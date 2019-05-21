سان جيرمان يخطط لتوجيه ضربة إلى زيدان

بمجرد إسدال الستار هذا الأسبوع عن أغلب الدوريات في القارة الأوروبية، تبدأ الفرق الكبرى مرحلة تقييم مستواها على طول الموسم، ومحاولة ضح دماء جديدة في الفريق من خلال التعاقد مع لاعبين من الطراز الرفيع.

ويأتي ريال مدريد على رأس الفرق، التي من المتوقع أن تدخل سوق الانتقالات بقوة، بهدف العودة من جديد إلى منصات التتويج، وذلك بعد موسم خرج فيه "الميرنغي" خاوي الوفاض على كل الأصعدة، وتعرض فيه إلى انتقادات لاذعة من طرف جماهير النادي.

بيد أن بعض خطط ريال مدريد في التعاقد مع لاعبين من المستوى الرفيع قد تتعرض إلى ضربات قوية، فقد ذكر موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن باريس سان جيرمان يُحاول التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا في فترة الانتقالات الصيفية.

ويُعد بول بوغبا من الأهداف الرئيسية لمدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، إذ يريد المدرب الفرنسي الحصول على خدمات الفائز بكأس العالم مع منتخب "الديكة" سنة 2018، وذلك لإضفاء قوة أكبر إلى خط وسط "الأبيض الملكي".

وأوضح موقع "لو 10 سبورت"، وفقا لمعلومات مستقاة من وسائل إعلام إيطالية، أن صفقة انتقال بول بوغبا إلى ريال مدريد لم تُحسم بعد، وأضاف أن هذا الوضع يُعطي الأمل لباريس سان جيرمان من أجل الحصول على خدمات النجم الفر نسي، لاسيما وأن الفريق الباريسي في حاجة ماسة إلى لاعب من طينة بوغبا في خط وسط الفريق.

من جهة أخرى، أشارت جريدة "ذا صن" البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد لا تعتزم بالمرة التخلي عن خدمات بول بوغبا في "الميركاتو" الصيفي، حيث يريد مدرب "الشياطين الحمر" أولي سولسكاير الاعتماد بشكل كبير على بوغبا مرحلة إعادة بناء الفريق، والعودة به من جديد إلى مساره الصحيح.