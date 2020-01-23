سان جيرمان يتحرك لخطف نجم ريال مدريد

يدرك نجم ريال مدريد لوكا يوفيتش أنه لم يقدم بعد الأداء المنتظر مع "الأبيض الملكي" هذا الموسم، فالدولي الصربي يجلس كثيراً على دكة البدلاء ولا يحصل على دقائق لعب كافية، رغم أنه يحاول جاهداً نفض الغبار عن نفسه، واستعادة توهجه في أقرب وقت ممكن.

ويبدو أن وضعية لوكا يوفيتش غير المستقرة تماماً، قد فتحت شهية واحدة من الفرق الفرنسية العملاقة، من أجل الحصول على خدماته في "الميركاتو" الشتوي، فقد ذكر موقع "فوت سبورت" أن إدارة باريس سان جيرمان بدأت التحرك بهدف خطف يوفيتش.

وأوضح الموقع المهتم بالشأن الرياضي أن النادي الباريسي تواصل مع مدير أعمال لوكا يوفيتش من أجل بحث إمكانية التعاقد مع الدولي الصربي في الأيام المقبلة. وأضاف أن باريس سان جيرمان يريد ضم يوفيتش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأفاد موقع "فوت سبورت" أن باريس سان جيرمان يريد استغلال وضعية لوكا يوفيتش الصعبة مع ريال مدريد، بهدف إقناعه بالانضمام إلى الفريق.

وليست هذا المرة الأولى، التي يحاول فيها باريس سان جيرمان التعاقد مع لوكا يوفيتش، فقد حاول الفريق الفرنسي العملاق التعاقد مع اللاعب الموسم الماضي، لاسيما بعد المستوى الكبير الذي قدمه مع فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويرى باريس سان جيرمان في لوكا يوفيتش البديل المناسب للاعبه إدينسون كافاني، الذي عبر عن رغبته الواضحة في الرحيل عن الفريق الفرنسي في "الميركاتو" الشتوي. يذكر أن أكثر من فريق مهتم بخدمات كافاني على غرار: أتلتيكو مدريد الفرنسي ومانشستر يونايتد الفرنسي.

يشار إلى أن لوكا يوفيتش، قد تحدث قبل أسابيع إلى وسائل الإعلام، حيث أكد أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان يثق فيه، فيما أكد المدرب الفرنسي أن يوفيتش لاعب جيد للغاية، ويحتاج فقط للوقت من أجل أن يبرز قدراته بشكل كبير.