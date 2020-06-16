سبب ترحيل ليدر الذراع الأيمن لبارون المخدرات إسكوبار إلى ألمانيا

ارتبط اسمه باسم أعتى رجال العصابات الإجرامية في كولومبيا، بابلو إسكوبار. إنه كارلوس ليدير ريفاس، أحد أشهر تجار المخدرات في العالم والذي تم تسليمه اليوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للسلطات الألمانية. ليدير هو الشريك المؤسس للمنظمة الإجرامية الكولومبية المعروفة باسم "كارتيل ميديين" إلى جانب بابلو إسكوبار، وهي متخصصة في تهريب وتجارة المخدرات.

في صباح يوم الثلاثاء (17 يونيو/حزيران 2020) نقل الرجل من الولايات المتحدة الأمريكية بجواز سفر ألماني إلى ألمانيا، وفق ما نقل الموقع الإلكتروني لمجلة "دير شبيغل" الألمانية.

كارلوس ليدير ريفاس الذي يبلغ من العمر اليوم 70 عاماً، والذي يحمل الجنسيتين الألمانية والكولومبية، نقل إلى ألمانيا مصحوباً بمسؤولَين أميركيين في رحلة ركاب تجارية من نيويورك إلى فرانكفورت، حيث تم تسليمه للسلطات الألمانية، وفق تقرير شبيفل.

بالتعاون مع شريكه إسكوبار، أدار ليدير "كارتل ميديين" وساهم في تهريب شحنات من الكوكايين تبلغ قيمتها مليارات الدولارات إلى الولايات المتحدة خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي. وفي تطور دراماتيكي، أخطر شريكه إسكوبار السلطات بمكان وجود ليدر ما أدى إلى توقيفه وتسليمه إلى الولايات المتحدة في العام 1987.

عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز! هذه الأيادي قامت من قبل بتهريب المخدرات واستعمال أسلحة في عمليات إجرامية لخدمة عصابة "الشارع الثامن عشر". والآن فهي تعجن خبزاً في سان سلفادور. يدير ويلفريدو غوميز مخبز كنيسة "ابن عيزر" في العاصمة السلفادورية. غوميز عضو سابق في عصابة الشارع الثامن عشر، ويعمل معه في المخبز عشرة أعضاء سابقين في العصابة تخلوا عن الجريمة لصالح حياة سلمية جديدة.

عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز! من بين واجبات ويلفريدو غوميز إنجاز حسابات المخبز. وكان غوميز، البالغ من العمر 40 عاماً، قد انضم كمراهق إلى عصابة الشارع الثامن عشر في لوس أنجلوس الأمريكية. هذه العصابة، ذات الهياكل الشبيهة بهياكل المافيا، هي واحدة من عصابات الشباب الإجرامية الأكثر شهرة وتُعرف باسم "ماراس". ويقول غوميز إن السلاح والنساء دفعاه إلى الانتماء إلى هذه العصابة الإجرامية.

عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز! خوليو ماروكين، العضو السابق في العصابة الإجرامية، تخلى عن حياة الإجرام ويساعد الآن في إجراء القداس في كنيسة "ابن عيزر" بحي "دينا" في العاصمة سان سلفادور. غالباً ما تواجه أعضاءاً سابقين في العصابات الإجرامية عقبات عديدة في البحث عن مسكن ووظيفة. لذلك تقوم الكنيسة بتوفير الطعام والملجأ لهم.

عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز! روبيرتو رينديروس هو الآخر ترك العصابة. لكن وشمه اللافت للنظر لا يزال يذكر بالأيام التي قضاها في عالم الجريمة ويترك المجال لشبهات المسؤولين الأمنيين حول شخصيته. ففي شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ألقت الشرطة القبض على جميع عمال المخبز بحجة الاشتباه في تأسيسهم لمنظمة غير شرعية، والسبب في ذلك وشومهم التي تذكر بحياتهم السابقة في العصابة. بعد ذلك تم الإفراج عنهم جميعاً دون توجيه أي تهمة لهم.

عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز! كان راؤول فالاداريس يعرف باسم "الظل" في عصابة الشارع الثامن عشر. لكن هذا الاسم واسم العصابة، الموشوم على وجهه، أصبحا في طي الماضي. وعلى الرغم من تهديد العصابة بتصفية أي شخص يزيل وشم انتمائه إليها، إلا أن فالاداريس قرر التخلص من هذا الوشم في وجهه وإزالته بالليزر.

عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز! "فقدت بيتي وزوجتي وابني وفقدت أفضل سنوات عمري بالاعتقاد في أيديولوجية لا معنى لها". هكذا لخص الخباز ويلفريدو غوميز حياته ضمن عصابة الشارع الثامن عشر. زملاؤه في المخبز يشاطرونه الرأي. لقد أصبح المخبز الآن ليس مكاناً للعمل فقط، بل منبعاً لأحلام مستقبلية أيضاً: "في يوم ما سنتمكن من تأسيس محل نملكه وننافس به بيتزا هت". يوليا فيرجين وشتيفاني إينغليرت/ عبد الكريم اعمارا



وحكمت محكمة أميركية حينها على كارلوس ليدير بأكثر من 130 سنة في السجن، لكن بفضل تعاونه في ما بعد مع السلطات تم وضعه في برنامج لحماية الشهود. ومنذ ذلك الحين، لم يعرف مكانه إلى الحين.

وبما أنه أمضى عقوبته في الولايات المتحدة، فلن تتم محاكمة ليدير مرة أخرى في ألمانيا بالتهم نفسها. وذكر الموقع أن الحالة الصحية لليدر سيئة للغاية، ولهذا السبب سيوضع تحت رعاية مجموعة خيرية في ألمانيا مراعاة لوضعه الصحي وتقدمه في السن.

ويذكر أن بارون المخدرات الكولومبي، الأشهر خلال القرن العشرين، بابلو إسكوبار قد قُتل على يد الشرطة الكولومبية في العام 1993 أثناء هروبه لتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة من أجل محاكمته هناك.

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