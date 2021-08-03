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سامسونغ

تُعتبر سامسونغ العالمية إحدى أكبر وأهم شركات صناعة الإلكترونيات في العالم. أما أشهر منتجاتها فهي الهواتف المحمولة ومعدات الاتصالات والحواسيب والتلفزيونات. توظف الشركة نحو ربع مليون شخص حول العالم.

يعود تاريخ سامسونغ إلى عام 1938، عندما تأسست كمجموعة صناعية في كوريا الجنوبية. يتبع للشركة حاليا عشرات الفروع في نحو 60 دولة. وتُعتبر من أهم الشركات الأسرع نموا في العالم، لاسيما في قطاع أشباه الموصلات الذي أضحت أكبر منتج لها في العالم.

FOTOMONTAGE, model released Das Logo der Suchmaschine Google und ein Auge hinter Silhouetten von Personen, die mit gesenktem Kopf auf die Bildschirme ihrer Smartphones schauen. *** PHOTO MONTAGE, model released The logo of the search engine Google and an eye behind silhouettes of people looking down at the screens of their smartphones

غوغل تكشف عن هاتفها الجديد بخاصية الذكاء الاصطناعي 03.08.2021

منافسة جديدة تخوضها شركة غوغل العملاقة بإعلانها عن هاتفها الذكي الجديد "بيكسل 6". فما هي أهم مميزات هذا الهاتف الذي يتمتع بخصائص الذكاء الاصطناعي؟ وهل سيتمكن من المنافسة في سوق الهواتف الذكية حول العالم؟
In this photo released by Apple, Apple CEO Tim Cook holds up the all-new iPhone 12 Pro during an Apple event at Apple Park in Cupertino, California on October 13, 2020. (Photo by Brooks KRAFT / Apple Inc. / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO/ Apple Inc./ Brooks Kraft - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

آيفون 12 بأربع فئات وبمعالج سريع وشاشة هي الأقوى 14.10.2020

كشفت آبل عن الجيل الجديد من هاتفها الذكي آيفون، باسم آيفون 12، المزود بإمكانية الاتصال بشبكات الجيل الخامس، ومعالجة أسرع وكاميرا محدثة مع زيادة قوة الشاشة.
Samsung's new smartphones unveiled Visitors experience Samsung Electronics Co.'s new smartphones -- Galaxy S20 series and Galaxy Z Flip -- at a Korea Telecom shop in Seoul on Feb. 12, 2020. (Yonhap)/2020-02-12 16:43:37/ | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

سامسونغ تواصل الرهان على الهواتف القابلة للطي 12.02.2020

في إطار رهان سامسونغ على الهواتف القابلة للطي طرحت في الشركة هاتفها الجديد غالاكسي زد فليب بشكله المربع وسعره الأقل مقارنة بأول هاتف قابل للطي طرحته الشركة الذي لاقى انتقادات شديدة.
March 1, 2018 - Barcelona, Catalonia, Spain - A congress attendant with the new Samsung Galaxy S9 at Samsung pavilion, during the Mobile World Congress day 4, on March 1, 2018 in Barcelona, Spain. Barcelona Spain PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20180301_zaa_n230_639 Copyright: xJoanxCrosx

"سامسونغ" تعتزم سد ثغرة أمنية في هواتف "غلاكسي" 18.10.2019

بعد ظهور ثغرة أمنية كبيرة على هواتف "غلاكسي"، أعلنت "سامسونغ" أكبر شركة تصنيع هواتف ذكية في العالم أنها ستصدر في الأيام القليلة القادمة تحديثاً لمعالجة هذه الثغرة.

الذكاء الاصطناعي يهيمن على معرض برلين الرقمي 31.08.2018

يهيمن على معرض برلين للإلكترونيات، الذكاء الاصطناعي الذي يحول الأجهزة المستخدمة في الحياة اليومية إلى رفاق أذكياء يفكرون ويتحدثون.
Customers try out Huawei P20 smartphones at a huawei flagship store in Hangzhou city, east China's Zhejiang province, 14 April 2018. Customers tried out Huawei P20 smartphones at a huawei flagship store in Hangzhou city, east China's Zhejiang province, 14 April 2018. The Huawei P20 is a high-end Android-powered phone with a large, spacious screen at its centerpiece. Like it or not, a notch at the display's top houses the 24MP front-facing camera and the earpiece, while at the back is a 12+20MP dual camera enabling bokeh effects. Foto: Shan He/Imaginechina/dpa |

هواوي وغالاكسي وآي فون .. أي كاميرا الأفضل 15.04.2018

أجرى خبراء مؤسسة "DXOMark"، المتخصصة في جودة أجهزة التصوير والصور سلسلة من الاختبارات على الهواتف الذكية. من ضمنها تلفونات ذكية حديثة، مثل سامسونغ غالاكسي أس 9 بلس وغوغل بيكسل 2 والإصدار العاشر من الأيفون وكذلك هواوي بي 20 برو، والنتائج كانت مذهلة لصالح أحدها.

سامسونغ تزيح الستار عن هاتفها الذكي غالاكسي أس 9 26.02.2018

كشفت شركة سامسونغ للإلكترونيات عن هاتفها الذكي غالاكسي أس 9 في المؤتمر العالمي للجوال (MWC 2018) في مدينة برشلونة الذي يركز على التطبيقات البصرية الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي على أمل جذب المستهلكين الشباب لمواجهة تباطؤ المبيعات في الأسواق.
Südkorea: Eingang zur Samsung Firmenzentrale im Seouler Stadtteil Gangnam. Foto vom 22. Februar 2013. | Verwendung weltweit

خطط سرية.. سامسونغ تعمل على إعادة اختراع الهاتف الذكي! 07.01.2018

كشفت وسائل إعلام أن شركة سامسونغ تعمل على إنتاج هاتف ذكي يمكن أن يحدث ثورة في عالم التقنية، الهاتف الجديد صغير الحجم ويتمتع بشاشة عالية الدقة قابلة للطي والاستخدام بالحجم الذي يرغب فيه المستخدم.
+++++++++++++++ Archiv 2011 +++++++++++++++++++++++++ A journalist compares the 3-D televisions of Samsung (L) and LG (C) after a news briefing on 3-D television technology by LG Display in Seoul on March 10, 2011. South Korea's electronics giants are engaged in rare public mudslinging about whose 3-D television technology is better, as they battle for a greater share of a potentially huge global market. AFP PHOTO/JUNG YEON-JE (Photo credit should read JUNG YEON-JE/AFP/Getty Images) Symbolbild UE40H6270 (c) Getty Images/AFP/J. Yeon-Je

حذار...تلفزيونك وهاتفك الذكي يتجسسان عليك! 09.05.2017

نجلس الى التلفزيون الذكي ونبحر على الانترنيت واليوتيوب خلاله بواسطة هواتفنا الذكية، لاسيما أنه يقول لك "هاتفك أسرع في البحث من الريموت كونترول"، لكنّ علماء ألمان كشفوا أنّ التلفزيون بوسعه سرقة كل معلومات هاتفك الذكي.
09.05.2017 *** South Korea's president-elect Moon Jae-in waves to supporters at Gwanghwamun Square in Seoul, South Korea, May 9, 2017. REUTERS/Kim Kyunghoon

محام مدافع عن حقوق الإنسان يعلن فوزه برئاسة كوريا الجنوبية 09.05.2017

في تطور جديد قد يلقي بظلاله على الأزمة في شبه الجزيرة الكورية، أعلن المحامي المدافع عن قضايا حقوق الإنسان "مون جاي إن" فوزه في الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية. بيد أن لجنة الانتخابات لم تعلن فوزه رسميا بعد.
Südkorea: Eingang zur Samsung Firmenzentrale im Seouler Stadtteil Gangnam. Foto vom 22. Februar 2013. | Verwendung weltweit

مبيعات رقائق الذاكرة ترفع إيرادات سامسونغ 27.04.2017

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية للإلكترونيات عن تحقيق قفزة في أرباحها بنسبة 46 بالمائة، و ذلك رغم فضيحة البطاريات المحترقة لجهاز "جالاكسي نوت 7"، والذي أثر على مكانتها في السوق العالمية. فكيف عوضت سامسونغ خسائرها؟
In this Friday, March 24, 2017, photo, new Samsung Galaxy S8, left, and Galaxy S8 Plus mobile phones are displayed in New York. The Galaxy S8 features a larger display than its predecessor, the Galaxy S7, and sports a voice assistant intended to rival Siri and Google Assistant. (AP Photo/Richard Drew) |

حقبة جديدة من أجهزة سامسونغ "إس 8" 29.03.2017

بعد الكارثة التي ألحقت بشركة سامسونغ، إثر مشكلة اشتعال البطارية بجهازها نوت7، التي دفعت الشركة لسحبه من الأسواق، تطلق سامسونغ جهازها الجديد إس 8 بتقنيات عالية وخدمات ذكية، علّها تستعيد ثقة زبائنها من جديد.
Das Bild zeigt den Dirror mit der DW-Autorin Daniela Späth. Copyright: DW/D. Späth

منزل المستقبل .. أوامر صوتية ونصية لتشغيل الأجهزة 14.03.2017

يعمل مارك زوكربرغ مؤسس فيسبوك على تطوير مساعده الشخصي الرقمي "غارفيس" لتشغيل الأجهزة المنزلية عن طريق الرسائل النصية فقط، بينما تفضل شركات أخرى تطوير التحدث مع الأجهزة في المنزل الذكي عبر الأوامر الصوتية.
The lobby of the CIA Headquarters Building in Langley, Virginia, U.S. on August 14, 2008. REUTERS/Larry Downing/File Photo TPX IMAGES OF THE DAY

وكيليكس: سي آي إيه تتجسس من خلال تلفزيون سامسونغ 08.03.2017

كشفت تسريبات جديدة لموقع وكيليكس أن وكالة الاستخبارات الأمريكية تستخدم الهواتف الذكية، وأجهزة التلفزيون، خاصة من ماركة سامسونغ، للتجسس على الأشخاص في عدد من دول العالم. فكيف تقوم بذلك وأين؟
26.02.2017+++ Arto Nummela, CEO of Nokia-HMD, holds up Nokia 3310 device during presentation ceremony at Mobile World Congress in Barcelona, Spain, February 26, 2017. REUTERS/Paul Hanna

في معرض برشلونة هواتف حديثة خارقة مع حنين للماضي 28.02.2017

مع افتتاح أكبر معرض للهواتف النقالة في العالم، تتنافس الشركات لجذب الانتباه، وكلها طموح بأن تحجز حصة أكبر من كعكة السوق المتنامية. وإلى جانب آخر صيحات الهواتف الذكية، عادت هواتف قديمة للعمل من جديد.
12.01.2017 +++ SEOUL, SOUTH KOREA - JANUARY 12: Lee Jae-Yong, vice chairman of Samsung arrives at the office of the independent counsel on January 12, 2017 in Seoul, South Korea. The independent counsel team investigating the peddling scandal involving South Korean President Park Geun-hye and her confidant Choi Soon-sil summoned Samsung Group Vice Chairman Lee Jae-yong for questioning on charges of perjury as he allegedly lied about the money Samsung donated to Choi through multiple channels in the parliamentary hearings last month. (Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images)

استجواب رئيس سامسونغ في فضيحة تطال الرئيسة الكورية الجنوبية 12.01.2017

في إطار فضيحة استغلال نفوذ وفي إجراء قد يؤدي لعزل رئيسة كوريا الجنوبية من منصبها، استجوب الادعاء الخاص رئيس مجموعة سامسونغ. ولا تزال الرئيسة، باك جون هاي، في منصبها لكنها جردت من صلاحياتها بانتظار قرار المحكمة الدستورية.
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