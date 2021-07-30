ستة عناصر غذائية لو افتقدها جسمك ستشعر بالإجهاد!

الإصابة بالإجهاد أو الشعور بالتعب له أسباب عديدة، ولكن يرى بعض المتخصصين أن نقص الغذاء يظل المسبب الأكثر شيوعا.

فعدم حصول جسم الإنسان على القدر الكافي من الفيتامينات والمعادن يؤثر بالسلب على عمليات التمثيل الغذائي ونقل الأكسجين لأعضاء الجسم ووظائف الجهاز العصبي، وهو ما يؤدي بدوره للشعور بالإرهاق أو النعاس، وفقا لنتائج دراسة منشورة على موقع "نيوتريشنتس" المتخصص في التغذية.

ويقدم موقع "ليڤ سترونغ" الصحي قائمة بالمواد الغذائية التييجب الحرص على تناولها للحفاظ على معدلات مرتفعة من الطاقة في الجسم.

فيتامين بي 12 (B12)

يحتاج الإنسان هذا الفيتامين لإنتاج خلايا الدم الحمراء، والمسؤولة عن حمل الأكسجين لباقي خلايا الجسم. وبالتالي عند افتقاد النظام الغذائي المتبع لهذا الفيتامين، تقل نسبة الأكسجين في أنسجة الجسم بما يتسبب في الشعور بالتعب.

ويعتبر كل من سمك السلمون والزبادي والبيض وكبد اللحوم من المصادر الغنية بفيتامين بي 12، فضلا عن بعض المنتجات الغذائية كالرقائق أو الحبوب، التي يتم تناولها عادة مع اللبن، المضاف لها الفيتامين.

مشاهدة الفيديو 26:01 شارك صحتك بين يديك - الإجهاد المزمن: أسبابه وانعكاساته على صحتنا إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3yEFo الإجهاد المزمن: أسبابه وانعكاساته على صحتنا

الزنك

الزنك يعد عنصرا ضروريا لاتمام عملية التمثيل الغذائي في الجسم، مما يجعل افتقاده مسببا رئيسيا للإصابة بالتعب. وتصل أهمية الزنك لحد المساعدة في منع الشعور بالإجهاد لدى متلقي العلاج الكيماوي، وفقا لدراسة سابقة منشورة على موقع مكتبة القومية للطب في الولايات المتحدة.

ويمكن ضمان حصول الجسم على الزنك من خلال تناول العدس والحمص والفاصوليا وبعض الكائنات البحرية كالمحار وبلح البحر.

المغنيسيوم

يحتاج الجسم للمغنيسيوم من أجل إنتاج الطاقة وبناء عظام وعضلات قوية وصحية، ولهذا فإن النقص في ذلك العنصر من شأنه إضعاف الجسم. كما يساعد المغنيسيوم القلب والأوعية الدموية علي القيام بوظائفها، فضلا عن دوره في تنظيم معدلات السكر بالدم وتكوين البروتين في الجسم، وفقا للمعهد القومي للصحة في بريطانيا.

ويمكن الحصول على المغنيسيوم من خلال تناول اللوز والكاجو وبذور اليقطين وفول الصويا والسبانخ والبامية.

فيتامين دال (D)

يعتمد الجسم على فيتامين دال لدعم الجهاز المناعي وبناء عظام أقوى، وبالتالي نقص معدلات هذا الفيتامين في الجسميمكنه أن يسبب الشعور بالكسل أو الخمول.ويمكن لتناول المكملات الغذائية بهدف إمداد الجسم بما يحتاجه من الفيتامين على مدار خمسة أسابيع أن يحسن من أعراض الإرهاق والتعب، وفقا لدراسة سابقة منشورة بمجلة نورث أمريكان لعلوم الطب.

ويحتوي كلا من الفطر أو عيش الغراب والسالمون والسردين وسمك المكرييل على فيتامين د، فضلا عن منتجات الألبان والرقائق أو الحبوب المضاف لها الفيتامين.

مشاهدة الفيديو 26:06 شارك صحتك بين يديك - الشعور الدائم بالتعب والإرهاق إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3ponU صحتك بين يديك - الشعور الدائم بالتعب والإرهاق

الحديد

نقص الحديد هو العرض الأشهر للإصابة بالأنيميا، والتي يفتقد الجسم خلالها المعدل الصحي اللازم من كرات الدم الحمراء، وفقا لموقع المكتبة القومية للطب بالولايات المتحدة. وتكمن أهمية الحديد في حاجة الجسم له لتكوين الهيموغلوبين الذي يعطي للدم لونه الأحمر ويقوم بنقل الأكسجين عبر الجسم.

وبدون القدر الكافي من الدم المشبع بالأكسجين المطلوب لتغذية الخلايا والأنسجة، من الطبيعي أن يشعر الإنسان بالضعف وافتقاد الطاقة. ويمكن لكل من العدس والحمص والبازلاء والسبانخ والفاصوليا والسردين والمحار والتوفو أن تلعب دور المصادر الصحية لذلك العنصر الغذائي الهام.

فيتامين سي (C)

بينما يقوم بدوره المعروف في تقوي جهاز المناعة، يستخدم الجسم فيتامين سي كذلك لإنتاج الكولاجين والأحماض الأمينية الضروريين لصحة العظام والمفاصل والعضلات. ما يجعل افتقاده في الجسم سببا للشعور بالإرهاق والتعب. ويوجد فيتامين سي في الفواكه الحمضية، كالبرتقال والليمون، والطماطم والغوافة والفلفل الأحمر والكيوي والبروكلي.

د.ب.