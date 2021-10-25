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سرطان الثدي

سرطان الثدي هو نوع من أنواع السرطانات التي تظهر في أنسجة الثدي، وهناك عدة إشارات تدل على الإصابة به. وبالرغم من أن للجينات الفردية دور في احتمال الإصابة لكن هناك دراسات تؤكد أن نمط الحياة وأسلوب التغذية له دورأيضا.

يعد سرطان الثدي من الأورام الشائعة جدا، والنساء هن أكثر عرضة للإصابة به من الرجال. ويعد تغير شكل الثدي وظهور كتلة في داخله أو بقعة حمراء ذات قشور من علامات الإصابة به. ومن بين العوامل التي تزيد من احتمال الإصابة به عدم ممارسة الرياضة والعلاج بالهرمونات البديلة خلال فترة انقطاع الطمث. علما أن دراسة حديثة أكدت أن الإكثار من تناول حبوب الشوفان في فترة المراهقة يخفف من احتمال الإصابة به عند التقدم بالعمر.

ARCHIV - Eine Krebspatientin liegt am 08.10.2010 in der Strahlentherapie im Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt in Sachsens modernstem neuen Bestrahlungsgerät vom Typ «Rapid Arc». Dabei rotiert ein Linearbeschleuniger 360 Grad um den Patienten. Am Samstag (04.02.2012) ist Weltkrebstag. Foto: Matthias Hiekel dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

دراسات: السرطان ينتشر في البلدان العربية بوتيرة تنذر بالخطر 25.10.2021

حذرت أبحاث حديثة من تزايد معدلات الإصابة بالسرطان إلى الضعف في منطقة شرق البحر المتوسط بحلول عام 2030، فيما يعد سرطان الثدي الأكثر شيوعا في الوقت الحالي في جميع أنحاء العالم، فما هي العوامل المسببة لذلك؟
ARCHIV - Eine Krebspatientin liegt am 08.10.2010 in der Strahlentherapie im Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt in Sachsens modernstem neuen Bestrahlungsgerät vom Typ «Rapid Arc». Dabei rotiert ein Linearbeschleuniger 360 Grad um den Patienten. Am Samstag (04.02.2012) ist Weltkrebstag. Foto: Matthias Hiekel dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

طريقة جديدة في العلاج الإشعاعي تمنح الأمل للمصابات بسرطان الثدي 08.10.2021

مهدت دراستان بريطانيتان حديثتان الطريق لتحسين ملحوظ في علاج سرطان الثدي لدى بعض النساء، من خلال خفض مدة العلاج الإشعاعي إلى خمسة أيام بدلا من أسابيع عدّة كان يستلزمها عموما.
photo of delicious risotto with mushrooms on wooden table, Foto des koestlichen Risottos mit Pilzen auf dem Holztisch | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

دراسات: طهي الأرز بشكل خاطئ قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان 20.09.2021

يشكل الأرز وجبة أساسية في العديد من بلدان العالم. غير أن العديد من الدراسات كشفت عن وجود مواد سامة في الأرز مشيرة إلى المخاطر الصحية التي قد تنتج عن تناوله. غير أن طريقة الطهي قد تؤثر أيضاً. كيف ذلك؟

Healthy fresh fruits in a white plate

سر الوقاية من سرطان الثدي قد يكمن في هذه الفاكهة! 18.02.2021

يهدد سرطان الثدي حياة العديد من النساء حول العالم، لهذا ينصح دائما بإجراء فحوصات الكشف المبكر عنه. وتظهر نتائج دراسة حديثة أن باحثين من إيطاليا توصلوا إلى طريقة طبيعية للوقاية من هذا المرض الخبيث. فما هي؟
ARCHIV - 20.05.2018, Berlin: Eine Honigbiene fliegt eine Blüte an. (zu dpa Mehr Geld, weniger Gift: Schulze macht Insektenschutz-Vorschläge am 10.10.2018) Foto: Wolfgang Kumm/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

تنقذ حياة النساء.. علماء يكتشفون فائدة جديدة لسم نحل العسل 03.09.2020

في نتيجة قد تساعد على إنقاذ عدد كبير من النساء حول العالم، توصلت دراسة حديثة إلى أن سم نحل العسل قد يكون فعالاً في قتل خلايا سرطان الثدي، التي يصعب علاجها.
Projekt Outdoor against Cancer - Sportgruppe aus Krebspatienten Wer hat das Bild gemacht/Fotograf?: Rocco Schützler Wann wurde das Bild gemacht?: 2019 Wo wurde das Bild aufgenommen?: Österreich, Großglockner Copyright: Rocco Schützler

خبير: ممارسة الرياضة هي مثل الدواء لمرضى السرطان! 03.02.2020

تشخيص الإصابة بمرض السرطان يشكل صدمة للمرضى في كثير من الأحيان. في مقابلة مع DW، يشرح البروفسور فيلهلم بلوخ من المعهد العالي للرياضة في كولونيا، تأثير الرياضة على علاج السرطان وآلية عملها على منع انتشاره في الجسم.
Ein Model mit Lockenfrisur, aufgenommen am 02.04.2017 auf der Messe TOP HAIR International Trend & Fashion Days in Duesseldorf (Nordrhein-Westfalen). Foto. Ina Fassbender | Verwendung weltweit

دراسة: صبغ الشعر بانتظام يزيد نسب الإصابة بسرطان الثدي 12.12.2019

صبغ الشعر ما زال رائجاً حتى اليوم. لكن ما يجهله الكثيرون هو أن صبغ الشعر بانتظام يزيد من احتمال الإصابة بسرطان الثدي.
***Archivbild*** Die gesunde Brust einer Frau ist am 25.10.2017 in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) auf einer Röntgenaufnahme zu sehen. Das Röntgenbild war in einem Trailer des Mammographie-Screening-Programms aufgenommen worden. Die ersten Screening-Einheiten zur Brustkrebsfrüherkennung in Sachsen-Anhalt haben vor zehn Jahren ihre Tätigkeit aufgenommen. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

أمل جديد لمريضات سرطان الثدي بتحويل الخلايا المصابة إلى دهون 12.08.2019

فيما يحصد سرطان الثدي أرواح عدد كبير من النساء في أرجاء متفرقة حول العالم، عثر علماء على طريقة مبتكرة بهدف الحد من انتشار خلايا سرطان الثدي. ويأمل العلماء تطبيق هذه الطريقة في المستقبل القريب على أنواع أخرى من السرطان.
Musiktherapie

دراسة... الموسيقى تساعد مرضى السرطان! 17.06.2019

كثيراً ما يلاحظ المرء تأثير الموسيقى على حالته النفسية، لكن هل يمكن أن يكون لها تأثير في علاج السرطان أيضاً؟ هذا ما قام باحثون في تايوان بدراسته؟ فماذا كانت النتائج؟
Titel: Brustkrebs Schlagworte: DCIS, Brust, fit Copyright: NDR Bildbeschreibung: Still aus NDR Beitrag: 'Brustkrebs-Vorstufe: OP bei DCIS empfohlen'. Bitte nur im Zusammenhang mit diesem Beitrag verwenden!

عقار جديد لمكافحة سرطان الثدي بديلا عن العلاج الكيماوي 03.06.2019

مادة علاجية جديدة قد تكون الأمل لمريضات سرطان الثدي، حيث كشفت دراسة أمريكية عن دواء جديد لمكافحة المرض، قد يشكل بديلا عن العلاج الكيماوي التقليدي. ويرفع الدواء احتمالات شفاء النساء المصابات بالمرض بدرجة كبيرة.
Bild: luchshen laboratory assistant analyzing a blood sample biology; biotechnology; chemical; chemist; chemistry; coat; doctor; education; equipment; female; health; healthcare; hospital; human; infection; lab; laboratory; liquid; mask; medical; medicine; microbiology; people; person; professional; research; science; scientific; scientist; student; technician; technology; test; tube; woman; work; worker; young; blood sample; blood specimen; blood; hospital; lab; laboratory; research; student; woman; blood; pipette; biology; biotechnology; chemical; chemist; chemistry; coat; doctor; education; equipment; female; health; healthcare; human; infection; liquid; mask; medical; medicine; microbiology; people; person; professional; science; scientific; scientist; technician; technology; test; tube; work; worker; young; blood sample; blood specimen #31632361

كشف طبي ألماني يزيد من فرص علاج سرطان الثدي ويخفض التكلفة 22.02.2019

نجحت مجموعة من الأطباء في واحدة من الجامعات الألمانية في الكشف المُبكر عن سرطان الثدي بوسيلة جديدة، بما يمهد الطريق أمام زيادة فرص الشفاء منه بنسبة 95 بالمئة.
***Archivbild*** Die gesunde Brust einer Frau ist am 25.10.2017 in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) auf einer Röntgenaufnahme zu sehen. Das Röntgenbild war in einem Trailer des Mammographie-Screening-Programms aufgenommen worden. Die ersten Screening-Einheiten zur Brustkrebsfrüherkennung in Sachsen-Anhalt haben vor zehn Jahren ihre Tätigkeit aufgenommen. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

في ألمانيا .. أيدي المكفوفين لتشخيص سرطان الثدي! 18.02.2019

أظهرت نتائج دراسة علمية لخبراء ألمان أن المكفوفين يمكنهم المساعدة بشكل فعال على تشخيص مرض سرطان الثدي عبر حاسة اللمس. كيف ذلك؟
Krankenschwester Unterstützung Patienten, bei Mammogramm Colourbox

وداعا للجراحة..طريقة مبتكرة لعلاج سرطان الثدي 22.01.2019

علاج جديد لسرطان الثدي لا يسبب الألم ابتكرته شركة أيس كيور الإسرائيلية. العلاج الجديد يتم فقط بالتبريد دون استئصال الثدي، فكيف يتم ذلك ؟

Titel: Brustkrebs Schlagworte: DCIS, Brust, fit Copyright: NDR Bildbeschreibung: Still aus NDR Beitrag: 'Brustkrebs-Vorstufe: OP bei DCIS empfohlen'. Bitte nur im Zusammenhang mit diesem Beitrag verwenden!

دراسة- الناجيات من سرطان الثدي قد يعانين من مشكلات نفسية 09.12.2018

كشفت مراجعة بحثية جديدة أنّ الناجيات من سرطان الثدي قد تزيد لديهن احتمالات القلق والاكتئاب واضطرابات النوم ومشكلات أخرى متعلقة بالصحة النفسية، ومن المتوقع أن تكون معدلات القلق والاكتئاب أعلى في الناجيات الأصغر عمرا.

هل استثنى لبنان اللاجئات من حملة ضد سرطان الثدي؟ 15.10.2018

حملة جديدة أطلقتها وزارة الصحة اللبنانية للتوعية ضد سرطان الثدي للسيدات. الحملة تشمل عمليات فحص وأشعة مجاناً لكشف المرض مبكراً. لكن المفاجأة كانت عند توجه لاجئات إلى المستشفيات لإجراء الفحص حيث رفضت عدة مستشفيات فحصهن.

رشا حلوة: كمقاومة للمرض..نساء يتحدثن عن إصابتهن بسرطان الثدي

رشا حلوة: كمقاومة للمرض..نساء يتحدثن عن إصابتهن بسرطان الثدي 10.10.2018

مجرد التفكير في المحاولة قد يبدو مستحيلا، لكن عندما تخوض التجربة وتنتصر فيها تتحقق المعجزة وتجلب معها السعادة لك وللآخرين. قصص وتحديات تتناولها الكاتبة الصحفية رشا حلوة في مقالها* لـ DW عربية بمناسبة شهر"الزهري لأكتوبر".
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