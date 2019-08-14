ست دول أوروبية تعتزم استقبال مهاجري سفينة "أوبن آرمز"

أعلنت ست دول من الاتحاد الأوروبي استعدادها لاستقبال بعض المهاجرين الـ147 العالقين على متن سفينة إنقاذ بالقرب من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، وفق ما أعلنت روما الليلة الماضية. وفي رسالة موجهة إلى وزير الداخلية الايطالية اليميني الشعبوي ماتيو سالفيني الذي كان يسعى الى منع دخول سفينة "أوبن آرمز" التي تحمل المهاجرين الى المياه الايطالية، قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي "لقد أبلغتني دول فرنسا وألمانيا ورومانيا والبرتغال وإسبانيا ولوكسمبورغ بأنها على استعداد لاستقبال المهاجرين".

واضاف كونتي في رسالته "مرة أخرى، يمد نظراؤنا الأوروبيون لنا يد العون"، منتقدا سالفيني الذي كان يدعو منذ الخميس الماضي رئيس الوزراء الايطالي الى التنحي.

يشار إلى أن السلطات الإيطالية في جزيرة لامبيدوزا قد سمحت فجر اليوم الجمعة (16 آب/ أغسطس 2019) بنزول بعض المهاجرين من السفينة وذلك لأسباب صحية.

وسفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" راسية قبالة جزيرة لامبيدوزا، واعلنت منظمة "برواكتيفا أوبن آرمز" الإسبانية غير الحكومية التي تشغّلها أنها لن تحاول الدخول عنوة إلى ميناء الجزيرة. وقال أوسكار كامبس مؤسس المنظمة الأربعاء إن طاقم السفينة المؤلف من 19 بحارا يواجه بشكل متزايد صعوبات في احتواء التوترات الناجمة عن ضبابية الوضع والتوتر المسيطر على المهاجرين.

على صعيد متصل، دعت المستشارة الألمانية انغلا ميركل مساء أمس الخميس إلى استئناف عمليات الانقاذ من قبل جهات حكومية، كعملية صوفيا في الفترة الماضية. وقالت ميركل على هامش حفل توديع وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، ورئيس المفوضية الحالية، أورزولا فون دير لاين في برلين " بالتأكيد لكان الأمر جيدا لو كانت لدينا عملية صوفيا بسفن تابعة لدول للمساهمة في عمليات الانقاذ في البحر.

وانتشلت السفينة المهاجرين من قوارب في البحر المتوسط، حيث تشجع الظروف الجوية المزيد منهم على الابحار من ليبيا. ورفضت إيطاليا ومالطا اعطاء الاذن للسفينة بالرسو في موانئها وانزال الركاب الموجودين على متنها.

ح.ع.ح/ع.خ(أ.ف.ب)