 ″سبيس إكس″ تعلن عن أول سائح يزور القمر | علوم وتكنولوجيا | DW | 18.09.2018

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علوم وتكنولوجيا

"سبيس إكس" تعلن عن أول سائح يزور القمر

كشفت شركة "سبيس إكس" الأمريكية عن أول سائح سيحالفه الحظ ليقوم برحلة إلى القمر. السائح الذي يعتبر أول من يزور القمر منذ عام 1972، هو واحد من أغنى رجال الأعمال في اليابان، فمن هو؟

Japan Billionaire Yusaku Maezawa in Tokio (Reuters/K. Kyung-Hoon)

أعلنت شركة "سبيس إكس" المتخصصة في تكنولوجيا رحلات الفضاء والمملوكة للملياردير إيلون ماسك، أن رجل الأعمال الياباني يوساكو مايزاوا سيكون أول من تنقله في رحلة خاصة إلى القمر. ومايزاوا هو مؤسس موقع زوزو للتسوق عبر الإنترنت ورئيسه التنفيذي وكان في الماضي عازف طبول في فرقة لموسيقى البانك.

 

وسيقوم الملياردير الياباني بجولة حول القمر على متن المركبة الفضائية بيج فالكون روكيت لتنتقل بذلك رحلات الفضاء التجارية إلى آفاق جديدة. وسيصبح مايزاوا أول مسافر إلى القمر منذ انتهاء مهمات أبوللو الأمريكية عام 1972. وكشفت "سبيس إكس" عن اسم مايزاوا مساء أمس الاثنين السابع عشر من (سبتمبر/ أيلول2018) في مقر الشركة في هوثورن، إحدى ضواحي مدينة لوس انجليس.

وقال مايزاوا، الذي يحتل المركز الثامن عشر في قائمة أغنياء اليابان، طبقاً لمجلة فوربس: "هذا حلم حياتي..منذ أن كنت طفلاً، أحببت القمر". وعبر مايزاوا عن رغبته في خوض التجربة مع مجموعة من الفنانين والمشاهير من جميع أنحاء العالم للقيام بالرحلة التي يتوقع أن تستغرق أسبوعًا. وفسر مايزاوا اصطحابه للفنانين لإلهامهم بإنتاج مشروع فني.

 

وقد لعب ماسك، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية، دوراً مشوقاً لكل من ترقبوا معرفة اسم الشخص الذي سيذهب في أول رحلة تجارية إلى القمر تاركاً أسئلة كثيرة دون إجابة.

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تأثير القمر على سلوك وحياة الإنسان.. حقيقة أم خرافة؟

وكان ماسك قد وضع صورة للعلم الياباني على حسابه على موقع تويتر، ثم نشر بعد ذلك عدة تغريدات تعرض تصميمات جديدة للمركبة بيج فالكون روكيت أو "بي.إف.آر". ويَعِد ماسك بأن تنقل المركبة المسافر إلى القمر ثم تنقل البشر والشحنات في نهاية المطاف إلى كوكب المريخ.

 

وعلى الرغم من أن المركبة لم تُصنع بعد، فإن ماسك قال إنه يريدها أن تكون جاهزة للقيام برحلة غير مأهولة إلى المريخ بحلول 2022 على أن تذهب في رحلة مع طاقم عام 2024. وتخطط شركة سبيس إكس إلى رحلة دوران حول القمر. ولم يتضح المبلغ الذي دفعه مايزاوا نظير القيام بالرحلة.

 

س.م/ط.أ (رويترز)

 

  • Archivbild -Kasachstan Baikonur: Sojus-Rakete (picture-alliance/dpa/AP/D. Lovetsky)

    بايكونور... محطة عالمية لرحلات رواد الفضاء!

    صاروخ فضائي في طريقه إلى قاعدة إنطلاق

    الصاروخ من طراز " سويوز " في طريقة إلى منصة الإطلاق في قاعدة "بايكونور" الفضائية الكازاخستانية، وسيحلق على متنه رائد الفضاء الألماني "ألكسندر غيرست" إضافة إلى زملائه من روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وسيتوجهون إلى محطة الفضاء الدولية.

  • Belka and Strelka im Weltall (picture-alliance/dpa/ Heritage Images)

    بايكونور... محطة عالمية لرحلات رواد الفضاء!

    حيوانات في مهمة فضائية

    الكلبة لايكا لاقت حتفها في 3 نوفمبر/تشرين الأول 1957 بعد أن أصبحت أول حيوان يدورٍ حول الأرض على متن المركبة الفضائية سبوتنيك2، بينما تمت استعادة الكلبة بيلكا والكلب ستريلكوف كما تمت استعادة أرنب و 40 فأراً وجرذين، كما تم إسترداد أغلب الحيوانات بأمان بعد أن هبطت في صحراء كازاخستان، وأثبتت تلك التجارب إمكانية تحليق الإنسان في الفضاء الخارجي.

  • Dossierbild 3 Gagarin (picture alliance/dpa)

    بايكونور... محطة عالمية لرحلات رواد الفضاء!

    أول رائد فضاء

    في الـ 12أبريل/ نيسان 1961 انطلق رائد الفضاء "يوري غارغارين" في رحلة إلى الفضاء الخارجي وتمكن من الدوران حول الأرض على متن المركية الفضائية السوفياتية فوستوك1 .

  • Flash-Galerie Juri Gagarin Landekapsel (picture alliance/dpa)

    بايكونور... محطة عالمية لرحلات رواد الفضاء!

    هبوط كبسولة الفضاء بأمان

    هبطت كبسولة الفضاء التي أقلت رائد الفضاء "يوري غارغارين" بأمان في صحراء كازاخستان. وقد مهدت رحلة "غارغارين" الأساس لإنشاء قاعدة "بايكونور" الفضانية التي ستصبح فيما بعد المركز الرئيسي للإتحاد السوفييتي لإستكشاف الفضاء. إضافة لذلك كله عمل الإتحاد السوفييتي على بناء مدينة أطلق عليها اسم "ستار سيتي" أو (مدينة النجوم) بالقرب من العاصمة موسكو لتصبح مركزاً للبحوث والتطوير.

  • Valentina Tereshkova (picture-alliance/Heritage Images)

    بايكونور... محطة عالمية لرحلات رواد الفضاء!

    أول رائدة فضاء

    رائدة الفضاء السوفيتية "فالنتينا تيريشكوفا"كانت أول رائدة فضاء سوفيتية، في الصورة "فالنتينا" تؤدي التحية العسكرية قبل إنطلاقها من قاعدة "بايكونور" متوجهة إلى الفضاء الخارجي في الـ 16 يونيو/ حزيران 1963، وكانت هذه الرحلة هي رسالة قوية من الإتحاد السوفييتي السابق للتأكيد على قضية تحرير المرأة.

  • Kasachstan Supermond über Baikonur (picture-alliance/AP Photo/D. Lovetsky)

    بايكونور... محطة عالمية لرحلات رواد الفضاء!

    بايكونور إرث سوفيتي، و روسي و كازاخستاني

    تمثال "فلاديمير لينين" وهو يقف وسط قاعدة "بايكونور" وتظهر في الصورة غيوم كثيفة تغطي القمر. التقطت الصورة في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. يظهر التراث السوفييتي بوضوح في مدينة بايكونور وحتى بعد انهيار الإتحاد السوفييتي السابق ستظل القاعدة الفضائية تخضع للسيادة الروسية بموجب اتفاقية وُقِعَت بين كازاخستان و روسيا تنتهي في عام 2050.

  • Kasachstan Baikonur Astronauten vor dem Abflug (picture-alliance/TASS/Y. Smityuk)

    بايكونور... محطة عالمية لرحلات رواد الفضاء!

    بايكونور مركز لإستقبال رواد الفضاء

    منذ أن أنهت وكالة ناسا الأمريكية للفضاء برنامج مكوك الفضاء أمست بايكونور المكان الوحيد في العالم لإنطلاق الرواد إلى الفضاء الخارجي. منها تنطلق جميع رحلات برنامج وكالة الفضاء الروسية "سويوز"، وجميع رحلات وكالة الفضاء الأوروبية التي تنطلق إلى محطة الفضاء الدولية. في الصورة : "راندولف بريسنيك" من وكالة ناسا، و "باولو نيسبولي" من وكالة الفضاء الأوروبية، و "سيرغي ريازانسكي" من وكالة الفضاء الروسية.

  • Proton-M Rakete (Getty Images/AFP)

    بايكونور... محطة عالمية لرحلات رواد الفضاء!

    رحلات مُخصصة للأقمار الصناعية التجارية

    يشتد التنافس في ميدان إطلاق الأقمار الصناعية المُخصصة للإتصالات التجارية، وتمتلك وكالة الفضاء الأوروبية قاعدة في كورو التي تقع في غويانا الفرنسية على ساحل المحيط الأطلسي، وتمتلك وكالة ناسا قواعد منتشرة في عدة ولايات أمريكية، ومع ذلك بايكونور تقدم الخدمات للشركات الغربية التي ترغب بوضع أقمار صناعية في المدارات الفضائية. في الصورة صاروخ بروتون يحمل أقماراً صناعية مُخصصة لخدمات الإتصالات البريطانية.

  • Kasachstan Baikonur Kosmodrom Transport Rakete zur Startrampe (picture-alliance/dpa/R. Sitdikov)

    بايكونور... محطة عالمية لرحلات رواد الفضاء!

    سويوز أثبت جدارته

    تجري الإستعدادات لإطلاق الصاروخ الروسي "سويوز" الذي يحمل على متنه ثلاثة رواد فضاء سيتوجهون إلى محطة الفضاء الدولية.

  • Astronaut Alexander Gerst (picture-alliance/dpa/EPA/S. Ilnitsky)

    بايكونور... محطة عالمية لرحلات رواد الفضاء!

    لا يُمكن لهذه التجربة أن تصبح روتينية

    رائد الفضاء الألماني "ألكسندر غيرست" على دراية وافية بعملية إطلاق الصاروخ "سويوز" وكان الجيوفيزياني قد حلق على متن المركبة "سويوز" في 28 مايو/ أيار 2014، ومن المتوقع أن يُحَلِقَ أيضاً على متن المركبة "سويوز" في الشهر الجاري متوجهاً إلى المحطة الفضائية الدولية.

  • Russland Weltraumbahnhof Wostotschny Start Sojus 2 (Reuters)

    بايكونور... محطة عالمية لرحلات رواد الفضاء!

    قاعدة إطلاق فضائية جديدة في سيبيريا

    في محاولة لتخفيف إعتمادها على قاعدة " بايكونور" الفضائية تعمل روسيا على إنشاء قاعدة لإطلاق الصواريخ في مقاطعة "آمور" التي تقع في الشرق الأقصى الروسي، غير أنه لا يُسمح حتى الآن بتحليق رواد الفضاء وتقتصر عملية الإطلاق على الأقمار الصناعية، و يُذكر أن عمليات إطلاق الصواريخ ستستمر في بايكونور لخدمة رواد الفضاء. (غ. د)

    الكاتب: غالية داغستاني


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بايكونور... محطة عالمية لرحلات رواد الفضاء!

سواء تعلق الأمر بصاروخ " سويوز " أو "سبوتنيك 1 " ، فإن نقطة الإنطلاق واحدة، إنها قاعدة بايكونور الفضائية، التي لاينطلق منها رواد الفضاء فقط بل أيضاً الكلبة "لايكا" والكلب "ستريلكوف" وحيوانات أخرى تخضع للتجارب العلمية. (10.06.2018)  

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