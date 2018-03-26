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سامي عنان

لمح اسم سامي عنان الرئيس السابق لأركان الجيش المصري بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية المقررة في مارس/ آذار 2018. غير أنه تعر ض للاعتقال بعد ذلك بتهمة مخالفة القوانين والأنظمة النافذة.

كان سامي عنان أحد أبرز أعضاء المجلس العسكري الذي تولى السلطة في مصر عقب تنحي الرئيس الأسبق حسنى مبارك في فبراير/ شباط 2011. في أغسطس/ آب من العام التالي أقاله الرئيس السابق محمد مرسي من منصبه كرئيس للأركان وعينه مستشارا له. وعنان من مواليد عام 1948 وينحدر من محافظة الدقهلية. درس في أكاديمية ناصر العسكرية وتلقى دورات في الدفاع الجوي من أكاديميات روسية.

كيف أزاح السيسي خصومه من المشهد السياسي؟ 26.03.2018

شخصيات عدة أزعجت السيسي.. بعضها كان مرشحا للرئاسة والآخر كان معارضاً قوياً، لكن أُطيح بهم واختفوا من المشهد السياسي... فمن هم؟

كيف أزاح السيسي خصومه من المشهد السياسي؟ 26.03.2018

شخصيات عدة أزعجت السيسي.. بعضها كان مرشحا للرئاسة والآخر كان معارضاً قوياً، لكن أُطيح بهم واختفوا من المشهد السياسي... فمن هم؟

هشام جنينة.. حادث سير أم محاولة اغتيال 27.01.2018

تعرض المستشار هشام جنينة، أحد كبار مسئولي حملة ترشح الفريق سامي عنان لرئاسة مصر لحادث. وبينما تقول وزارة الداخلية المصرية إنه حادث سير وأن القانون سيأخذ مجراه مع طرفي الحادث، يرى فيه آخرون أن الأمر هو محاولة اغتيال مدروسة.

FILE PHOTO: Egypt's former army chief of staff Sami Anan speaks during a news conference at his office in Cairo, March 13, 2014. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany/File photo

مسائية DW: إلى أين يتجه السباق الرئاسي بمصر بعد توقيف عنان؟ 23.01.2018

أعلن الجيش المصري استدعاء سامي عنان للمثول أمام محققين بتهمة ارتكاب مخالفات وجرائم. كما أعلنت هيئة الانتخابات شطب اسمه من بيانات الناخبين. لماذا الآن؟ وماذا وراء التهم الموجهة لآخرين يعتزمون خوض السباق الرئاسي؟

قانون منع العسكريين من الترشح للرئاسة.. في خدمة شخص واحد؟ 23.01.2018

ثلاثة عسكريين .. ترشحوا لرئاسة مصر. فاز أحدهم في الانتخابات وسجن الآخر وحددت إقامة الثالث استعداداًَ لمحاكمته عسكرياً. فمن منهم خرق القانون؟ ومن التزم به؟

CAIRO, EGYPT - MARCH 13: Egypt's former army chief of staff Sami Anan (C) speaks during a press conference about his position in the next presidential election at his office in Cairo on March 13, 2014. Ahmed Ismail / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

اعتقال سامي عنان يلقي بظلاله على العملية الانتخابية في مصر 23.01.2018

رفضت القوات المسلحة المصرية الموافقة على ترشح الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب الجيش المصري سابقاً، بل اتهمته في بيان رسمي صدر عنها بارتكابه مخالفات قانونية جسيمة، إلى جانب محاولاته للوقيعة بين الجيش والشعب في بيان ترشحه.
Islamist protesters and their supporters run during clashes with armed thugs after an attack on protesters late Tuesday night, in Cairo May 2, 2012. Eleven people were confirmed dead after thugs attacked the protesters demanding an end to military rule after their candidate was barred from this month's presidential election. REUTERS/Asmaa Waguih (EGYPT - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

هل تحدد أحداث العباسية مصير انتخابات الرئاسة المصرية؟ 02.05.2012

فيما ارتفع عدد ضحايا الصادمات أمام مقر وزارة الدفاع بالقاهرة، أعلن الرجل القوي في الجيش المصري سامي عنان أن المجلس العسكري يبحث تسلم السلطة في وقت مبكر إذا انتخب الرئيس من الجولة الأولى. فما خلفيات هذه الصدامات؟
epa02888890 An Egyptian protester holds an Egyptian National flag as he faces anti riot policemen, after the Eid al-Fitr prayer held in Tahrir square, Egypt, 30 August 2011. Muslims in most parts of the Arab world began to celebrate Eid-al-Fitr, which marks the end of the holy fasting month of Ramadan on 30 August. EPA/MOHAMED OMAR +++(c) dpa - Bildfunk+++

جولة جديدة للثورة المصرية في"جمعة تصحيح المسار" 08.09.2011

بالإعتداء على أهالي ضحايا ثورة 25 يناير وعودة الشرطة لإستخدام القمع مع جماهير الكرة، تكتسب جمعة تصحيح مسار الثورة زخما . وفي ظل غياب قوي للتيارات الدينية يؤكد النشطاء في مصر على أن الثورة مستمرة، خارج الميدان وداخله.