 سبب تجاعيد الوجه ليس التقدم في العمر فقط! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 08.01.2021

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صحة

سبب تجاعيد الوجه ليس التقدم في العمر فقط!

ظهور تجاعيد الوجه عادة ما يكون مرتبطا بالتقدم في العمر عند الرجال والنساء على حد سواء. لكن هذه الخطوط، قد تحمل رسائل عن الحالة الصحية للإنسان عدا عن الإشارة إلى التقدم في العمر كما يرى الخبراء.

رجل ينظر إلى تجاعيد وجهه في المرآة

تجاعيد الوجه قد تكون مؤشرا لمشاكل صحية مختلفة وليست بسبب التقدم في العمر!

يشكل ظهور تجاعيد الوجه سواء على الجبين، حول العينين أو الذقن، مشكلة لدى الجنسين. لكنها ليست علامات تدل على تقدمنا في السن فقط، بل قد تخبرنا الكثير عن حالتنا الصحية، وفق مجلة "بريغيته" الألمانية التي كشفت عن تجاعيد الوجه المختلفة وعلاقتها بالمشاكل الجسدية المحتملة:

مختارات

على غرار حقن البوتوكس، يعمل مكون تجميلي جديد من من عائلة الببتيد على تنعيم خطوط التجاعيد ويملأ فراغات الجلد دون حاجة للجوء إلى مشارط خبراء التجميل أو الحقن المؤلمة.

كشف علماء من قسم الأمراض الجلدية في كلية نورثوسترن فاينبرج للطب في مدينة شيكاغو الأمريكية عن دراسة تثبت أن تمارين الوجه تحسن الشكل وتحد من بعض الآثار الواضحة للتقدم في السن.

تجاعيد الجبين

من المعروف أن عقد الجبين المستمر، يشكل تجعيدة واضحة نسبياً. لكن وفق إيما هوبسون من المعهد الدولي للجلد، يجب الانتباه إلى التجاعيد الدقيقة في منطقة الجبين العليا. لأن هذا مرتبط بالمثانة والمعدة، وبالتالي يمكن أن تشير تجاعيد الجبين إلى مشاكل في هذه المناطق. ويمكن أن تكون التجاعيد في منطقة الجبين السفلية أيضاً علامة على الحساسية الغذائية، وغالباً ما تكون مصحوبة ببثور وطفح جلدي.

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كيف تتخلصين من تجاعيد الوجه؟

تجاعيد حول العينين

منظرخطوط الضحك الصغيرة حول العينين جميل. غير أن العينين لهما ارتباط وثيق بالكبد. وبالتالي فإن التجاعيد التي لا تأتي من الضحك والهالات السوداء الدائمة تحت العين تشير إلى أن الكبد مثقل. كما يمكن أن يكون النظام الغذائي غير الصحي أو الإكثار من شرب الكحول مسؤولاً عن ذلك. والعيون المنتفخة أيضاً إشارة محتملة لنقص أحماض أوميغا 3 الدهنية أو مشاكل في الكلى أو ارتفاع ضغط الدم.

تجاعيد حول الفم و الذقن

ترتبط المنطقة المحيطة بالفم أيضاً بجهازنا الهضمي. التجاعيد العميقة بين الأنف والذقن يمكن أن تنتج عن عسر الهضم. وغالبا ما تكون التجاعيد الصغيرة التي تحيط بالشفاه علامة على بداية سن اليأس. ومن أجل احتوائها، تحتاج منطقة الفم الآن إلى عناية خاصة بالوجه. كما يمكن للتدخين أن يعمق التجاعيد. فإذا كنت تريد بشرة وجه ناعمة والعديد من الفوائد الصحية الأخرى، فعليك الإقلاع عن التدخين!

بالطبع ليس كل تجاعيد الوجه، هي إشارات إلى وجود خلل معين، فهي جزء من الشيخوخة الطبيعية. غيرأنه يجب أن ننتبه في حال ظهرت العديد من التجاعيد العميقة في سن مبكرة. لهذا ينصح أطباء الجلد بزيارة الطبيب. أما إذا كانت هذه التجاعيد مجرد علامة على التقدم في العمر، فيمكن علاجها أو التخفيف من ظهورها، باستخدام مصل مناسب أو كريم وجه مضاد للشيخوخة، مثلا.

إ.م/ ع.ج

  • Schlafen Symbolbild

    وصفات للجمال من جعبة الجدات

    من النصائح التي تحرص الجدات على نقلها عبر الأجيال هي النوم على وسائد حريرية لأن هذا يمنع ظهور التجاعيد التي تسببها الوسادات العادية كما أنه مفيد للشعر، وفقا لموقع "غوفيمين" الألماني.

  • Frau benutzt Vaseline

    وصفات للجمال من جعبة الجدات

    رغم تنوع كريمات البشرة إلا أن الفازلين التقليدي مازال محافظا على مكانته كمرطب للبشرة والشفاه خاصة في فصل الشتاء علاوة على ميزة كبيرة وهو أنه لا يترك أي بقع على الفراش أو الملابس.

  • Haartrockner Frau Fön Haare

    وصفات للجمال من جعبة الجدات

    لف عبوات المياه الغازية الفارغة على خصلات وتثبيتها بمشبك الشعر ثم تجفيفه على درجة حرارة منخفضة يعطي تموجا طبيعيا للشعر دون الحاجة لمكواة الشعر.

  • Flasche Olivenöl

    وصفات للجمال من جعبة الجدات

    حمام زيت الزيتون المخلوط باللبن مرة واحدة في الشهر يساعد على ترطيب مثالي لبشرة الجسم أما للوجه فيمكن خلط زيت الزيتون مع القليل من عصير الخيار وبياض البيض واستخدامه كقناع لمدة ساعة على الوجه.

  • Deutschland Kartoffel des Jahres 2015 Heideniere

    وصفات للجمال من جعبة الجدات

    شرائح البطاطا هي أفضل طريقة لامتصاص الالتهابات في المنطقة المحيطة بالعين وإزالة آثار الإجهاد بعد يوم عمل مرهق أو ليلة سهر طويلة.

  • Frau Spiegel

    وصفات للجمال من جعبة الجدات

    خلط عصير الطماطم مع قطرات الليمون من أفضل الخلطات لإنعاش العين. يمكن وضع القطن داخل الخليط ليمتصه تماما ثم وضعه على العين لبضع دقائق.

  • Sinnliche Lippen

    وصفات للجمال من جعبة الجدات

    وضع طبقة رقيقة من عسل النحل على الشفاة يوميا، يحميها من التشقق ويعطيها المظهر الجذاب. الكاتب: ابتسام فوزي


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