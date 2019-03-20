 سانيه وغنابري .. الرشاقة السمراء تقود الماكينات | عالم الرياضة | DW | 26.03.2019

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عالم الرياضة

سانيه وغنابري .. الرشاقة السمراء تقود الماكينات

رغم الإساءات العنصرية التي طالت ليروي سانيه، كشف نجم الكرة الأسمر مع زميله سيرجي غنابري أنهما أفضل من يقود هجوم الماكينات الألمانية في السنوات القادمة. حتى أن البعض "شكر الله على وجودهما في ألمانيا".

Fußball Länderspiel Niederlande - Deutschland | Serge Gnabry und Leroy Sane (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

أسمران يقودان هجوم منتخب ألمانيا لكرة القدم. الأول والده اللاعب السنغالي الدولي السابق سليمان سانيه، ووالدته المدرسة في المرحلة الثانوية الألمانية ريغينا فيبر. فهو إذن ليروي سانيه، نجم منتخب ألمانيا ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، من مواليد عام 1996.

الثاني هو سيرجي غنابري مهاجم بايرن وزميل سانيه في المانشافت، من مواليد عام 1995 في شتوتغارت، من أب إيفواري، هو لاعب منتخب ساحل العاج السابق جان هيرمان غنابري، ووالدته ألمانية من منطقة شفابن جنوب ألمانيا.

هذان الأسمران بعثا الروح في المنتخب الألماني خلال لقاء تصفيات أمم أوروبا أمام المنتخب الهولندي، بعد قيادتهما الهجوم الألماني واختراق دفاعات الطواحين الهولندية. حينها سجل سانيه هدف المانشافات الأول في الدقيقة (15) من المباراة، فيما جاء هدف غنابري في الدقيقة (34) بعد أن دخل بمجهود فردي من اليسار مخترقا الدفاع الهولندي، تاركا خلفه صخرة الدفاع العملاق فيرجيل فان ديك من دون أي فرصة للحاق به، ومرسلاً كرة لولبية على يسار الحارس ياسبر سليسين.

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ما السبب الذي يدفع بايرن إلى التردد في التعاقد مع الألماني الشاب سيرجي غنابري من بريمن، رغم أن صفقة شراء خدماته تبدو سهلة وغير مكلفة؟ صحف ألمانية تدعو بايرن إلى الإسراع، فيما يبدو أن للفريق البافاري وجهة نظر مختلفة. (25.02.2017)

بتعاقده مع خاميس رودريغيز، زاد بايرن ميونيخ من قوة فريقه بلاعب "محبوب يتميز بخطورته أمام المرمى". التعاقد معه جاء لعدة أسباب، وأظهر عقد الاستعارة من الريال، مدى الذكاء والعقلية التجارية الناجحة لإدارة الفريق البافاري. (11.07.2017)

مراقبون رياضيون يرون أن من حسن حظ ألمانيا أن يكون في صفوف منتخبها الوطني لاعبيّن بمهارة سانيه وغنابري. حتى أن بيرتي فوغس، مدرب المنتخب الأسبق قال "شكرا لله أن لدينا سانيه".

أما بالنسبة لمدرب المانشافات الحالي يواخيم لوف، فإن الفرحة لا تسعه بوجود هذين اللاعبين وقارنهما بهداف المنتخب التاريخي ميروسلاف كلوزه. وقال إن كلوزه كان سريعاً ويمتلك مهارات فردية رائعة، شيء واحد تفوق عليهما به، مهارته في تسجيل الأهداف بالضربات الرأسية.

لكن من يشاهد اللاعبين يعلم بساطة أن مهارات سانيه وغنابري في مراوغة الخصوم وقدرتهما على اختراق الصفوف تفوق بكثير قدرات كلوزه. كما يمكن ملاحظة التفاهم القائم بينهما، والذي يعود أيضا إلى لعبهما معاً لمنتخب ألمانيا تحت 21 عاماً. سانيه يقول عن غنابري إنه لاعب رائع، من الممتع جدا، جدا اللعب بجانبه.

Fußball Länderspiel EM-Qualifikation - Niederlande - Deutschland Serge Gnabry (Imago/M. Müller)

يواخيم لوف يكتب تأريخا جديدا، يستغني عن جيل ويؤسس لجيل جديد.

ويبدو أن خلطة يواخيم لوف الجديدة للمنتخب الألماني كانت صحيحة، بعد نتيجة اللقاء أمام هولندا. يواخيم لوف الذي أبعد سانيه عن المنتخب خلال نهائيات كأس العالم التي أقيمت في روسيا، عاد واستدعى المهاجم الشاب الذي يتدرب تحت قيادة الإسباني غوارديولا في مانشستر سيتي.

كما أن يواخيم لوف في طريقه لصناعة منتخب ألماني شاب بخبرات دولية، مستغنياً عن الجيل الذي فاز بكأس العالم 2014 وخرج من الدور الأول في نهائيات 2018 في روسيا. وأوراقه الرابحة ألمانيان من أصول أفريقية – ألمانية، رغم كل صيحات العنصرية التي طالت سانيه بالذات وكذلك زميله في مانشستر سيتي والمنتخب الألماني غوندوغان، خلال لقاء المانشافات أمام منتخب صربيا، حيث تحقق الشرطة بوقائع صرخات عنصرية طالبت اللاعبيّن، والتي استنكرها لاعبو المنتخب والجماهير الألمانية التي تفرح بتعدد ألوان لاعبي منتخب ألمانيا لكرة القدم.

عباس الخشالي

 

  • Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    "نثق بكلوب"

    سرعان ما استحوذ المدرب الألماني يورغن كلوب على قلوب مشجعي ليفربول عندما قال في يومه الأول بالنادي: "علينا تحويل المشككين في النادي إلى مؤمنين بقوته وقدراته"، حتى أن البضاعة الأكثر رواجاً في متجر النادي باتت قميص كُتب عليه: "نثق بكلوب". ورغم شهرة كلوب الرياضية إلا أنه بدأ بعيداً عن ميادين الكرة.

  • Jürgen Klopp als Jugendspieler (picture-alliance/dpa)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    صورة مع زيلر

    ولد يورغن كلوب عام 1967 في مدينة شتوتغارت الألمانية، ولعب في صفوف شباب نادي توس إيرغينتسينغن حيث شارك في إحدى البطولات الرياضية في هامبورغ، كما تظهره هذه الصورة (الثاني على اليسار في الأعلى) مع أسطورة هامبورغ أوفه زيلر. حينها لم يعلم أحد أن حلم الكثيرين من عشاق الكرة سيصبح الحصول على صورة سيلفي مع كلوب.

  • Jürgen Klopp (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    أسلوب بسيط ومحبوب

    لم يكن المهاجم كلوب ساحر المستديرة، فسرعان ما غُير مركزه من مهاجم إلى مدافع في صفوف نادي "أف أس في ماينز 05" في الدرجة الثانية، وبات معروفاً بأسلوبه البسيط والمباشر، وهو ما أحبه مشجعو النادي فيه. وكان اللاعب الوحيد في صفوف ماينز الذي ملك ناديه الخاص من المعجبين باسم "الكلوبيون".

  • Deutschland Mainz 05-Trainer Jürgen Klopp 2001 (picture-alliance/dpa/T. Mrotzkowski)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    18 عاماً في صفوف ماينز

    عام 2001 ترك كلوب اللعب ليباشره من مقعد المدربين. وبعد محاولتين فاشلين، نجح ماينز تحت قيادة كلوب عام 2004 في تحقيق انطلاقته التاريخية إلى دوري الدرجة الأولى من البوندسليغا. وبعد عودته إلى دوري الدرجة الثانية عام 2007 وفقدان فرصة الصعود في العام اللاحق ترك كلوب ماينز، بعد 18 عاماً في صفوفه كلاعب ومدرب.

  • Jürgen Klopp 2008 – Brillenträger des Jahres (KGS )

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    صاحب أفضل نظارة عام 2008

    وفي وسائل الإعلام الألمانية فإن طبيعة كلوب المنفتحة وخفيفة الظل أثارت إعجاب جمهور الكرة، حتى أنه بات ما يشبه "الموضة". وحتى نظاراته التي يضعها بات يُنظر إليها بشكل إيجابي في الرأي العام الألماني.، وهو ما دفع "جمعين صانعي النظرات" إلى تتويجه عام 2008 بلقب "أفضل صاحب نظارة في العام".

  • Jürgen Klopp Borussia Dortmund (picture alliance/dpa/B. Thissen)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    صانع النجوم

    منتصف 2008 أصبح كلوب مدرباً لبروسيا دورتموند. وكانت للمشاكل النادي المالية الحادة التي بدأت قبل ثلاثة أعوام من ذلك، أثرها الكبير في تراجع مستوى النادي كروياً. لكن كلوب وعد بإعادة الفريق إلى جادة الانتصارات. وكان شعاره: عدم شراء النجوم بل صنعهم. وهكذا وضع ماتس هوميلز ونيفن سوبوتيتش في قلب الدفاع رغم أنهما لم يتجاوزا الـ19 من العمر.

  • Jürgen Klopp holding the Bundesliga title (Picture-alliance/dpa/T. Silz)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    ثلاثة ألقاب في عامين

    ونجحت وصفة يورغن كلوب هذه في إعادة بروسيا دورتموند إلى بريقه وتألقه، ففاز عام 2011 بدرع الدوري الألماني، وكان طعم هذا الانتصار مختلفاً حين احتفل كلوب مع الجماهير في ساحة بورسيشبلاتس. وفي 2012 فاز أسود ويستفاليا بقيادة كلوب بالثنائية.

  • Jürgen Klopp und Schiedsrichter Stefan Trautmann (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    وللسقطات وقتها

    على الرغم من كل الجاذبية والذكاء الذي يتمتع به كلوب، إلا أن حماسته توقعه في كثير من الأحيان في المشاكل، فمثلاً هنا عام 2010 حين تنازع مع الحكم الرابع شتيفان تراوتمان. بعد أن رأى كلوب هذه الصورة قال: "نفسي أنا شعرت بالخوف من هذا. لم يكن هذا من التصرفات اللائقة".

  • Jürgen Klopp holding Marcel Schmelzer (picture alliance/augenklick)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    خسارة مريرة في ويمبلي

    في 2013 كان كلوب على وشك الحصول على لقبه الدولي الأول في المباراة النهائية من منافسات دوري أبطال أوروبا التي جمعته بالمنافس اللدود بايرن ميونيخ على ملعب ويمبلي بلندن. لكن بروسيا دورتموند خسر بهدفين مقابل هدف واحد بعد أن سجل الهولندي أريين روبن هدف الفوز في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة.

  • Jürgen Klopp (Reuters/Ina Fassbender)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    وداعاً دورتموند!

    منتصف 2014 حل دورتموند وصيفاً لبطل الدوري للمرة الثانية على التوالي، ثم بدأ التدهور. بعد 18 مباراة من الموسم اللاحق حل دورتموند في المركز الأخير من الترتيب. وبدا كلوب مرهقاً، لكنه تمكن من قيادة النادي للعب في الدوري الأوروبي ونهائي كأس ألمانيا 2015 أمام فولفسبورغ، الذي خسره دورتموند 1.3. حينها أعلن كلوب رحيله عن دورتموند.

  • Jürgen Klopp (Getty Images/A. Livesey)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    بدء الحقبة الإنجليزية

    بعد راحة من هموم الفوز والخسارة امتدت لعام وخمسة أشهر، قُدم كلوب في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 مدرباً جديداً لليفربول الإنجليزي. وتمكن في وقت قياسي من تطوير أداء الفريق وقاده لنهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي قبل الخسارة أمام ريال مدريد (1-3). كما ينافس بشكل متقارب جداً على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم مع مانشستر سيتي.


مختارات

يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

فشل المدرب الألماني يورغن كلوب في الفوز بدوري أبطال أوروبا في نهائيين، لكن هذه المرة يعتزم كلوب معانقة اللقب معتمداً في ذلك على تاريخ من الإصرار وصناعة النجوم ومن الفشل أيضاً. (19.02.2019)  

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