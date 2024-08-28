ستارمر يؤكد من برلين عدم تراجع بريطانيا عن "بريكست"

خلال زيارته لألمانيا قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن بلاده تسعى إلى إنشاء بداية جديدة في العلاقات مع أوروبا، لكنه استبعد بشكل قاطع عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي أو أي من المؤسسات الأوروبية المشتركة.

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، قال ستارمر في برلين اليوم الأربعاء (28 أغسطس/آب 2024) إن بريطانيا تسعى، بعد سنوات من حكم المحافظين، إلى إنشاء بداية جديدة في العلاقات مع أوروبا والاتحاد الأوروبي .

في الوقت نفسه، قال ستارمر إن "هذا لا يعني التراجع عن " بريكست" أو الانضمام مجددا إلى الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي أو السوق الداخلية".

كما استبعد ستارمر أيضا برنامج التنقل الشبابي، الذي تسعى ألمانيا إلى تعميمه على كل الاتحاد الأوروبي، بالنسبة لبريطانيا. وقال: "ليس لدينا خطط لإطلاق برنامج للتنقل الشبابي، ولكن لدينا خطط لتعزيز العلاقات".

وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن موقفه لم يتغير في شيء منذ انتخابه في بداية تموز/يوليو، وذلك ردا على ادعاءات المعارضة من المحافظين بأنه يسعى لإعادة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي من الباب الخلفي.

وبدوره، أكد المستشار الألماني شولتس أن العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي جيدة مشيرا إلى أن الشعب في المملكة المتحدة اتخذ قرارا تاريخيا في عام 2016، وقال إن الصداقة الوثيقة ستظل قائمة بين الجانبين، وإن هناك رغبة في مواصلة تعزيز جميع جوانب هذه العلاقات.

إلى أين سيقود ستارمر بريطانيا؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

لكنّ الزعيم العمالي الذي تولى منصبه في تموز/يوليو بعد 14 عاما من حكم المحافظين، تعهّد إعادة بناء علاقة ثقة مع حلفائه الأوروبيين، وهو يرغب خصوصا في إعادة التفاوض على اتفاقية أمنية جديدة وإبرام اتفاق تجاري أفضل مع الاتحاد الأوروبي.

وبحسب داونينغ ستريت فإنّ هذه الاتفاقية الأمنية التي يفترض أن ترى النور في مطلع 2025 ستشكّل "ركيزة للإصلاح الشامل لعلاقات المملكة المتحدة مع أوروبا".

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية إنّ هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز التجارة وزيادة التعاون الأمني وتعزيز "العمل المشترك ضد الهجرة غير النظامية".

ع.ج.م/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)