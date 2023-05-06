سداسية بايرن في شباك شالكه تقربه من اللقب وتصعب مهمة دورتموند

اقترب بايرن ميونيخ خطوة جديدة من لقبه الـ11 على التوالي في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بفوزه الساحق على ضيفه شالكه 6/صفر اليوم السبت (13 أيار/مايو 2023) في الجولة 32 من البطولة التي تتكون من 34 جولة.



وافتتح توماس مولر، الذي يحيط الغموض بمستقبله مع الفريق منذ مجيء المدرب توماس توخيل في آذار/مارس، التسجيل في الدقيقة 21، وبعد ذلك بثماني دقائق عزز يوشوا كيميش من تفوق بايرن من ركلة جزاء.

ولم يقدم شالكه ما يذكر، واستهل بايرن الشوط الثاني من حيث انتهى قبل الاستراحة. وهز سيرج غنابري الشباك في الدقيقة 50 بعد مجهود رائع من جواو كانسيلو.

وجعل غنابري النتيجة 4/ صفر عندما استغل تمريرة خطأ من دفاع شالكه وانطلق نحو المرمى ليسدد في الشباك من وضع انفراد في الدقيقة 65.

واستغل الفرنسي اليافع ماتيس تيل (18 عامًا) فرصة دخوله بديلًا ليسجل الهدف الخامس في الدقيقة 80، بعد تمريرة من جمال موسيالا. ومرر تيل كرة إلى الظهير المغربي الدولي نصير مزراوي ليختتم المهرجان مسجلًا الهدف السادس لفريقه والأول له مع بايرن في البوندسليغا في الدقيقة 90+2.

احتفال لاعبي بايرن ميونيخ بالهدف الرابع في مرمى شالكه في الجولة 32 من البوندسليغا

وقبل جولتين من النهاية، يملك بايرن 68 نقطة، متقدمًا بأربع نقاط على بوروسيا دورتموند الذي يستضيف غريمه بروسيا مونشنغلادباخ في وقت لاحق من اليوم.

وهذه الخسارة الثانية عشرة تواليًا لشالكه أمام بايرن منذ 2011، ولم يشفع له خروجه موقتًا من منطقة الهبوط وفوزه ثلاث مرات في أربع مباريات، قبل أن يدخل حسابات السقوط إلى الدرجة الثانية مجددَا إثر خسارته اليوم أمام البافاري. وهذا الفوز الثالث تواليًا في البوندسليغا لبايرن تحت إشراف مدربه الجديد توماس توخل الذي حلّ بدلًا من المقال يوليان ناغلسمان.

وفي باقي المباريات فاز أونيون برلين على ضيفه فرايبورغ 4/ 2 وأينتراخت فرانكفورت على ضيفه ماينز 3/ صفر وبوخوم على ضيفه أوغسبورغ 3/ 2 وفولفسبورغ على ضيفه هوفنهايم 2/1.

م.ع.ح/ص.ش (د ب أ، رويترز، أ ف ب)