 سد النهضة والخلاف بين مصر وإثيوبيا– لصالح من سيميل الموقف السوداني؟ | سياسة واقتصاد | DW | 19.09.2019

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سياسة واقتصاد

سد النهضة والخلاف بين مصر وإثيوبيا– لصالح من سيميل الموقف السوداني؟

رفض إثيوبيا للاقتراح المصري بشأن سد النهضة يُعمق الخلاف، إذ يحذر الكثيرون من عواقب تأزمه قبل بدء تشغيل السد العام المقبل. فهل سيحسم الموقف السوداني الأزمة أم سيزيد من تعقيدها، خاصة مع التقارب السوداني الإثيوبي الحالي.

Grand Ethiopian Renaissance Dam (picture-alliance/dpa/G. Forster)

انتهت الاجتماعات التي عُقدت منذ بداية الأسبوع بين مصر وإثيوبيا والسودان بتعثر المفاوضات الخاصة بشأن سد النهضة الإثيوبي، فوفقا لمذكرة أصدرتها وزارة الخارجية المصرية، رفضت إثيوبيا "بدون نقاش" المقترح المصري المتعلق بتشغيل السد وقامت بدورها بتقديم مقترح بديل وصفته مصر بأنه "ينحاز بقوة لإثيوبيا ومجحف بشدة بمصالح دول المصب".

أما إثيوبيا، فقد أعلنت رفضها للمقترح المصري واصفة إياه بأنه "غير مناسب وانتهاك محتمل لسيادة إثيوبيا" مُعلنة أن "مصر لا يمكنها السيطرة على سدنا"، على حد تعبير سيلشي بيكيلي وزير المياه والري الإثيوبي بمؤتمر صحفي تم عقده أمس الأربعاء في العاصمة أديس أبابا.

ولم يذكر الوزير الإثيوبي كمية المياه التي ترغب بلاده في تمريرها لمصر، والتي تعتمد على نهر النيل لتلبية 90% من احتياجاتها من المياه العذبة. ولكن أعلنت مصر من جانبها أنها تطلب تدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من مياه السد سنويا وأن إثيوبيا تقترح  35 مليار متر مكعب فقط.

"تحفظ السودان" في إعلان موقفها

وفي حوار أجرته DW عربية، أكدت الباحثة أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على أهمية الموقف السوداني بالنسبة لمصر لكونهما دولتي المصب وبالتالي يتشارك كلا منهما في المصلحة قائلة: "السودان في ظل الحكومة الانتقالية لم يطور موقفه النهائي من مسألة السد، خصوصا مع بروز أراء حول كونه مُهدِد لأمن دول المصب ولتأكيد تقرير اللجنة الدولية الصادر في مايو 2013 على أن المواصفات الفنية للسد غير مكتملة".

وتتفق الخبيرة في الشأن السوداني إيناس مزمل، في حوار أجرته DW عربية، على أن "الرؤية السودانية غير مكتملة حتى الآن"، ولكنها تشير في ذات الوقت إلى "تحفظ السودان" في الإعلان صراحة عن موقفها الرسمي من سد النهضة حيث تشرح: "سد النهضة قضية شائكة بحكم الجيرة والتاريخ الطويل الذي يجمع السودان ومصر، إلا أن إثيوبيا قدمت وعود للسودان بمدها بالكهرباء، وهو أمر ضروري للسودانيين وفي حاجة إليه دفعت البعض منهم للخروج في مظاهرات".

وتسعى إثيوبيا من خلال بناءها لسد النهضة، المُخطط أن يعمل بكامل طاقته بحلول عام 2022 بتكلفة أربعة مليارات دولار، إلى إنتاج أكثر من 6000 ميجاوات من الكهرباء.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمس الأربعاء، ليُصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية عقب لقاءهما بـ "دفع الرئيس المصري" نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية بين مصر والسودان

Äthiopien Grand-Ethiopian-Renaissance-Talsperre (picture-alliance/AA/Minasse Wondimu Hailu)

"مصلحة" سودان ما بعد الثورة

التغيرات السياسية التي يشهدها السودان منذ نهاية عام 2018، بما أدى إلى سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، بدأت تظهر تداعياتها على علاقات السودان الخارجية، وبالتحديد فيما يخص علاقتها بجيرانها وفي مقدمتهم إثيوبيا التي لعبت دورا مباشرا في المصالحة السودانية الأخيرة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.  

وتشرح الباحثة أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن ما قد يبدو "تحركا إثيوبيا سريعا في السودان بسبب قضية سد النهضة فقط"، هو في واقع الأمر لدوافع إضافية أخرى بسبب اعتماد إثيوبيا على الموانئ السودانية واستيرادها ما يقرب من 80% مما تحتاجه من وقود من السودان.

وترى الخبيرة بالشأن السوداني إيناس مزمل أن العلاقات السودانية أصبحت بالفعل ذات توجه إفريقي، خاصة عقب الوساطة الإثيوبية الأخيرة في مقابل الوساطة المصرية التي "يعتقد الرأي العام السوداني بأنها ضعيفة في ضوء التحالف المصري السعودي الإماراتي الحالي"، على حد وصفها.

وتقول الخبيرة السودانية: "تسعى الثورة إلى إعادة إدارة العلاقات الخارجية للسودان بما يُعظم من مصالحها مع وعود إثيوبيا لتحقيق فوائد للسودان من سد النهضة، مع الانسحاب التدريجي من الوصاية السعودية والإماراتية السابقة على النظام السوداني السابق".

سيناريوهات تطور الأزمة

مختارات

وحذر مركز أبحاث "مجموعة الأزمات الدولية" من "خطر تحوّل أزمة المياه إلى نزاع تنتج عنه عواقب إنسانية حادة" إذا لم يتمّ التوصل إلى اتفاق لتقاسم الموارد بين مصر وإثيوبيا.

وتخشى مصر من أن المرحلة الأولى من عملية ملء خزان سد النهضة إذا تزامنت مع فترة جفاف شديد في النيل الأزرق في إثيوبيا ستؤدي إلى تراجع كبير بمنسوب المياه في السد العالي بأسوان، بما يجعلها عرضة لخسائر اقتصادية وإنسانية ضخمة، وفقا لوزارة الخارجية المصرية.

على الجانب الأخر، تتمسك إثيوبيا بسعيها لعدم إضاعة مزيد من الوقت، بعد تعثر العمل على إنهاء السد لبضعة شهور لأسباب لوجستية وفقا لإعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، من أجل بدء توليد الكهرباء في أقرب فرصة ممكنة.

وتتوقع مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أماني الطويل أنه سيتم تدويل القضية نظرا لكون الأزمة بين مصر وإثيوبيا مهددة للاستقرار الإقليمي بما ينعكس بالتالي على الأمن الدولي وتقول: "ستكون مصر أكثر حدة في التعبير عن موقفها، خصوصا أن نقص الامدادات المائية لمصر يبدو مهددا للمصريين وربما يؤدي لهجرة المزارعين من مجتمعاتهم المحلية للمدن أو حتى لخارج مصر".

وتتوقع الخبيرة بالشأن السوداني إيناس مزمل أن يلعب السودان دور الوسيط لتهدئة الأمور بين مصر وإثيوبيا "مع حفظ مصالحه كطرف أساسي في المشكلة"، مع استبعاد الحل العسكري حيث تقول: "الإقليم كاملا بما فيه السودان يميل إلى تحقيق الاستقرار، بما يعني استمرار المفاوضات لفترة أطول لحين الوصول لشكل من أشكال التوافق قبل تشغيل السد، حتي إن كان هذا التوافق غير مرضي بشكل كامل لجميع الأطراف".

دينا البسنلي

  • Sudan Omar al-Bashir (Reuters/M.N. Abdallah)

    بالصور: أبناء وأشقاء حكام عرب متهمون بسرقة المال العام في بلادهم

    أشقاء عمر البشير

    عقب الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير، تم توقيف اثنين من أشقائه في ما وصفه المجلس العسكري بـ "اعتقال رموز النظام السابق ومن حولهم شبهات الفساد". وأشارت منظمة الشفافية الدولية لواحد من أشقاء البشير، دون ذكر اسمه، ضمن "أغنى السودانيين" لسيطرته على سوق الأسمنت في السودان. كما ذكرت المنظمة بتقريرها الصادر عام 2012 امتلاك شقيقين آخرين لمجموعة تضم 20 شركة عاملة في عدة قطاعات يأتي البترول في مقدمتها.

  • Algerien Parlamentswahlen 04.05.2017 (picture-alliance/AP Photo/S. Djarboub)

    بالصور: أبناء وأشقاء حكام عرب متهمون بسرقة المال العام في بلادهم

    أشقاء عبدالعزيز بوتفليقة

    تتوجه إلى أشقاء الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة أصابع الاتهام بإدارة البلاد خلال السنوات، التي تدهورت فيها صحته. وبالتزامن مع استقالته من الحكم، تداولت وسائل إعلام أنباء عن وضع السعيد بوتفليقة تحت الإقامة الجبرية. ونشرت لوفيغارو الفرنسية تقريراً قالت فيه إن المحامي عبدالغني بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، شغل منصب المستشار القانوني لمجموعة خليفة، المتهمة بإحدى أكبر قضايا الفساد في الجزائر.

  • Al Saadi Gaddafi Sohn von Muammar Gaddafi Porträt (Reuters)

    بالصور: أبناء وأشقاء حكام عرب متهمون بسرقة المال العام في بلادهم

    الساعدي القذافي

    لا تتوقف الاتهامات عن ملاحقة الساعدي القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وآخرها الاتهام بتلقي رشوة في قضية فساد تلاحق كبرى شركات المقاولات الكندية. الشركة متهمة بدفع رشاوي تقدر ب 36 مليون دولار لمسؤليين ليبيين يأتي الساعدي في مقدمتهم، وفقا لكل من الشرطة ومفوضية النزاهة الكندية. وكان الساعدي قد تمت تبرأته العام الماضي من قبل محكمة الاستئناف الليبية من تهمة قتل مدرب كرة قدم عام 2005.

  • Afrika Tunesien Januar 2011 Symbolbild Ben Alis Frau, Leila Ben Ali, floh mit 1,5 Tonnen Gold (picture alliance/dpa)

    بالصور: أبناء وأشقاء حكام عرب متهمون بسرقة المال العام في بلادهم

    شقيق ليلى الطرابلسي

    اتهامات الفساد المالي شملت أيضا أسرة ليلى الطرابلسي، زوجة بن علي. فقد تم إلقاء القبض على شقيقها الأكبر بلحسن الطرابلسي في مارس/ آذار الماضي في فرنسا. إنه أحد أبرز رجال الأعمال التونسيين ومتهم بـ "غسيل الأموال في عصابة منظمة"، وفقا لما صرح به مصدر قضائي فرنسي لوكالة فرانس برس الإخبارية. وكانت قد صدرت ضده 43 مذكرة جلب دولي و 17 مذكرة بحث محلي، وفقا لتصريحات صحفية لوزير العدل التونسي.

  • Suha Arafat (AP)

    بالصور: أبناء وأشقاء حكام عرب متهمون بسرقة المال العام في بلادهم

    سهى عرفات

    جاء اسم سهى عرفات، أرملة الزعيم الفسلطيني الراحل ياسر عرفات، على قائمة المتهمين في قضايا فساد حيث اتهمها القضاء التونسي عام 2011 بالحصول على امتيازات غير قانونية في قضية عُرفت إعلامياً باسم "مدارس قرطاج". نفت أرملة الرئيس الفلسطسني الرحل الاتهام في تصريحات صحفية حيث قالت إنها تنازلت عن أسهمها في المدرسة لابنة أخت ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

  • Syrien Rifaat al-Assad, 1984 (Getty Images/AFP/P. Bouchon)

    بالصور: أبناء وأشقاء حكام عرب متهمون بسرقة المال العام في بلادهم

    رفعت الأسد

    بالرغم من نفيه الدائم، تحوم حول رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، منذ سنوات مزاعم عن امتلاكه على نحو غير قانوني أصول عقارية في أوروبا بأموال تم تحويلها من أموال الدولة السورية. وقدرت صحيفة لوموند الفرنسية في وقت سابق ثروة الرجل بحوالي 160 مليون يورو. ومن المفترض أن يمثل رفعت الأسد للمحاكمة في فرنسا حيث يشتبه في امتلاكه عقارات تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار، وفقا لوكالات الأنباء.

  • Ägypten Gericht verurteilt Mubaraks Söhne wegen Korruption (Reuters/A. Abdallah Dalsh)

    بالصور: أبناء وأشقاء حكام عرب متهمون بسرقة المال العام في بلادهم

    جمال وعلاء حسني مبارك

    مازالت محاكمة نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إضافة إلى متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التلاعب في البورصة" مستمرة. وتوجه النيابة المصرية إلى جمال مبارك تهمة الاشتراك مع موظفين عموميين للحصول بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا جنيهًا مصريا. أما الآخرون، فتوجه النيابة لهم تهمة "الاتفاق على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة".


مختارات

بالصور: أبناء وأشقاء حكام عرب متهمون بسرقة المال العام في بلادهم

في ظل غياب الشفافية والديمقراطية عن كثير من الدول العربية، يصبح كرسي الحكم بالنسبة للمقربين من الحاكم، وخاصة أفراد أسرته، مصدراً للسلطة والمال. هنا جولة مصورة مع نماذج لأفراد أسر زعماء عرب متهمون بالتربح والفساد. (18.04.2019)  

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