت تقنية العلاج الجديدة في شفاء حالات وصلت إلى مرحلة متأخرة من المرض وميؤوس من شفائها.
Die Wissenschaftlerin Katherina Psathaki arbeitet am 18.06.2013 am Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin in Münster (Nordrhein-Westfalen) mit Nährflussigkeiten für Zellkulturen. An dem Institut an der Universität Münster arbeiten zahlreiche Wissenschaftler in der Stammzellenforschung. Foto: Oliver Berg/dpa

سرطان الدم "اللوكيميا"..أسبابه وعوارضه وسبل العلاج 10.12.2015

يعد سرطان الدم "اللوكيميا" أحد أكثر أنواع السرطانات التي تصيب الإنسان وأكثرها شيوعا بغض النظر عن جنسه وعمره، فما هي أسبابه، وكيف تبدو عوارضه، وهل يمكن علاجه وكيف؟
APA3831994-2 - 28032011 - KHARKOV - UKRAINE: ZU APA-TEXT CA - THEMENBILD: Ein an Leukämie erkranktes Kind aufgenommen während eines Besuches des Kinderkrankenhauses Nr. 16 am Mittwoch, 23. März 2011, im ukrainischen Kharkov. Auch 25 Jahre nach der Kernschmelze im Atomkraftwerk Tschernobyl (Ukraine) bleibt die Zahl der Strahlungs-Opfer unklar. APA-FOTO: HELMUT FOHRINGER - 20110322_PD8947

شفاء طفلة من سرطان الدم يمنح أملا لمرضى اللوكيميا 06.11.2015

تماثلت للشفاء رضيعة كان الأطباء يعتقدون أنها تحتضر جراء سرطان الدم ( اللوكيميا) وذلك في أول مرة يستخدم فيها علاج بالخلايا المناعية التخليقية . واستجابت ليلى للعلاج فشفيت من الأورام ونقلها أهلها إلى منزلهم.
Aufgeschnittene Avocado Avocado; Avocados; Avocadobirne; aufgeschnitten; halbiert; Butterfrucht; Gemüse; Grün; roh; ungekocht; Zutat; Hälfte; Avokado; Avokados; avocado; avocados; avocadobirne; aufgeschnitten; halbiert; butterfrucht; gemüse; grün; roh; ungekocht; zutat; hälfte; avokado; avokados

دُهن الأفوكادو..سلاح مدمر لخلايا سرطان الدم الجذعية 20.06.2015

يفتح الأفوكادو طرقا جديدة لعلاج سرطان الدم النخاعي الحاد (اللوكيميا). فقد وجد باحثون عنصرا دهنيا نشطا في فاكهة الأفوكادو يدمر الخلايا الجذعية الجذرية لسرطان الدم. فما اسم هذا العنصر النشط؟ وما تأثيره على مرضى سرطان الدم؟
Auf der Kinderkrebsstation der Universitätskinderklinik Leipzig schläft der kleine fünfjährige Leon in seinem Bettchen, aufgenommen am 18.11.2008. Er gehört zu gegenwärtig 14 kleinen Patienten, die unter anderem an Leukämie, Hirntumoren oder Lymphknotenkrebs erkrankt sind und auf der Station liebevoll umsorgt werden. Die Universitätskinderklinik ist Projektpartner der Deutschen José Carreras Leukämie-Stiftung e. V. Seit mehreren Jahren fördert die Carreras-Stiftung hier die psychosoziale Betreuung von krebskranken Kindern und ihren Familien. Foto: Waltraud Grubitzsch +++(c) dpa - Report+++

مخاوف السلامة تعرقل استخدام عقاقير واعدة للسرطان 27.01.2015

بالرغم من المؤشرات على فاعلية عقاقير طبية جديدة لعلاج الأورام إلا أن المخاوف تنتاب العلماء بشأن استخدام التقنيات التي أثبتت قدرتها على القضاء على خلايا سرطانية في الدم. هذه العلاجات ستكون الأغلى في العالم حال السماح بها.
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السمنة تزيد من احتمال الإصابة ب10 أنواع من السرطان 19.08.2014

من المعلوم أن مشاكل السمنة الزائدة لها تأثيرات سلبية على صحة الإنسان، لكن ما تم اكتشافه مؤخرا أثبت أن هناك علاقة بين السمنة واحتمال الإصابة بعشرة أنواع من مرض السرطان.
Eine dem Knochen nachempfundene synthetische Gerüststruktur wird mit einer Pinzette in einem Gefäß für die Kultivierung von Stammzellen platziert. Schlagworte: Knochenmark, Pinzette, Labor, Mikrotiterplatte, KIT Angabe der Quelle/des Zulieferers: KIT Copyrightangabe: C. Lee-Thedieck/KIT Thematische oder zeitliche Nutzungsbeschränkungen: Die Verwendung des Bildmaterials zur Pressemitteilung ist bei Nennung der Quelle vergütungsfrei gestattet. Das Bildmaterial darf nur in Zusammenhang mit dem Inhalt dieser Pressemitteilung (KIT, Künstliches Knochenmark) verwendet werden.

زراعة الخلايا الجذعية .. طريقة لعلاج سرطان الدم 25.06.2014

عادة ما يتم تشخيص مرض سرطان الدم بشكل مفاجئ، كما حصل في حالة وزير الخارجية الألماني السابق غيدو فيسترفيله. وينصح الأطباء في حالة اكتشاف هذا المرض الخطير بالبدء مباشرة بالعلاج، لأن ذلك يعزز فرص الشفاء.
Guido Westerwelle bei der Aufzeichnung der ZDF-Talkshow Markus Lanz im Studio Stahltwiete. Hamburg, 04.06.2014 Guido Westerwelle at the Recording the ZDF Talk show Markus Lanz in Studio Hamburg 04 06 2014

وزير خارجية ألمانيا السابق فيسترفيله مصاب بسرطان الدم 20.06.2014

أعلنت مؤسسة فيسترفيله، أن وزير الخارجية الألماني السابق غيدو فيتسرفيله مصاب بمرض سرطان الدم ويخضع لعلاج طبي بهدف الشفاء التام من المرض.
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