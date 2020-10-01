 ست خضار موسمية لتقوية المناعة ضد كورونا و″أخوته″ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 02.10.2020

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صحة

ست خضار موسمية لتقوية المناعة ضد كورونا و"أخوته"

يحلّ علينا الخريف والشتاء هذا العام وما يترافق معهما من إنفلونزا وزكام في ظل جائحة كورونا، ما يحتم علينا دعم جهازنا المناعي بالفيتامينات والمعادن. إليكم أهم ستة أنواع من الخضروات الموسمية للمحافظة على صحتكم.

صورة رمزية

صورة رمزية

دخلنا في فصل الخريف وبعده يأتي الشتاء البارد وترافقهما نزلات البرد والإنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي العلوي. غير أن هذا العام يحل كل ما سبق ذكره في زمن كورونا، حيث يحذر الباحثون والخبراء من تزايد مخاطر ضعف الجهاز المناعي في ظل وجود "الأعداء الثلاثة": فيروس كورونا والإنفلزنزا والزكام.

ليس الفواكه وحدها من ليمون وبرتقال وغريب فروت (الليمون الهندي) هي مصدر "فيتامين سي" المقوي لجهاز المناعة، إذ تحوي خضروات خريفية "فيتامين سي" أيضا.

بيد أن هذا الفيتامين ليس وحده المفيد للجهاز المناعي؛ إذ توجد فيتامينات أخرى ومعادن مهمة في هذا المضمار: "فيتامين دي" و"فيتامين أ" و"معدن السيلينيوم" و"معدن الزنك" على سبيل المثال لا الحصر، حسب ما نشر الموقع الإلكتروني لمجلة Fit for Fun الألمانية والتي تعنى بشؤون التغذية واللياقة.

وذكر الموقع أن بعض الخضروات الخريفية كالكرنب الأجعد وكرنب بروكسل تحوي كميات أكبر من "فيتامين سي".

فيما يلي نقدم لك أهم ستة أنواع خضار لتقوي جهازك المناعي في فصلي الخريف والشتاء:

الكرنب الأجعد

يعتبر هذا النوع من الملفوف من أكثر أنواع الخضار احتواء على المواد الغذائية كالكالسيوم والحديد و"فيتامين ك" و"فيتامين سي" ومضادات الأكسدة. ويحوي على البروتين بكمية كبيرة يجعله بديلاً عن البروتين الحيواني ومناسباً للراغبين بإنقاص وزنهم.

السبانخ

السبانخ من أكثر الخضار احتواء على البروتين. وهوغني كذلك بالحديد والمغنيسيوم و"فيتامين بي" والكاروتينات المقوية للجهاز المناعي والمفيدة في منع الإصابة بالسرطان.

الملفوف الأحمر

هذا النوع من الخضار الخريفية هو "قنبلة" من الفيتامينات. 200 غرام منه تغطي الحاجة اليومية للجسم من "فيتامين سي". ويحوي كذلك معدن الزنك بكمية جيدة. وهو مثالي لمن يتبع حمية بغية التخسيس؛ إذ أنه فقير بالحريرات.

خس الضأن (النعجة)

لا يحوي أي نوع من أنواع النباتات التي تدخل في إعداد السلطة كمية "فيتامين سي" التي يحويها خس الضأن (النعجة) او كما يسمى أيضاً ناردين صغير. وهو غني أيضاً بـ "فيتامين أ" والفوسفور والكالسيوم وحمض الفوليك واليود.

الشمندر الأحمر

يحوي الشمندر الأحمر مضاد الأكسدة بيتانين الذي يقوي الجهاز المناعي ويحمي الجسم من العدوى بالأمراض. وهو غني كذلك بـ"فيتامين سي" وبالزنك والسلينيوم. من يصاب كثيراً بالرشح عليه بالشمندر الأحمر!

كرنب بروكسل

هذا النوع من الكرنب غني جداً بالفيتامينات كـ "فيتامين سي" و"فيتامين أ" وبالزنك، ما يجعله أداة فعالة في تقوية المناعة ومنع الإصابة بالرشح والإنفلونزا. وهو من أفضل الخضار لتزويد الجسم بالبروتين النباتي.

اقرأ أيضا: هكذا نطبخ الخضار ونحافظ على الفيتامينات 

ولكن مهلاً! لكي لا تفقد الخضروات السابقة الذكر قيمتها الغذائية ومحتواها من الفيتامينات والمعادن لا يجب أن تطبخ كثيراً على النار.

خ.س/ أ.ح

  • Deutscher Zukunftspreis 2018 | Team 2 | Schutz bei fehlendem Immunsystem (Deutscher Zukunftspreis/A. Pudenz)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    "يخبو سريعاً"

    خلصت دراسات أولية أجريت في الصين وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى إلى أن المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد يطورون أجساماً وقائية مضادة للفيروس كجزء من النظام الدفاعي لجهاز المناعة في الجسم، لكن يبدو أن تلك الأجسام لا تظل فعالة سوى لبضعة أشهر فقط. دانييل ألتمان، أستاذ علم المناعة من جامعة (إمبريال كوليدج لندن) قال إن "تأثيرها (الأجسام الوقائية المطورة ذاتياً) في الغالب يخبو سريعاً".

  • Symbolfoto Impfstoff (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    خياران أمام مطوري اللقاح

    يقول الخبراء إن الضعف السريع للمناعة يثير مشكلات كبرى أمام مطوري اللقاحات، وأمام سلطات الصحة العامة كذلك ممن يسعون لنشر تلك اللقاحات لحماية رعاياهم من موجات تفشي الوباء في المستقبل. وقال ستيفن جريفين، أستاذ الطب المساعد في جامعة ليدز: "لكي تكون اللقاحات فعالة في الحقيقة، فإن هناك خيارين: إما الحاجة لتطوير حماية أكثر قوة وأطول أمداً ... أو أن يجري الحصول على اللقاح بانتظام".

  • Corona Impfstoff wird gestestet. (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    سباق عالمي

    تسعى أكثر من 100 شركة وفريق بحثي لتطوير لقاحات، ومن بينها 17 لقاحاً على الأقل تجري تجربتها حالياً على البشر. وأعلنت شركة "موديرنا" الأميركية الثلاثاء (15 تموز/يوليو 2020) أنّ التجارب السريرية ستدخل المرحلة النهائية في 27 تموز/يوليو. وبذلك تكون "موديرنا" أول شركة تبلغ هذه المرحلة. وأعلنت روسيا أنها أكملت التجارب السريرية الأولى للقاح تجريبي اختُبر على البشر على أن تُنجز بالكامل بنهاية تموز/يوليو.

  • Symbolbild Bluttest Antikörpertest Test Coronavirus (Imago Images)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعتان "أفضل" من واحدة

    وفي تجارب قبل السريرية على الخنازير لرصد تأثير لقاح طورته شركة صناعة الأدوية (أسترازينيكا) لعلاج كوفيد-19، ويعرف باسم (إيه.زد.دي 1222)، تبين أن جرعتين من اللقاح أسهمتا في استجابة الأجسام المضادة بشكل أفضل من جرعة واحدة. لكن وحتى الآن ليس هناك بيانات سجلتها أي تجارب للقاحات على البشر تظهر ما إذا ما كانت أي استجابة مناعية للأجسام المضادة ستكون قوية أو طويلة الأمد بالقدر الكافي.

  • Bosch entwickelt Corona-Schnelltest (picture-alliance/dpa/Bosch)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    ضغط الزمن

    قال جيفري أرنولد، الأستاذ الزائر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة أكسفورد البريطانية والخبير السابق في سانوفي باستور، إن التطوير والاختبار السريع جداً للقاحات المحتملة ضد فيروس كورونا يجريان منذ ستة أشهر فقط وهي مدة غير طويلة بما يكفي لإظهار المدة الزمنية التي ربما توفرها اللقاحات. ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال بين 12 و 18شهراً من بداية التطوير.

  • Symbolbild | Welt Bevölkerung (Imago-Images/Ikon Images/J. Ziewe)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعات معززة

    قال جريفين أرنولد إن أحد الأساليب قد يكون أنه عندما يتم تطوير تلك اللقاحات، فإنه يجب على السلطات أن تفكر في الحصول على جرعات معززة لملايين الأشخاص على فترات منتظمة أو حتى الجمع بين نوعين أو أكثر من اللقاحات لكل شخص للحصول على أفضل حماية ممكنة. غير أن ذلك ربما يمثل تحدياً كبيراً على المستوى العملي. وقال "إعطاء العالم كله جرعة واحدة من اللقاح شيء... وإعطاؤهم جرعات متعددة هو شيء آخر تماماً".


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