سرطان الجلد هو أحد أنواع السرطانات التي تصيب طبقات الجلد ومن خلالها أعضاء أخرى في الجسم. ولسرطان الجلد ثلاثة أنواع هي سرطان الخلايا القاعدية والخلايا الحرشفية والأورام الميلانينية.

يعد التعرض لأشعة الشمس في منتصف النهار أحد الأسباب التي تتسبب في سرطان الجلد، لذلك ينصح الخبراء بارتداء الملابس المناسبة والنظارات الشمسية، وتغطية الرأس بالإضافة إلى وضع كريم يقي أشعة الشمس. كما ينصحوا بممارسة الأنشطة الرياضية في الهواء الطلق إما في الصباح الباكر أو المساء، مع تعريض الجلد للشمس ببطء حتى يعتاد الجلد على أشعتها. وينصح الأطباء ابتداء من سن الخامسة والثلاثين بإجراء اختبار دوري لسرطان الجلد كل سنتين، فضلا عن ضرورة إجراء اختبار ذاتي، إذ ينبغي للمرء أن يتأمل جلده أو جلد شريكه. ففي حال ظهور تغيرات جلدية جديدة أو شامات معينة ينبغي الذهاب إلى الطبيب لأن بعض هذه الشامات قد تكون سرطانية.