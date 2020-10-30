 سباق مع الزمن بحثا عن ناجين من زلزال ضرب تركيا وجزيرة يونانية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.10.2020

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سباق مع الزمن بحثا عن ناجين من زلزال ضرب تركيا وجزيرة يونانية

يبذل عمال الإغاثة قصارى جهدهم للعثور على ناجين بين أنقاض الأبنية المنهارة في غرب تركيا غداة زلزال قوي أسفر عن مقتل 35 شخصا في هذا البلد واثنين في جزيرة ساموس اليونانية المجاورة والتي أعلنت الحداد.

رجال الانقاذ يبحثون عن ناجين تحت الانقاض بعد زلزال ضرب إزمير

يسابق رجال الإنقاذ الزمن بحثا عن ناجين تحت الأنقاض بعد الزلزال القوي الذي ضرب غرب تركيا وجزيرة ساموس اليونانية

 في بايرقلي بمحافظة إزمير التركية حاول طوال الليل عمال إغاثة مجهزون بحفارات شق طريقهم بين الركام الهائل لمبنى من سبعة طوابق، بحثا عن ناجين تحت الأنقاض. وعلى مسافة قريبة، تعالت أصوات جموع محتشدة عندما أخرج عمال الإغاثة جثة من بين الأنقاض.

مختارات

عادت الزلازل لتضرب أجزاء من تركيا واليونان مجددا، إذ أكدت اليونان ووكالة الكوارث التركية وقوع قتلى وجرحى في الزلزال الذي ضرب مناطق قريبة من بحر إيجه، في وقت لم يستبعد فيه خبير حدوث تسونامي.

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق تركيا إلى 29 قتيلاً على الأقل وأكثر من ألف جريح، في وقت واصلت فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الركام السبت.

وصرح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة السبت (31 تشرين الأول/ أكتوبر 2020) بأن عدد قتلى زلزال إزمير، غربي تركيا، ارتفع إلى 35 شخصا. وأشار قوجة في تصريح أدلى به في إزمير ونقلتها وكالة الأناضول للأنباء، إلى أن عدد المصابين الذين خضعوا لعمليات جراحية بلغ 15، وحالتهم الصحية ليست حرجة. وأوضح الوزير التركي أن عدد الخاضعين للعلاج حاليا في المستشفيات يبلغ 243 مصابا، وأن إجمالي الذين وصلوا المستشفيات للعلاج بلغ 823. وأضاف أن عدد الخاضعين للعلاج في أقسام العناية المركزة بلغ 8 مصابين، بينهم 3 في حالة حرجة.

 ووقع الزلزال الذي قدر معهد الجيوفيزياء الأمريكي قوته بسبع درجات على مقياس ريختر والسلطات التركية بـ 6,6 درجات، بعد ظهر أمس الجمعة في بحر إيجة جنوب غرب إزمير ثالث أكبر مدينة في تركيا وقرب جزيرة ساموس اليونانية. وكان الزلزال قويا إلى درجة أن سكان اسطنبول وأثينا شعروا به. وتسبب بتسونامي محدود في جزيرة ساموس ببحر إيجة وبمد بحري أغرق شوارع في إحدى بلدات ساحل تركيا الغربي.

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مخاوف من الزلزال المدمر التالي في إسطنبول التركية

نسيان مؤقت للخلافات واستعداد لتبادل المساعدة

وأمام هذه الكارثة وضعت كل من تركيا واليونان خلافاتهما الدبلوماسية جانبا وأعربتا عن استعداهما لتبادل المساعدة. وفي ساموس حيث قتل شخصان وجرح سبعة آخرون، الوضع "صعب للغاية" وفق وزير الدولة للدفاع المدني نيكوس هاردالياس الذي تفقد الجزيرة مساء أمس الجمعة. ودعا السكان إلى "توخي اليقظة" ضد مخاطر الهزات الارتدادية.

 وبدأت السلطات تقييم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمباني في ميناء فاثي وقرى أخرى في الجزيرة. وأعرب هاردالياس عن أسفه لمقتل مراهقين يبلغان من العمر 15 و17 عاما عثر عليهما تحت أنقاض جدار في ميناء فاثي الذي انهار أثناء عودتهما من المدرسة. وأصيب سبعة أشخاص على الأقل لكن حالتهم الصحية لا تسبب أي قلق، بحسب الخدمات الصحية. ونقلت فتاة تبلغ من العمر 14 عاما وامرأة تبلغ من العمر 63 عاما مصابتين بكسور خطيرة إلى أثينا مساء الجمعة وأدخلتا المستشفى.

 وساحل بحر إيجة التركي المكتظ بالسكان هو الأكثر تضررا. وفي مدينة بايرقلي التي يبلغ عدد سكانها 300 ألف نسمة نصبت السلطات خياما للسماح لأبناء المنطقة بتمضية ليلتهم ووزعت عليهم الحساء.

 ومنذ وقوع الزلزال جرى انتشال نحو مئة شخص أحياء من بين الأنقاضعلى ما قال اليوم السبت وزير البيئة التركي مراد كوروم.

 واختار الكثير من أبناء المنطقة الذين صمدت منازلهم، البقاء في الخارج. والخوف من الهزات الارتدادية كبير، فمنذ الزلزال الرئيسي أمس الجمعة حصلت هزات ارتدادية يزيد عددها عن الخمسمئة خلال 24 ساعة بحسب السلطات.

ع.ج/ ص.ش (أ ف ب، د ب أ)

  • Andamanen Inseln

    المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم

    مجموعة جزر أندمان الهندية القريبة من الجرف القاري بين الصفيحة الهندية والاسترالية والأوراسية، غالبا ما تتعرض للزلازل البحرية والبرية نتيجة الضغوط التكتونية.

  • Infografik, Karte, Tektonische Platten und Erdbeben

    المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم

    تشكل سبع صفيحات قارية سطح الكرة الأرضية، وحيثما تتصادم هذه الصفيحات هناك يوجد خطر الزلازل. ففي نيبال تلتقي الصفيحة الأوراسية بالهندية، وتصادم هاتين الصفيحتين أدى إلى حدوث زلزال نبيال يوم السبت (25 نيسان/ أبريل). وهناك سبع مناطق في العالم هي الأكثر تعرضا لخطر الزلازل.

  • Nepal Rettungsaktion nach Erdbeben in Bhaktapur

    المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم

    وصلت شدة زلزال نيبال 7,8 درجة على مقياس ريختر، ما أدى إلى تدمير جزء كبير من العاصمة كتماندو ومقتل حوالي 10 آلاف شخص حسب رئيس وزراء نيبال.

  • Fukushima Japan Naturkatastrophen

    المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم

    في الحادي عشر من مارس/ ىذار 2011 تعرضت اليابان لأكبر كارثة بعد الحرب العالمية، حين ضرب زلزال مدينة فوكوشيما وسبب تسونامي أودى بحياة 18537 شخصا، وأصاب مفاعل فوكوشيما النووي بأضرار تسببت في إطلاق إشعاعات نووية خطيرة.

  • Reisterassen von Honghe Hani

    المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم

    منطقة يونان الواقعة جنوب غربي الصين معروفة بطبيعتها الساحرة وزلازلها، حيث أنها تقع شمالي الصفيحة الهندية والاسترالية والأوراسية.

  • Erdbeben Italien L´Aquila

    المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم

    أوروبا أيضا معرضة لخطر الزلازل، فعام 2009 قتل 300 شخص وشرد عشرات الآلاف حين ضرب زلزال مدينة لاكويلا الواقعة وسط إيطاليا.

  • Golden Gate Bridge

    المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم

    جسر البوابة الذهبية الذي هو شعار مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، معرض أيضا للدمار نتيجة خطر الزلازل، حيث يقول العلماء أن المدينة معرضة لزلزال مثل الذي وقع عام 1906.

  • Häuser und deutsche Architektur in Valdivia Südchile

    المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم

    مدينة فالديفيا الساحرة الواقعة جنوبي تشيلي لم تعد تذكر بالزلزال المدمر الذي ضرب عام 1960 سواحل تشيلي ودمر جزء كبيرا من البنية التحتية للبلاد إذ بلغت شدته 9,5 على مقياس ريختر. لكن لا يزال خطر تعرض المنطقة لزلزال مدمر قائما، حيث تقع على الحد الفاصل بين صفيحتي أمريكا الجنوبية ونازاكا.

    الكاتب: ليزا دوم/ عارف جابو


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