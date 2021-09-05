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سامي خضيرة

سامي خضيرة لاعب كرة قدم ألماني من أب تونسي وأم ألمانية. فاز مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014. وفاز بعدة ألقاب مع الأندية التي لعب لها في ألمانيا وإسبانيا. انتقل في صيف 2015 إلى يوفنتوس الإيطالي.

ولد سامي خضيرة في الرابع من ابريل/نيسان 1987 في شتوتغارت من اب ألماني وأم تونسية. بدأ مسيرته في عام 1995 مع نادي أفينغن، ثم التحق في نفس العام بصغار نادي شتوتغارت. حقق معه بطولة الدوري الألماني في 2007. وبقي مع النادي حتى عام 2010، حيث انتقل إلى ريال مدريد الإسباني. ومع مدريد فاز بكل الألقاب الممكنة. وفي صيف 2015 وقع لنادي يوفنتوس الإيطالي. فاز مع المنتخب ببطولة كأس العالم في البرازيل 2014. وبالمركز الثالث في مونديال 2010. يعتبر سامي خضيرة من أبرز لاعبي كرة القدم في المركز الذي يلعب به (وسط متأخر).

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خضيرة وميرتيساكر مرشحان للعمل مع المنتخب الألماني 05.09.2021

أعلن أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني أنه طلب من اللاعبين السابقين سامي خضيرة وبير ميرتيساكر أن يعملا في طاقم المنتخب، وأشار بيرهوف أن المنشافت تسعى لاستقطاب اللاعبين السابقين في الجانبين الفني والإداري.
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هيرتا يؤكد إجراء مفاوضات مع خضيرة.."سيدة عجوز" أخرى؟ 31.01.2021

بعد أكثر من خمس سنوات وألقاب عديدة مع "السيدة العجوز"، يوفنتوس، يتجه سامي خضيرة لتجربة جديدة كان يتمناها إنجليزية. غير أن وسائل إعلام ألمانية تؤكد أن اللاعب يقترب من نادي "السيدة العجوز" بالدوري الألماني، هيرتا برلين.

©Isabella Bonotto/UPDATE IMAGES PRESS/MAXPPP - ROME ; Calcio, Serie A: Torino, Juventus Stadium, 6 maggio 2017. Juventus' Sami Khedira reacts during the Italian Serie A football match between Juventus and Torino at Torino's Juventus stadium, May 6, 2017. UPDATE IMAGES PRESS/Isabella Bonotto Foto: Isabella Bonotto/MAXPPP/dpa |

بطريقة مضحكة.. سامي خضيرة يحتفل وحيداً مع نفسه بعيد ميلاده 04.04.2020

عادة ما يقيم النجوم والمشاهير احتفالات ضخمة بأعياد ميلادهم، لكن الأمر اختلف في زمن انتشار فيروس كورونا، ليجد الألماني سامي خضيرة نفسه وحيدا وهو يحتفل بعيد ميلاده، فلم يحزن وقام بالاحتفال بشكل مضحك على طريقته الخاصة.

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نجوم كرة القدم يتحدون في مواجهة كورونا 17.03.2020

في وقت يواصل فيه فيروس كورونا تفشيه في أرجاء متفرقة حول العالم، وجه نجوم الساحرة المستديرة الكثير من الرسائل التضامنية.
Soccer Football - Serie A - U.S Sassuolo v Juventus - Citta del Tricolore, Reggio Emilia, Italy - February 10, 2019 Juventus' Sami Khedira celebrates scoring their first goal REUTERS/Alberto Lingria

بعد سنوات من النجاح.. مستقبل غامض لخضيرة مع يوفنتوس 03.07.2019

يبدو أن رحلة سامي خضيرة الناجحة مع يوفنتوس شارفت على الانتهاء رغم أنه مازال في عقده مع الفريق عامين. وتتحدث وسائل إعلام عن أن مدرب يوفنتوس الجديد لا يضعه في الحسبان في خطط الموسم المقبل، فإلى أين يذهب خضيرة؟
FOTOMONTAGE: Bundestrainer Joachim Jogi LOEW,LÖW (GER) stellt den endgueltigen Kader der Nationalmannschaft (GER) fuer die WM 2018 in Russland vor. Bekanntgabe im Trainingslager in Eppan /Suedtirol am 04.06.2018. Tor: Manuel Neuer (FC Bayern), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Paris St. Germain) Abwehr: Jerome Boateng (FC Bayern), Matthias Ginter (Borussia MÅ¡nchengladbach), Jonas Hector (1. FC KÅ¡ln), Mats Hummels (FC Bayern), Joshua Kimmich (FC Bayern), Marvin Plattenhardt (Hertha BSC), Antonio Ruediger (FC Chelsea), Niklas Suele (FC Bayern), Mittelfeld/Angriff: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris St. Germain), Mario Gomez (VfB Stuttgart), Leon Goretzka (Schalke 04), Ilkay Guendogan(Manchester City), Sami Khedira (Juventus Turin), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Mueller (FC Bayern), Mesut Oezil (FC Arsenal),, Marco Reus (Borussia Dortmund), Sebastian Rudy (FC Bayern), Timo Werner (RB Leipzig). | Verwendung weltweit

نهاية جيل- لوف ينهي مسيرة هوملس وبواتنغ ومولر مع المنتخب الألماني 05.03.2019

زار يوآخيم لوف ميونخ للحديث مع الثلاثي البافاري هوملس ومولر وبواتنغ. وعبر المدرب الألماني للاعبين بنفسه عن شكره وأوضح في الوقت نفسه أنه لا وجود لهم في المستقبل معه في المانشافت، ليبقى معه اثنان فقط من فريق أبطال العالم.

MOSCOW, RUSSIA - JUNE 17: Sami Khedira of Germany is greeted by Joachim Loew, Manager of Germany as he is substituted off during the 2018 FIFA World Cup Russia group F match between Germany and Mexico at Luzhniki Stadium on June 17, 2018 in Moscow, Russia. (Photo by Matthias Hangst/Getty Images)

سامي خضيرة يخرج من حسابات المدير الفني للمانشافت 29.08.2018

بعد النتائج الكارثية لمشاركة المانشافت في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا، أعلن يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني عن تشكيلة بدماء جديدة غابت عنها أسماء وازنة وأبطال عالم سابقين أبرزهم سامي خضيرة.
27.06.2018 (180627) -- KAZAN, June 27, 2018 () -- Mesut Oezil of Germany reacts during the 2018 FIFA World Cup Group F match between Germany and South Korea in Kazan, Russia, June 27, 2018. (/Li Ga) |

هل يتحمل مسعود أوزيل فعلاً مسؤولية فشل المانشافت في روسيا؟ 09.07.2018

منذ لقائه الرئيس أردوغان والحديث لا يتوقف حول مسعود أوزيل، فقد جاء اللقاء قبيل انطلاق كأس العالم بروسيا والانتخابات الرئاسية في تركيا. والآن حاول البعض تحميل أوزيل سبب الفشل في المونديال، لكنه وجد أيضا من يدافع عنه.

June 23, 2018*** Soccer Football - World Cup - Group F - Germany vs Sweden - Berlin, Germany - June 23, 2018 Germany soccer fans react as they watch the match at public viewing area at Brandenburg Gate. REUTERS/Christian Mang

في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر 09.07.2018

اقتنصت ألمانيا فوزاً تاريخيا من السويد، حيث سجل المانشافت بعشرة لاعبين وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع هدفه القاتل. وبذلك أبقى على حظوظ ألمانيا للتأهل للدور الثاني في مونديال روسيا. أبرز مجريات المباراة في صور.
26.05.2018+++Eppan, Italien+++ Fußball Trainingslager Deutsche Nationalmannschaft am 26.05.2018 im Fußballzentrum Rungg Eppan Sami Khedira ( Deutschland ) Foto: Revierfoto Foto: Revierfoto/Revierfoto/dpa | Verwendung weltweit

سامي خضيرة يكشف تفاصيل مغامرة المانشافت الفاشلة في روسيا 29.06.2018

قبل أربع سنوات كان يعد من وجوه النجاح، اليوم بات ينظر إليه وكأنه أحد أسباب الخروج الكارثي من مونديال روسيا. الدولي الألماني سامي خضيرة يجري أول حوار مطول مع الصحافة المحلية حول خروج ألمانيا ومستقبله مع المنتخب.

24.05.2018, Italien, Eppan: Bundestrainer Joachim Löw und Mesut Özil (r) stehen beim Training auf dem Trainingsgelände am Sportzentrum Rungg auf dem Platz. Die Deutsche Fußballnationalmannschaft bereitet sich vom 23. Mai bis 07. Juni 2018 in ihrem Trainingslager in Eppan nahe Bozen auf die Fußball-WM in Russland vor. Foto: Christian Charisius/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ألمانيا تبدأ مباراتها مع السويد بدون أوزيل وخضيرة 23.06.2018

بعد تعرضهما لانتقادات شديدة، استبعد يواخيم لوف كلا من مسعود أوزيل وسامي خضيرة من تشكيلة ألمانيا الأساسية أمام السويد، وذلك في مباراة حاسمة من جهة تجديد حظوظ المانشافت في التأهل لثمن النهائي أو الخروج المبكر.

نوير هو كابتن منتخب ألمانيا.. فمن هو القائد الحقيقي للمانشافت؟ 22.06.2018

يضم المنتخب الألماني في صفوفه لاعبين عالميين مرموقين، لكنه يفتقر إلى شخصية تفرض نفسها على أرض الملعب وتقود "المانشافت" بكفاءة، فما هي الأسباب؟ ومن هو اللاعب المؤهل لقيادة "الماكينات الألمانية"؟
Germany's Thomas Mueller celebrates with Mario Goetze and Sami Khedira (R) after scoring a goal during the 2014 World Cup Group G soccer match between Germany and Portugal at the Fonte Nova arena in Salvador June 16, 2014. REUTERS/Fabrizio Bensch (BRAZIL - Tags: TPX IMAGES OF THE DAY SOCCER SPORT WORLD CUP)

مكان سامي خضيرة في المانشافت في خطر..لهذا السبب! 18.05.2018

سامي خضيرة من الأسماء الكبيرة التي يراهن عليها مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم في رحلة الدفاع عن اللقب العالمي. لكن نظرة سريعة على التشكلة الأولية تكشف أن خضيرة قد لا يلعب أساسيا. كيف ذلك؟

©Isabella Bonotto/UPDATE IMAGES PRESS/MAXPPP - ROME ; Calcio, Serie A: Torino, Juventus Stadium, 6 maggio 2017. Juventus' Sami Khedira reacts during the Italian Serie A football match between Juventus and Torino at Torino's Juventus stadium, May 6, 2017. UPDATE IMAGES PRESS/Isabella Bonotto Foto: Isabella Bonotto/MAXPPP/dpa |

رئيس بايرن ميونيخ يوضح سر لقائه بسامي خضيرة 18.12.2017

عندما كان غوارديولا يدرب بايرن كان هناك اهتمام من النادي بضم سامي خضيرة الذي كان يعاني آنذاك في الريال. لكن خضيرة انتقل ليوفنتوس عام 2015 وتألق معه. والآن التقى خضيرة مع أولي هونيس، رئيس النادي البافاري، فهل حان الوقت..؟
27.06.2015 Deutschland, Stuttgart, 27.06.2015, Fussball, Saison 2014/2015, Sami Khedira (Real Madrid) verkauft im Club The Bank in Stuttgart Karten für sein Benefizspiel Spiel des Jahres für die Sami-Khedira Stiftung: Sami Khedira (re.) mit seinem Bruder Rani Khedira (RB Leipzig). Foto: Herbert Rudel | Verwendung weltweit

نسور قرطاج تتطلع إلى خضيرة وعين خضيرة على المانشافت 21.11.2017

صعدت تونس لكأس العالم بعد غياب 12 عاماً. والآن يحاول المدرب نبيل معلول جلب لاعبين من خارج تونس، ولذلك وجه دعوة رسمية لراني، الشقيق الأصغر لسامي خضيرة. فهل يقرر راني انتظار دعوة يوآخيم لوف ويرفض دعوة معلول؟
ARCHIV - Germany's Sami Khedira (L) shakes hands with head coach Joachim Loew during the FIFA World Cup 2014 round of 16 soccer match between Germany and Algeria at the Estadio Beira-Rio in Porto Alegre, Brazil, 30 June 2014. Photo: Andreas Gebert/dpa (RESTRICTIONS APPLY: Editorial Use Only, not used in association with any commercial entity - Images must not be used in any form of alert service or push service of any kind including via mobile alert services, downloads to mobile devices or MMS messaging - Images must appear as still images and must not emulate match action video footage - No alteration is made to, and no text or image is superimposed over, any published image which: (a) intentionally obscures or removes a sponsor identification image; or (b) adds or overlays the commercial identification of any third party which is not officially associated with the FIFA World Cup) EDITORIAL USE ONLY +++(c) dpa - Bildfunk+++ picture-alliance/dpa/A. Gebert

خضيرة: الثلاثون هي سن الكمال للاعب كرة القدم 04.09.2017

قام اللاعب الألماني سامي خضيرة بلفتة إنسانية قبل مباراة ألمانيا والنرويج، كما دعا جماهير شتوتغارت إلى الوقوف بجانب المهاجم تيمو فيرنر، الذي تعرض لسباب قبل أيام. وأكد خضيرة استغرابه من السؤال حول قدراته في سن الثلاثين.

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