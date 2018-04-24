 سباك روسي يدعي أنه طبيب نساء وتوليد ويفحص مرضاه | عالم المنوعات | DW | 31.01.2019

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منوعات

سباك روسي يدعي أنه طبيب نساء وتوليد ويفحص مرضاه

قرر أن يصبح طبيبا دون شهادة، فقصد إحدى المستشفيات مرتديا ثيابا بيضاءً بغرض فحص المرضى. إنها قصة سباك روسي تحول إلى طبيب نساء وتوليد.

Schweiz Gewinnung von Eizellen (picture-alliance/Keystone)

صورة تعبيرية

في قصة قريبة من الخيال،  أقدم سباك على ارتداء لباس أطباء وانتحل صفتهم، لمزاولة مهنة الطب التي لا يفقه منها شيئأً، كما اختار لنفسه تخصص نساء وتوليد، فقام بفحص العديد من النساء المرضى بكل ثقة في النفس، بما فيهم قاصرات. كما نقل موقع 360tv الروسي.

قصة الطبيب المزيف استمرت لعدة أيام قبل أن تنكشف بعد أن طلب أحد الأطباء منه كشف هويته غداة تصرفاته المريبة التي لفتت الانتباه.

مختارات

قام أحد الممرضين بالادعاء أنه طبيب، من أجل العمل في هذه المهنة التي طالما كان يرغب بمزاولتها. واعترف الرجل في المحكمة أنه زور شهاداته وبأنه ليس طبيبا، لكن بعد عشرات الدعاوى التي رفعت ضده لتسببه بأضرار للمرضى. (15.07.2016)

تقنية جديدة من شأنها أن تساعد كثيرا على ضمان علاج فعال لكسر العظام. فقد طور باحثون ألمان جهاز الكتروني صغير يزرع في العظام ويقدم معلومات على مدى استجابتها للعلاج بعد تعرضها للكسور. (23.11.2015)

وعلق مدير المستشفى، نيكولاي شايدوروف على الحادث قائلا: "يعمل في المستشفى قرابة 300 موظف، لذلك توقع الأطباء أن هناك موظفا جديدا".

وبعد أن تم كشف حقيقة الطبيب المحتال، اتضح أنه يبلغ من العمر 31 عاما ويُدعى أنطون يارين ويملك سجلًا جنائيًا، حيث  سبق له أن أدين بالسرقة. ويبدو أن يارين مل من الالتزام بالقانون وقرر العودة مرة أخرى لخرق القانون.

الشيء المثير في هذه القصة هو أنه لحد لم يتم القبض على يارين، حسبما ذكر موقع 360tv، وذلك بسبب عدم وجود أي شكاوى من المرضى على هذا الطبيب المحتال.

يذكر أن ألمانيا شهدت أيضا حادثا مماثلا، حيث نشرت صحيفة "برلينير تسايتونغ" على موقعها الإلكتروني أن ألمانيا زور شهادة الطب وعالج الناس لمدة خمس سنوات.

س.آ /هـ د

  • DEUTSCHKURSE | Deutschtrainer | Folge 38 | Folgenbild Arabisch

    38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer

    Beim Frauenarzt

    ماذا تعلمت من خلال هذا الفيديو؟ بمساعدة ملف الصور يمكنك اختبار معلوماتك. أنقر هنا وحاول تتذكر ما ذا يعني هذا المصطلح بالألمانية؟ ثم أنقر مرة أخرى وستجد الإجابة. قرأه ممتعة!

  • DEUTSCHKURSE | Deutschtrainer | Folge 38 | Galeriebild 1

    38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer

    طبيب النساء

  • DEUTSCHKURSE | Deutschtrainer | Folge 38 | Galeriebild 1

    38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer

    der Frauenarzt

    die Frauenärzte/die Frauenärztin, die Frauenärztinnen

  • DEUTSCHKURSE | Deutschtrainer | Folge 38 | Galeriebild 2

    38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer

    الدورة الشهرية

  • DEUTSCHKURSE | Deutschtrainer | Folge 38 | Galeriebild 2

    38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer

    die Regel/die Tage

  • DEUTSCHKURSE | Deutschtrainer | Folge 38 | Galeriebild 3

    38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer

    عندي الدورة الشهرية.

  • DEUTSCHKURSE | Deutschtrainer | Folge 38 | Galeriebild 3

    38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer

    Ich habe meine Tage.‎

  • DEUTSCHKURSE | Deutschtrainer | Folge 38 | Galeriebild 5

    38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer

    عندي نزيف حاد.

  • DEUTSCHKURSE | Deutschtrainer | Folge 38 | Galeriebild 5

    38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer

    Ich habe starke Blutungen.‎

  • DEUTSCHKURSE | Deutschtrainer | Folge 38 | Galeriebild 4

    38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer

    عندي تشنجات.

  • DEUTSCHKURSE | Deutschtrainer | Folge 38 | Galeriebild 4

    38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer

    Ich habe Krämpfe.‎

  • DEUTSCHKURSE | Deutschtrainer | Folge 38 | Galeriebild 6

    38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer

    المهبل

  • DEUTSCHKURSE | Deutschtrainer | Folge 38 | Galeriebild 6

    38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer

    die Scheide/die Vagina

  • DEUTSCHKURSE | Deutschtrainer | Folge 38 | Galeriebild 7

    38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer

    الثديان

  • DEUTSCHKURSE | Deutschtrainer | Folge 38 | Galeriebild 7

    38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer

    die Brüste

    die Brust

  • DEUTSCHKURSE | Deutschtrainer | Folge 38 | Galeriebild 8

    38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer

    الرحم

  • DEUTSCHKURSE | Deutschtrainer | Folge 38 | Galeriebild 8

    38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer

    die Gebärmutter

    die Gebärmütter

  • DEUTSCHKURSE | Deutschtrainer | Folge 38 | Galeriebild 9

    38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer

    المبايض

  • DEUTSCHKURSE | Deutschtrainer | Folge 38 | Galeriebild 9

    38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer

    die Eierstöcke

    der Eierstock

  • DEUTSCHKURSE | Deutschtrainer | Folge 38 | Galeriebild 10

    38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer

    العينة

  • DEUTSCHKURSE | Deutschtrainer | Folge 38 | Galeriebild 10

    38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer

    der Abstrich

    die Abstriche

  • DEUTSCHKURSE | Deutschtrainer | Folge 38 | Galeriebild 11

    38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer

    الموجات فوق الصوتية (الأُلترشال)

  • DEUTSCHKURSE | Deutschtrainer | Folge 38 | Galeriebild 11

    38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer

    der Ultraschall

  • DEUTSCHKURSE | Deutschtrainer | Folge 38 | Galeriebild 12

    38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer

    وسائل منع الحمل

  • DEUTSCHKURSE | Deutschtrainer | Folge 38 | Galeriebild 12

    38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer

    das Verhütungsmittel

    die Verhütungsmittel

  • DEUTSCHKURSE | Deutschtrainer | Folge 38 | Galeriebild 13

    38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer

    حبوب منع الحمل

  • DEUTSCHKURSE | Deutschtrainer | Folge 38 | Galeriebild 13

    38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer

    die Pille

  • DEUTSCHKURSE | Deutschtrainer | Folge 38 | Galeriebild 14

    38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer

    هل تتناولين حبوب منع الحمل؟

  • DEUTSCHKURSE | Deutschtrainer | Folge 38 | Galeriebild 14

    38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer

    Nehmen Sie die Pille?‎

  • DEUTSCHKURSE | Deutschtrainer | Folge 38 | Galeriebild 15

    38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer

    لولب

  • DEUTSCHKURSE | Deutschtrainer | Folge 38 | Galeriebild 15

    38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer

    die Spirale

    die Spiralen

  • DEUTSCHKURSE | Deutschtrainer | Folge 38 | Galeriebild 16

    38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer

    هل لديك لولب؟

  • DEUTSCHKURSE | Deutschtrainer | Folge 38 | Galeriebild 16

    38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer

    Haben Sie eine Spirale?‎

  • DEUTSCHKURSE | Deutschtrainer | Folge 38 | Galeriebild 17

    38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer

    الواقي الذكري

  • DEUTSCHKURSE | Deutschtrainer | Folge 38 | Galeriebild 17

    38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer

    das Kondom

    die Kondome


 

مختارات

38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer

(01.09.2016)  

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