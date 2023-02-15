ستيفن سبيلبرغ في البرليناله: إنتاج أفلام جديدة ما زال يثير حماسي

قال المخرج السينمائي العالمي ستيفن سبيلبرغ بعد فوزه بجائزة مهرجان برلين "ما كان يأسرني وأنا طفل هو نفس الشعور الذي ما زلت احتفظت به طوال خلال تلك العقود بعد ذلك.. عندما أجد كتابا أو نصا أو أتوصل إلى فكرة أصلية أعتقد أنها ستصنع فيلما جيدا.. هذه الإثارة ... تحل محل كل شيء".

والمخرج، الذي تتضمن سيرته بعضا من الأعمال الأكثر ربحا وشهرة في تاريخ السينما، بما في ذلك (تي.إي. ذي إكسرا تريستريال) "خارج الأرض" و(جاوس) "الفك المفترس"، انتهى من تصوير فيلمين متتاليين أحدهما الفيلم الشبيه بالسيرة الذاتية ذا فابلمانز "عائلة فابلمان" والآخر (وست سايد ستوري) "قصة الحي الغربي" عن مسرحية برودواي الموسيقية الكلاسيكية.

وفي سياق متصل، كشف سبيلبرغ أنه يعمل على مسلسل تلفزيوني مقتبس من سيناريو أصلي للمخرج الراحل ستانلي كوبريك عن الإمبراطور الفرنسي نابليون، في مشروع بدأ التحضير له قبل سنوات. وقال سبيلبرغ "نحن بصدد التحضير لإنتاج ضخم" لمسلسل من سبع حلقات لحساب قناة "اتش بي او" الأميركية بالاستناد إلى هذا النص المكتوب عام 1961.

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وسبق أن ذكر سبيلبرغ قبل عشر سنوات أنه كان يطور هذا السيناريو لمسلسل قصير من كتابة كوبريك، مخرج "2001: إيه سبايس أوديسي و"إيه كلوكوورك أورنج"، والذي ألهمه في فيلم "إيه آي: أرتيفيشل إنتلجنس" عام 2001. ولم يكمل كوبريك، الذي توفي العام 1999، أبداً مشروعه الخاص بسيرة نابليون.

وتسلم ستيفن سبيلبرغ أمس (الثلاثاء 21 فبراير/ شباط 2023) جائزة الدب الذهبي الفخرية من مهرجان برلين السينمائي عن مجمل أعماله التي غيرت تاريخ السينما، من "جوز" إلى "إي تي" مروراً بـ"تشيندلرز ليست". كذلك، استرجع مراحل تصوير فيلمه الأخير "ذي فايبلمانز" (The Fabelmans) المستوحى من سيرته الذاتية والذي يروي فيه قصة طفل يحاول التكيف مع انفصال والديه وينمّي بالموازاة شغفاً بالسينما. وقال سبيلبرغ "كان يجب سرد قصة فيها الكثير من اللحظات المضحكة، ولكن أيضاً الكثير من المشاهد المؤلمة. مجرد إعادة إنشاء هذه المشاهد كان صعباً للغاية".

وأضاف "كنت أرغب دائماً في سرد قصة والدتي وأبي وأختي، وهذا النوع من الصراع بين الفن والأسرة. لطالما راودتني هذه الفكرة طوال حياتي، وقد رافقتني في كل أعمالي، كل أفلامي شخصية، والكثير منها يتمحور على العائلة، لكن لا شيء منها يضاهي بطابعه الشخصي فيلم "ذي فايبلمانز". وقال سبيلبرغ البالغ 76 عاماً، إنه "لا يزال متحمساً للغاية" للسينما، لافتا إلى أن إيجاد قصة لتصويرها سينمائياً "يتفوق على كل شيء آخر في حياتي، باستثناء ربما ولادة طفل".

ح.ز / ا.ف (د.ب.أ / أ.ف.ب)