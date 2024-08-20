ست نصائح مهمة للعثور على وظيفة أحلامك في ألمانيا!

إن البحث عن وظيفة مناسبة في ألمانيا يحتاج إجراءات كثيرة، ولأجل كسب الوقت والحصول على النتائج المرجوة من البحث خاصة عبر الإنترنت، نعرض في التقرير التالي أهم ست نصائح.



لتجنب رسائل الرفض المحبطة خلال البحث عن وظيفة في ألمانيا، ولتفادي ضياع الوقت أو تفويت فرص جيدة بسبب أخطاء بسيطة، هناك بعض الأشياء التي يجب الاهتمام بها، وأخطاء يجب عدم اقترافها.

التوقيت أهم العوامل!

عندما تبدأ في التفكير في البحث عن عمل في ألمانيا، يجب عليك أن تحدد إطارا زمنيا للقيام بمهمة تقديم طلبات الحصول على التدريب أو الوظيفة التي ترغب بها والمناسبة لمؤهلاتك.

حسب الخبراء، لا يجب أن تتعدى المدة 3 إلى 6 أشهر، مع الافتراض أنك خصصت الوقت لإجراء بحث عن الشركات والوظيفة المناسبة، وقمت بتطوير استراتيجية بحث، وأعددت ملف طلبك وكل الوثائق مقدما.

بهذا الشكل لن تتجاوز فترة انطلاق بحثك عن العمل إلى غاية إيجاد الفرصة المناسبة 9 أشهر إلى سنة حسب موقع "لايف إن دوسلدورف" الألماني، فتجاوز هذه المدة يعتبر حسب الخبراء مضيعة للوقت وإهدارا للطاقة.

بحث مركز عن الشركات!

يضم سوق العمل الألماني الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى أيضا، لكن معظم الباحثين عن عمل من خارج ألمانيا يبحثون عن الوظائف الشاغرة في الشركات المعروفة فقط.

التفكير في نوع الشركة التي تريد العمل بها مهم للغاية، لذلك يوصي الخبراء بأن يكون لديك ما بين 5 إلى 15 شركة ضمن لائحتك، تزور صفحات التوظيف الخاصة بها على الإنترنت بشكل منتظم، لمتابعة ما يتوفر لديهم من فرص شغل مناسبة لك.

الولاية.. عامل مهم خلال البحث!

برلين وميونيخ وفرانكفورت، مدن ألمانية كبرى وشهيرة بتوفير فرص مهنية مذهلة، خاصة للمتحدثين باللغة الإنجليزية. ولكنها أيضا مكتظة بالمتنافسين على هذه الوظائف.

إعلان عن عمل في أحد المطاعم الألمانية صورة من: Jens Büttner/dpa/picture alliance

قد تكون وظيفة أحلامك في ولاية لم تضعها بعين الاعتبار أو تبحث ضمن شركاتها عن فرص، ابحث أيضا في الولايات الأقل شهرة بين الأجانب الباحثين عن عمل في ألمانيا، لتنوع فرصك.

تقدم للوظيفة المناسبة.. ليس أي وظيفة تجدها!

أحد أكبر الأخطاء التي يرتكبهاالعمال الأجانب هو التقدم بطلبات عمل كثيرة، معتقدين أنه كلما زاد عدد الوظائف التي يتقدمون لها، كلما كانت النتائج أفضل. لكن في الواقع، يتعارض هذا التفكير مع الطريقة التي ينظر بها معظم أصحاب العمل إلى الطلبات.

يوصي الخبراء بتقليل عدد الطلبات إلى وظيفة واحدة يوميا، إذ يستغرق التقديم للوظيفة الواحدة عادةً من ثلاث إلى خمس ساعات. إذا قمت بذلك بطريقة جيدة، ستركز البحث في نطاق الوظائف التي تناسبك دون إهدار للوقت والطاقة.

بناء شبكة علاقاتك في ألمانيا

من أهم الخطوات التي يمكنك اتخاذها للبحث عن وظيفة في ألمانيا هي بناء شبكة علاقات خاصة بك. وحسب موقع germanycareercoach، فإن منصات التواصل الاجتماعي مثل LinkedIn وXing لا تساعدك فقط على التعريف بنفسك، ولكنها مهمة أيضا لاختيار الأشخاص الذين تتواصل وتتفاعل معهم.

بمجرد تحديد الأشخاص الذين تتابعهم في مجالك، وبدء التواصل معهم، اطلب منهم إجراء مقابلة. عادة ما تكون عبارة عن محادثة قصيرة تستمر بين 15 و30 دقيقة، تتعرف فيها على حياتهم المهنية. خلال هذه المحادثة، من المحتمل أن يقدموا لك نصيحة مهنية، أو قد يخبروك عن وظيفة شاغرة في شركتهم الخاصة أو شركة أخرى.

قم بتحديث صفحاتك على المنصات المهنية

LinkedIn مثلا، من بين المنصات المستخدمة بشدة في ألمانيا، إضافة إلى Xing، هما من المنصات التي يمكن أن تساعدك في البحث عن وظائف في ألمانيا.

قبل وصولك إلى ألمانيا احرص على تحديث معلوماتك على المنصتين، وبمجرد انتقالك إلى العيش فيها، تأكد من تحديث كلا الملفين التعريفيين. قم بتغيير عنوانك، وتابع الشركات التي ترغب في العمل بها، سيساعدك ذلك في تسريع البحث عن وظيفة.



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م.ب