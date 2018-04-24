سباك روسي يدعي أنه طبيب نساء وتوليد ويفحص مرضاه

في قصة قريبة من الخيال، أقدم سباك على ارتداء لباس أطباء وانتحل صفتهم، لمزاولة مهنة الطب التي لا يفقه منها شيئأً، كما اختار لنفسه تخصص نساء وتوليد، فقام بفحص العديد من النساء المرضى بكل ثقة في النفس، بما فيهم قاصرات. كما نقل موقع 360tv الروسي.
قصة الطبيب المزيف استمرت لعدة أيام قبل أن تنكشف بعد أن طلب أحد الأطباء منه كشف هويته غداة تصرفاته المريبة التي لفتت الانتباه.
وعلق مدير المستشفى، نيكولاي شايدوروف على الحادث قائلا: "يعمل في المستشفى قرابة 300 موظف، لذلك توقع الأطباء أن هناك موظفا جديدا".
وبعد أن تم كشف حقيقة الطبيب المحتال، اتضح أنه يبلغ من العمر 31 عاما ويُدعى أنطون يارين ويملك سجلًا جنائيًا، حيث سبق له أن أدين بالسرقة. ويبدو أن يارين مل من الالتزام بالقانون وقرر العودة مرة أخرى لخرق القانون.
الشيء المثير في هذه القصة هو أنه لحد لم يتم القبض على يارين، حسبما ذكر موقع 360tv، وذلك بسبب عدم وجود أي شكاوى من المرضى على هذا الطبيب المحتال.
يذكر أن ألمانيا شهدت أيضا حادثا مماثلا، حيث نشرت صحيفة "برلينير تسايتونغ" على موقعها الإلكتروني أن ألمانيا زور شهادة الطب وعالج الناس لمدة خمس سنوات.
س.آ /هـ د
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38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer
Beim Frauenarzt
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38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer
طبيب النساء
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38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer
der Frauenarzt
die Frauenärzte/die Frauenärztin, die Frauenärztinnen
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38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer
الدورة الشهرية
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38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer
die Regel/die Tage
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38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer
عندي الدورة الشهرية.
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38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer
Ich habe meine Tage.
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38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer
عندي نزيف حاد.
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38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer
Ich habe starke Blutungen.
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38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer
عندي تشنجات.
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38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer
Ich habe Krämpfe.
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38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer
المهبل
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38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer
die Scheide/die Vagina
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38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer
الثديان
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38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer
die Brüste
die Brust
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38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer
الرحم
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38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer
die Gebärmutter
die Gebärmütter
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38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer
المبايض
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38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer
die Eierstöcke
der Eierstock
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38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer
العينة
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38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer
der Abstrich
die Abstriche
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38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer
الموجات فوق الصوتية (الأُلترشال)
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38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer
der Ultraschall
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38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer
وسائل منع الحمل
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38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer
das Verhütungsmittel
die Verhütungsmittel
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38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer
حبوب منع الحمل
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38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer
die Pille
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38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer
هل تتناولين حبوب منع الحمل؟
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38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer
Nehmen Sie die Pille?
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38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer
لولب
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38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer
die Spirale
die Spiralen
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38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer
هل لديك لولب؟
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38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer
Haben Sie eine Spirale?
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38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer
الواقي الذكري
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38 عند طبيب النساء – Deutschtrainer
das Kondom
die Kondome