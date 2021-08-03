تُعتبر سامسونغ العالمية إحدى أكبر وأهم شركات صناعة الإلكترونيات في العالم. أما أشهر منتجاتها فهي الهواتف المحمولة ومعدات الاتصالات والحواسيب والتلفزيونات. توظف الشركة نحو ربع مليون شخص حول العالم.
يعود تاريخ سامسونغ إلى عام 1938، عندما تأسست كمجموعة صناعية في كوريا الجنوبية. يتبع للشركة حاليا عشرات الفروع في نحو 60 دولة. وتُعتبر من أهم الشركات الأسرع نموا في العالم، لاسيما في قطاع أشباه الموصلات الذي أضحت أكبر منتج لها في العالم.
أجرى خبراء مؤسسة "DXOMark"، المتخصصة في جودة أجهزة التصوير والصور سلسلة من الاختبارات على الهواتف الذكية. من ضمنها تلفونات ذكية حديثة، مثل سامسونغ غالاكسي أس 9 بلس وغوغل بيكسل 2 والإصدار العاشر من الأيفون وكذلك هواوي بي 20 برو، والنتائج كانت مذهلة لصالح أحدها.
كشفت شركة سامسونغ للإلكترونيات عن هاتفها الذكي غالاكسي أس 9 في المؤتمر العالمي للجوال (MWC 2018) في مدينة برشلونة الذي يركز على التطبيقات البصرية الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي على أمل جذب المستهلكين الشباب لمواجهة تباطؤ المبيعات في الأسواق.