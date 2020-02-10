 سامسونغ تواصل الرهان على الهواتف القابلة للطي | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 12.02.2020

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علوم وتكنولوجيا

سامسونغ تواصل الرهان على الهواتف القابلة للطي

في إطار رهان سامسونغ على الهواتف القابلة للطي طرحت في الشركة هاتفها الجديد غالاكسي زد فليب بشكله المربع وسعره الأقل مقارنة بأول هاتف قابل للطي طرحته الشركة الذي لاقى انتقادات شديدة.

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هواوي وغالاكسي وآي فون .. أي كاميرا الأفضل

كشفت شركة سامسونغ إلكترونكس النقاب عن هاتف ذكي قابل للطي كما زودت أجهزتها الرئيسية الأخرى بتكنولوجيا شبكات الجيل الخامس في إطار كفاحها للاحتفاظ بوضعها كأكبر شركة للهواتف الذكية في العالم.

وتأتي المحاولة الثانية من سامسونغ لإطلاق هاتف قابل للطي، بعدما أطلقت في العام الماضي هاتفاً بعد تأجيل في إطار المنافسة بين الشركة الكورية الجنوبية مع أبل، منافستها التقليدية في سوق الهواتف الذكية الفاخرة، فضلاً عن شركات صينية صاعدة مثل هواوي التي انتزعت نصيباً من مبيعات الشركة في الصين وأوروبا.

وأطلقت هواوي هواتف قابلة للطي في الصين فقط بينما لم تطلق أبل أي هاتفبتكنولوجيا الجيل الخامس.

وهاتف سامسونغ الجديد القابل للطي، غالاكسي زد فليب، على شكل مربع كبير عند طيه ويمكن بسطه ليبدو مثل معظم الهواتف الذكية. وقال مسؤولون تنفيذيون في سان فرانسيسكو إن سعره سيبدأ من 1380 دولاراً أمريكياً وسيكون متاحاً بدءا من يوم الجمعة المقبل بالألوان الأرجواني والأسود والذهبي.

وكان هاتف سامسونغ السابق القابل للطي غالاكسي فولد أكبر حجماً ويفتح على شكل كتاب وقوبل بانتقادات شديدة بسبب شكله. وكان مزودا بشاشة بلاستيكية وطُرح بسعر يقترب من 2000 دولار أمريكياً.

وقالت سامسونغ إن النسخ الثلاث من هاتفها الجديد غالاكسي إس20 ستكون أغلى من الهواتف السابقة عند طرحها في مارس/ آذار بسعر يبدأ من 999 دولاراً أمريكياً.

وستكون الهواتف الجديدة مزودة بتكنولوجيا شبكات الجيل الخامس بينما يقتصر غالاكسي زد فليب على تكنولوجيا الجيل الرابع.

وتربعت سامسونغ على عرش الهواتف المحمولة في عام 2019 إجمالاً بعدما سيطرت على 21.6 في المئة من السوق العالمية، وفقاً لبيات شركة (آي.دي.سي) للمعلومات.

غير أنها فقدت الصدارة لصالح أبل في الربع الأخير بعدما ساعدت هواتف آيفون 11، الأرخص سعراً والتي أطلقت في الربع الثالث، الشركة الأمريكية على تسجيل أفضل نمو منذ عام 2015.

وتواجه سامسونغ منافسة شرسة عالميا أيضاً من هواوي التي جاءت في المرتبة الثالثة بفارق بسيط في الربع الأخير برغم أنها محاصرة وسط معركة بين الولايات المتحدة والصين تتعلق بالأمن والتكنولوجيا، خاصة في شبكات الجيل الخامس.

ع.غ/ إ.ف (رويترز)

  • Mobiltelefon - Nokia Communicator 9110 (picture-alliance/dpa)

    دع الموبايل وابدأ الحياة!

    أشد الضرر يقع على المراهقين

    أهم فئة تتعرض لإدمان الهاتف المحمول بشكل مرضي هي فئة المراهقين، وخاصة تلامذة المدارس تحت سن الثامنة عشرة، حيث تشغلهم عن دراستهم وتحصيلهم ومذاكرتهم، وأغلب المدارس في ألمانيا تمنع تشغيل الهاتف المحمول في حرم المدرسة. يشيع عبر العالم تطبيق "ميوزيكالي" الذي يعتبر وسطا اجتماعيا للمراهقين كما تُظهر الصورة.

  • Saudi Arabien moderne Menschen (picture alliance/JOKER/K. Eglau)

    دع الموبايل وابدأ الحياة!

    من أسباب الطلاق!

    تتعرض كثير من الزيجات الحديثة الى هزات خطيرة بسبب إدمان أحد أو كلا الزوجين على استخدام الهاتف المحمول وتطبيقاته الذكية. وسائل التواصل الاجتماعي باتت من أسباب الطلاق المباشرة في كثير من مناطق العالم. الزوج مشغول بعمله ، والزوجة مشغولة بصديقاتها وأصدقائها، فتكون الحياة الزوجية الجديدة بلا أمل. الصورة لعريسين شابين في الرياض بالسعودية وهما منشغلان بهواتفهما المحمولة.

  • Mann telefoniert im Freien (picture-alliance/Beyond)

    دع الموبايل وابدأ الحياة!

    سبب لتخريب العطلات

    كثير من الناس ينشغلون أثناء عطلهم باستخدام الهواتف المحمولة، وينغمسون في عوالم التواصل الاجتماعي، ومتابعة الأخبار أو متابعة أسعار البورصة، أو متابعة اخبار الأقارب والأصدقاء. بل إنّ بعضهم يتلقى إشعارات من زملائه في العمل طيلة وقت العطلة، ما يجعل عطلهم دون مذاق، ويبقى توتر العمل اليومي مرافقا لهم حتى في أجمل مناطق العالم.

  • Symbolbild - Handys in Afrika (Getty Images)

    دع الموبايل وابدأ الحياة!

    الطفولة في خطر!

    أطفال اليوم باتوا لا يعلبون، وحين يلتقون يكون هاجسهم تصفح هواتفهم، ويحدث هذا في كل مناطق العالم دون استثناء، بعضهم يمارسون ألعابا إلكترونية، وبعضهم يشاهدون فيديوهات على يوتيوب، أما البنات فيتواصلن عبر شبكات ميوزيكالي الدولية الخاصة بالمراهقات غالباً. الصورة لطفلين من إثيوبيا منشغلان بهاتف محمول غير ملتفتين إلى بعضهما ولا يلعبان.

  • Experiment Eine Woche ohne Smartphone (picture-alliance/dpa)

    دع الموبايل وابدأ الحياة!

    اسبوع بلا هواتف

    كثير من المدارس الألمانية تسعى إلى تحرير الطلبة من "عبودية" إدمان الهاتف المحمول، فتنضم مبادرة تقلل من استخدامه. في الصورة، طلبة الصف العاشر في مدرسة إعدادية بمدينة براون شفيغ بولاية سكسونيا السفلى، امتثلوا لتجربة "أسبوع دون هاتف محمول" وسلموا هواتفهم إلى مدرسيهم ومدراستهم.

  • Elektroschrott (picture alliance / JOKER)

    دع الموبايل وابدأ الحياة!

    كل سنة بهاتف جديد !

    سرعة التطور العلمي، لا تواكب سرعة نمو الدخل، وأغلب الناس ما يكاد أن يتقن استخدام الهاتف الجديد، حتى يتغير موديله، وتظهر نسخة جديدة بخدمات أفضل وسرعة أكبر، ما يعني أنّ عليه شراء جهازٍ جديدٍ ورمي جهازه القديم لأنّ أحداً لا يرضى أن يشتريه. إنه تبذير بلا حدود، والمشهد الظاهر في الصورة موجود في بيوت أغلب الناس، كوم من هواتف قديمة.

  • Kuba Frau telefoniert mit Handy in Havanna (picture-alliance/dpa/A. Ernesto)

    دع الموبايل وابدأ الحياة!

    الموبايل في الشارع سبب للحوادث

    استخدام الموبايل في الشارع أثناء المسير وأثناء قيادة السيارة والدراجة، سبب أكيد للحوادث. لذا تمنع قوانين المرور في كل العالم استخدامه أثناء السياقة بشكل مباشر. الأهم من ذلك أنّ الانسان يصبح متوفرا على الخط متى شاء أيّ شخص أن يطلبه وبذلك يفقد إلى أبدٍ خصوصية يومه. الصورة لفتاة كوبية بشارع في العاصمة هافانا وهي تستخدم هاتفها المحمول.

  • Deutschland Bundeskanzlerin Angela Merkel (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

    دع الموبايل وابدأ الحياة!

    هموم مضاعفة على الساسة

    السياسيون عبر العالم هم أكثر الناس انشغالا بسبب الهاتف المحمول، وكثير منهم يستعمل هواتف للعمل والمكتب والاتصال العام والبرلمان إضافة الى الهاتف الشخصي، ما يجعل أوقاتهم كلها مشغولة باستمرار، ويتساءل المرأ كيف يتخذون قراراتهم وسط كل هذا الانشغال المزمن؟ في الصورة المستشارة الألمانية انغيلا ميركل تتكلم بهاتفها المحمول بمقر البرلمان الألماني (بوندستاغ) في برلين.

  • Junge Menschen Smartphone Symbolbild (Fotolia/william87)

    دع الموبايل وابدأ الحياة!

    الأسرة يهددها الموبايل !

    وحدة الأسرة واجتماعها في دفء البيت بات مهددا باستمرار بانشغال أفرادها بهوافتهم المحمولة. ويعاني الآباء والأمهات من انشغال أولادهم بهواتفه إلى درجة تجعلهم ينعزلون عن محيط الأسرة واجتماعها، ويتفاقم هذا الأمر في الغرب بانشغال الجميع خارج المنزل طيلة اليوم، ويصبح اللقاء اليتيم الذي يجري يوميا لنصف ساعة أو ساعة، سببا للعتب والنكد، أو يتحول إلى مجرد أمنية.

  • Ohrenschmerzen (Colourbox/A. Furman)

    دع الموبايل وابدأ الحياة!

    مرض رقبة الموبايل

    تشير دراسات إلى أننا نحدّق نحو أربع ساعات يومياً باتجاه الأسفل أي باتجاه شاشة الهاتف. وهذا يضر بالعمود الفقري. فوزن الرأس يصل لخمسة كيلوغرامات. وعندما يميل إلى الأمام بقوة، يزداد وزنه أكثر، ليصل حتى سبعة وعشرين كيلوغراما، أي بوزن ثلاثة صناديق مشروبات تقريباً. تخيل أن فوق رقبتك يومياً 3 صناديق مشروبات غازية ! ملهم الملائكة

    الكاتب: ملهم الملائكة


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