 سباك يَجُر أميرة سعودية أمام العدالة الفرنسية | أخبار | DW | 09.07.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

سباك يَجُر أميرة سعودية أمام العدالة الفرنسية

تنطلق اليوم محاكمة مثيرة بطلها سباك وأميرة سعودية، ويتعلق الأمر بشقيقة ولي العهد السعودي الأميرة حصة. العدالة الفرنسية مدعوة للفصل بين روايتين: رواية السباك الذي يدعي تعرضه للضرب ورواية الأميرة التي تنفي ذلك.

Symbolbild Justiz Gericht Richterhammer (picture alliance/imageBROKER)

تبدأ اليوم الثلاثاء (التاسع من يوليوز/ تموز 2019)، في محكمة الجنح في باريس محاكمة الأميرة حصة نجلة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز المتهمة بإصدار أمر لحارسها الشخصي بضرب عامل كان يقوم بأشغال في شقتها الباريسية في عام 2016 بعد اتهامه بالتقاط صور بهدف بيعها للإعلام.

وصدرت في كانون الأول / ديسمبر 2017 مذكرة توقيف بحق حصة بنت سلمان بتهمة "التواطؤ في أعمال عنف متعمدة". وينتظر أن تتم محاكمة الأميرة حصة غيابيا، ويمثلها محاميها الفرنسي. ويوم أمس الاثنين أكد الأخير أن الأميرة حصة إنسانة "حنونة ومتواضعة" وأنها ضحية لادعاءات كاذبة. 

وتابع محامي الأميرة حصة قوله إن وجود أمر بالقبض عليها حال دون حضورها جلسة يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن محاولات لتمكين المحققين من استجوابها عبر الفيديو رُفضت. وقال "مع ذلك هذا أبسط حقوق الدفاع".

مشاهدة الفيديو 36:50

مسائية DW: التحقيق الأممي حول خاشقجي ـ هل يكفي لإدانة بن سلمان؟

وبدأت القصة في أيلول / سبتمبر 2016 حين حضر سبّاك إلى شقة الأميرة حصة في جادة فوش في باريس ليقوم بأشغال. وبحسب رواية السبّاك فقد التقط صوراً للغرفة التي كان عليه العمل بها فاتهم بأنه يريد بيع الصور لوسائل الإعلام.

وبحسب السباك فإن الأميرة حصة غضبت لالتقاطه الصور وأمرت حارسها الشخصي بضربه، مضيفا أنه أهين وأجبر على الجثو على ركبتيه وقيدت يداه لتقبيل قدم الأميرة السعودية. وقال في حديث لمجلة لوبوان الفرنسية إنه لم يتمكن من المغادرة إلا بعد ساعات. ونقلت مجلة لوبوان الفرنسية عن السبّاك أن الاميرة قالت عنه "هذا الكلب لا يستحق الحياة، يجب قتله".

Screenshot newscrunch Prinzessin Hassa (newscrunch)

ويحاكم الحارس الشخصي بتهم "السرقة" و"العنف المتعمد مع استخدام سلاح أو التهديد به" و"الاضطهاد" في حين تحاكم الأميرة بتهم "التواطؤ في أعمال عنف متعمدة مع استخدام سلاح أو التهديد به" و"التواطؤ في اضطهاد" و"سرقة" هاتف جوال، بحسب مصدر قضائي.

ويراهن محامي الحارس الشخصي في دفاعه عما وصفها "التناقضات والأقوال المتضاربة للطرف المدعي. نتائج الفحوص الطبية تبين أن رواية المدعي لا تصدق وتثبت أنه قد كذب"، وفق ما نقل عنه في وسائل الإعلام.

مشاهدة الفيديو 02:08

الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي يوارى الثرى في القاهرة بحضور عائلته، بعد وفاته المفاجئة الإثنين

وليست هذه المرة الأولى التي تجد العائلة المالكة السعودية نفسها بمواجهة القضاء الفرنسي. ففي آذار/ مارس 2013، أمر القضاء الفرنسي بمصادرة ممتلكات مها السديري، زوجة ولي العهد السابق نايف بن عبد العزيز آل سعود(توفي عام 2012)، في فرنسا لتخلفها عن سداد فواتير.

ووجدت الأميرة السعودية مها السديري نفسها في قلب فضيحة بعد إقامتها في باريس بين 22 كانون الأول/ديسمبر 2011 و17 حزيران/يونيو 2012، حيث اتهمت بمغادرتها فندق "شانغري-لا" الفخم في باريس مع 60 شخصاً كانوا برفقتها من دون تسديد فاتورة قدرها 6 ملايين يورو.

وعزز تعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد في عام 2017 الأمل في إجراء إصلاحات في المملكة، لكن سمعته تضررت بعد قتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلده في اسطنبول.

وأشارت الشهر الماضي المقررة الخاصة للأمم المتحدة  المعنية بالإعدامات التعسفية أنييس كالامار إلى وجود "دليل موثوق" حول علاقة محمد بن سلمان بمقتل خاشقجي.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، رويترز) 

مختارات

محاكمة شقيقة محمد بن سلمان في باريس قد تشهد تطورات جديدة

تبدأ في العاصمة الفرنسية باريس محاكمة شقيقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتهمة إصدار أمر لحارسها الشخصي بضرب عامل سباكة عَمِل في شقتها. (08.07.2019)  

محاكمة الأميرة حصة بنت سلمان بباريس بتهمة الضرب واستعمال العنف

أعلن مصدر قضائي فرنسي أن شقيقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ستمثل أمام محكمة في باريس بسبب إصدار أمر لحارسها بضرب عامل كان يقوم بأشغال في شقتها بالعاصمة الفرنسية. (13.06.2019)  

مقررة أممية تنتقد طريقة التحقيق السعودي في مقتل خاشقجي

قالت المقررة الأممية أنييس كالامار في جنيف إن التحقيق السعودي بمقتل خاشقجي لم يتطرق لمسألة من الذي أصدر الأمر بالقتل. وطالبت كالامار بمنح الأمم المتحدة مزيدا من الصلاحيات للقيام بتحقيق شامل في مثل هذه القضايا. (26.06.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائية DW: التحقيق الأممي حول خاشقجي ـ هل يكفي لإدانة بن سلمان؟  

الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي يوارى الثرى في القاهرة بحضور عائلته، بعد وفاته المفاجئة الإثنين  

مواضيع ذات صلة

Saudi Arabien König Salman bildet Kabinett um | Kronprinz Mohammed bin Salman und König Salman

انتهاء حملة "الفساد" السعودية.. محاولة تلميع بعد "تدويل" قضية خاشقجي؟ 31.01.2019

أثار إعلان السعودية إنهاء حملتها على "الفساد" تساؤلات عما إذا كانت تستطيع تلميع صورتها في الخارج، في وقت تنتظر فيه محققة أممية الموافقة من الرياض على دخول قنصليتها في اسطنبول والتي قتل فيها الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

Symbolbild | Deutschland | Militär

ما مدى تأثير حرب اليمن على تصدير السلاح الأوروبي لدول لخليج؟ 10.05.2019

من يستمع إلى السجال في ألمانيا حول وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية، يتولد لديه انطباع بأن حرب اليمن قد تكون السبب في تقليص تصدير السلاح الأوروبي إلى الخليج. لكن ما هي الحقيقة وما مدى صحة هذا الانطباع؟

Istanbul Plakate Protest Verschwinden Jamal Khashoggi

ازدياد الضغط الأوروبي على السعودية وأردوغان يتعهد بكشف "الحقيقة" 21.10.2018

أعلن أردوغان أن سلطات بلاده ستكشف خلال أيام "الحقيقة الكاملة" بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول. فيما اعتبرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن على السعودية توضيح كيف قُتل خاشقجي.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  