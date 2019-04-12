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سرطان الجلد

سرطان الجلد هو أحد أنواع السرطانات التي تصيب طبقات الجلد ومن خلالها أعضاء أخرى في الجسم. ولسرطان الجلد ثلاثة أنواع هي سرطان الخلايا القاعدية والخلايا الحرشفية والأورام الميلانينية.

يعد التعرض لأشعة الشمس في منتصف النهار أحد الأسباب التي تتسبب في سرطان الجلد، لذلك ينصح الخبراء بارتداء الملابس المناسبة والنظارات الشمسية، وتغطية الرأس بالإضافة إلى وضع كريم يقي أشعة الشمس. كما ينصحوا بممارسة الأنشطة الرياضية في الهواء الطلق إما في الصباح الباكر أو المساء، مع تعريض الجلد للشمس ببطء حتى يعتاد الجلد على أشعتها. وينصح الأطباء ابتداء من سن الخامسة والثلاثين بإجراء اختبار دوري لسرطان الجلد كل سنتين، فضلا عن ضرورة إجراء اختبار ذاتي، إذ ينبغي للمرء أن يتأمل جلده أو جلد شريكه. ففي حال ظهور تغيرات جلدية جديدة أو شامات معينة ينبغي الذهاب إلى الطبيب لأن بعض هذه الشامات قد تكون سرطانية.

The dermatologist examines the moles or acne of the patient with a dermatoscope. Prevention of melanoma

الذكاء الاصطناعي يظهر تفوقه في الكشف عن السرطان 12.04.2019

أثبت الذكاء الاصطناعي قدرته على التشخيص السريع والدقيق لأمراض السرطان. حيث تفوق برنامج حاسوب على أطباء الجلد في الكشف عن سرطان الجلد في دراسة شارك فيها أطباء من 12 مستشفى جامعي في ألمانيا.
Medizin Dermatologie Nagelkrankheiten Onycholysis semilunaris Nagelablösung durch intensive Nagelreinigung Nahaufnahme medicine dermatology diseased finger-nail | Verwendung weltweit

تغير لون الأظافر.. مؤشر على عدد من الأمراض بعضها خطير 25.02.2019

يقول المختصون إن تغير لون أظافر اليدين والقدمين وشكلهما يعد من عوارض الإصابة بأمراض معينة، بعضها بسيط لا يُذكر وبعضها خطر يستوجب زيارة الطبيب. فما هي؟
Ein Mann malt Dienstag (24.07.2012) in Langenfeld an einem Badesee seiner Frau mit Sonnenmilch eine Sonne auf den Rücken. Bei sommerlichem Wetter mit Temperaturen um 30 Grad zieht es in Nordrhein-Westfalen die Menschen ins Freie und an die Badeseen. Foto: Oliver Berg dpa/lnw

كريمات الوقاية من الشمس.. دواء وداء! 01.06.2018

يلجأ الكثيرون في موسم الاصطياف إلى الكريمات الواقية لتجنب خطر سرطان الجلد، غير أن مواد خطرة تدخل في تركيب تلك الكريمات كريتنيل بالميتات واوكسيبينزون، والتي تضر بالجهاز الهرموني وتسبب الحساسية. ما الحل الذي يُنصح به؟
Uv lamp for nails on wood shelf | Verwendung weltweit

صالونات العناية بالأظافر تزيد من خطر الإصابة بالسرطان ؟ 16.05.2018

الأظافر الجميلة أو الملونة تعد جاذبة للنظر. لكن الأشعة فوق البنفسجية للمصابيح التي يتم استعمالها لتجفيف الأظافر وتلميعها، قد تزيد من احتمال الإصابة بسرطان الجلد. فما رأي الخبراء والباحثين بهذا الخصوص؟
Bildnummer: 59032859 Datum: 23.07.2012 Karlsruhe, DEU, 23.07.2012: Sommerliche Temperaturen ... endlich. Schülerinnen aus Rastatt geniessen die Sonne vor dem Schloss bei ihren Ausflug. Copyright: Imago/G. Alabiso

حروق الشمس... خطر لا يستهان به قد ينتهي بالسرطان 07.07.2017

حروق الشمس ليست مؤلمة فحسب، بل إنها قد تتسبب في تغييرات في الحمض النووي ما قد يؤدي للإصابة بسرطان الجلد على المدى الطويل. بعض الاحتياطات تساعد على الاستمتاع بالشمس والوقاية من ضررها.

Pokrent (Mecklenburg-Vorpommern): Bei Temperaturen von über 34 Grad hat diese Frau am 21.06.2000 im mecklenburgischen Pokrent ihr Büro in das Planschbecken der Kinder verlegt. Sonnenschein und Hitzerekorde machen in den letzten Tagen auch den Menschen in Norddeutschland zu schaffen. (SCH01-210600) | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/J. Büttner

وصفة صحية لحمام شمسي أفضل! 10.07.2016

ينتج جسم الإنسان فيتامين "دي" خلال التعرض لأشعة الشمس. والفيتامين مهم لبناء العظام وللوقاية من الأمراض، لكن التعرض لأشعة الشمس كثيرا له أضرار أيضا على الجسم، وقد يسبب سرطان الجلد.
#12067521 - Tabletten zur Potenzsteigerung © jopix.de - Portfolio ansehen

علماء: الفياغرا تزيد من خطورة الإصابة بسرطان الجلد 11.03.2016

تتأكد مع الوقت الشكوك حول الآثار الجانبية لأقراص الفياغرا، إذ رصدت دراسة حديثة تأثيره على آلية عمل بعض إنزيمات الجسم ما يزيد من فرص نمو خلايا خبيثة مسببة لسرطان الجلد،فهل ينبغي التخلي التام عن الفياغرا؟ لنرى رأي العلماء.
24.09.2015 DW fit und gesund Sonne

وشم الشمس.. صيحة جديدة قد تنتهي بالوفاة 24.09.2015

لا شك أن التعرض لحروق الشمس أمر مؤلم جدا، ولكن يبدو أن هذه الآلام تهون أمام صيحة وشم الشمس الجديدة. هذه الصيحة انتشرت مؤخرا في ألمانيا وأغضبت أخصائي الأمراض الجلدية كثيرا، فما السبب؟
Ein Mann malt Dienstag (24.07.2012) in Langenfeld an einem Badesee seiner Frau mit Sonnenmilch eine Sonne auf den Rücken. Bei sommerlichem Wetter mit Temperaturen um 30 Grad zieht es in Nordrhein-Westfalen die Menschen ins Freie und an die Badeseen. Foto: Oliver Berg dpa/lnw

الكريمات الواقية من الشمس: هل هي مفيدة أم مضرة؟ 10.07.2015

تحفز أشعة الشمس إفراز فيتامين "دي" الضروري للجسم، بيد أنها قد تسبب الإصابة بسرطان الجلد. لذا يلجا الكثيرون إلى استخدام المراهم للوقاية من أشعة الشمس، بيد أن هذه المستحضرات تؤثر بدورها سلبا على بشرة الجسم. فما سبب ذلك؟
Ärztin untersucht ein Muttermal beim Patienten © Alexander Raths

أسلوب متطور للتأكد من سلامة "الشامات" بدون جراحة 19.03.2015

من المعروف أن الشامات التي تظهر على الجلد تكون غالبا حميدة، ولكن ربما تتحول هذه العلامات البنية إلى أورام سرطانية ينبغي استئصالها. ومؤخرا أصبح من الممكن تشخيص هذه الشامات بشكل سريع وبدون تدخل جراحي.
02.07.2014 DW FIT UND GESUND Hautkrebs

التمييز بين الورم الجلدي الخبث والشامات الحميدة 31.07.2014

سرطان الجلد من الأمراض المنتشرة بكثرة، لكن الأورام الجلدية يسهل علاجها عن طريق تدخل جراحي بسيط، شريطة اكتشافها بشكل مبكر. لكن غالبا ما توجد صعوبة في التمييز بين ورم الجلد الخبيث والشامات الحميدة.
Undatierte Nahaufnahme eines Melanoms (schwarzer Hautkrebs). Durch zu viel Sonne und häufige Nutzung von Solarien erkranken heute dreimal so viele Menschen am schwarzen Hautkrebs wie noch vor 25 Jahren. Deutschland führt als erstes Land eine flächendeckende, standardisierte Hautkrebs-Früherkennung ein. Jeder gesetzlich Krankenversicherte ab 35 Jahren hat vom 1. Juli an alle zwei Jahre Anspruch auf eine kostenlose Vorsorgeuntersuchung. Foto: Universitäts-Hautklinik Tübingen (zu dpa 0392 und 0378 vom 19.06.2008) +++(c) dpa - Bildfunk+++

دراسة: كريمات الحماية لا تقي من سرطان الجلد الأسود 15.06.2014

توفر كريمات الحماية من الشمس درجة حماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، غير أن دراسة حديثة خلصت إلى أن هذه الطريقة لا تقي بشكل كامل من سرطان الجلد الأسود ويمكنها فقط تأخير مدة الإصابة به.
Bildnummer: 54200888 Datum: 04.07.2010 Copyright: imago/Xinhua (100704) -- GUANGZHOU, July 4, 2010 (Xinhua) -- A pedestrian shelters from the sun with an umbrella in Guangzhou, capital of south China s Guangdong Province, on July 4, 2010. The temperature in the city went up to 36 degrees centigrade on Sunday. (Xinhua/Lu Hanxin) (zl) (2)CHINA-GUANGZHOU-TEMPERATURE PUBLICATIONxNOTxINxCHN Gesellschaft Sommer Jahreszeit Hitze kbdig xsk 2010 quer o0 Schirm Sonnenschutz Sonne Gegenlicht Silhouette Bildnummer 54200888 Date 04 07 2010 Copyright Imago XINHUA Guangzhou July 4 2010 XINHUA a Pedestrian from The Sun With to Umbrella in Guangzhou Capital of South China S Guangdong Province ON July 4 2010 The temperature in The City Went up to 36 Degrees centigrade ON Sunday XINHUA Lu Hanxin ZL 2 China Guangzhou temperature PUBLICATIONxNOTxINxCHN Society Summer Season Heat Kbdig xSK 2010 horizontal o0 Screen Sun protection Sun Gegenlicht Silhouette

نصائح عملية تجنبك أضرار أشعة الشمس 03.06.2014

تعتبر أشعة الشمس القوية من بين أهم أسباب الإصابة بأمراض سرطان الجلد وغيرها من الأمراض الأخرى. ولهذا ينصح الخبراء باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أضرار الشمس، خاصة على الأطفال.
Ärztin untersucht ein Muttermal beim Patienten © Alexander Raths

نصائح طبية لتجنب سرطان الجلد 14.04.2014

ارتفع عدد المصابين بأنواع مختلفة من سرطان الجلد في ألمانيا بنسبة 79 بالمئة في الفترة الممتدة بين 2005 و2012. ارتفاع مهول، دفع مجموعة من الأطباء الألمان للتنسيق فيما بينهم وإصدار مجموعة من النصائح تساعد على تجنب المرض.
***ACHTUNG: Nur zur Verwendung für Artikel von Brigitte Osterath!*** Zuludorf in Südafrika - KwaZulu-Natal Tangitini mit ihrem Baby und Mann vor ihrem Haus. Sie hat roten Ocker als Sonnenschutz aufgetragen *** Swasiland, Oktober 2013 *** Fotograf: BrigitRainer Dückerhoff

بشرة بلون القهوة باللبن..نساء يلهثن وراء البشرة الفاتحة 20.01.2014

"البشرة البيضاء رمز الجمال" عبارة تتوارثها الأجيال في ثقافات متعددة. بعض الباحثات عن البشرة الفاتحة لا يكتفين بكريمات الحماية من الشمس بل يلجأن لكريمات تتكون من مركبات كيميائية خطيرة بهدف الحصول على بشرة أفتح.
Ärztin untersucht ein Muttermal beim Patienten © Alexander Raths

أطباء ألمان يطورن مرهما لعلاج تقرن الجلد 23.07.2013

طور أطباء ألمان مرهما جديدا لعلاج تقرن الجلد الذي يشكل المرحلة الأولى من سرطان الجلد الأبيض، يتميز بقدرته على علاج التقرن خلال فترة زمنية قصيرة. وفيما توجد طرق مختلفة لعلاج هذا المرض، يؤكد الأطباء على ضرورة الوقاية.
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