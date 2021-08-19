 سبعة مشروبات طبيعية تروي العطش في فصل الصيف

يتم تبريد الجسم عن طريق العرق الذي ينتجه الجسم بشكل عفوي. وكثيرا ما نقرأ عن ضرورة وأهمية الشرب في فصل الصيف، بيد أن السؤال الذي يحير الكثيرين: ما هو المشروب الأفضل الذي يساعدنا على إرواء العطش؟ موقع "إ ر بي-اونلاين" الألماني استعرض بعض المشروبات الصحية والمفيدة التي تروي عطش الصيف:

1. الماء

يعد الماء أفضل وسيلة للقضاء على العطش في الصيف الحار، فالماء النقي يمدّ الجسم بما يحتاجه من سوائل. والمياه المعدنية تمد الجسم بالأملاح المعدنية اللازمة التي يمكن أن يفقدها الجسم عبر التعرق وينصح خبراء الصحة بضرورة شرب ما لا يقل عن لتيرين ماء يوميا في الأيام الحارة جدا. وبالنسبة لأولئك الذين لا يحبذون شرب الماء بكثرة، بإمكانهم إضافة بعض المنكهات الطبيعية كشريحة ليمون مثلا، أو عدة أوراق من النعناع، ما يمنح الماء مذاقا مختلفا.

2. مشروب الزبادي مع الفواكه

هو مشروب منعش حلو مصنوع من الزبادي يساعد على تنظيم الهضم. ويمكن صنعه باستخدام أنواع مختلفة من الفواكه ويعتبر بمثابة وجبة خفيفة لأولئك اللذين يفقدون الشهية في الطقس الحار. ويحتاج تحضيره إلى كوب من الزبادي وكوب من الماء ويمكن إضافة 200 غرام من المانغو أو أي نوع آخر من الفواكه المحببة مع رشة من الهال والقرنفل والقرفة والزنجبيل وملعقة كبيرة من السكر، تخلط جميع المقادير وتوضع في الثلاجة، ثم تُقدم باردة.

3. الشاي المثلج

يعد الشاي المثلج من المشروبات المنعشة والمفضلة في فصل الصيف، إذ يتميز بسهولة تحضيره ويساعد على إطفاء شدة العطش. كل ما يحتاجه الأمر هو تحضير الشاي الأسود ومن ثم تركه 5 دقائق ليبرد، ومن ثم إضافة حفنة من أوراق النعناع وليمونة وقليل من العسل ، وبعد ذلك وضعه في الثلاجة حتى يبرد تماما. وعند تقديمه يمكن إضافة مكعبات من الثلج.

4. عصير الطماطم

تعد الطماطم من أقوى مضادات الأكسدة وتحمي من الأشعة فوق البنفسجية والسرطان وأمراض القلب، فضلا عن أن عصير الطماطم المنكّه يروي العطش بسرعة. ويتميز عصير الطماطم بسهولة تحضيره، إذ يحتاج إلى 200 ميليلتر من الطماطم المعصورة طازجة ورشة ملح و قليل من الفلفل الحار وملعقة صغيرة من السكر، وبعد خلط جميع المقادير يتم تبريدها.

5. عصير البطيخ

البطيخ غني بفيتاميني "A" و"C"، وهو يتكون عموما من الماء كعنصر أساسي، ما يجعل عصير البطيخ منعشا جدا. ولتحضيره يتم خلط 400 غرام من البطيخ الأحمر مع مكعبات الثلج. ومن الممكن إضافة قليل من النعناع أو الزنجبيل.

عصير البطيخ غني بالفيتامينات ويمكن اضافة أوراق النعنع له من أجل طعم أفضل.

6. عصير الزنجبيل

يمكن وصف الزنجبيل بأنه ثمرة ملائمة لجميع الفصول. ففي الشتاء يقوي جهاز المناعة وفي الصيف يساعد على استقرار الدورة الدموية. ولعصير الزنجبيل تأثير مشابه لعصير الليمون.

لتحضير عصير الزنجبيل يجب خلط 100 غرام من الزنجبيل مع 350 غراما من الشاي الأخضر وقليل من عصير الصبار ولتر واحد من الماء. وبعد تقطيع الزنجبيل يتم غليه مع 400 غرام من الماء لمدة 10 دقائق، وبعد تبريد المزيج يتم تصفية الخليط ومن ثم إضافة الشاي الأخضر وعصير الصبار والماء.

7. عصير الخضار

بعيدا عن المشروبات المحلاة ينصح خبراء التغذية بتناول عصير الخضار في فصل الصيف. إلى جانب دوره في إطفاء شدة العطش، لعصير الخضار دور مهم في التخلص من السموم. ويمكن تحضير هذا العصير اللذيذ باستخدام الجزر والشمندر السكري والخيار ورشة من الفلفل الحار. وبعد تقشير الفواكه وتقطيعها يتم عصرها ومن ثم شربها.

د.ص/ع.أ.ج