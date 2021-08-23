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سد النهضة

يثير سد النهضة الإثيوبي خوفا كبيرا في مصر والسودان بسبب تداعياته السلبية على حصتهما من مياه النيل الأزرق الحيوية للبلدين. ولم تسفر محادثات البلدين مع إثيوبيا حتى الآن عن اتفاق لتقاسم المياه.

بدأ بناء سد النهضة على النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية الإثيوبية عام 2011. وتقدر تكلفته الفعلية بحوالي 4.6 مليار دولار. وعند اكتمال عمليات الإنشاء سيكون أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية بطاقة توليد تصل إلى 6 آلاف ميغاوات. وتخشى مصر بشكل كبير من تراجع حصتها من مياه النيل على ضوء ضخامة المياه اللازمة لتعبئة البحيرة الاصطناعية المتشكلة بمساحة 246 كيلومترا مربعا وتتسع إلى أكثر من 74 مليار متر مكعب.

5.8.2021, Eco India, Nothing on our planet can survive without water. Yet in most parts of the world, it’s scarce. The global water crisis is threatening millions of people and their livelihoods. But there are ways to combat water scarcity. Redaktion: Heather Moore

كيف يمكننا حل مشكلة شح المياه وتجنب حروبها مستقبلا؟ 23.08.2021

مع تزايد عدد سكان العالم وتفاقم ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، يتراجع منسوب المياه العذبة أيضا، ما يفاقم مشكلة شح المياه ويهدد بنشوب حروب مستقبلا. فهل يمكن تدارك الأمر وإيجاد حلول وإبعاد شبح حروب المياه؟
This handout satellite image obtained courtesy of Maxar Technologies on July 21, 2020 shows a view of northwestern Ethiopia that focuses on the status of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) and the Blue Nile River on July 11, 2020. - This massive construction project (nearly $5 billion USD) that has been under construction since 2011 will become the largest dam in Africa and affect Sudan and Egypt as the river flows north from the dam and ultimately becomes the vitally important Nile River. The most recent satellite imagery collected on July 12, 2020 reveals that a large reservoir has started to fill behind the dam. Some estimates claim that it may take as long as 5-7 years to fill the reservoir completely. (Photo by Handout / Satellite image ©2020 Maxar Technologies / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Satellite image ©2020 Maxar Technologies - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / ìThe erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Handout has been modified in AFP systems in the following manner:taken July 11, 2020 instead of July 12, 2020. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.î

الجزائر تدخل على خط أزمة سد النهضة.. فما أوراقها؟ 11.08.2021

بدأت الجزائر تحركات دبلوماسية مكثفة للوصول إلى حل لأزمة سد النهضة بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى. فلماذا دخلت الجزائر على خط الأزمة الآن؟ وما الذي يمكنها عمله لنزع فتيل أزمة فشلت كل الأطراف في حلها؟
KASSALA, SUDAN - DECEMBER 14: Ethiopians, who fled the conflict in the Tigray region in northern Ethiopia due to the clashes in the operation launched by the Federal Government Forces against the Tigray People's Liberation Front (TPLF), wait to reiceve food in Hamdayit camp after reaching Kassala State, Sudan on December 14, 2020. The number of refugees in neighboring Sudan has been reported to have risen to almost 50 thousand. Mahmoud Hjaj / Anadolu Agency

تصاعد العنف في إقليم تيغراي.. كارثة إثيوبية في الأفق 07.08.2021

أسفر القتال في إقليم تيغراي الإثيوبي عن مقتل الآلاف وتشريد قرابة مليوني شخص، فيما بات أكثر من خمسة ملايين يعتمدون على مساعدات غذائية عاجلة ويواجه 400 ألف شخص خطر المجاعة. بيد أن وتيرة العنف تجاوزت حدود الإقليم.
This image made from undated video released by the state-owned Ethiopian News Agency on Monday, Nov. 16, 2020 shows Ethiopian military in an armored personnel carrier, on a road in an area near the border of the Tigray and Amhara regions of Ethiopia. Ethiopia's prime minister Abiy Ahmed said in a social media post on Tuesday, Nov. 17, 2020 that the final and crucial military operation will launch in the coming days against the government of the country's rebellious northern Tigray region. (Ethiopian News Agency via AP)

الدفع بميليشيات في نزاع تيغراي.. هل يجر إثيوبيا إلى حرب أهلية؟ 24.07.2021

أثار تعهد ميليشيات محلية في إثيوبيا بالزحف إلى إقليم تيغراي المتوتر، المخاوف من انزلاق البلاد إلى دوامة جديدة من العنف العرقي أو يدفعها إلى حرب أهلية. ويرى آخرون أن الخطوة تعد تعبيرا عن الوحدة والتضامن في إثيوبيا.
People react as captive Ethiopian soldiers walk towards Mekele Rehabilitation Center in Mekele, the capital of Tigray region, Ethiopia, on July 2, 2021. - According to the Tigray Defence Forces (TDF), more than 7,000 captive Ethiopian soldiers have walked from Abdi Eshir, about 75 km southwest of Mekele, for four days. (Photo by Yasuyoshi Chiba / AFP) (Photo by YASUYOSHI CHIBA/AFP via Getty Images)

مشكلة سد النهضة وإقليم تيغراي ..أثيوبيا في مفترق طرق خطر 09.07.2021

أثيوبيا في قلب صراع كبير، فبالرغم من مشكلة سد النهضة وتبعاته مع مصر والسودان، فإن مشكلة إقليم تيغراي، وأوضاع المدنيين، باتت تغطي على انجازات رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، كما أن سمعته العالمية بدأت بالتآكل.
FILE PHOTO: Ethiopia's Grand Renaissance Dam is seen as it undergoes construction on the river Nile in Guba Woreda, Benishangul Gumuz Region, Ethiopia, September 26, 2019. REUTERS/Tiksa Negeri/File Photo

مصر: سد النهضة "تهديد وجوديّ".. وإثيوبيا ترفض تدويل النزاع 09.07.2021

أكدت الأمم المتحدة على إمكانية التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، فيما أكدت مصر على أن السد يمثل تهديداً وجودياً لها وأنها ستحمي وتصون حقّها في الحياة وفق ما تضمنه لها القوانين.
Die Übersicht zeigt den Grand-Ethiopian-Renaissance-Staudamm. Der künftig größte Staudamm Afrikas sorgt seit Jahren für Streit zwischen Äthiopien, Ägypten und dem Sudan. Die Länder haben nun eine größe Hürde überwindet: Der Stausee ist gefüllt. Doch das Problem ist längst nicht gelöst. Denn Wasser wird weltweit künftig immer knapper werden - und Spannungen um Wasserresourcen wie den Nil werden steigen.

تحليل: العجز المائي المصري وضعف السياسة إزاء إيجاد الحلول 20.06.2021

تعاني مصر من نقص المياه قبل سد النهضة. ومع وصول المفاوضات بشأنه إلى طريق مسدود تقف القاهرة أمام تحديات حياتية تهدد بمزيد من النقص. ما الذي ينبغي عمله لمواجهة ذلك؟ وهل من سبيل للتوصل إلى اتفاق بعيدا عن قرع طبول الحرب؟
This handout satellite image obtained courtesy of Maxar Technologies on July 21, 2020 shows a view of northwestern Ethiopia that focuses on the status of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) and the Blue Nile River on July 11, 2020. - This massive construction project (nearly $5 billion USD) that has been under construction since 2011 will become the largest dam in Africa and affect Sudan and Egypt as the river flows north from the dam and ultimately becomes the vitally important Nile River. The most recent satellite imagery collected on July 12, 2020 reveals that a large reservoir has started to fill behind the dam. Some estimates claim that it may take as long as 5-7 years to fill the reservoir completely. (Photo by Handout / Satellite image ©2020 Maxar Technologies / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Satellite image ©2020 Maxar Technologies - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / ìThe erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Handout has been modified in AFP systems in the following manner:taken July 11, 2020 instead of July 12, 2020. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.î

أزمة سد النهضة.. هل انتهى وقت الدبلوماسية ودقت طبول الحرب؟ 13.04.2021

تصعيد في اللهجة بدأ يصدر عن مصر بشأن أزمة سد النهضة، ثم تلتها السودان بعد فشل جولة مفاوضات "الفرصة الأخيرة" مع إثيوبيا في كينشاسا. عامل الوقت لم يعد في صالح مصر والسودان، فما هي الخيارات المتبقية لتجنب خيار الحرب؟
Flags, Egypt, Sudan & Ethiopia Tripartite High Level Meeting on Blue Nile Renaissance Dam Ministers of Sudan, Ethiopia and Egypt discussing the Blue Nile and the Renaissance Dam in Addis Ababa today, trying to resolve a conflict over plans for a massive Ethiopian-run dam along the Nile River. Autor/Copyright: Getachew Tedla-- DW Korri Mekele Schlagworte: Ethiopia, Addis Ababa ,Äthiopien

مفاوضات سد النهضة تتعثر مجددا.. ما الخيارات المتاحة أمام مصر؟ 06.04.2021

تعثر الجولة الأخيرة من المفاوضات الخاصة بسد النهضة يهدد بدخول الأزمة نفقا مسدودا. فما هي الخيارات المفتوحة أمام مصر والسودان للضغط على إثيوبيا؟ وهل بات الخيار العسكري مطروحا أكثر من أي وقت مضى؟
Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed meets Sudan's Head Of Transitional Military Council, Lieutenant General Abdel Fattah Al-Burhan Abdelrahman to mediate in the political crisis that has followed the overthrow of President Omar al-Bashir at the airport in Khartoum, Sudan June 7, 2019. REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah

السودان وإثيوبيا.. نذر حرب أم تمويه على مشاكل داخلية؟ 20.01.2021

ليس الخلاف على سد النهضة هو العامل الوحيد المثير للتوتر بين السودان وإثيوبيا، بل ثمة عوامل أخرى أقدم، ما هي؟ وهل يمكن للتوتر الحالي في العلاقات بين البلدين الجارين أن يتحول إلى نزاع عسكري ينذر بحرب لا تحمد عقباها؟
09.11.2020 *** FILE PHOTO: Members of Amhara region militias ride on their truck as they head to face the Tigray People's Liberation Front (TPLF), in Sanja, Amhara region near a border with Tigray, Ethiopia November 9, 2020. REUTERS/Tiksa Negeri/File Photo

النزاع في إثيوبيا وخطر تداعياته على الدول العربية المجاورة 16.11.2020

بالتزامن مع ضربات عسكرية تسببت في نزوح الآلاف، تتبادل الحكومة المركزية في إثيوبيا وقادة إقليم تيغراي الاتهامات. فهل يتسع نطاق الصراع ليشمل دولا أخرى في المنطقة؟ وما تداعيات استمراره على الجارة السودان ومصر؟

A handout satellite image shows a closeup view of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) and the Blue Nile River in Ethiopia July 12, 2020. Satellite image ©2020 Maxar Technologies via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. MUST NOT OBSCURE WATERMARK

كيف سيؤثر حجب مساعدات أمريكية عن إثيوبيا على أزمة سد النهضة؟ 03.09.2020

تقدر المساعدات الأمريكية المحجوبة عن إثيوبيا بسبب أزمة سد النهضة بنحو 130 مليون دولار. يرى البعض أنها لن تؤثر كثيرا على خطط إثيوبيا للانتهاء من بناء السد وأنها ستسبب فقط غضبا إثيوبيا قد يعطل مسار المفاوضات السياسية.
FILE PHOTO: Ethiopian musician Haacaaluu Hundeessaa poses while dressed in a traditional costume during the 123rd anniversary celebration of the battle of Adwa, where Ethiopian forces defeated invading Italian forces, in Addis Ababa, Ethiopia, March 2, 2019. REUTERS/Tiksa Negeri/File Photo

مقتل هونديسا.. كيف رّد مصريون وإثيوبيون على اتهامات آبي أحمد؟ 03.07.2020

يأتي اغتيال المغني الإثيوبي هونديسا مع استمرار التوتر بين إثيوبيا ومصر على خلفية سد النهضة. فكيف يرى العديد من الاثيوبيين والمصريين اتهامات أبي أحمد للخارج بالتورط في الجريمة؟
FILE PHOTO: Ethiopia's Grand Renaissance Dam is seen as it undergoes construction on the river Nile in Guba Woreda, Benishangul Gumuz Region, Ethiopia, September 26, 2019. REUTERS/Tiksa Negeri/File Photo

بطرق مبتكرة.. النزاع حول سد النهضة ينتقل للعالم الافتراضي 01.07.2020

يثير مشروع سد النهضة نزاعاً حول احتياجات إثيوبيا التنموية مقابل مخاوف مصر بشأن انقطاع مصادر المياه من شريان الحياة الأزرق. ورغم تقدم الوساطة الأفريقية انتقل النزاع للعالم الافتراضي بأساليب وطرق مبتكرة. فكيف كان التفاعل؟

HANDOUT - 22.06.2020, Äthiopien, Benishangul-Gumuz: Dieses Satellitenbild, das am 28. Mai 2020 aufgenommen wurde, zeigt den Staudamm am Blauen Nil. Im Streit mit Äthiopien und dem Sudan um den künftig größten Staudamm Afrikas hat Ägypten den UN-Sicherheitsrat eingeschaltet. Ägypten befürchtet dann Wassermangel für seine Landwirtschaft, Industrie und Haushalte. In dem Konflikt beschworen beide Seiten eine Kriegsgefahr. ACHTUNG: NUR BIS ZUM 31.06.2020 ZU VERWENDEN! Foto: -/Maxar Technologies/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über den Staudamm und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits: Wassermarke darf nicht entfernt werden. Nur 14 Tage verwendbar. +++ dpa-Bildfunk +++ |

خبراء ألمان يرسمون آفاق حلٍ لمعضلة سد النهضة 24.06.2020

تشبه مباحثات سد النهضة بين القاهرة وأديس أبابا حوار الطرشان أمام تشبث مصر بـ"حقوقها التاريخية" وأثيوبيا بـ"طموحاتها المشروعة"، غير أن هناك خيارات أخرى تتطلب قدراً من الشجاعة بتقديم تنازلات متبادلة كما يرى خبراء ألمان.

The Grand Ethiopian Renaissance Dam, Higher government officials met and held today discussions on reports tabled by the technical committee of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD). Dr Seleshi Bekele, Minister of Water, Irrigation and Energy, presented the reports at the meeting chaired by Prime Minister Dr Abiy Ahmed, according to EBC report.

سد النهضة.. هل تأتي "وساطة" أوروبا على حساب مرجعية واشنطن؟ 29.05.2020

يبدو أن إعلان عودة أطراف أزمة سد النهضة، مصر والسودان وأثيوبيا، إلى طاولة المفاوضات قد شجع الاتحاد الأوروبي على إعادة تأكيد دور ما له، والذي قد يكون "وساطة" جديدة. ولكن هل ثمة نية حقيقية وأوراق تؤهل بروكسل لأي دور؟
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