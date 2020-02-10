سامسونغ تواصل الرهان على الهواتف القابلة للطي

كشفت شركة سامسونغ إلكترونكس النقاب عن هاتف ذكي قابل للطي كما زودت أجهزتها الرئيسية الأخرى بتكنولوجيا شبكات الجيل الخامس في إطار كفاحها للاحتفاظ بوضعها كأكبر شركة للهواتف الذكية في العالم.

وتأتي المحاولة الثانية من سامسونغ لإطلاق هاتف قابل للطي، بعدما أطلقت في العام الماضي هاتفاً بعد تأجيل في إطار المنافسة بين الشركة الكورية الجنوبية مع أبل، منافستها التقليدية في سوق الهواتف الذكية الفاخرة، فضلاً عن شركات صينية صاعدة مثل هواوي التي انتزعت نصيباً من مبيعات الشركة في الصين وأوروبا.

وأطلقت هواوي هواتف قابلة للطي في الصين فقط بينما لم تطلق أبل أي هاتفبتكنولوجيا الجيل الخامس.

وهاتف سامسونغ الجديد القابل للطي، غالاكسي زد فليب، على شكل مربع كبير عند طيه ويمكن بسطه ليبدو مثل معظم الهواتف الذكية. وقال مسؤولون تنفيذيون في سان فرانسيسكو إن سعره سيبدأ من 1380 دولاراً أمريكياً وسيكون متاحاً بدءا من يوم الجمعة المقبل بالألوان الأرجواني والأسود والذهبي.

وكان هاتف سامسونغ السابق القابل للطي غالاكسي فولد أكبر حجماً ويفتح على شكل كتاب وقوبل بانتقادات شديدة بسبب شكله. وكان مزودا بشاشة بلاستيكية وطُرح بسعر يقترب من 2000 دولار أمريكياً.

وقالت سامسونغ إن النسخ الثلاث من هاتفها الجديد غالاكسي إس20 ستكون أغلى من الهواتف السابقة عند طرحها في مارس/ آذار بسعر يبدأ من 999 دولاراً أمريكياً.

وستكون الهواتف الجديدة مزودة بتكنولوجيا شبكات الجيل الخامس بينما يقتصر غالاكسي زد فليب على تكنولوجيا الجيل الرابع.

وتربعت سامسونغ على عرش الهواتف المحمولة في عام 2019 إجمالاً بعدما سيطرت على 21.6 في المئة من السوق العالمية، وفقاً لبيات شركة (آي.دي.سي) للمعلومات.

غير أنها فقدت الصدارة لصالح أبل في الربع الأخير بعدما ساعدت هواتف آيفون 11، الأرخص سعراً والتي أطلقت في الربع الثالث، الشركة الأمريكية على تسجيل أفضل نمو منذ عام 2015.

وتواجه سامسونغ منافسة شرسة عالميا أيضاً من هواوي التي جاءت في المرتبة الثالثة بفارق بسيط في الربع الأخير برغم أنها محاصرة وسط معركة بين الولايات المتحدة والصين تتعلق بالأمن والتكنولوجيا، خاصة في شبكات الجيل الخامس.

ع.غ/ إ.ف (رويترز)