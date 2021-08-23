يثير سد النهضة الإثيوبي خوفا كبيرا في مصر والسودان بسبب تداعياته السلبية على حصتهما من مياه النيل الأزرق الحيوية للبلدين. ولم تسفر محادثات البلدين مع إثيوبيا حتى الآن عن اتفاق لتقاسم المياه.

بدأ بناء سد النهضة على النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية الإثيوبية عام 2011. وتقدر تكلفته الفعلية بحوالي 4.6 مليار دولار. وعند اكتمال عمليات الإنشاء سيكون أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية بطاقة توليد تصل إلى 6 آلاف ميغاوات. وتخشى مصر بشكل كبير من تراجع حصتها من مياه النيل على ضوء ضخامة المياه اللازمة لتعبئة البحيرة الاصطناعية المتشكلة بمساحة 246 كيلومترا مربعا وتتسع إلى أكثر من 74 مليار متر مكعب.