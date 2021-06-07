سباق خلافة ميركل ـ دلالة فوز المحافظين في ساكسونيا أنهالت؟

حقق المحافظون الألمان فوزا ثمينا في انتخابات ولاية ساكسونيا ـ أنهالت في اقتراع جرى (الأحد السادس من يونيو/ حزيران 2021)، مكذبين التوقعات بشأن أي مفاجأة قد يحققها حزب "البديل من أجل ألمانيا" المتشدد. فماذا يعني هذا الفوز بالنسبة لزعيم الحزب الديموقراطي المسيحي أرمين لاشيت الذي يطمح لخلافة أنغيلا ميركل كمستشار مقبل للبلاد. ونال الحزب الديموقراطي المسيحي بزعامة أرمين لاشيت نحو 36 بالمئة من الأصوات، فيما حصل "البديل من أجل ألمانيا" على 22.5 بالمئة، في آخر استحقاق من نوعه قبل الانتخابات التشريعية العامة المقررة في 26 من سبتمبر/ أيلول المقبل والتي ستنهي رسميا عهد المستشارة ميركل التي قررت عدم الترشح لولاية جديدة، وبالتالي وضع حد لمشوارها السياسي، قضت منه 16 عاما في منصب المستشارية.

وحقق المحافظون بزعامة راينر هاسلهوف رئيس حكومة ولاية ساكسونيا أنهالت تقدّما بنحو ست نقاط مقارنة بالانتخابات السابقة، فيما تراجع اليمين المتشدد بشكل طفيف. هاسلهوف علق على هذه النتائج بالقول إن "الناس صوتوا ضد حزب البديل من أجل ألمانيا (...) لقد خضنا المعركة بشكل موحّد، إنها أيضا رسالة إلى برلين". معظم استطلاعات الرأي توقعت تقدم الديموقراطيين المسيحيين ومنافسة حامية الوطيس مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" المناهض للمهاجرين الذي تحول إلى ثاني قوة سياسية في الولاية منذ عام 2016، غير أن النتيجة لم تكن مضمونة. وبهذا الصدد كتبت صحيفة "شفيبيشه تسايتونغ (السادس من يونيو) "هناك غالبية من الناخبين صوتت للأحزاب الديموقراطية. ومع ذلك، يتعين على هذه الأحزاب التساؤل: لماذا لا يتم احتساب أصوات المقاطعين ضمن اليمين المتشدد، فجزء كبير من الناخبين لا يشاركون في العمل السياسي بل ويرفضون النظام القائم. لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به، ما يتطلب الوقت وقوة الاقناع اتجاه أولئك الذين يشعرون بالإحباط والغضب سواء كان ذلك عن حق أو غير حق".

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الخوف من المفاجآت ـ لاشيت يتنفس الصعداء؟

بعض استطلاعات الرأي وإن كانت قليلة ذهبت لحد ترجيح فوز حزب البديل، ما كان سيشكل انتكاسة لطموحات أرمين لاشيت في الطريق نحو منصب المستشارية، خصوصا وأن شعبيته لا تزال متواضعة على المستوى الاتحادي بالمقارنة مع زعيم (الحزب الشقيق) الحزب الاجتماعي المسيحي البافاري ماركوس زودر الذي يتمتع وفقا لاستطلاعات الرأي بشعبية أكبر كمرشح للمعسكر المحافظ في السباق نحو خلافة ميركل. غير أن لاشيت حسم المعركة لصالحه وأقصى زودر من السباق وكان بالتالي في حاجة ماسة لهذه الفوز، لأن الهزيمة كانت ستؤسس ديناميكية سلبية غير محمودة العواقب. المشهد السياسي الألماني يشهد تحولات متسارعة من الصعب التنبؤ بمداها ونتائجها، فبالإضافة إلى ترسيخ حزب البديل لمواقعه، تقدم حزب الخضر بشكل كبير في نوايا الناخبين على المستوى الاتحادي خلال الأشهر الماضية. وبالتالي فإن الفوز في ساكسونيا أنهالت لا يعني بالضرورة تجاوز التحديات التي تواجه حزب لاشيت على المستوى الاتحادي، خصوصا بعد سنوات من إدارته لشؤون البلاد. ثقة الناخبين اهتزت في سياق عدد من الاخفاقات من بينها الإدارة غير الموفقة للموجة الثالثة من وباء كورونا إضافة إلى سلسلة من فضائح فساد تتعلق بصفقات شراء كمامات طالت عددا من مسؤوليه.

ويبقى من الصعب التنبؤ بتأثير هذه الانتخابات على حظوظ لاشيت وحزبه في انتخابات الخريف المقبل. صحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" (السادس من يونيو) علقت بهذا الشأن وكتبت "بينما كان أداء حزب هاسيلوف (الديموقراطي المسيحي) أفضل بكثير من أداء الحزب في استطلاعات الرأي على المستوى الاتحادي، فإن أداء الديمقراطيين الاشتراكيين والخضر كان أقل بكثير من التوقعات. يجب على القوى السياسية التساؤل لماذا لم يجددوا برامجهم ولا موظفيهم ولماذا لم يتمكنوا من الوصول إلى قلوب وعقول الناس. الشيء نفسه ينطبق على حزب اليسار. أما عودة انبعاث الحزب الديمقراطي الحر فهو أمر رائع للغاية حيث تلقى الناخبون انتقاداته للحكومة باستحسان كما لم يفعلوا ذلك منذ عقود". ثم إن هذا الفوز لا يجوز أن يُنسي الانتكاستين التي مني بها الديموقراطيون المسيحيون في مارس / آذار في انتخابات محلية ولائية. صحيفة "دير شبيغل" (السادس من يونيو) كتبت "إن القول بأنه بات بإمكان المرشّح لاشيت تنفّس الصعداء سابق لأوانه". واعتبرت الصحيفة أن المنافس الحقيقي للمحافظين على المستوى الوطني هو حزب الخضر وليس حزب البديل من أجل ألمانيا.

مشاهدة الفيديو 21:39 شارك مسائية DW: السباق إلى مكتب المستشارية الألماني. من يحسمه؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3sFfN مسائية DW: السباق إلى مكتب المستشارية الألماني. من يحسمه؟

حزب البديل ـ قوة سياسية وازنة في ساكسونيا أنهالت

رغم التراجع الطفيف في نتائج حزب البديل من أجل ألمانيا في هذه الانتخابات، إلا أنه لا يزال منذ عام 2016 ثاني أكبر قوة سياسية في ساكسونيا أنهالت، الولاية المعروفة تاريخيا بمناجم الفحم وهي اليوم واحدة من أفقر الولايات في شرق ألمانيا. ولاية تحولت إلى تربة خصبة لحزب البديل الذي بنى رأسماله الانتخابي على المخاوف بشأن تدفق المهاجرين إلى البلاد في 2015، متهما الحكومة الألمانية بإهمال ولايات ألمانيا الديموقراطية سابقا. صحيفة " فرانكفورتر روندشاو" (السادس من يونيو) كتبت بهذا الشأن معلقة "حافظ حزب البديل من أجل ألمانيا على قوته على الرغم من خسائره الطفيفة، لكن دون قدرة على الادعاء بأنه في تقدم. أما الحزب الديمقراطي الاشتراكي فيكاد يواجه نوعا من اليأس من ضعفه ووهنه في بعض الدوائر المحلية. وبالتالي ليس هناك مجال للتفاؤل بشأن الحملة الانتخابية للمرشح الاشتراكي لمنصب المستشار أولاف شولتز (..) لقد حقق الخضر فوزا طفيفًا، لكن ليس إلى الحد الذي يضمنون به الصعود إلى الحكومة الاتحادية كما كان متوقعا. أما الحزب الديمقراطي الحر فيمكن أن يتطلع إلى الانضمام مرة أخرى إلى برلمان الولاية. وفي النهاية لم تكن هناك تحولات دراماتيكية في أطياف الأحزاب في ماغدبورغ (عاصمة الولاية). ويمكن اعتبار ذلك أخبارًا جيدة حقًا ".

واستطردت الصحيفة محللة "لا ينبغي لأحد أن يحاول تجاهل أو التقليل من النتيجة الجيدة للغاية لما يسمى بالبديل لألمانيا في ساكسونيا أنهالت. ربما لم تصبح أقوى قوة سياسية. ولكن أكثر من خُمس الناخبين صوتوا على حزب قومي مراقب من قبل هيئة حماية الدستور، إنها هزيمة لجميع الديمقراطيين". صحيفة "أوغسبورغر ألغماينه" (الأول من يونيو) عادت للجذور التاريخية لتفسير جزئي على الأقل، لقوة حزب البديل في الولايات الشرقية وكتبت "لا يمكن تفسير قوة حزب البديل من أجل ألمانيا في شرق البلاد واختزالها في عامل واحد. إنه يرجع إلى إرث ديكتاتورية الحزب الواحد غابت عنه حرية الرأي، حيث ينظر للأجانب كغرباء، إضافة إلى نخبة عاشت البطالة الجماعية الكبرى في التسعينيات من القرن الماضي. كان حزب اليسار في الماضي قادرا على التعبير عن هذا الغضب. أما اليوم فحزب البديل من أجل ألمانيا هو من يقوم بهذا الدور".

15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل "تلميذة كول" كان المستشار الألماني الأسبق، هيلموت كول، يطلق على أنغيلا ميركل، لقب "تلميذة". لم تخرج ميركل من عباءته إلا بعد فترة طويلة في عام 2001، عندما كان الحزب المسيحي الديمقراطي CDU في المعارضة، وكانت ميركل زعيمة الحزب، غير أن فرصتها الكبيرة لم تأت إلا عام 2005.

15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل بداية متعثرة بفارق ضئيل فاز الاتحاد المسيحي الديموقراطي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي CSU على الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD بقيادة المستشار غيرهارد شرودر في انتخابات عام 2005. سجل الحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة المرشحة لمنصب المستشارة، أنغيلا ميركل أسوأ نتيجة له منذ عام 1949. هذه الظروف كانت لا تبدو جيدة في بداية مشوار أي مستشار جديد، لكن ميركل سرعان ما ثبتت أقدامها بين كبار الساسة.

15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل أول مستشارة في تاريخ ألمانيا في نهاية المطاف، أتفق التحالف الاتحاد المسيحي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي تشكيل تحالف كبير. شرودر هنأ المستشارة الجديدة أنغيلا ميركل، التي تم انتخابها في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2005 من قبل البرلمان الألماني كأول مستشارة امرأة في تاريخ ألمانيا، وأصغر سياسية، والأولى من ألمانيا الشرقية سابقا، وأول عالمة فزياء في هذا المنصب.

15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل الهيمنة على المشهد السياسي تمكنت ميركل من الهيمنة على الساحة السياسة بسرعة. في قمة مجموعة الثماني في عام 2007، استقبلت رؤساء دول وحكومات أهم سبع دول صناعية وروسيا في منتجع هيليغيندام على بحر البلطيق، ومازحت الرئيس الأمريكي آنذاك، جورج بوش (إلى اليسار) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. من الناحية الجيوسياسية، فقد كانت أجواء عالم السياسية في هذه الفترة أفضل بكثير مما هي عليه اليوم.

15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل لعبة الألوان والسياسة مظهر وأزياء المستشارة، ملفتة للنظر أيضاً، فهي دائما ما تطل بسترات ذات ألون معينة وعادة ما يظل لون البناطيل التي ترتديها غامق اللون، وما يتغير هو لون السترة فقط. بسبب تغير الألوان هذا، يعتقد الخبراء أنهم يستطيعون معرفة الحالة المزاجية للمستشارة أو الرسالة التي تحاول نقلها.

15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل الأكثر شعبية داخل الاتحاد الأوروبي في بداية الأزمة المالية، صعدت شعبية ميركل بسرعة وتحولت إلى رقم واحد بلا منازع في الاتحاد الأوروبي. هنا في خريف عام 2008، تظهر ميركل بابتسامة لطيفة أمام اثنين من مفتولي العضلات على المسرح الأوروبي، الرئيس الفرنسي آنذاك، نيكولا ساركوزي (في المقدمة) ورئيس الوزراء الإيطالي في ذلك الحين، سيلفيو برلسكوني.

15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل التعامل مع الأزمة المالية عندما ازدادت ديون العديد من الدول الأوروبية، وأصبحت العملة الموحدة في خطر، وافقت ميركل على مساعدات مكثفة، لكنها في المقابل طالبت بإجراءات تقشفية في البلدان المعنية، ما أثار نقمة على ميركل هناك أعاد الذكريات المرة، خاصة في اليونان، حيث قارنت الصحف اليونانية تعاملها بالاحتلال النازي إبان الحرب العالمية الثانية.

15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل منبر الشعب هي متحدثة متمكنة، حب الظهور لا يعنيها كثيراً، غالباً ما تبدو صلبة، وحازمة في سياستها، لكن أسلوبها الرصين والواقعي والمتواضع يروق للكثيرين، وإلا لما كانت ستستطيع أن تدير الأمور في بلادها كل هذه السنوات.

15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل "ماما ميركل" في مرحلة ما اطلق عليها لقب "ماما ميركل". وطبعا ليس المقصود الأم بل أم الأمة، إنه نوع من السخرية أو المحبة وهو تقليد قديم. إذ لم يعد هذا الوصف يستخدم من قبل الصغار اليوم. الأم تعطي الاهتمام والعناية، ما يبدد الخوف. أما الجانب السلبي لهذا الوصف، هو أن الأطفال يبقون دائماً أطفالًا ولا يحب الجميع هذا.

15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل "يمكننا فعل ذلك" أكثر ما اشتهرت به أنغيلا ميركل، هو جملتها الشهيرة "يمكننا فعل ذلك"، التي قالتها إبان موجة اللاجئين.، عندما أبقت الحدود مفتوحة أمام اللاجئين والمهاجرين في عامي 2015 و2016. لذلك اعتبرها البعض بمثابة قديسة لكن البعض الآخر أنتقدها بشدة. الانقسام في تقييم سياستها تجاه اللاجئين ما يزال قائما حتى اليوم.

15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل "شخصية العام" 2015 في عام 2015 ، أطلقت مجلة "تايم" على ميركل لقب "شخصية العام" وحتى "مستشارة العالم الحر"، بسبب قدرتها على الإدارة في المواقف الصعبة، بدءاً من تعاملها مع الأزمة المالية العالمية ومروراً بأزمة اللاجئين.

15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل ملهمة النساء ميركل هي أول امرأة في المستشارية، لكنها لم تجعل من ذلك قضية سياسية كبرى لها، غير أنه بفضل دعمها كان لبعض النساء مسيرة مهنية بارزة في الحكومة الألمانية. من أبزر الأسماء النسائية البارزة في المشهد السياسي الحالي: أنغريت كرامب كارينباور (رئيسة الاتحاد الديمقراطي المسيحي ووزيرة الدفاع)، و أورزولا فون دير لاين (رئيسة المفوضية الأوروبية)، وجوليا كلوكنر (وزيرة الزراعة).

15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل المصلحة الوطنية ميركل متحفظة ولا تظهر آراءها السياسية أو الشخصية بشأن رؤساء الدول والحكومات، وفي أغلب الأحيان تعبر عن آراء غامضة للغاية. هي تحرص في تعاملها على ما تقتضيه المصلحة الوطنية.

15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل الغرور ليس من صفاتها تعلم كم يبلغ ثمن لتر من الحليب!. حتى بعد سنوات من توليها منصب المستشارة، لم يغر ذلك شيئاً من أنغيلا ميركل. هنا في عام 2014 زارت أحد المحلات التجارية في برلين مع ضيفها المسؤول الصيني لي كه تشيانغ. لكنها شوهدت أيضا وهي تتسوق وحدها، كربة منزل.

15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل سر حركة اليد المقبوضة اشتهرت ميركل بحركة اليد المقبوضة، ولا أحد يعلم ما الذي تخفيه تلك الحركة. هي نفسها تقول إن الحركة تساعدها في الحفاظ على الجزء العلوي من جسمها مستقيماً ولا توجد رسالة أخرى من وراءها. على أي حال، استخدم الحزب المسيحي الديمقراطي حركة اليد على هذا الملصق الضخم خلال الحملة الانتخابية الألمانية لعام 2013 للتعبير عن الثقة والهدوء.

15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل حياة ميركل الخاصة لا يُعرف سوى القليل عن حياة ميركل الخاصة. إنها لا تكشف الكثير عنها، وربما لا يهتم الناس بذلك. نعلم، على سبيل المثال، أن ميركل وزوجها يواخيم زاور، العالم الفيزيائي أيضاً (في الصورة) يقضيان كل سنة إجازة عيد الفصح في جزيرة إيشيا الإيطالية، لكن هذا لم يكن ممكنا هذا العام بسبب الجائحة.

15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل إدارة أزمة كورونا لقد غير الوباء الكثير في ألمانيا، ليس فقط طقوس إجازة المستشارة. ولطالما تعرضت سياسة ميركل الجادة والموضوعية للانتقادات، لكن تعاملها مع الوباء قد سجل أيضاً أرقاماً قياسية جديدة في شعبيتها.

15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل قرب الوداع أعلنت ميركل قبل عامين عن عدم رغبتها الترشح لولاية خامسة في انتخابات خريف عام 2021، لكنها حتى ذلك الحين تريد البقاء في المنصب. في حالة استمرارها في المنصب، كانت ميركل ستقترب من الحكم لما يقرب من 16 عاماً وبمدة أقصر بقليل من هيلموت كول، صاحب الرقم القياسي السابق في المستشارية.



بمن فيهم الخضر ـ معظم الأحزاب لم تحقق طموحاتها

لم يخف حزب الخضر خيبة أمله من نتائج هذه الانتخابات، رغم أن رئيسته أنالينا بيربوك سارعت لتهنئة أنصار حزبها في سكسونيا أنهالت. وقالت مرشحة حزب الخضر لمنصب المستشارية إن نتيجة الحزب في هذه الانتخابات زادت مقارنة بالانتخابات التي جرت قبل خمسة أعوام، لكنها أكدت أن الحزب كان يتمنى الحصول على نسبة أكبر من تلك التي أشارت إليها التوقعات واستطردت موضحة "كنا نأمل في الحصول على المزيد في هذه الانتخابات".

والواقع أن معظم الأحزاب لم تحقق طموحاتها كما كتبت صحيفة "زودويتشه تسايتونغ" (السادس من يونيو)، التي اعتبرت أن معظم الأحزاب كانت بعيدة عن تحقيق تطلعاتها "وهذا ينطبق بشكل أكبر على حزب اليسار، الذي يتابع بلا حول ولا قوة تلاشي إرثه السياسي والاجتماعي تدريجيا من حقبة ألمانيا الديمقراطية سابقا (...) ستظهر النتائج التفصيلية للانتخابات فقط ما إذا كان بإمكان الحزب الديمقراطي المسيحي تشكيل تحالف دون اللجوء إلى تقارب قوي مع حزب البديل من أجل ألمانيا الذي يشعر به بعض أنصار الحزب في برلمان ولاية ماغدبورغ ".

حسن زنيند