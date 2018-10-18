 سان جيرمان يستعد لاحتمال رحيل نيمار وتعويضه بنجم فرنسي | عالم الرياضة | DW | 19.10.2018

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عالم الرياضة

سان جيرمان يستعد لاحتمال رحيل نيمار وتعويضه بنجم فرنسي

أوضحت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان حدد نجما كبيرا كبديل محتمل للبرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي قد يعود إلى الدوري الإسباني من بوابة برشلونة. بديل نيمار من المتوقع موافقته على العرض الباريسي واللعب برفقة الجوهرة مبابي.

fußball Paris Saint Germain v Olympique Marseille - Neymar Jr (picture-alliance/Zumapress/M. Taamallah)

يبدو أن فريق باريس سان جيرمان بدأ فعلاً التحضير لسيناريو ما بعد حقبة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي يقضي ربما موسمه الأخير مع نادي العاصمة الفرنسية، ومن المتوقع عودته مجدداً إلى الدوري الإسباني، حيث تألق على ملاعب "الليغا" بقميص برشلونة.

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يبدو أن بطل العالم الفرنسي كيليان مبابي لم ينس للبرغوث ليونيل ميسي ما فعله به يوما، ووجد في تصويت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لجائزة أفضل لاعب في العالم فرصة ذهبية للثأر منه. (27.08.2018)

يبدو أن استقالة زين الدين زيدان المفاجئة من تدريب فريق ريال مدريد ستحرم "الميرنغي" من صفقات كروية كبيرة، على غرار النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي يُفضل اللعب بقميص منافس "الأبيض الملكي" المباشر فريق برشلونة. (05.06.2018)

ويشير موقع "تريبونا" إلى أن باريس سان جيرمان وضع نجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان كبديل محتمل للساحر البرازيلي نيمار، وأضاف أن نادي العاصمة الفرنسية سيسمح ربما لنجمه نيمار بالرحيل عن النادي. وأوضح موقع "تريبونا" أن باريس سان جيرمان سيرصد مبلغ 150 مليون يورو، من أجل إقناع إدارة أتلتيكو مدريد بالتخلي عن أنطوان غريزمان، الذي يرتبط بعقد مع "الروخيبلانكوس" يمتد حتى سنة 2023.

وبحسب نفس المصدر، يُمكن أن يُوافق النجم الفرنسي على الانتقال إلى الدوري الفرنسي، واللعب بقميص باريس سان جيرمان، لاسيما وأنه سيشكل ثنائياً قوياً مع الجوهرة الفرنسية كيليان مبابي.

هذا وكانت عدة تقارير صحفية سابقة أكدت أن نيمار دا سيلفا (26 عاماً) غير سعيد في باريس سان جيرمان، وينوي العودة من جديد إلى "الليغا" الإسبانية من بوابة فريقه السابق برشلونة.

إلى ذلك، حاول النادي الكتالوني كثيراً في فترة الانتقالات الصيفية الماضية الظفر بخدمات أنطوان غريزمان (27 عاماً)، بيد أن النجم الفرنسي أدار ظهره في آخر لحظة لـ "البلوغرانا" وفضل تمديد عقده مع أتلتيكو مدريد.

ر.م ع.ج

  • Matthew Stafford (picture-alliance/AP Photo/P. Sancya)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة العاشرة: ماثيو ستافورد

    في كرة القدم الأمريكية لا يزال بإمكان النجوم جني الكثير من المال، حتى من دون الفوز بالألقاب، على غرار ماتيو ستافورد الذي يلعب في فريق ديترويت ليونز. إذ يكسب ستافورد (30 عاما) من ممارسة هذه الرياضة 50,7 مليون يورو سنويا.

  • USA New England Patriots gegen Atlanta Falcons | Matt Ryan (picture alliance/dpa/E. S. Lesser)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة التاسعة: مات ريان

    لاعب وسط اتلانتا فالكونز مات ريان هو أيضا من نجوم كرة القدم الأمريكية، الذي دخل قائمة 100 أعلى الرياضيين دخلا في العالم، حيث يجني 57.4 مليون يورو سنويا.

  • 5. Bildergalerie Sportfoto Mai 2018 Stephen Curry von Golden State Warriors (Reuters/USA TODAY Sports/K. Terada)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الثامنة: ستيفن كاري

    ستيفن كاري، الرجل الذي يظهر في اللحظات الحاسمة، ليس لأن لاعب فريق غولدن ستايت ووريوز لكرة السلة الأمريكية لا يستطيع فقط خداع قانون الجاذبية (كما توضح الصورة)، بل أيضا بسبب رمياته الثلاثية أو حتى من أمكنة أبعد من ذلك، حيث تُساعد يد ستيفن كاري السحرية في الحصول على دخل سنوي قدره 65.6 مليون يورو.

  • Roger Federer Tennis (Getty Images/A. Bello)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة السابعة: روجر فيدرير

    مايسترو كرة المضرب السويسري روجر فيدرير، الذي عاد بقوة في سنة 2017 وحقق لقبين من البطولات الأربع الكبرى وسبع بطولات أخرى، جلبت له الكثير من المال، حيث بلغ دخله السنوي 65.8 مليون يورو.

  • Bildergalerie Sportfoto des Monats April 2018 5 (Getty Images/G. Shamus)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة السادسة: ليبرون جيمس

    يُلقبه عشاقه بـ"الملك جيمس" أو "المختار". فاز نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة بثلاث بطولات، ومنحته شركة "نايكي" للملابس الرياضية سنة 2015 عقدا إعلانيا مدى الحياة، يُشكل الجزء الأكبر من دخله السنوي البالغ 72.9 مليون يورو.

  • Olympia Rio 16 20 08 Fußball Deutschland Brasilien Finale (Reuters/M. Brindicci)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الخامسة: نيمار

    في البرازيل يُعد نيمار اللاعب الأغلى، لكن عالميا لا يزال صاحب أغلى صفقة في كرة القدم (222 مليون يورو) يقبع في ظل رونالدو وميسي، حيث يبلغ دخل النجم البرازيلي سنويا 76.7 مليون يورو.

  • Connor McGregor (picture alliance/AP Photo/J. Cortez)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الرابعة: كونر ماكغريغور

    من هو كونر ماكغريغور؟ إنه مصارع فنون رياضية مختلطة، لكن لا يجني من هذه الرياضة الكثير من المال. ففي الملاكمة تجرع ماكغريغور كأس الهزيمة أمام النجم فلويد مايويذر في نزال قوي الصيف الماضي، بيد أنه حصل في هذا المباراة فقط، على 63.9 مليون يورو، وهو أضعاف ما يجنيه في رياضة الفنون القتالية المختلطة. ويكسب ماكغريغور في السنة 84.4 مليون يورو.

  • UEFA Champions League | Real Madrid v Juventus Turin - Fallrückzieher von Cristiano Ronaldo (Imago/Insidefoto)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الثالثة: كريستيانو رونالدو

    تراجع كريستيانو رونالدو من المرتبة الأولى إلى الثالثة، بالرغم من أن دخل النجم البرتغالي السنوي ارتفع من 83 إلى 92.1 مليون يورو، فقد تجاوزه بعض نجوم الرياضة بمن فيهم منافسه المباشر (ميسي). لكن، من يعرف رونالدو جيدا يعي أن هذا سيجعله أكثر طموحا.

  • La Liga Deportivo La Coruna v Barcelona Messi (Imago)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الثانية: ليونيل ميسي

    قد تقول الألسنة السيئة إن جزءا من دخل ليونيل ميسي السنوي، والبالغ 94.6 مليون يورو يعود على الأرجح إلى دافعي الضرائب الإسبان، خاصة بعد مشاكل النجم الأرجنتيني الضريبية، فيما يُواصل نادي برشلونة الدفع بسخاء لصاحب القدم اليسرى الساحرة، فضلا عن عائدات الإعلانات مثل شركة "أديداس" الألمانية للملابس الرياضية.

  • USA Las Vegas Boxkampf Floyd Mayweather Jr. - Conor McGregor (Reuters/S. Marcus)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الأولى: فلويد مايويذر

    نعم يعيش الملاكمون المحترفون حياة خطرة، ويتحتم عليهم تحاوز الكثير من العراقيل ليصبحوا مشاهير. لكن الملايين تعوض كل هذه الآلام والمصاعب، حيث وصل دخل فلويد مايويذر السنوي إلى 242.9 مليون يورو. أي أن الملاكم الأمريكي يجني 4.67 مليون يورو في الأسبوع أو حوالي 28 ألف يورو في الساعة!.

  • Aserbaidschan Formel 1 Qualifying | Sebastian Vettel (Getty Images/M. Thompson)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    الألماني الأفضل...

    إنه سبياستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات في سباقات الفورمولا واحد. بيد أن بطل العالم الألماني تراجع من المرتبة 14 إلى 18، وذلك بالرغم من زيادة دخله بـ 2 مليون يورو ليصل إلى 36 مليون يورو سنويا. في حين احتل منافسه البريطاني لويس هاميلتون المرتبة 12 بدخل سنوي قدره 43.5 مليون يورو. فيتيل هو الألماني الوحيد المتواجد في قائمة مجلة "فوربس" لأعلى 100 رياضي دخلا في العالم.

  • French Open (picture-alliance/M. Euler)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    لا إمرأة في القائمة

    المساواة في الأجور بين الرجال والنساء؟ بالتأكيد ليس في الرياضة الاحترافية، إذ لا تتواجد أي امرأة في قائمة مجلة "فوربس" لأغنى 100 رياضي في العالم. و تسببت إجازة الأمومة في خروج بطلة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز من القائمة، بعدما احتلت السنة الماضية المرتبة 51 بدخل سنوي قدره 15.7 مليون يورو. إعداد : يوشوا فيبر/ رضوان مهدوي

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية عن قائمة أغنى 100 رياضي في العالم، التي تصدرها رياضي من خارج عالم كرة القدم، فيما شهدت القائمة غيابا كليا للمرأة. ألبوم الصور التالي يُسلط الضوء على الرياضيين الأعلى دخلا في العالم. (07.06.2018)  

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