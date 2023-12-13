سان جيرمان يفلت من توديع دوري الأبطال وبرشلونة يواصل ترنحه

خرج باريس سان جرمان من عنق الزجاجة وبلغ الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بتعادله مع دورتموند مستغلا في الوقت ذاته سقوط نيوكاسل أمام ميلان، فيما واصل برشلونة ترنحه بخسارة "غير مؤثرة" أمام مضيفه أنتويرب.

تعادل باريس سان جيرمان مع مضيفه بوروسيا دورتموند 1/1 بينما سقط نيوكاسل يونايتد أمام ضيفه ميلان بنتيجة 1/2 في ختام منافسات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأهدر الفريقان عدداً من الفرصة الذهبية للتسجيل ليخرج الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن يتقدم كريم أديمي لدورتموند بهدف في الدقيقة 51، بينما أدرك زاير-إيمري التعادل لباريس في الدقيقة 56.

وألغت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)هدفا سجله كيليان مبابي في الدقيقة 76 بداعي التسلل.

وفي إنجلترا، تقدم نيوكاسل يونايتد بهدف جويلينتون في الدقيقة 33، ورد ميلان بثنائية كريستيان بوليسيتش وصامويل تشوكويزي في الدقيقتين 59 و84.

بهذه النتائج يتصدر بوروسيا دورتموند المجموعة الحديدية برصيد 11 نقطة ليضمن الصدارة خلفه باريس سان جيرمان 8 نقاط متساوياً مع ميلان بينما تذيل نيوكاسل يونايتد الترتيب بـ 5 نقاط.

لكن الفريق الفرنسي انتزع بطاقة التأهل الثانية مستفيداً من تفوقه في المواجهات المباشرة أمام ميلان، حيث كان قد فاز على الفريق الإيطالي 3 / صفر في فرنسا وخسر أمامه 1 / 2 في سان سيرو.

صورة من: Martin Meissner/AP/picture alliance

وبذلك يكون سان جيرمان قد خرج من عنق الزجاجة ولحق وبورتو ببايرن ميونيخ واف سي كوبنهاغن الدنماركي (المجموعة الاولى) وأرسنال الانكليزي وأيندهوفن الهولندي (الثانية) وريال مدريد الاسباني ونابولي الإيطالي (الثالثة) وريال سوسييداد الاسباني وإنتر ميلان الإيطالي (الرابعة) وأتلتيكو مدريد الاسباني ولاتسيو الايطالي (الخامسة) وبوروسيا دورتموند (السادسة) ومانشستر سيتي الانكليزي ولايبزيغ الالماني (السابعة) وبرشلونة (الثامنة).

وتسحب قرعة ثمن النهائي الإثنين المقبل.

خسارة "غير مؤثرة" لبرشلونة

وواصل برشلونة الإسباني ترنحه في الفترة الأخيرة، وتلقى خسارة "غير مؤثرة" 2 / 3 أمام مضيفه رويال أنتويرب البلجيكي، اليوم الأربعاء، في الجولة السادسة بالمجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي شهدت أيضا فوز بورتو البرتغالي 5 / 3 على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني.

رغم الخسارة، بقي برشلونة، الذي ضمن تأهله لدور الـ16 في البطولة منذ الجولة الماضية، متصدرا للمجموعة برصيد 12 نقطة، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على أقرب ملاحقيه بورتو، المتساوي معه في نفس الرصيد، والذي صعد برفقته للأدوار الإقصائية في المسابقة.

واحتل شاختار المركز الثالث برصيد 9 نقاط، لينتقل للعب في بطولة الدوري الأوروبي، بينما تذيل أنتويرب الترتيب برصيد 3 نقاط، بعدما حقق اليوم انتصاره الوحيد في المجموعة.

وتعد هذه هي الخسارة الثانية على التوالي التي يتلقاها برشلونة في مختلف المسابقات، عقب هزيمته الموجعة 2 / 4 أمام ضيفه جيرونا بالدوري الإسباني، يوم السبت الماضي.

وعلى ملعب (الدراجاو)، واصل بورتو مغامرته في البطولة، التي توج بها عامي 1987 و2004، بفضل فوزه المثير 5 / 3 على ضيفه شاختار دونيتسك.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)