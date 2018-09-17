"سبيس إكس" تعلن عن أول سائح يزور القمر

أعلنت شركة "سبيس إكس" المتخصصة في تكنولوجيا رحلات الفضاء والمملوكة للملياردير إيلون ماسك، أن رجل الأعمال الياباني يوساكو مايزاوا سيكون أول من تنقله في رحلة خاصة إلى القمر. ومايزاوا هو مؤسس موقع زوزو للتسوق عبر الإنترنت ورئيسه التنفيذي وكان في الماضي عازف طبول في فرقة لموسيقى البانك.

وسيقوم الملياردير الياباني بجولة حول القمر على متن المركبة الفضائية بيج فالكون روكيت لتنتقل بذلك رحلات الفضاء التجارية إلى آفاق جديدة. وسيصبح مايزاوا أول مسافر إلى القمر منذ انتهاء مهمات أبوللو الأمريكية عام 1972. وكشفت "سبيس إكس" عن اسم مايزاوا مساء أمس الاثنين السابع عشر من (سبتمبر/ أيلول2018) في مقر الشركة في هوثورن، إحدى ضواحي مدينة لوس انجليس.

وقال مايزاوا، الذي يحتل المركز الثامن عشر في قائمة أغنياء اليابان، طبقاً لمجلة فوربس: "هذا حلم حياتي..منذ أن كنت طفلاً، أحببت القمر". وعبر مايزاوا عن رغبته في خوض التجربة مع مجموعة من الفنانين والمشاهير من جميع أنحاء العالم للقيام بالرحلة التي يتوقع أن تستغرق أسبوعًا. وفسر مايزاوا اصطحابه للفنانين لإلهامهم بإنتاج مشروع فني.

وقد لعب ماسك، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية، دوراً مشوقاً لكل من ترقبوا معرفة اسم الشخص الذي سيذهب في أول رحلة تجارية إلى القمر تاركاً أسئلة كثيرة دون إجابة.

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وكان ماسك قد وضع صورة للعلم الياباني على حسابه على موقع تويتر، ثم نشر بعد ذلك عدة تغريدات تعرض تصميمات جديدة للمركبة بيج فالكون روكيت أو "بي.إف.آر". ويَعِد ماسك بأن تنقل المركبة المسافر إلى القمر ثم تنقل البشر والشحنات في نهاية المطاف إلى كوكب المريخ.

وعلى الرغم من أن المركبة لم تُصنع بعد، فإن ماسك قال إنه يريدها أن تكون جاهزة للقيام برحلة غير مأهولة إلى المريخ بحلول 2022 على أن تذهب في رحلة مع طاقم عام 2024. وتخطط شركة سبيس إكس إلى رحلة دوران حول القمر. ولم يتضح المبلغ الذي دفعه مايزاوا نظير القيام بالرحلة.

س.م/ط.أ (رويترز)