تُعتبر سامسونغ العالمية إحدى أكبر وأهم شركات صناعة الإلكترونيات في العالم. أما أشهر منتجاتها فهي الهواتف المحمولة ومعدات الاتصالات والحواسيب والتلفزيونات. توظف الشركة نحو ربع مليون شخص حول العالم.

يعود تاريخ سامسونغ إلى عام 1938، عندما تأسست كمجموعة صناعية في كوريا الجنوبية. يتبع للشركة حاليا عشرات الفروع في نحو 60 دولة. وتُعتبر من أهم الشركات الأسرع نموا في العالم، لاسيما في قطاع أشباه الموصلات الذي أضحت أكبر منتج لها في العالم.