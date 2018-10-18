سان جيرمان يستعد لاحتمال رحيل نيمار وتعويضه بنجم فرنسي

يبدو أن فريق باريس سان جيرمان بدأ فعلاً التحضير لسيناريو ما بعد حقبة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي يقضي ربما موسمه الأخير مع نادي العاصمة الفرنسية، ومن المتوقع عودته مجدداً إلى الدوري الإسباني، حيث تألق على ملاعب "الليغا" بقميص برشلونة.

ويشير موقع "تريبونا" إلى أن باريس سان جيرمان وضع نجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان كبديل محتمل للساحر البرازيلي نيمار، وأضاف أن نادي العاصمة الفرنسية سيسمح ربما لنجمه نيمار بالرحيل عن النادي. وأوضح موقع "تريبونا" أن باريس سان جيرمان سيرصد مبلغ 150 مليون يورو، من أجل إقناع إدارة أتلتيكو مدريد بالتخلي عن أنطوان غريزمان، الذي يرتبط بعقد مع "الروخيبلانكوس" يمتد حتى سنة 2023.

وبحسب نفس المصدر، يُمكن أن يُوافق النجم الفرنسي على الانتقال إلى الدوري الفرنسي، واللعب بقميص باريس سان جيرمان، لاسيما وأنه سيشكل ثنائياً قوياً مع الجوهرة الفرنسية كيليان مبابي.

هذا وكانت عدة تقارير صحفية سابقة أكدت أن نيمار دا سيلفا (26 عاماً) غير سعيد في باريس سان جيرمان، وينوي العودة من جديد إلى "الليغا" الإسبانية من بوابة فريقه السابق برشلونة.

إلى ذلك، حاول النادي الكتالوني كثيراً في فترة الانتقالات الصيفية الماضية الظفر بخدمات أنطوان غريزمان (27 عاماً)، بيد أن النجم الفرنسي أدار ظهره في آخر لحظة لـ "البلوغرانا" وفضل تمديد عقده مع أتلتيكو مدريد.

ر.م ع.ج