 سجق من لحم الخنزير على طاولة بوفيه ″مؤتمر الإسلام″ | عالم المنوعات | DW | 30.11.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

سجق من لحم الخنزير على طاولة بوفيه "مؤتمر الإسلام"

في موقف أثار الكثير من الانتقادات، كشف مشاركون أن المسؤولين عن تنظيم "مؤتمر الإسلام الألماني" قدموا للمدعوين سجقاً من لحم الخنزير ودمه في بوفيه المؤتمر الذي حضره ممثلو الاتحادات الإسلامية والأئمة.

Symbolbild Wursttheke (anweber - Fotolia)

في واقعة قد تبدو مثل مزحة ثقيلة، قُدم للمجتمعين في مؤتمر الإسلام الذي نظمته وزارة الداخلية الألمانية سجق مكون من لحم الخنزير ودمه، كما كشفت صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" الألمانية.

ونقلت الصحيفة عن مراسل قناة "دبليو  دي آر"، تونجاي أوزدامار، تغريدات غاضبة على حسابه في "تويتر" قال في إحداها: "بمثل هذا التصرف الغليظ فإن (وزير الداخلية الألماني هورست) زيهوفر ووزارته لن يصلا إلى مسلمي ألمانيا".

ولم يكن أوزدامار الوحيد الذي تساءل ما إن كانت وزارة الداخلية تريد فعلاً توجيه رسالة ما من خلال تقديم سجق الخنزير للمدعوين من الاتحادات والجمعيات المسلمة المشاركة في المؤتمر، وما إن كان زيهوفر نفسه راغباً في توجيه هذه الرسالة، خصوصاً وأنه من الساسة الرافضين للرأي القائل إن الإسلام ينتمي إلى ألمانيا.

وأوضح أوزدامار في تغريدة أخرى أنه ليس من الملتزمين دينياً وأنه يأكل لحم الخنزير، لكنه أضاف: "حين ينظم المرء مؤتمراً عن الإسلام، فإن عليه أن يبدي نوعاً المراعاة. ما أقدم عليه زيهوفر ومساعدوه عديم الإحساس تجاه الآخرين وفق شعار: كُل أو مُت! يا لها من وقاحة!"

كما أوضحت الصحفية فريدا آتمان في مقال لها على موقع "شبيغل" الألماني أنه سبق تقديم لحم خنزير للمشاركين في مؤتمر الإسلام عام 2006، ولذلك فإنها ليست التجربة الأولى للكثير من المشاركين في مؤتمر هذا العام.

وفي تغريدة له، قال الناشر الألماني هاينتس م. فيلسماير: "بمقبلات لحم الخنزير وسجقه دعا هورست زيهوفر المشاركين في مؤتمر الإسلام إلى معركة على طاولة الطعام".

أما الصحفية ياسمين بولات فقالت في مقال لها على موقع "واتسون": "لم تكن هناك مائدة طعام طويلة وموسيقى عربية. لكن سجق الخنزير كان حاضراً. أين؟ على البوفيه المفتوح لمؤتمر الإسلام".

وقالت في تدوينه لها على تويتر: "بقي مؤتمر الإسلام وفياً وقدم من جديد بالأمس لحم الخنزير في البوفيه المخصص للضيوف. أمر يثير الكثير من الأسئلة: هل سجق لحم الخنزير ودمه بات حلالاً؟ هل تقدم وزارة الداخلية هذا السجق في حفلات الاستقبال دائماً؟ أم أنها رسالة ضمنية؟"

وخالف وزير الداخلية الألماني الحالي هورست زيهوفر النهج الذي سار عليه سلفه توماس دي ميزير، والذي كان يستغل هذا المنتدى لإقامة حوار بين مسؤولي الدولة والاتحادات الإسلامية المحافظة. ودعا زيهوفر في هذا المؤتمر إلى جانب الاتحادات الإسلامية المحافظة رجال دين ونشطاء ليبراليين على خلاف مع هذه الاتحادات، من بينهم ممثلة الاتحاد الليبرالي-الإسلامي ومؤسسة مسجد ابن رشد-غوته في برلين، سيران أطيش، وعالم النفس أحمد منصور.

وكان النقاش خلال المؤتمرات التي انعقدت في الأعوام الماضية يدور حول قضايا تتعلق على سبيل المثال بتدريس الدين الإسلامي في المدارس والدعم الروحي لمن يعانون من أزمات.

ولم يصدر أي توضيح عن ذلك من وزارة الداخلية الألمانية.

ع.غ/ ي.أ

  • default

    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد مدينة كولونيا

    لا يزال هذا المسجد قيد الإنشاء، وسيصبح أكبر مساجد ألمانيا بمساحة تبلغ 16500 متر مربع ويتسع لأكثر من 1200 شخص. اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB)، وهو أكبر جمعية إسلامية مسجلة رسمياً، قرر بناءه ليكون المسجد الرئيسي للاتحاد في ألمانيا. مساحة المسجد الكبيرة واحتواؤه على منارتين كبيرتين ارتفاعهما أكثر من 50 متراً أثار ردود أفعال مختلفة في ألمانيا، معظمها رحب ببنائه في حين رفضه آخرون.

  • default

    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد فيلمرسدورف للطائفة الأحمدية

    يقع أقدم جامع في ألمانيا في منطقة فيلمرسدورف بمدينة برلين، ويعتبر مقر العبادة الرئيسي للطائفة الأحمدية. انتهى بناء المسجد سنة 1928 ويحتوي على منارتين عاليتين يصل ارتفاعهما إلى ما يقارب 32 متراً وويبلغ قطر قبته عشرة أمتار.

  • default

    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد فضل عمر

    يقع هذا المسجد في مدينة هامبورغ وشيدته الطائفة الأحمدية سنة 1957، وهو بالتالي يعتبر أول مسجد يبنى في ألمانيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وهو ثاني أقدم مساجد البلاد. ولفترة من الزمان، بقي هذا المسجد مكان العبادة الوحيد لكل المسلمين في منطقة هامبورغ وضواحيها، ولهذا استخدمته الطائفة الأحمدية كمكان للتواصل بين المذاهب الإسلامية المختلفة.

  • default

    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    المسجد الأحمر

    يقع في حدائق قصر شفيتسنغين في ولاية بادن– فورتمبيرغ جنوب غرب ألمانيا. أراد كارل تيودور، أمير منطقة فالز– بافاريا، بناء حديقة كبيرة في أواخر القرن الثامن عشر تحتوي على رموز للتسامح والتعايش الديني، فقرر بناء هذا المبنى على شكل مسجد إسلامي بمنارتين كبيرتين ليرمز إلى الإسلام. استخدم المبنى عدة مرات كمسجد للصلاة كان آخرها في القرن الماضي. يعتبر المبنى من الرموز المعمارية المهمة في بادن– فورتمبيرغ.

  • default

    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد "المعماري سنان" في موزباخ

    قام اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB) بتشييد هذا المسجد، وتسميته نسبة إلى سنان، أشهر المهندسين المعماريين في الإمبراطورية العثمانية. يقع هذا المسجد على الضفة الغربية من نهر الإلتس في مدينة موزباخ بولاية بافاريا، على مساحة 875 متراً مربعاً. الطابع المعماري للمسجد مستقى من الطراز المعماري للمنطقة القريبة من سلسلة جبال الألب. تم افتتاح هذا المسجد سنة 1993.

  • default

    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد المركز في دوسبورغ

    يعتبر هذا المسجد أحد أكبر المساجد في ألمانيا ويتسع لأكثر من 1200 مصلٍ. يحتوي المسجد على منارة يبلغ ارتفاعها 34 متراً وتم تشييده سنة 2008.

  • default

    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد سيتليك في برلين

    تحتوي مدينة برلين وحدها على أكثر من 80 مسجداً وعشرات المصليات. ويعتبر مسجد سيتليك (مسجد الشهداء بالعربية) للجالية التركية، الذي تبلغ مساحته نحو 800 متر مربع، هو أكبر مساجد العاصمة الألمانية وثاني أكبر مسجد في ألمانيا ويقع بالقرب من مقبرة الأتراك بالمدينة، التي تحمل نفس الاسم. ويتسع المسجد لأكثر من 1500 شخص.

  • default

    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد عمر في برلين

    هذا المسجد هو ثاني أكبر مسجد في برلين ويقع في ضاحية كرويتسبيرغ. اكتمل بناء المسجد سنة 2008 ويتسع لأكثر من ألف مصلٍ.

  • default

    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد الإمام علي في هامبورغ

    وهو مسجد المركز الإسلامي في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا. المركز الإسلامي في هامبورغ هو أقدم مؤسسة إسلامية في أوروبا، ويعتبر المسجد مركزاً للطائفة الشيعية في ألمانيا. وقد شيد في ستينيات القرن الماضي ويتسع لأكثر من ألف شخص.

  • default

    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد الفاتح في إيسن

    قام اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB) في مدينة إيسن غرب البلاد بتشييد هذا المسجد ليكون مركزاً إسلامياً للجالية التركية الكبيرة في المدينة. يتميز المسجد بطرازه المعماري الجميل وبمنارته العالية التي تتجاوز 30 متراً.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

ألمانيا: مؤتمر الإسلام ينتهي بخلافات حول تمويل المساجد

بعد يومين من النقاش الساخن، خصوصا بين مسلمين محافظين وليبراليين، انتهت النسخة الجديدة من مؤتمر الإسلام تحت إشراف وزير الداخلية زيهوفر بنداءات لتعميق الحوار بين المسلمين وكذلك بخلافات حول تمويل المساجد وتأهيل الأئمة. (29.11.2018)  

زيهوفر في مؤتمر الإسلام: المسلمون ينتمون إلى ألمانيا

كان معظم المراقبين يتوقعون أن تطغى جملة وزير الداخلية الألماني زيهوفر "الإسلام لا ينتمي إلى ألمانيا" على فعاليات النسخة الرابعة من "مؤتمر الإسلام". بيد أن الوزير عدل عن جملته تلك قائلا: "المسلمون ينتمون إلى ألمانيا". (28.11.2018)  

مرشح لخلافة ميركل: لا مكان للشريعة على الأرض الألمانية

استغل المرشحون الثلاثة، الأوفر حظا لخلافة ميركل على رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، انعقاد مؤتمر الإسلام لتوجيه رسائل للمسلمين. فريدريش ميرتس، أحد الثلاثة، خاطب المسلمين قائلا: "لا مكان للشريعة على الأرض الألمانية". (28.11.2018)  

أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

تتميز ألمانيا بتنوع الأديان والثقافات، ويساعد الدستور على هذا التنوع لأنه يضمن حرية العبادة. وهذا الحق الدستوري ساعد ملايين المسلمين على الاندماج في بلدهم الجديد وبناء دور عبادة لهم. أهم مساجد المسلمين في صور. (03.03.2013)  

مواضيع ذات صلة

Deutsche Islam Konferenz 2016

وزير الداخلية الألماني يفتتح "مؤتمر الإسلام" في نسخته الرابعة 28.11.2018

تنطلق الأربعاء أشغال "مؤتمر الإسلام" في ألمانيا، برئاسة وزير الداخلية هورست زيهوفر الذي استدعى في هذه الدورة ليس فقط الاتحادات الإسلامية التقليدية، وإنما ناشطين ومفكرين منتقدين لهذه الاتحادات.

Deutsche Islam-Konferenz 2018

ألمانيا: مؤتمر الإسلام ينتهي بخلافات حول تمويل المساجد 29.11.2018

بعد يومين من النقاش الساخن، خصوصا بين مسلمين محافظين وليبراليين، انتهت النسخة الجديدة من مؤتمر الإسلام تحت إشراف وزير الداخلية زيهوفر بنداءات لتعميق الحوار بين المسلمين وكذلك بخلافات حول تمويل المساجد وتأهيل الأئمة.

Köln Ramadan Junge beim Gebet in türkischer Moschee

حزب الخضر يطالب بالاعتراف رسميا بالطوائف المسلمة في ألمانيا 28.11.2018

للمرة الرابعة يعقد "مؤتمر الإسلام" في ألمانيا، بمشاركة علماء ليبراليين وجه بعضهم انتقادات للاتحاد الإسلامية المحافظة التي اقتصر حضور المؤتمر عليها في السابق. بينما طالب حزب الخضر بالاعتراف الرسمي بالإسلام في ألمانيا.

إعلان
Themenbild Facebook

 