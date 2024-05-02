سانشو.. من الاستبعاد في مانشستر إلى التوهج مع دورتموند

من لاعب غير مرغوب به، إلى نجم نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. جادون سانشو يرد من خلال تألقه مع دورتموند على مدربه السابق تين هاغ الذي استبعده، بل وحقق إنجازا فشل المدرب الهولندي في تحقيقه مع مانشستر يونايتد.

يحق للاعب الإنجليزي جادون سانشو (24 عاما) أن يكون سعيدًا في نهاية مساره الكروي هذا الموسم، فاللاعب انتقل من نصف موسم كارثي مع مانشستر يونايتد، حيث لم يلعب في معظم فتراته بسبب عقوبات من إدارة النادي الإنجليزي، إلى نصف موسم ناجح للغاية مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وكان سانشو في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان (أمس الأربعاء) متميزًا للغاية ولعب دورًا في إزعاج دفاع النادي الفرنسي في المواجهة التي انتهت بواحد صفر لصالح الفريق الألماني.

ونال سانشو إشادة النجم الإنجليزي السابق أوين هارجريفز، الذي قال في تحليله للمباراة على قناة تي إن تي البريطانية: "لقد بدا سانشو أكثر لياقة وذكاء وثقة من أفضل لاعب في العالم حاليًا، أي كيليان مبابي"، مؤكدًا أن سانشو لم يلعب طوال فترات سابقة في مساره بهذا المستوى العالي جدًا والمثير للإعجاب.

ويلعب سانشو لنادي بوروسيا دورتموند في إطار إعارة من نادي مانشستر يونايتد بقيمة 25 مليون يورو. وقد وصل إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية ولعب حتى الآن مع النادي الألماني 18 مباراة، سجل خلالها ثلاثة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

لكن أكبر مفارقة يعيشها سانشو هي أن فريقه السابق، أي مانشستر يونايتد، الذي تخلى عنه، أُقصي في دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، وتذيل مجموعته ولم يتأهل حتى إلى الدوري الأوروبي، بينما وصل بوروسيا دورتموند إلى نصف النهائي وله فرص وافرة للتأهل إلى النهائي.

وكانت آخر مباراة لعبها سانشو لصالح مانشستر يونايتد في نهاية أغسطس/آب 2023 وبعدها لم يضمه مدرب النادي، إيريك تن هاغ، للقائمة في مباراة ضد أرسنال، ما دفع اللاعب للخروج بتصريحات ينتقد فيها المدرب، لتعاقبه إدارة النادي بالاستبعاد تمامًا من الفريق ومن التدريبات، بناءً على طلب من المدرب الهولندي، ما جعل رحيله عن النادي مسألة وقت فقط.

سانشو ورونالدو، كلاهما وقعت له مشاكل مع المدرب تين هاغ في مانشستر يونايتد، فغادر رونالدو إلى الدوري السعودي وعاد سانشو إلى الدوري الألماني. صورة من: Dave Thompson/AP/picture alliance

تن هاغ سعيد بتألقه مع دورتموند!

وبعد المستوى الذي ظهر به سانشو في مباراة سان جيرمان أشاد الهولندي إيرك تن هاغ، المدير الفني لمانشستر يونايتد بلاعبه المعار وقال إن الأداء الذي يقدمه في دوري أبطال أوروبا يظهر قيمته الفنية الكبيرة، وذلك قبل عودته هذا الصيف.

وقال تن هاغ، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "دعوني أقول إنه قدم أداء رائعا للغاية بالأمس، إنه لاعب جيد للغاية". وأضاف: "بالأمس أظهر سانشو السبب وراء تعاقد مانشستر يونايتد معه، وأظهر أيضا قيمته الكبيرة بالنسبة للفريق وهذا أمر جيد". وتابع تن هاغ: "لذلك أنا سعيد، سعيد به وبالأداء الذي قدمه بالأمس وسنرى ما سيحدث في المستقبل".

المدرب الهولندي تن هاغ بعد تألق سانشو: أنا سعيد، سعيد به وبالأداء الذي قدمه بالأمس وسنرى ما سيحدث في المستقبل صورة من: Andrew Yates/Sportimage/Cal Sport Media/picture alliance/Newscom

ومن عوامل تألق سانشو مع نادي دورتموند أنه يعرفه جيدًا، فهو النادي الذي تألق معه منذ صيف 2017 إلى غاية صيف 2021، عندما انتقل منه إلى مانشستر يونايتد في صفقة بلغت 85 مليون يورو.

ولم يتألق سانشو كثيرًا مع النادي الإنجليزي وقد لعب له 58 مباراة في الدوري الإنجليزي (برمييرليغ) حتى غاية عودته إلى دورتموند، سجل فيها تسعة أهداف فقط ومرّر ست تمريرات حاسمة. ولم يتجاوز عدد أهدافه مع النادي 12 هدفًا في كل المسابقات.

وأدى تراجع مستوى سانشو لاستبعاده حتى من المنتخب الإنجليزي ولم يشارك معه في نهائيات كأس العالم في قطر 2022، لكنه الآن قد يعود للمنافسة على مركز ضمن قائمة غاريث ساوثغيت للمشاركة في كأس أمم أوروبا هذا الصيف، رغم اشتداد المنافسة بسبب وجود الكثير من اللاعبين المتميزين في خط الهجوم.

ع.ا