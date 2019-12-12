ستوكهولم أو عاصمة أوروبا الخضراء هي عاصمة السويد وأكبر المدن الإسكندنافية. تقع على مجمع بحيرة مالارين وبحر البلطيق، حيت بني جزء كبير منها على العديد من الجزر، مما أكسبها لقب بندقية الشمال.

يوجد بالمدينة مقر الحكومة والبرلمان ومنذ 1643 مقر إقامة العائلة الملكية، وتعتبر مركز اقتصادي وثقافي مهم منذ تأسيسها أوائل القرن السادس عشر إلى يومنا هذا بسبب موقعها الاستراتيجي المتميز على بحر البلطيق. والجدير بالذكر أن هذه المدينة الإسكندنافية من أكثر مدن السويد هدوءًا ونظافة، حيث انخفضت منذ العام 1990 انبعاثات الغازات بنسبة خمسة وعشرين في المائة لكل فرد.