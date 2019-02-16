سجائر ساري تفجر غضب "السيدة العجوز"

لم تكن طريق ماوريسيو ساري للنجاح مفروشة بالورود، فقد عانى هذا البنكي السابق كثيراً من أجل دخول قائمة المدربين الأكثر شهرة في عالم كرة القدم. وأثناء رحلة تسلق سلم النجاح، اعتاد ساري على القيام بعادة سيئة لم تؤثر فقط على صحته، بل ستجلب له المشاكل على ما يبدو مع فريقه الحالي يوفنتوس.

وفي هذا الشأن، ذكر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن فريق يوفنتوس غاضب من ساري لرفضه التوقف عن التدخين، وأضاف إن إدارة "البيانكونيري" تريد من المدرب الإيطالي أن يركز على صحته، التي تعرضت لنكسة في الأيام الأخيرة.

ومنذ أيام، يغيب ماوريسيو ساري (60 عاماً) عن تدريب يوفنتوس، بسبب تعرضه لالتهاب رئوي حاد أجبره على الغياب عن المباراة الأولى ليوفنتوس هذا الموسم أمام بارما في الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي انتهت بفوز "السيدة العجوز" بهدف دون رد.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" أن يوفنتوس، يشعر بقلق كبير من عادات ماوريسيو ساري الخاصة بالتدخين، لاسيما بعد ظهور صورة للمدرب الإيطالي قبل أيام وهو يُمسك بعلبة سجائر أثناء التقاط صورة مع بعض المشجعين قرب منزله.

وكان ساري قد اعترف قبل شهور بأنه يُدخن حوالي 60 سيجارة في اليوم، وأضاف: "أثناء المباريات لا أشعر بالحاجة إلى التدخين، لكن مباشرة بعد انتهاء المباراة، يُعد التدخين أمراً ضرورياً"، وفق ما أشار إليه موقع صحيفة "ميرور" البريطانية.