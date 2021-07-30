 ستة عناصر غذائية لو افتقدها جسمك ستشعر بالإجهاد! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 31.07.2021

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صحة

ستة عناصر غذائية لو افتقدها جسمك ستشعر بالإجهاد!

إن كنت تشعر بالإجهاد رغم حصولك على قسط كاف من النوم والراحة، فقد يكون السبب هو افتقاد جسمك لعدد من العناصر الغذائية. فما هي المواد التي علينا التأكد من عدم خلو وجباتنا اليومية منها لتجنب الإصابة بالتعب والإرهاق؟

صورة رمزية

تشعر بالإجهاد؟ .. ربما يكون العلاج بتغيير النظام الغذائي وتناول مواد تمد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاج لها.

الإصابة بالإجهاد أو الشعور بالتعب له أسباب عديدة، ولكن يرى بعض المتخصصين أن نقص الغذاء يظل المسبب الأكثر شيوعا.

فعدم حصول جسم الإنسان على القدر الكافي من الفيتامينات والمعادن يؤثر بالسلب على عمليات التمثيل الغذائي ونقل الأكسجين لأعضاء الجسم ووظائف الجهاز العصبي، وهو ما يؤدي بدوره للشعور بالإرهاق أو النعاس، وفقا لنتائج دراسة منشورة على موقع "نيوتريشنتس" المتخصص في التغذية.

ويقدم موقع "ليڤ سترونغ" الصحي قائمة بالمواد الغذائية التييجب الحرص على تناولها للحفاظ على معدلات مرتفعة من الطاقة في الجسم.         

فيتامين بي 12 (B12)

يحتاج الإنسان هذا الفيتامين لإنتاج خلايا الدم الحمراء، والمسؤولة عن حمل الأكسجين لباقي خلايا الجسم. وبالتالي عند افتقاد النظام الغذائي المتبع لهذا الفيتامين، تقل نسبة الأكسجين في أنسجة الجسم بما يتسبب في الشعور بالتعب.

ويعتبر كل من سمك السلمون والزبادي والبيض وكبد اللحوم من المصادر الغنية بفيتامين بي 12، فضلا عن بعض المنتجات الغذائية كالرقائق أو الحبوب، التي يتم تناولها عادة مع اللبن، المضاف لها الفيتامين.

مشاهدة الفيديو 26:01

الإجهاد المزمن: أسبابه وانعكاساته على صحتنا

الزنك

الزنك يعد عنصرا ضروريا لاتمام عملية التمثيل الغذائي في الجسم، مما يجعل افتقاده مسببا رئيسيا للإصابة بالتعب. وتصل أهمية الزنك لحد المساعدة في منع الشعور بالإجهاد لدى متلقي العلاج الكيماوي، وفقا لدراسة سابقة منشورة على موقع مكتبة القومية للطب في الولايات المتحدة.

ويمكن ضمان حصول الجسم على الزنك من خلال تناول العدس والحمص والفاصوليا وبعض الكائنات البحرية كالمحار وبلح البحر.

المغنيسيوم

يحتاج الجسم للمغنيسيوم من أجل إنتاج الطاقة وبناء عظام وعضلات قوية وصحية، ولهذا فإن النقص في ذلك العنصر من شأنه إضعاف الجسم. كما يساعد المغنيسيوم القلب والأوعية الدموية علي القيام بوظائفها، فضلا عن دوره في تنظيم معدلات السكر بالدم وتكوين البروتين في الجسم، وفقا للمعهد القومي للصحة في بريطانيا.

ويمكن الحصول على المغنيسيوم من خلال تناول اللوز والكاجو وبذور اليقطين وفول الصويا والسبانخ والبامية.    

 

فيتامين دال (D)

يعتمد الجسم على فيتامين دال لدعم الجهاز المناعي وبناء عظام أقوى، وبالتالي نقص معدلات هذا الفيتامين في الجسميمكنه أن يسبب الشعور بالكسل أو الخمول.ويمكن لتناول المكملات الغذائية بهدف إمداد الجسم بما يحتاجه من الفيتامين على مدار خمسة أسابيع أن يحسن من أعراض الإرهاق والتعب، وفقا لدراسة سابقة منشورة بمجلة نورث أمريكان لعلوم الطب.

ويحتوي كلا من الفطر أو عيش الغراب والسالمون والسردين وسمك المكرييل على فيتامين د، فضلا عن منتجات الألبان والرقائق أو الحبوب المضاف لها الفيتامين.

مشاهدة الفيديو 26:06

صحتك بين يديك - الشعور الدائم بالتعب والإرهاق

الحديد

نقص الحديد هو العرض الأشهر للإصابة بالأنيميا، والتي يفتقد الجسم خلالها المعدل الصحي اللازم من كرات الدم الحمراء، وفقا لموقع المكتبة القومية للطب بالولايات المتحدة. وتكمن أهمية الحديد في حاجة الجسم له لتكوين الهيموغلوبين الذي يعطي للدم لونه الأحمر ويقوم بنقل الأكسجين عبر الجسم.

وبدون القدر الكافي من الدم المشبع بالأكسجين المطلوب لتغذية الخلايا والأنسجة، من الطبيعي أن يشعر الإنسان بالضعف وافتقاد الطاقة. ويمكن لكل من العدس والحمص والبازلاء والسبانخ والفاصوليا والسردين والمحار والتوفو أن تلعب دور المصادر الصحية لذلك العنصر الغذائي الهام.

فيتامين سي (C)

بينما يقوم بدوره المعروف في تقوي جهاز المناعة، يستخدم الجسم فيتامين سي كذلك لإنتاج الكولاجين والأحماض الأمينية الضروريين لصحة العظام والمفاصل والعضلات. ما يجعل افتقاده في الجسم سببا للشعور بالإرهاق والتعب. ويوجد فيتامين سي في الفواكه الحمضية، كالبرتقال والليمون، والطماطم والغوافة والفلفل الأحمر والكيوي والبروكلي.

د.ب.

  • Wiener Trinkbrunnen in Berlin (picture alliance/ZB)

    أعراض نقص الماء في الجسم!

    عنصر رئيسي

    يعتبر الماء عنصرا رئيسيا للجسم من أجل القيام بوظائفه على أحسن وجه، إذ سرعان ما يشعر الدماغ بالتعب بمجرد أن نتوقف عن الشرب لفترة قصيرة. ولا غرابة في ذلك، فدماغ الإنسان يتكون من 75 في المائة من المياه.

  • Junge Frau trinkt Wasser aus einer Flasche (picture-alliance/dpa/W.Kumm)

    أعراض نقص الماء في الجسم!

    إشارات هامة

    لتجنب نقص السوائل من الجسم، ينبغي الانتباه إلى علامات قد يصدرها الجسم وتكون تحذيرا من تراجع كمية السوائل في الجسم. وحسب نتائج هذا التقييم فإن فقدان الماء بمقدار اثنين بالمائة من وزن الجسم يؤثر على المهام التي تتطلب انتباها كما يؤثر على تنسيق النشاط العضلي.

  • Children drinking water from a water pipe in Patna (UNI)

    أعراض نقص الماء في الجسم!

    العطش إشارة مهمة

    من المهم ألا تقاوم هذا الشعور، فهذا يعني أن الجسم بحاجة إلى الماء. إلا أن هناك بعض الاشخاص الذين يخلطون هذا الشعور ويحاولون تناول وجبة طعام بدلا من الاكتفاء بشرب المياه، وهو أمر خاطئ.

  • Frau hat Kopfschmerzen (picture-alliance/dpa/C. Klose)

    أعراض نقص الماء في الجسم!

    ألم الرأس

    حين يقل ماء الجسم يستجيب الجسم بالشعور بالعطش، وتصل الأعراض إلى التعب والصداع والدوخة وانخفاض ضغط الدم. وقد يصل الأمر إلى الفشل الكلوي وحالات التشنج في بعض الأحيان. ألم الرأس قد يكون إشارة من الدماغ من أجل تنبيهك إلى حاجته من الماء.

  • Symbolbild: Erschöpfte Frau am PC, Burnout (picture-alliance/C. Ohde)

    أعراض نقص الماء في الجسم!

    الإرهاق

    إذا كنت تشعر بالتعب أو لا تستطيع التركيز جيدًا، فقد يكون ذلك بسبب شربك القليل للمياه. الذين يتناولون الماء والسوائل بشكل كافي يكون الدماغ لديهم في حالة نشطة، حيث تؤثر رطوبة الجسم على عمل الدماغ، كما أن الماء يحمل خلايا أكسجين جديدة.

  • DW Fit und gesund - Sendung 01.03.2019 | Anti-Aging Mann mit Spiegel (picture-alliance/BSIP)

    أعراض نقص الماء في الجسم!

    تجاعيد وبشرة جافة

    بشرتك جافة: إذا كنت تشرب القليل جدًا، يصبح الجلد جافا، كما أن التجاعيد تظهر بسرعة مقارنة ممن يشربون الماء بكثرة. كما يعد جفاف الفم مؤشرا على جفاف الأغشية المخاطية.

  • Bauchschmerzen Durchfall (Colourbox)

    أعراض نقص الماء في الجسم!

    مشاكل في المعدة

    يبدأ الهضم في الاضطراب: إذا لم يتم تزويد المعدة والأمعاء بالسوائل بشكل كافٍ، كما أن نقص السوائل في الجسم عامل رئيسي لحدوث الإمساك. لذلك يجب تزويد جميع الخلايا في الجسم بسائل كافٍ - بما في ذلك الخلايا الموجودة في الأمعاء.

  • Symbolbild Pilzinfektion im Genitalbereich (Colourbox)

    أعراض نقص الماء في الجسم!

    بولك أصفر داكن

    مراقبة لون البول مهم جدا لفحص حاجة الجسم إلى ماء، فكلما كان البول أقرب إلى اللون الأبيض كلما كان بشكل أفضل، وهو ما يعني أنه تواجد سوائل كافية في الجسم، أما إذا كان لون البول أصفرا داكنا، فإن ذلك يعد مؤشرا على نقص الماء في الجسم.

  • USA Katze trinkt Wasser (picture-alliance/Zuma Press)

    أعراض نقص الماء في الجسم!

    كم نشرب؟

    لا يوجد مقدار محدد لكمية الماء التي يتعين على كل شخص شربها. فهناك عوامل كثيرة لها دور بهذا الخصوص، مثل عمر الشخص ووزنه ونوع النشاط العضلي الذي يقوم به. وتحتاج الخلايا في الجسم إلى الماء للقيام بنشاطها. كما أن السوائل مهمة لنقل العناصر الغذائية للدماغ وتطهيره من الفضلات.

  • Wasser im Glas (Colourbox)

    أعراض نقص الماء في الجسم!

    الشرب على دفعات

    وبدل شرب المياه دفعة واحدة لتعويض السوائل التي يفقدها الجسم في الصيف، يُنصح بالشرب على مراحل متفرقة، فالجسم لا يمكنه تخزين كمية كبيرة من المياه في وقت وجيز وهو ما يجعله يتخلص عادة من تلك السوائل الزائدة بسرعة.(إعداد: علاء جمعة/ ط.أ)

    الكاتب: علاء جمعة