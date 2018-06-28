 ساني.. ″تصرفات رعناء″ قد تفقد المانشافت موهبة فذة | عالم الرياضة | DW | 06.09.2018

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عالم الرياضة

ساني.. "تصرفات رعناء" قد تفقد المانشافت موهبة فذة

بعد إعادته إلى صفوف المانشافت، تكمن أمام ساني مهمة كبيرة في إعادة صورة منتخب ألمانيا بعد خروجه المذل من كأس العالم، لكن تصرفاته الطائشة تهدد بفقدانه حتى أقرب داعميه، فكيف ستكون بدايته الجديدة مع المانشافت؟

Testspiel: Oesterreich - Deutschland Leroy Sane (picture-alliance/Ulmer/M. Ulmer)

قضى ليروي ساني جناح مانشستر سيتي العديد من الليالي القصيرة خلال تواجده في الولايات المتحدة في يوليو/ تموز الماضي. إذ كان يتابع مباريات المانشافت في مونديال روسيا،. عن ذلك يقول أحد الصحفيين الذين رافقوا ساني وفريقه مانشستر سيتي في جولة تسويقية في الولايات المتحدة: "كان من المحزن أن تسمع أن ساني يسهر الليالي لمتابعة مباريات المونديال"، الذي استبعده منه المدير الفني يؤاخيم لوف.

ساني كان يسهر الليالي بينما يتنافس رفاقه على بعد 15 ألف كيلومتر. تصور غريب للغاية. ولكن: ألم يكن ساني في طريقه ليصبح واحداً من هؤلاء النجوم؟ فبعد موسم متميز في مان سيتي، نال لقب أفضل اللاعبين الشباب في الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع ذلك لم يجد مكانه في تشكيلة لوف في تشكيلة المنتخب المكونة من 23 لاعباً التي أختارها لوف لتمثيل ألمانيا في المونديال.

قرار لوف قوبل بالكثير من عدم التفهم وعدم التصديق، وكان مادة لنقاش الكثير من الخبراء في إنجلترا وألمانيا: كيف يمكن استبعاد لاعب في أوائل العشرينات، استطاع إثبات كفاءته في أقوى دوريات العالم؟ بقراره المثير للجدل ترك لوف المجال للكثير من التكهنات، حين قال إن ساني لم يقدم أداء جيداً ومستقراً في صفوف المانشافت وبالتالي لم يكن أحد خياراته لخوض منافسات المونديال. وتحدث كثيرون عن أن سبب غياب ساني عن المونديال كان مرجعه إلى انه لم يأخذ الاستعداد له على محمل الجد.

مختارات

أثنى المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا على لاعبه الألماني ليروي سانيه بعد تألقه في المباريات الثلاث الأخيرة لفريقه في الدوري الإنجليزي. لكن ذلك لم يمنع غوارديولا من الكشف عن نقطة ضعف مهاجمه. (01.02.2017)

كما كان متوقعا نجح مانشستر سيتي في ضم الجوهرة ليروي ساني إلى صفوفه في صفقة قياسية بالنسبة للاعبين الألمان. وسيواجه ساني في مانشستر تحد كبير من أجل إثبات ذاته أمام لاعبين كبار يملكون خبرة طويلة. (02.08.2016)

وقُيل إن ساني خلال استعدادات المانشافت في معسكره التدريبي بجنوب تيرول الإيطالية فاته الإفطار في أحد الأيام، وإنه لم يصحو في يوم إعلان لوف عن تشكيلة المنتخب إلا وقت الظهر من أجل إخباره باستبعاده عنها. كما يرى خبراء أن اعتذار ساني عن المشاركة في كأس القارات 2017 كان سبباً أيضاً في قرار لوف، إذ لم يسافر مع المانشافت إلى روسيا في ذلك الوقت، لأنه فضل إجراء عملية جراحية لتجميل أنفه.

بعد ثلاثة أشهر فقط من استبعاده عن كأس العالم، واجه ساني خيبات أمل أخرى في مانشستر سيتي نفسه، ففي أربع مباريات من الدوري الإنجليزي لم يشركه غوارديولا إلا ثلاث مرات فقط ولوقت قصير، مستبعداً إياه تماماً في مباراة الفريق أمام نيوكاسل. وبرر المدرب الإسباني ذلك أولاً بحجم كادره وتنوع خياراته من اللاعبين: "أحياناً يجب على اللاعبين البقاء خارج التشكيلة. لدينا ستة مهاجمين واخترت اثنين آخرين".

لكن يبدو أن ذلك التبرير لم يكن وحده خلف قرار غوارديولا، إذ يقول الصحفي الإنجليزي سيمون ستيل من موقع "سيتي ووتش" الذي كثيراً ما يكتب عن أندية إنجلترا الليلية وروادها من النجوم: "تردد في مانشستر سيتي أن ساني ما يزال طفولياً للغاية. وبعد تتويج فريقه بلقب الدوري شرب ساني الكثير من الكحول في حفلة كبيرة أُقيمت احتفالاً بذلك، ببساطة ينقصه النضج الذي يجب أن يتمتع به البطل المتوج".

كما يكشف مراسل صحيفة "مانشستر إيفيننغ" سيمون بياكوفسكي عن حديث طويل بين ساني ومدربه الإسباني خلال الجولة التسويقية في الولايات المتحدة. "كان يتكرر بين السطور أن ساني أن الكثير من الأفكار الحمقاء سيطرت على تفكيره وأن عليه العمل بجدية أكبر". كما ذكر غوارديولا نقاط ضعف صارخة لدى ساني بدون الكرة. فحين يمتلكها يصبح عبقرياً، لكن اللعب بدون كرة يتطلب الكثير من المهارات أيضاً، وهو ما يفتقده ساني ببساطة.

لكن غوارديولا أكد في الوقت ذاته أن ساني يبقى من اللاعبين المهمين بالنسبة لمانشستر سيتي. فبأعوامه الـ22 يمكنه العمل لتجاوز كل هذه العيوب، مضيفاً: "بيد أن ساني يمكن أن يكون أيضاً أحد اللاعبين الشباب الذين أضاعوا موهبتهم الكبيرة بتهورهم".

عن ذلك يقول زميله في المانشافت توني كروس: "الأمر الواضح أن ساني يملك الكفاءة والسرعة بقدمه اليسرى. قدم أداء مذهلاً مع سيتي في الموسم الماضي لكن بيب يواجه المشكلة ذاتها في الوقت الحالي. إنه يحاول استخراج أفضل ما لديه"، مضيفاً أن على ساني تغيير تصرفاته لإظهار إمكاناته الحقيقية ويصبح مؤثراً مع ناديه وبلاده.

من سخرية القدر أن تُتاح أمام ساني إمكانية لعق جراحه في المانشافت الذي أُستبعد منه، وباتت أمامه مهمة كبيرة للمساهمة في إعادة تشكيل صورة المانشافت التي شرخها خروجه المبكر من دوري المجموعات في منافسات كأس العالم بروسيا.

ويريد مدربه يؤاخيم لوف المزيد من الانضباط في صفوف لاعبيه مستقبلاً، داخل الملعب وخارجه. الخلود للنوم عند منتصف الليل وتناول الإفطار الجماعي، هي أولى الخطوات في هذا الاتجاه. وهذا يمكن أن يفيد لوروا ساني فقط.

ع.غ/ع.ج.م

  • FC Schalke 04 Mesut Özil (Imago/Team 2)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    الطفل المعجزة

    في فترة طفولته، حمل مسعود أوزيل قمصان عدة أندية كروية في مدينة "غيلزنكيرشن" الألمانية، التي ولد فيها، ثم لعب بعد ذلك لمدة خمس سنوات برفقة فريق "روت فايس إيسن". في سنة 2005 انضم أوزيل إلى فريق شالكه، وفي 2009 لعب مع المنتخب الألماني تحت 21 سنة وحصل معه على بطولة أوروبا.

  • Werder Bremen Mesut Özil (Imago/Sven Simon)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    التألق دولياً ـ البداية من جنوب إفريقيا

    سنة 2008 انتقل "عازف الليل" إلى فريق فيردر بريمن، بسبب خلافات بشأن تجديد عقده بين فريق شالكه، ووالد مسعود أوزيل (مصطفى)، الذي كان آنذاك وكيلا لأعمال ابنه. لكن صاحب القدم اليسرى جلب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بعدما قدم أداء رائعا في مونديال جنوب أفريقيا 2010، حيث انتقل أوزيل إلى ريال مدريد، الذي لعب معه ثلاث سنوات، ليحط الرحال بعدها في فريق أرسنال في صفقة بلغت 50 مليون يورو.

  • Bambi 2010 Mesut Özil (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    نموذج للاندماج

    سنة 2010 فاز مسعود أوزيل بجائزة "بامبي" الإعلامية الشهيرة كمثال ناجح للاندماج. في نهاية 2007 تنازل أوزيل عن جنسيته التركية، بيد أنه لم يخف أبدا فخره بجذوره التركية. سنة 2016 نشر مسعود صورا لرحلة حج في مكة.

  • Mesut Özil meets Angela Merkel in a football changing room in 2010 (picture-alliance/dpa/Bundesregierung/G. Bergmann)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    بطل القلوب

    هنأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (الصورة) مسعود أوزيل، على الانتصار الذي حققه منتخب "المانشافت" على نظيره التركي، في مباراة برسم التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2012. وبعد مونديال البرازيل 2014 تبرع أوزيل بمكافأة الفوز لصالح الأطفال البرازيليين، الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية، وهو ما جعل صانع الألعاب ينال استحسان الكثير من الناس، كما زار أوزيل الأطفال السوريين اللاجئين في الأردن.

  • Mesut Özil holds the World Cup trophy in front of the Brandenburg Gate (picture-alliance/GES/M. Gillar)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    صانع الفرص بعد ميسي

    شارك مسعود أوزيل في جميع مباريات المنتخب الألماني (سبع مباريات) في رحلته نحو الفوز بكأس العالم 2014، حيث يُعد صاحب القدم اليسرى الساحر ليس فقط صانع ألعاب منتخب "المانشافت"، بل أيضا حلقة وصل مهمة بين المدرب يواخيم لوف وباقي اللاعبين في المنتخب. كما نجح أوزيل في مونديال البرازيل 2014 في الحلول ثانيا بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأكثر لاعب يخلق الفرص.

  • Özil pictured handing a football jersey to Erdogan (picture-alliance/dpa/Uncredited/Presdential Press Service)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    الصورة المثيرة للجدل

    ليست المرة الأولى ( مايو/أيار 2018)، التي يتم فيها تصوير مسعود أوزيل برفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ سبق وظهر أوزيل مع أردوغان، غير أن صورته الأخيرة مع الرئيس التركي، قبل انطلاق مونديال روسيا أثارت الكثير من الاهتمام. وفيما أنتقد البعض أوزيل لدعمه حاكم سلطوي، أتهمه البعض الآخر بعدم الولاء لألمانيا.

  • Mesut Özil reacts during the World Cup Match between Germany and South Korea on June 27, 2018 (picture-alliance/Photoshot)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    كبش فداء لفشل المانشافت؟

    في مونديال روسيا ودع منتخب "المانشافت" البطولة من الدور الأول، وهو ما اعتبر أكبر إخفاق في تاريخ مشاركات المنتخب الألماني في نهائيات كأس العالم. على إثر ذلك أعتبر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم راينهارد غريندل، أن صمت أوزيل بخصوص قضية لقائه مع أردوغان أثقل كاهل المنتخب. تصريحات غريندل قوبلت بانتقادات من الوسطين السياسي والرياضي أما أوزيل فقد أعتبر أنه يتم استخدامه كـ"كبش فداء".

  • Mesut Özil sits on a ball during a training session (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    "ألماني عند الفوز ومهاجر حال الخسارة"

    في بيان مثير للانتباه، على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلن مسعود أوزيل (29 عاما) في ( 22 يوليو/تموز 2018) اعتزاله اللعب رسميا مع المنتخب الألماني. أوزيل الذي لعب 92 مباراة مع "المانشافت" وسجل 23 هدفا وساهم في صنع 40 هدفا، كتب قائلا: "أنا ألماني عندما نفوز، ومهاجر عندما نخسر". الكاتب : شوماخر إليزابيث/ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

بعدما ساهم في تربع ألمانيا على عرش كرة القدم وفي صنع أمجادها الرياضية، فجر مسعود أوزيل قنبلة اعتزاله اللعب دوليا مع "المانشافت"، وسط جدل كبير على خلفية صورة له مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. مسيرة أوزيل الكروية في صور (23.07.2018)  

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