لمح اسم سامي عنان الرئيس السابق لأركان الجيش المصري بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية المقررة في مارس/ آذار 2018. غير أنه تعر ض للاعتقال بعد ذلك بتهمة مخالفة القوانين والأنظمة النافذة.

كان سامي عنان أحد أبرز أعضاء المجلس العسكري الذي تولى السلطة في مصر عقب تنحي الرئيس الأسبق حسنى مبارك في فبراير/ شباط 2011. في أغسطس/ آب من العام التالي أقاله الرئيس السابق محمد مرسي من منصبه كرئيس للأركان وعينه مستشارا له. وعنان من مواليد عام 1948 وينحدر من محافظة الدقهلية. درس في أكاديمية ناصر العسكرية وتلقى دورات في الدفاع الجوي من أكاديميات روسية.