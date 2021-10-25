سرطان الثدي هو نوع من أنواع السرطانات التي تظهر في أنسجة الثدي، وهناك عدة إشارات تدل على الإصابة به. وبالرغم من أن للجينات الفردية دور في احتمال الإصابة لكن هناك دراسات تؤكد أن نمط الحياة وأسلوب التغذية له دورأيضا.

يعد سرطان الثدي من الأورام الشائعة جدا، والنساء هن أكثر عرضة للإصابة به من الرجال. ويعد تغير شكل الثدي وظهور كتلة في داخله أو بقعة حمراء ذات قشور من علامات الإصابة به. ومن بين العوامل التي تزيد من احتمال الإصابة به عدم ممارسة الرياضة والعلاج بالهرمونات البديلة خلال فترة انقطاع الطمث. علما أن دراسة حديثة أكدت أن الإكثار من تناول حبوب الشوفان في فترة المراهقة يخفف من احتمال الإصابة به عند التقدم بالعمر.