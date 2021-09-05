سامي خضيرة لاعب كرة قدم ألماني من أب تونسي وأم ألمانية. فاز مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014. وفاز بعدة ألقاب مع الأندية التي لعب لها في ألمانيا وإسبانيا. انتقل في صيف 2015 إلى يوفنتوس الإيطالي.

ولد سامي خضيرة في الرابع من ابريل/نيسان 1987 في شتوتغارت من اب ألماني وأم تونسية. بدأ مسيرته في عام 1995 مع نادي أفينغن، ثم التحق في نفس العام بصغار نادي شتوتغارت. حقق معه بطولة الدوري الألماني في 2007. وبقي مع النادي حتى عام 2010، حيث انتقل إلى ريال مدريد الإسباني. ومع مدريد فاز بكل الألقاب الممكنة. وفي صيف 2015 وقع لنادي يوفنتوس الإيطالي. فاز مع المنتخب ببطولة كأس العالم في البرازيل 2014. وبالمركز الثالث في مونديال 2010. يعتبر سامي خضيرة من أبرز لاعبي كرة القدم في المركز الذي يلعب به (وسط متأخر).