 سد النهضة.. هل تأتي ″وساطة″ أوروبا على حساب مرجعية واشنطن؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 29.05.2020

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سياسة واقتصاد

سد النهضة.. هل تأتي "وساطة" أوروبا على حساب مرجعية واشنطن؟

يبدو أن إعلان عودة أطراف أزمة سد النهضة، مصر والسودان وأثيوبيا، إلى طاولة المفاوضات قد شجع الاتحاد الأوروبي على إعادة تأكيد دور ما له، والذي قد يكون "وساطة" جديدة. ولكن هل ثمة نية حقيقية وأوراق تؤهل بروكسل لأي دور؟

سد النهضة التي تقيمه اثيوبيا على مجرى نهر النيل (صورة جوية)

تخشى مصر أن يؤثر المشروع على إمداداتها من النيل الذي يوفّر 90 في المئة من المياه التي تحتاج إليها للشرب والري

هاتف نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض شؤونها الخارجية، جوزيب بوريل الخميس (28 أيار/ مايو 2020)، مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي. تركزت المكالمة على تبادل الآراء حول آخر مستجدات قضية سد النهضة. جاء ذلك في بيان صدر عن الاتحاد الأوروبي وشدد على أن "حل الخلاف مهم للاستقرار في كل المنطقة". وأضاف البيان أن بوريل تواصل خلال الأسابيع الماضية مع كل الأطراف وشجعها على "تجنب الاستقطاب المتزايد".

مختارات

وذكر البيان أن بوريل رحب بقرار السودان وأثيوبيا ومصر استئناف المحادثات التقنية بين وزراء الموارد المائية. كما شدد بوريل على أهمية تجنب أي تصعيد آخر وإيجاد حل عاجل يحقق مصالح الأطراف كلها. وختم البيان بتأكيد "استعداد" الاتحاد الأوروبي لدعم الأطراف في مسعاها وتبادل خبرات الاتحاد الأوروبي معها.

عثرات ومطبات على مدار عقد من الزمن

المكالمة الهاتفية جاءت كما يبدو واضحاً من نص البيان بعد إعلان السودان ومصر الموافقة علىاستئنافالتفاوض و"تكليفوزراءالمياهفيالدولالثلاثللبدءفيترتيباتالعودةإلىالتفاوضبأسرعفرصةممكنة".
الإعلان الأخير جاء استكمالاً لمشوار طويل من المفاوضات تخلله الكثير من النكسات والانقطاعات. منذ شروع أثيوبيا في بناء السد عام 2011، دخلتالدولالثلاثفيمفاوضاتللاتفاقحولالحدمنتأثيرالسدالأثيوبيعلىكلمنالسودانومصر، اللتان تخشيان من تراجعإمداداتهما منمياهالنيل.
وفيشباط/ فبرايرالماضيرفضت أثيوبيا التوقيع على مقترح اتفاق تقدمت به الولايات المتحدة الأميركيةالتيانخرطتفيتشرينالثاني/ نوفمبرالماضيكوسيطإلىجانبالبنكالدوليلإيجادحلوللخلافاتالدولالثلاث.
وفي 12 مايو/ أيار الجاري رفض السودانمقترحاً أثيوبياًبتوقيعاتفاقجزئيحولملءبحيرةسدالنهضةالمتوقعأنيبدأفيتموز/ يوليوالقادم. ونقلت وزارة الري والزراعة السودانية عنرسالة من عبداللهحمدوكرئيسالوزراء إلى  أبيأحمدرئيسالوزراءالاثيوبي: "أعتبرأنتوقيعأياتفاقجزئيللمرحلةالأولىلايمكنالموافقةعليهنظراً لوجودجوانبفنيةوقانونيةيجبتضمينهافيالاتفاق (...) إنمعظمالقضاياتحتالتفاوضوأهمهاآليةالتنسيقوتبادلالبياناتوسلامةالسدوالآثارالبيئيةوالاجتماعيةمرتبطةارتباطاًوثيقاً ليسفقطبالملءالأولوإنمابكلمراحلالملءوالتشغيلطويلالمدىوبالتاليلايمكنتجزئتها".

وتعدتعبئةخزّانالسدالقادرعلىاستيعاب 74 مليارمترمكعّبمنالمياهبينأبرزالنقاط العالقة. وتخشىالقاهرةأنتسرّعأديسأباباعمليةملءالخزّان، مامنشأنهأنيخفضتدفقالمياهإلىمصبالنهر، وبالتالي على حصتها منالمياهالبالغة 55.5 مليار متر مكعب.

سد النهضة التي تقيمه اثيوبيا على مجرى نهر النيل (صورة جوية)

أي تحرك للاتحاد الأوروبي بشأن سد النهضة يتوقف على مواقف الدول الكبرى فيه وخاصة فرنسا وألمانيا وإيطاليا

دخول "استطلاعي"

يرى الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس، أن الدخول الأوروبي على الخط مجدداً "استطلاعي"، وقد لا يكون بالضرورة "ناسخاً" للوساطة الأميركية. ويضيف الخبير في شؤون الشرق الأوسط في حديث مع DW عربية: "قد تكون الوساطة ممكنة في حال تم تنسيقها بين الاتحاد الأوروبي ونظيره الأفريقي، وخاصة أن مقر الاتحاد الأفريقي في أثيوبيا".

هذا وكان كبير مفاوضي السودان حمدصالح قد أشار قبل حوالي أسبوعينإلىتحركاتسودانيةلاستئنافالتفاوضبـ "مرجعيةواشنطن".
الخبير السياسي والباحث في جامعة برلين الحرة، الدكتور تقادم الخطيب، يذكّر بوساطة الاتحاد الأوروبي في نفس الملف عام 2014 ويتسأل عن أسباب فشل الجهود الأوروبية آنذاك. كما يشير في حديثه مع DW عربية إلى مساهمة شركات لدول في الاتحاد الأوروبي في أعمال تشييد السد كشركة ساليني الإيطالية.

ويتفق الباحثان بالرأي أن "التحرك الأوروبي حيوي لجهة حماية مصالحه من تداعيات أي توتر أو انفجار مستقبلي، خاصة في ملفي اللجوء والإرهاب". وتخشىمصرأنيؤثرالمشروععلىإمداداتهامنالنيلالذييوفّر 90 فيالمئةمنالمياهالتيتحتاجإليهاللشربوالري. وأي أزمة اقتصادية جديدة في مصر قد ينتج عنها موجات هجرة باتجاه "الفردوس الأوروبي".

أوراق الضغط؟

ويعتقد أبو دياب أن الجانب الأوروبي هو "الأكثر حيادية" مقارنة بالروسي أو الصيني أو الأميركي. ولكنه يشدد على أن "أي تحرك للاتحاد الأوروبي يتوقف على مواقف الدول الكبرى فيه وخاصة فرنسا وألمانيا وإيطاليا، والأخيرة لها تاريخ استعماري في أثيوبيا".

وتبلغ تكلفة بناء سد النهضة الذي يقام على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل، 6 مليارات دولار. ويتردد أن بنوكاً صينية تساهم في تمويل إشادة السد.

سد النهضة التي تقيمه اثيوبيا على مجرى نهر النيل (صورة جوية)

ترى إثيوبيا أن سد النهضة ضروري من أجل تزويدها الكهرباء وعملية التنمية.

تقادم الخطيب يرى أن نجاح أي وساطة محتملة تتطلب "توافر النية الحقيقة وتوظيف أوراق الضغط الأوروبية كقضية الشركة الإيطالية وعلاقات برلين القوية بأديس أبابا للضغط على أثيوبيا، وخاصة في المشاريع التنموية لتحديث الري هناك".

وترىإثيوبياأنالسدضروريمنأجلتزويدهاالكهرباءوعمليةالتنمية. وسيصبح السد متى أُنجز أكبر مصدر للطاقة الكهرومائية في إفريقيا والعاشر عالمياً من نوعه. وقبل أسبوع قالوزيرالمياهوالريوالطاقةالإثيوبيسيليشيبقيلاإنعمليةبناء السد وصلتإلى 73%.

ويشير أبو دياب إلى الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر والدعم الأوروبي لأثيوبيا والسودان، الذي يسعى نظامه الجديد إلى الانفتاح على الغرب بعد عقود من الانكفاء عنه تحت حكم عمر حسن البشير.

يبقى السؤال: هل ينجح الاتحاد الأوروبي في إحداث اختراق في ملف سد النهضة وتأكيد وجوده في إفريقيا؟ تجربة أدوار الاتحاد الباهتة في المنطقة لا تبشر بالخير. حيث لم يستطع من خلال الرباعية الدولية، التي شُكلت عام 2002 في مدريد من الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للمساهمة في عملية السلام بين العرب وإسرائيل، أن يترك أي بصمة تبقى في ذاكرة التاريخ. الدور غير الفعال لبروكسل في محاولة إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني بعد سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بلاده منه يشير إلى نفس النتيجة.

التطور الدراماتيكي على الأرض الذي كُشف عنه اليوم الجمعة كان إعلان الجيش السوداني مقتل ضابطٍ وجرح آخرين في "هجوم نفذته الخميس ميلشيات أثيوبية على الجانب السوداني من الحدود". مستجد قد يعيد خلط أوراق اللعبة ويرجع جهود السلام والوساطة إلى نقطة الصفر.

خالد سلامة

  • Grand Renaissance Dam in Ethiopia

    أكبر سدود القارة السمراء

    سد النهضة في إثيوبيا يُعرف أيضاً باسم سد الألفية العظيم ويقع على مقربة من المنطقة الحدودية مع السودان على النيل الأزرق. بدأت عمليات الإنشاء في عام 2011 و يولد السد حالياً ستة آلاف ميغاوات من الكهرباء سنوياً.

  • Map of Grand Renaissance Dam in Ethiopia

    أكبر سدود القارة السمراء

    تشكلت خلف سد النهضة بحيرة تقدر مساحتها بحوالي 63 مليار متر مربع من المياه، وتعتبر أكبر خزان للمياه العذبة في القارة الإفريقية. تبلغ مساحة سطح البحيرة 1680 كيلومتراً مربعاً ويبلغ ارتفاع جدران السد 145 متراً، بينما تمتد قاعدته على طول 1800 متر.

  • The Aswan Dan Dam in Egypt

    أكبر سدود القارة السمراء

    يقع السد العالي في أسوان جنوب مصر. يحجز السد وراءه بحيرة ناصر التي تبلغ مساحتها 169 كيلومتراً مربعاً، وتولد التوربينات 2100 ميغاوات من الكهرباء، ويعتبر السد العالي في أسوان ثاني أكبر السدود في إفريقيا، وقد استغرقت عمليات إنشائه 11 عاماً وتم تدشينه عام 1971.

  • The Cahora Bassa Dam in Mozambique

    أكبر سدود القارة السمراء

    يعتبر سد "كاهورا باسا" الذي شُيد في جمهورية موزمبيق واحداً من أكبر السدود في العالم. تولد توربينات السد طاقة كهربائية تبلغ 2975 ميغاوات، ويُصَدَر معظم الطاقة الكهربائية إلى جمهورية جنوب إفريقيا. خلال الحرب الأهلية في عام 1981 تعرض السد لعمليات تخريب أدت إلى توقف توليد الكهرباء لعشر سنوات.

  • Ethiopian Gide III dam

    أكبر سدود القارة السمراء

    سد "جيبي الثالث" في جمهورية إثيوبيا يقع على بعد 350 كيلومتراً جنوب عاصمة البلاد أديس أبابا. تولد توربينات السد طاقة كهربائية تبلغ 1870 ميغاوات، وترتفع جدران السد إلى 243 متراً، ويعتبر ثالث أكبر سد في القارة الإفريقية. بدأت الأعمال الإنشائية في عام 2007 ودُشن السد في عام 2016.

  • The Inga dams in DR Congo

    أكبر سدود القارة السمراء

    يتضمن مشروع "إنجا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية إنشاء سدين هما "إنجا 1"، الذي يولد 351 ميغاوات من الكهرباء، و"إنجا 2" الذي يولد 1424 ميغاوات من الكهرباء. توقف العمل بالسدين خلال الأعوام 1972 و1982 نتيجة فشل خطط التنمية إبان حكم موبوتو سيسي سيكو، وحالياً يعمل السدان بنصف استطاعتهما نتيجة غياب عمليات الصيانة اللازمة للسدين في السنوات الأخيرة.

  • Inga dams DR Congo map

    أكبر سدود القارة السمراء

    تقع سدود إنجا على نهر الكونغو في غرب جمهورية الكونغو على بعد 225 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة كينشاسا. وتُخَطط حكومة الكونغو لإنشاء سد "إنجا 3" لتوليد 4800 ميغاوات من الكهرباء، وستبلغ تكاليف إنشاء هذا السد قرابة 13 مليار يورو.

  • Lake Volta in Ghana (picture-alliance / dpa)

    أكبر سدود القارة السمراء

    يعتبر سد "أكوسومبو" في جمهورية غانا أحد أكبر السدود في القارة الإفريقية وقد شُيدَ على قاعدة بحيرة فولتا. تبلغ مساحة سطح البحيرة 8502 كيلومتراً مربعاً وتعتبر من أكبر خزانات المياه العذبة في العالم. تولد التوربينات 912 ميغاوات من الكهرباء، ويسهم السد في تنظيم السيطرة على الفيضانات. تشتهر بحيرة فولتا بكونها جسراً طبيعياً للتجارة والسفر.

  • Map Kainji Dam Nigeria

    أكبر سدود القارة السمراء

    يقع سد "كينجي" على نهر النيجر، ويعتبر هذا السد سادس أكبر السدود الكهرومائية في إفريقيا. استغرقت عمليات إنشائه أربع سنوات ودُشِنَ في عام 1968. يبلغ ارتفاع جدران السد 65 متراً ويبلغ عرض قاعدة جسمه 550 متراً، وتولد التوربينات 760 ميغاوات من الكهرباء.

  • Tekeze Dam in Ethiopia

    أكبر سدود القارة السمراء

    يعتبر سد "تيكيزه" في إثيوبيا سابع أكبر السدود في إفريقيا، إذ يبلغ ارتفاع جدران السد 188 متراً وهو من أكثر سدود إفريقيا ارتفاعاً. تولد توربينات السد 300 ميغاوات من الكهرباء - وهي تساوي خمسة في المائة من القدرة الكهربائية التي يولدها سد النهضة العظيم. استغرقت عمليات إنشاء هذا السد سبع سنوات ودُشِنَ في عام 2009.

  • Bujagali dam in Uganda

    أكبر سدود القارة السمراء

    أقيم سد "بوجاجالي" في أوغندا على نهر النيل بالقرب من بحيرة فيكتوريا، وتولد توربيناته طاقة كهربائية قدرها 250 ميغاوات. يعمل السد منذ عام 2012 وهو من أكبر السدود الكهرومائية في أوغندا. ويُخشى من أن إنشاء سدين جديدين هما سد "كاروما" وسد "سيمبا" سيؤدي إلى إعادة توطين الآلاف من المزارعين وغمر مناطق المحميات الطبيعية. غالية داغستاني

    الكاتب: غالية داغستاني


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