 ست حقائق لم تكن تعرفها حتى الآن عن المساجد في ألمانيا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 05.10.2022

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سياسة واقتصاد

ست حقائق لم تكن تعرفها حتى الآن عن المساجد في ألمانيا

يوجد في ألمانيا آلاف المساجد، أغلبها بالساحات الخلفية للمنازل والأبنية أو في المناطق الصناعية خارج المدن. فما هو أول مسجد بني في ألمانيا؟ ولماذا لا يتم رفع الآذان خارج المسجد؟ حقائق حول أوضاع المساجد وتاريخها في ألمانيا.

مسجد Sehitlik في برلين 03.10.2013

تضم ألمانيا عددا كبيرا من المساجد موزعة على كامل رقعتها الجغرافية

تنتشر المساجد في أنحاء ألمانيا، لكن عددها الدقيق ما يزال غير معروف تماما وتتراوح التقديرات من 2350 إلى 2750 مسجدا. وتشير الأرقام إلى أنه في عام 2019، زار هذه المساجد 24 في المائة من زهاء  5.5 مليون مسلم يعيشون في ألمانيا مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وذلك وفقا لدراسة أجراها مؤتمر الإسلام الألماني.

مختارات

السماح للمسلمين برفع أذان صلاة الجمعة بمكبرات الصوت تجربة أطلقتها مدينة كولونيا الألمانية لمدة عامين أشعلت جدلا بألمانيا. ماتياس روهه باحث ألماني خبير بالشريعة الإسلامية والقانون الألماني يحلل لموقع قنطرة حجج المعارضين.

قبل أسابيع أطلقت مدينة كولونيا الألمانية مشروعا يسمح للجمعيات الإسلامية بتقديم طلبات لرفع الأذان واليوم وصل أول طلب رسمي للمدينة وسط مؤشرات أن الطلبات لن تقتصر على واحد فقط.

تتزامن فعالية "يوم المسجد المفتوح" هذا العام مع الجدل الذي تشهده المانيا اثر الأحداث الأخيرة لمدينة كيمنتس، ما يضاعف مسؤولية الجاليات المسلمة في هذا اليوم. الفعالية فرصة للتعريف بالإسلام والمسلمين، لكن هل هي كافية؟

إلى ذلك تستقبل المساجد الزوار من المسلمين وغير المسلمين المهتمين بالتعرف على الدين الإسلامي، في يوم المسجد المفتوح، الذي يقام سنويا في 3 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.

ومنذ عام 1997، يفتح حوالي 1000 مسجد في جميع أنحاء ألمانيا أبوابها أمام الجميع، حيث كان شعار هذا العام 2022 والذي رفعته المساجد المشاركة، وتحدثت عنه وقامت بتوعية زوارها هو "ندرة الموارد - مسؤولية كبيرة".

وكان أيمن مزيك، رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا (ZMD) قد قال معلقا حول هذا الشعار: "يمكن ملاحظة آثار أزمة المناخ في بلادنا وفي أجزاء كثيرة من العالم، كما حدث مؤخرًا مع الفيضانات المدمرة في باكستان ".

بيد أن هناك العديد من الحقائق التي ارتبطت بالمساجد الموجودة في ألمانيا، ولعل من أبرزها تاريخها المرتبط بتاريخ ألمانيا، وكيفية تواصل الجالية المسلمة بالألمان، ودورها في ربط هذه العلاقات في السلم والحرب. هنا نقدم ست حقائق عن المساجد في ألمانيا:

1. ألمانيا القيصرية دربت الجهاديين في أول مسجد بألمانيا

تم بناء مسجد "فونسدورف" (Wünsdorf) في براندنبورغ في عام 1915 بناء على طلب مفتي إسطنبول ويعتبر أقدم مبنى إسلامي في ألمانيا وكل أوروبا الوسطى. يقع المسجد في وسط معسكر لأسرى الحرب المسلمين، ما كان يسمى بـ"معسكر الهلال". حيث كان مكانًا للصلاة، لكن الإمبراطورية الألمانية استخدمت المسجد أيضًا لإثارة مشاعر السجناء المسلمين ضد القوتين الإستعماريتين: فرنسا وإنجلترا. وأطلقت الإمبراطورية الألمانية على هذه الخطة "بالاستراتيجية الثورية". حيث أدى الجهاديون الذين دربتهم ألمانيا القسم وأرسلوا إلى "الحرب المقدسة" (الجهاد).

لكن السجناء المسلمين هناك تعرضوا أيضا لسوء المعاملة، حيث تم إجراء مسوحات أنثروبولوجية (عرقية) معهم لأغراض بحثية، وتم إخضاعهم لتسجيلات صوتية، وهو ما قاد في وقت لاحق إلى ما يسمى بـ"البحوث العرقية" للنازيين. ومع بناء بناء مسجد في حي "فيلمرسدورف" البرليني عام 1928، فقد مسجد فونسدورف أهميته وتم هدمه في عام 1930 بعد أقل من 15 عامًا من افتتاحه.

مسجد فونسدورف في برلين أول مسجد بني في ألمانيا عام 2015

صورة تم تلوينها حديثا لأول مسجد بُني في ألمانيا في معسكر اعتقال كان مخصصا لأسرى الحرب المسلمين خلال الحرب العالمية الأولى.

2. أقدم مسجد في ألمانيا يشبه تاج محل

اليوم، يُعد المسجد في برلين-فيلمرسدورف أقدم مسجد لا يزال موجودا في ألمانيا ويذكرنا بقوة بنصب تذكاري مشهور عالميا من الهند هو تاج محل. اذ له مئذنتان يزيد ارتفاعهما عن 30 مترا. وتم تصميم المسجد من قبل المهندس المعماري الألماني كارل أوغست هيرمان  ليخدم الجالية الإسلامية، وخاصة الطائفة الأحمدية التي جاء أعضاؤها إلى ألمانيا في عام 1920. وقد أسسوا الجمعية الألمانية الإسلامية بالتعاون مع المسلمين الألمان. وأصبح مسجد برلين فيلمرسدورف مركز الحياة الإسلامية.

يعد المسجد في برلين-فيلمرسدورف اليوم أقدم مسجد لا يزال موجودا في ألمانيا

يعد المسجد في برلين-فيلمرسدورف اليوم أقدم مسجد لا يزال موجودا في ألمانيا

3. النساء أيضا يعظن في مسجد في برلين

في عام 2017، تم افتتاح نوع خاص جدًا من دور العبادة الإسلامية في العاصمة الألمانية هو مسجد ابن رشد غوته . هناك، يصلي الرجال والنساء معًا، ويُسمح للنساء بالوعظ، ولا يُستبعد الأشخاص المثليون. وجاء في موقع المسجد على الإنترنت: "يمثل مسجد ابن رشد إسلامًا تقدميًا معاصرًا يتوافق مع الديمقراطية وحقوق الإنسان. نحن نعيش إسلامًا يتساوى فيه الرجال والنساء". كما تقول إن جميع طوائف الإسلام مرحب بها: "معنا، نرحب بجميع طوائف الإسلام، يشعر السنة والشيعة والصوفية والعلويون بإحساس بالانتماء إلى مجتمعنا".

سيران أتيش، محامية ومؤلفة وناشطة في مجال حقوق المرأة شاركت في تأسيس مسجد ابن رشد غوته ودفعت ثمناً باهظاً لموقفها المنفتح فهي تتلقى تهديدات بالقتل وتخضع لحماية الشرطة على مدار الساعة.

النساء والرجال يصلون معا في مسجد ابن رشد غوته في برلين.

النساء والرجال يصلون معا في مسجد ابن رشد غوته في برلين.

4. تتعرض جمعيات المساجد للانتقاد

في ألمانيا، تدير جمعيات خاصة المساجد. وربما تكون الجمعية الإسلامية الأكثر شهرة والأكبر في ألمانيا من حيث عدد جمعيات المساجد التي تنضوي تحت لوائها هي "الاتحاد الإسلامي التركي لمعهد الدين" ، DITIB. وتتعرض الجمعية لانتقادات لأنها تابعة للسلطة الدينية التركية "ديانت"، وهي هيئة رئاسة الدولة للشؤون الدينية. وعادة ما يتم تدريب أئمتهم في تركيا، ويحصلون على رواتب من الدولة التركية والوعظ في المساجد الألمانية لعدة سنوات. ويحذر بعض المنتقدين منذ سنوات من تأثير الدولة التركية على المسلمين في ألمانيا. وقد تجلى ذلك حقيقة على أرض الواقع، إذ إن الرئيس التركي لديه العديد من المؤيدين في ألمانيا. وظهر ذلك أيضا  في الانتخابات الرئاسية التركية في عام 2018، كما أن زايارات أردوغان إلى ألمانيا تشهد ترحيبا حارا وهتافا محموما من قبل مؤيديه.

5. المساجد في ألمانيا غير مرئية غالبا

في حين أن المباني الدينية المسيحية في ألمانيا مرئية وظاهرة للعيان وهي تميز مشهد المدينة لكون الغالبية العظمى من القرى بنيت حول كنيسة، إلا أن المساجد هي بالكاد ملحوظة. معظم المساجد لا يمكن التعرف عليها بسهولة من الخارج. في كثير من الأحوال تشير علامة فقط إلى وجود مسجد خلف مدخل منزل غير واضح في منطقة سكنية أو خارج مراكز المدينة في منطقة صناعية. المصطلح الذي تمت صياغته باللغة الألمانية لمثل هذه المساجد المخفية هو "Hinterhofmoschee" أو "مسجد الفناء الخلفي". في حين أنه مناسب وصفيًا، إلا أنه يمكن أن يكون له دلالة تشويه للسمعة.

مسلمون يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الرئيسي لجمعية ديتيب في حي إيرنفيلد بمدينة كولونيا (2 مايو/ أيار 2022)

مسلمون يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الرئيسي لجمعية "ديتيب" في حي إيرنفيلد بمدينة كولونيا (2 مايو/ أيار 2022)

ويستثنى من ذلك مسجد ديتيب المركزي في حي إيرنفيلد بكولونيا ، الذي صممه المهندس المعماري الألماني الشهير "باول بوم" وافتتح في صيف عام 2017. يتسم هذا المسجد بالحداثة والمهابة والفخامة، وهو مصنوع بشكل رئيسي من الزجاج والخرسانة المكشوفة، وله مئذنتان ترتفعان وسط المنازل المحيطة ويبلغ ارتفاع كل واحدة منها 55 مترا. وفي الأصل، كان من المفترض أن يكون هذا الجامع أكبر مسجد في ألمانيا، ولكن بعد انتقادات لخطط البناء، تم تغيير التصميم. واليوم يوفر المسجد مساحة لعدد 1200 مصلٍ تماما مثل مسجد ديتيب في حي ماركسلوه في مدينة دويسبورغ.

6. عادة ما تتخلى المساجد عن رفع الآذان عبر المئذنة

في البلدان الإسلامية، قبل انتشار مكبرات الصوت، كان عادة ما يصعد المؤذن إلى أعلى المئذنة ويرفع الآذان لدعوة الناس إلى الصلاة، وهو ما يحدث خمس مرات في اليوم، بيد أنه في ألمانيا نادراً ما يسمع فيها صوت المؤذن. معظم المساجد في ألمانيا لا تحتوي على مئذنة. بالإضافة إلى ذلك، هذه الممارسة غير مقبولة على نطاق واسع في المجتمع الألماني. معارضو رفع الآذان عبر المئذنة يعتبرون ذلك مصدر إزعاج وينتقدون المذهب الديني الذي يعبر عنه. ويجادلون بأنه على عكس أجراس الكنيسة، فإن للدعوة معنى لاهوتي. لذلك حاليا يتم سماع دعوة المؤذن بانتظام (يوم الجمعة) عبر حوالي مئذنة 30 مسجدًا فقط في ألمانيا.

بيتينا باومان/ ع.أ.ج/ص.ش

  • أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد مدينة كولونيا

    لا يزال هذا المسجد قيد الإنشاء، وسيصبح أكبر مساجد ألمانيا بمساحة تبلغ 16500 متر مربع ويتسع لأكثر من 1200 شخص. اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB)، وهو أكبر جمعية إسلامية مسجلة رسمياً، قرر بناءه ليكون المسجد الرئيسي للاتحاد في ألمانيا. مساحة المسجد الكبيرة واحتواؤه على منارتين كبيرتين ارتفاعهما أكثر من 50 متراً أثار ردود أفعال مختلفة في ألمانيا، معظمها رحب ببنائه في حين رفضه آخرون.

  • أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد فيلمرسدورف للطائفة الأحمدية

    يقع أقدم جامع في ألمانيا في منطقة فيلمرسدورف بمدينة برلين، ويعتبر مقر العبادة الرئيسي للطائفة الأحمدية. انتهى بناء المسجد سنة 1928 ويحتوي على منارتين عاليتين يصل ارتفاعهما إلى ما يقارب 32 متراً وويبلغ قطر قبته عشرة أمتار.

  • أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد فضل عمر

    يقع هذا المسجد في مدينة هامبورغ وشيدته الطائفة الأحمدية سنة 1957، وهو بالتالي يعتبر أول مسجد يبنى في ألمانيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وهو ثاني أقدم مساجد البلاد. ولفترة من الزمان، بقي هذا المسجد مكان العبادة الوحيد لكل المسلمين في منطقة هامبورغ وضواحيها، ولهذا استخدمته الطائفة الأحمدية كمكان للتواصل بين المذاهب الإسلامية المختلفة.

  • أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    المسجد الأحمر

    يقع في حدائق قصر شفيتسنغين في ولاية بادن– فورتمبيرغ جنوب غرب ألمانيا. أراد كارل تيودور، أمير منطقة فالز– بافاريا، بناء حديقة كبيرة في أواخر القرن الثامن عشر تحتوي على رموز للتسامح والتعايش الديني، فقرر بناء هذا المبنى على شكل مسجد إسلامي بمنارتين كبيرتين ليرمز إلى الإسلام. استخدم المبنى عدة مرات كمسجد للصلاة كان آخرها في القرن الماضي. يعتبر المبنى من الرموز المعمارية المهمة في بادن– فورتمبيرغ.

  • أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد "المعماري سنان" في موزباخ

    قام اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB) بتشييد هذا المسجد، وتسميته نسبة إلى سنان، أشهر المهندسين المعماريين في الإمبراطورية العثمانية. يقع هذا المسجد على الضفة الغربية من نهر الإلتس في مدينة موزباخ بولاية بافاريا، على مساحة 875 متراً مربعاً. الطابع المعماري للمسجد مستقى من الطراز المعماري للمنطقة القريبة من سلسلة جبال الألب. تم افتتاح هذا المسجد سنة 1993.

  • أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد المركز في دوسبورغ

    يعتبر هذا المسجد أحد أكبر المساجد في ألمانيا ويتسع لأكثر من 1200 مصلٍ. يحتوي المسجد على منارة يبلغ ارتفاعها 34 متراً وتم تشييده سنة 2008.

  • أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد سيتليك في برلين

    تحتوي مدينة برلين وحدها على أكثر من 80 مسجداً وعشرات المصليات. ويعتبر مسجد سيتليك (مسجد الشهداء بالعربية) للجالية التركية، الذي تبلغ مساحته نحو 800 متر مربع، هو أكبر مساجد العاصمة الألمانية وثاني أكبر مسجد في ألمانيا ويقع بالقرب من مقبرة الأتراك بالمدينة، التي تحمل نفس الاسم. ويتسع المسجد لأكثر من 1500 شخص.

  • أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد عمر في برلين

    هذا المسجد هو ثاني أكبر مسجد في برلين ويقع في ضاحية كرويتسبيرغ. اكتمل بناء المسجد سنة 2008 ويتسع لأكثر من ألف مصلٍ.

  • أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد الإمام علي في هامبورغ

    وهو مسجد المركز الإسلامي في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا. المركز الإسلامي في هامبورغ هو أقدم مؤسسة إسلامية في أوروبا، ويعتبر المسجد مركزاً للطائفة الشيعية في ألمانيا. وقد شيد في ستينيات القرن الماضي ويتسع لأكثر من ألف شخص.

  • أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد الفاتح في إيسن

    قام اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB) في مدينة إيسن غرب البلاد بتشييد هذا المسجد ليكون مركزاً إسلامياً للجالية التركية الكبيرة في المدينة. يتميز المسجد بطرازه المعماري الجميل وبمنارته العالية التي تتجاوز 30 متراً.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... تراجع عدد الزوار والسبب ليس كورونا فقط!

قبل 25 عاما أطلق مسلمو ألمانيا فعاليات "يوم المسجد المفتوح" واختاروا له يوم الوحدة الألمانية (الثالث من تشرين أول/ أكتوبر) من كل عام، حيث تفتح المساجد أبوابها أمام الزوار للتعريف بالإسلام، لكن عددهم تراجع قليلا هذا العام  

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من داخل مسجد في بون ـ تفاعل كبير مع يوم المساجد المفتوحة  