سبب تجاعيد الوجه ليس التقدم في العمر فقط!

يشكل ظهور تجاعيد الوجه سواء على الجبين، حول العينين أو الذقن، مشكلة لدى الجنسين. لكنها ليست علامات تدل على تقدمنا في السن فقط، بل قد تخبرنا الكثير عن حالتنا الصحية، وفق مجلة "بريغيته" الألمانية التي كشفت عن تجاعيد الوجه المختلفة وعلاقتها بالمشاكل الجسدية المحتملة:

تجاعيد الجبين

من المعروف أن عقد الجبين المستمر، يشكل تجعيدة واضحة نسبياً. لكن وفق إيما هوبسون من المعهد الدولي للجلد، يجب الانتباه إلى التجاعيد الدقيقة في منطقة الجبين العليا. لأن هذا مرتبط بالمثانة والمعدة، وبالتالي يمكن أن تشير تجاعيد الجبين إلى مشاكل في هذه المناطق. ويمكن أن تكون التجاعيد في منطقة الجبين السفلية أيضاً علامة على الحساسية الغذائية، وغالباً ما تكون مصحوبة ببثور وطفح جلدي.

تجاعيد حول العينين

منظرخطوط الضحك الصغيرة حول العينين جميل. غير أن العينين لهما ارتباط وثيق بالكبد. وبالتالي فإن التجاعيد التي لا تأتي من الضحك والهالات السوداء الدائمة تحت العين تشير إلى أن الكبد مثقل. كما يمكن أن يكون النظام الغذائي غير الصحي أو الإكثار من شرب الكحول مسؤولاً عن ذلك. والعيون المنتفخة أيضاً إشارة محتملة لنقص أحماض أوميغا 3 الدهنية أو مشاكل في الكلى أو ارتفاع ضغط الدم.

تجاعيد حول الفم و الذقن

ترتبط المنطقة المحيطة بالفم أيضاً بجهازنا الهضمي. التجاعيد العميقة بين الأنف والذقن يمكن أن تنتج عن عسر الهضم. وغالبا ما تكون التجاعيد الصغيرة التي تحيط بالشفاه علامة على بداية سن اليأس. ومن أجل احتوائها، تحتاج منطقة الفم الآن إلى عناية خاصة بالوجه. كما يمكن للتدخين أن يعمق التجاعيد. فإذا كنت تريد بشرة وجه ناعمة والعديد من الفوائد الصحية الأخرى، فعليك الإقلاع عن التدخين!

بالطبع ليس كل تجاعيد الوجه، هي إشارات إلى وجود خلل معين، فهي جزء من الشيخوخة الطبيعية. غيرأنه يجب أن ننتبه في حال ظهرت العديد من التجاعيد العميقة في سن مبكرة. لهذا ينصح أطباء الجلد بزيارة الطبيب. أما إذا كانت هذه التجاعيد مجرد علامة على التقدم في العمر، فيمكن علاجها أو التخفيف من ظهورها، باستخدام مصل مناسب أو كريم وجه مضاد للشيخوخة، مثلا.

إ.م/ ع.ج