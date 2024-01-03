ساني يضع بايرن ميونيخ في موقف صعب!

يبدو أن مهمة تمديد عقد أحد نجوم بايرن ميونيخ لن تكون سهلة بالمرة بالنسبة لإدارة الفريق البافاري. تقارير صحفية تشير إلى توقف مفاوضات التمديد بين بايرن ميونيخ ونجمه ساني، الذي يقدم هذا الموسم مستويات كبيرة للغاية.

كشف موقع "شبورت" الألماني أن فريق بايرن ميونيخ في موقف تفاوضي "صعب" مع نجمه ليروي ساني، حيث توقفت مؤخرا مفاوضات تمديد العقد بين الطرفين.

ويمتد عقد ليروي ساني مع بايرن ميونيخ حتى صيف 2025. ويرغب الفريق البافاري في تمديد عقد صاحب القدم اليسرى، إلا أن هذا الأخير يريد أن يقرر بشأن مستقبله مع الفريق البافاري بعد يورو 2024.

وأشار موقع "شبورت" أنه في حال قدم ليروي ساني مستوى كبيرا في يورو 2024، فمن المُتوقع أن يجذب اهتمام أندية أوروبية كبيرة، وهو ما سيجعل من مهمة تمديد عقد ساني مع الفريق البافاري مكلفة للغاية.

يشار إلى أن ليروي ساني، يكسب حوالي 20 مليون يورو في الموسم الواحد، مما يجعله من بين أعلى اللاعبين دخلا في الفريق البافاري إلى جانب الهداف هاري كين، والحارس مانويل نوير، والنجم توماس مولر.

وأوضح موقع "شبورت" أن ليروي ساني أعطى إشارات إلى أنه مُهتم بمواصلة مسيرته الكروية مع الفريق البافاري، بيد أن أمور تمديد العقد توقفت منذ مدة. وكان ليروي ساني قد أكد سابقا أنه لا يشعر بضغط الوقت عندما يتعلق الأمر بالمستقبل.

ونقلت صحيفة "شبورت بيلد" عن الدولي الألماني قوله "سنجلس معا في مرحلة ما ونتخذ قرارا. لكن لا يزال هناك وقت. أنا أتطلع حاليا أكثر إلى ما يحدث على أرض الملعب - وليس في المكاتب".

وتابع: "بالطبع لن يكون هناك ثلاثة أو أربعة عقود كبيرة في مسيرتي. لكنني لم أفكر في الأمر حقًا بعد. أنا ألعب هنا منذ عام 2020، أشعر بالراحة بشكل عام وأقدر حقًا ذلك"، وأردف: "لقد أرسل النادي إشارات برغبته في التمديد معي".

ويقدم ليروي ساني مستويات رائعة هذا الموسم برفقة بايرن ميونيخ، إذ نجح في تسجيل 8 أهداف في الدوري الألماني، وكان وراء صناعة عدة أهداف مع الفريق البافاري.

ويثير ساني (27 عاما) اهتمام عدية أندية أوروبية كبيرة، لاسيما مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزي، حسب تقارير صحفية. وتألق ساني بشدة مع مانشستر سيتي وقاده للفوز بالدوري في أكثر من مرة، بيد أنه تعرضه لإصابة خطيرة أثرت على مستواه كثيرا مع الفريق الإنجليزي.

يُذكر أن القيمة السوقية لليروي ساني تبلغ حاليا 80 مليون، حسب ما أورده موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بالشؤون الرياضية.