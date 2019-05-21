 سان جيرمان يخطط لتوجيه ضربة إلى زيدان | عالم الرياضة | DW | 21.05.2019

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عالم الرياضة

سان جيرمان يخطط لتوجيه ضربة إلى زيدان

يرى تقرير صحفي أن إدارة باريس سان جيرمان تُخطط لتوجيه ضربة قوية إلى مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان في فترة الانتقالات الصيفية. النادي الباريسي سيحاول حرمان "الميرنغي" من ضم لاعب يتصدر أولويات مدرب "الميرنغي" زيدان.

Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Zinédine Zidane (Imago/Newspix/R. Oleksiewicz)

أرشيف.

بمجرد إسدال الستار هذا الأسبوع عن أغلب الدوريات في القارة الأوروبية، تبدأ الفرق الكبرى مرحلة تقييم مستواها على طول الموسم، ومحاولة ضح دماء جديدة في الفريق من خلال التعاقد مع لاعبين من الطراز الرفيع.

ويأتي ريال مدريد على رأس الفرق، التي من المتوقع أن تدخل سوق الانتقالات بقوة، بهدف العودة من جديد إلى منصات التتويج، وذلك بعد موسم خرج فيه "الميرنغي" خاوي الوفاض على كل الأصعدة، وتعرض فيه إلى انتقادات لاذعة من طرف جماهير النادي.

مختارات

بينما تحاصر الشائعات بقوة مستقبل بول بوغبا مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وضعت إحصائية حديثة النجم الفرنسي في موقف محرج للغاية وجعلته يتصدر القائمة بدون منازع. فما الذي توصلت إليه هذه الإحصائية بخصوص بول بوغبا؟ (27.04.2019)

كان موسما كارثيا بكل المقاييس: الريال أهدر كل ما يمكن إهداره، وبات عليه العمل على استعادة بريقه وبسرعة. فما الحل؟ خطة بميزانية نصف مليار يورو لترميم الصفوف بنجوم جدد، مع قائمة لأسماء سيتم الاستغناء عنها. إليكم التفاصيل. (03.05.2019)

بيد أن بعض خطط ريال مدريد في التعاقد مع لاعبين من المستوى الرفيع قد تتعرض إلى ضربات قوية، فقد ذكر موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن باريس سان جيرمان يُحاول التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا في فترة الانتقالات الصيفية.

ويُعد بول بوغبا من الأهداف الرئيسية لمدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، إذ يريد المدرب الفرنسي الحصول على خدمات الفائز بكأس العالم مع منتخب "الديكة" سنة 2018، وذلك لإضفاء قوة أكبر إلى خط وسط "الأبيض الملكي".

وأوضح موقع "لو 10 سبورت"، وفقا لمعلومات مستقاة من وسائل إعلام إيطالية، أن صفقة انتقال بول بوغبا إلى ريال مدريد لم تُحسم بعد، وأضاف أن هذا الوضع يُعطي الأمل لباريس سان جيرمان من أجل الحصول على خدمات النجم الفر نسي، لاسيما وأن الفريق الباريسي في حاجة ماسة إلى لاعب من طينة بوغبا في خط وسط الفريق.

من جهة أخرى، أشارت جريدة "ذا صن" البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد لا تعتزم بالمرة التخلي عن خدمات بول بوغبا في "الميركاتو" الصيفي، حيث يريد مدرب "الشياطين الحمر" أولي سولسكاير الاعتماد بشكل كبير على بوغبا مرحلة إعادة بناء الفريق، والعودة به من جديد إلى مساره الصحيح.

  • Spanien Zinedine Zidane und Florentino Perez in Madrid (picture-alliance/dpa/V. Lerena)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تعيين مفاجئ

    في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

  • Spanien Real Madrid vs Deportivo Coruna (Reuters/S. Vera)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    بداية مُبشرة

    في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.

  • Fußball Champions League Borussia Dortmund v Real Madrid Trainer Zidane (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مواصلة التألق

    استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.

  • Spanien Zinedine Zidane in Madrid (picture-alliance/dpa/J. Martin)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كسب ثقة اللاعبين

    استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid Zidane (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    باكورة الألقاب

    اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    الاستعداد الجيد

    في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/P. Kopczynski Livepic)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    موسم للتاريخ

    سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تراجع ملحوظ

    في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Zinédine Zidane (Imago/Newspix/R. Oleksiewicz)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    خيبة أمل محلية

    لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/F. Seko)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    طوق النجاة

    نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مسك الختام

    مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Real Madrid gewinnt Finale (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كتابة التاريخ

    قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/B. B. Hojas)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    وداع مفاجئ

    في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

لم تهنأ جماهير الريال كثيرا بكتابة فريقها التاريخ كأول ناد يفوز بدوري أبطال أوروبا بالمسمى الحالي للمرة الثالثة على التوالي، فقد فاجأ زيدان الجميع وأعلن استقالته من تدريب الفريق. محطات صنعت نجاحات زيدان مع ريال مدريد. (02.06.2018)  

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