 سان جيرمان ـ تأخر ″الحوافز″ يشعل أزمة بين إدارة النادي واللاعبين | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 08.02.2021

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رياضة

سان جيرمان ـ تأخر "الحوافز" يشعل أزمة بين إدارة النادي واللاعبين

كان من المفترض أن يدفع باريس سان جيرمان حوافز للاعبيه الذين ساهموا في نجاح الفريق الموسم الماضي، أحد أفضل مواسم نادي عاصمة الأنوار، لكن لا شيء من ذلك حدث، ما أثار الغضب بين اللاعبين خصوصا لدى أولئك الذين غادروا النادي.

نيمار ورفاقه ينتظرون حوافزهم من الموسم الماضي.

نيمار ورفاقه ينتظرون حوافزهم من الموسم الماضي.

كان الموسم الماضي من أفضل مواسم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على الإطلاق، ليس بفضل فوزه بالثلاثية (الدوري الفرنسي، كأس فرنسا وكأس الأبطال الفرنسي) فحسب، بل لأنه ولأول مرة في تاريخه تأهل إلى نهائي دوري الأبطال، وحظي بمركز الوصيف أوروبيّاً.

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رفضت الشرطة الألمانية منح تصريح استثنائي لبعثة فريق ليفربول الإنجليزي لدخول ألمانيا لخوض مباراة ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا مع فريق لايبزيغ. والآن بات على لايبزيغ الألماني أن يجد بديلاً بأسرع ما يمكن.

تقترب لحظة المواجهة بين بطل أوروبا بايرن ميونخ الألماني وبطل إفريقيا الأهلي المصري. يؤكد البايرن أنه يسعى لضم بطولة العالم للأندية إلى قائمة إنجازاته، فيما يقول لاعبو الأهلي إنهم سيلعبون دون ضغوط ومن أجل المتعة.

بدأ الأمر بتقارير صحفية أكدت أن نيمار يخطط لحفل ضخم في منزله في رأس السنة، في وقت يضرب فيه فيروس كورونا البرازيل بقوة. وبعد تدخل السلطات البرازيلية، وموجة من الانتقادات، جاء رد اللاعب عبر لقطات مصورة من بيته.

بعد توقف المباراة أمس الثلاثاء في الدقيقة 14 بسبب ترك لاعبي الفريق التركي أرضية المباراة احتجاجا على تصريح وصف بالعنصري للحكم الرابع، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن استئناف مباراة باريس سان جيرمان وضيفه باشاك شهير.

باريس سان جيرمان يعلن رسمياً إقالة مدربه توماس توخل، وذلك بعد أيام من تسريبات إعلامية أفادت بذلك. وتوخل كان أول مدرب يقود النادي الفرنسي إلى نهائي دوري الأبطال، لكن علاقته بإدارة النادي حالت دون استمراره مع الفريق.

إلا أن هناك مشكلة بدأت تلوح في الأفق بين اللاعبين الذين ساهموا بشكل كبير في هذا النجاح، وبين إدارة النادي. سبب الخلاف يعود إلى أنإدارة سان جيرمان لم تُحوّل بعد الحوافز المالية التي حددت قيمتها "ليكيب" في 20 مليون يورو، بنحو مليون يورو لكل لاعب.

وحسب الصحيفة الفرنسية، فإن التقليد المتبع داخل النادي الباريسي بهذا الخصوص، يقضي بأن تُدفع الحوافز لكل لاعب ليس على كل مباراة يتمّ الفوز بها كما هو الأمر في عدد كبير من الأندية الأوروبية، وإنما بعد الفوز بلقب أحد البطولات الكبرى. 

واستندت "ليكيب" إلى تصريح لمصدر لم تكشف عنه من داخل النادي أوضح فيه بأنّ هذه الحوافز "تدفع عادة نهاية الموسم، وأحيانا على دفعتين". وبالنسبة للموسم الماضي كان شهر أكتوبر/ تشرين الأول آخر أجل لدفع هذه المستحقات. 

وتقول الصحيفة إن اللاعبين الذي غادروا النادي "يسيطر عليهم غضب شديد"، ويخشون من أن لا يحصلوا أبدا على مستحقاتهم لكون بنود عقودهم لا تتضمن أي إشارة للحوافز.

في المقابل، ربطت إدارة النادي المملوك لقطر بين تأخر دفع الحوافز وبين تداعيات أزمة كورونا التي أدت إلى "غياب الجمهور عن المدرجات"، مضيفة أنها سوف تقوم "بإعادة تقييم حجم الحوافز المعلّقة" لكون فترة اللعب الموسم الماضي كانت زمنيا أقصر من سابقاتها بسبب الجائحة العالمية.

وقدّرت الصحافة الفرنسية حجم الخسائر التي تكّبدها سان جيرمانمنذ ظهور الوباء في أوروبا في الربع الأول من العام الماضي إلى اليوم بنحو 204 ملايين يورو. و في بداية الأزمة، طالبت إدارة النادي نجوم الفريق بالتخلي عن 30 بالمائة من أجورهم، لكن طلبها هذا قوبل برفض شديد من قبل اللاعبين، أعقبته "صدمة قوية" لدى المسؤوليين داخل النادي، حسب تصريحاتهم الرسمية. ويتساءل نجوم باريس سان جيرمان عمّا إذا كانت إدارة ناديهم قد التجأت عبر هذا الإجراء إلى فرض "سياسة الأمر الواقع".

و.ب

 

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سان جيرمان ـ تأخر "الحوافز" يشعل أزمة بين إدارة النادي واللاعبين

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