ساندرز ينسحب ويخلي الطريق لبايدن في سباق الرئاسة الأمريكي

علق السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، اليوم الأربعاء (8 أبريل/ نيسان 2020)، حملته لنيل بطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك خلال مؤتمر عبر الهاتف مع فريق حملته.

ويمهد هذا الطريق أمام جو بايدن نائب الرئيس السابق المرشح المفترض للديمقراطيين لمواجهة الرئيس دونالد ترامب الذي ينتمي للحزب الجمهوري في الانتخابات التي ستجري في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.



بيرني ساندرز، السناتور عن ولاية فيرمونت، وهو اشتراكي ديمقراطي، كانت لديه أجندته التقدمية وجذبت الحزب بشكل حاد في اتجاه اليسار.

وتصدر ساندرز السباق الديمقراطي في البداية قبل أن يتراجع بسرعة بعد خسارة الانتخابات التمهيدية في ساوث كارولاينا في أواخر فبراير/ شباط، حينما كثف الديمقراطيون المعتدلون دعمهم لحملة بايدن.

ويمهد خروج ساندرز، المنافس الأخير المتبقي لبايدن، الطريق أمام معركة بين بايدن (77 عاما) وترامب (73 عاما) الذي يسعى إلى ولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

ف.ي/ص.ش (د.ب.ا، رويترز، ا.ف.ب)