سامسونغ تفتتح مساحات تفاعلية لتسويق أحدث إصدارات غلاكسي

أعلنت شركة "سامسونغ إلكترونيكس" الكورية الجنوبية للإلكترونيات" الثلاثاء (17 يناير/ كانون الثاني 2023) أنها ستفتح 29 مساحة تفاعلية لتجربة Galaxy حول العالم حيث ستسمح هذه الأماكن للزوار والمشجعين برؤية الأجهزة والابتكارات التي تم الكشف عنها حديثًا والتفاعل معها وذلك بحسب ما نشر الموقع الرسمي لسامسونغ.

ومن المقرر أن تقدم أكبر شركةلتصنيع الهواتف الذكية في العالم في هذا الحدث الذي أطلقت عليه اسم Galaxy Unpacked آخر ما انتجته كصانعها من هواتف "غالاكسي إس" الذكية الجديدة وذلك في الأول من شباط/فبراير المقبل حيث قالت الشركة أن هذا الحدث هو الأول والذي يتم علانية منذ نحو ثلاث سنوات بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد في تعطيل الحدث نصف السنوي غير المتصل بالإنترنت.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أنه من المتوقع أن تكشف الشركة خلال الحدث المقبل عن الهواتف الذكية الرائدة "غالاكسي إس 23" . وتم الكشف عن سلسلة الهواتف الذكية "غالاكسي إس 22" في شباط/فبراير الماضي.

وقالت "ستيفاني تشوي"، نائبة الرئيس التنفيذي ورئيسة قسم التسويق عبر موقع الشركة الالكتروني إن "تقديم الابتكار هو أكثر من مجرد وضع جهاز آخر في أيدي العملاء". "يتعلق الأمر بتزويدهم ببوابة مفتوحة لتجارب جديدة، والاتصالات اليومية والقدرة على تغذية شغفهم بطرق جديدة. وتابعت: "نحن متحمسون لتوسيع مساحات تجربة غالاكسي لتزويد المزيد من الأشخاص حول العالم بنظرة شخصية وغامرة لكل ما تقدمه تكنولوجيا سامسونغ ونهجنا في الابتكار الهادف".

وبحسب سامسونغ فهناك خمسة مواقع رئيسية حول العالم بالإضافة الى عشرات المواقع الأخرى الأصغر والمنتشرة في العديد من الدول. حيث سيكون العرض الأول للشركة في الولايات المتحدة في سان فرانسيسكو وفي لندن عاصمة المملكة المتحدة، وكذلك في العاصمة الفرنسية باريس وفي سنغافورة بالإضافة إلى الموقع الرئيسي الخامس في دبي. كما سيكون هناك مراكز أصغر قي دول مثل الصين وتايلاند واليابان كندا.

وذكرت الشركة أن مقر الشركة في ألمانيا الكائن في مدينة دوسيلدورف في ولاية شمال الراين فيستفاليا سيشهد مراسم الكشف عن المنتجات الجديدة، بالإضافة إلى فتح المجال للجمهور من أجل التفاعل وتجربة الأجهزة الجديدة.

وبحسب الموقع الألماني تيلتاريف والمتخصص في الشؤون التقنية فإن بعض التسريبات عن جهاز Galaxy S23 خرجت للعلن، حيث يقال إن الإطار المعدني في الجهاز اختلف عن الهاتف السابق S22 بكونه أكثر سمكا قليلا كما أن هناك اختلافا في حجم وشكل الكاميرا للجهاز، كما أنه تم وضع مفاتيح الصوت وزر الطاقة بشكل اعلى قليلا من السابق على الجهة اليمنى من الجهاز. وبحسب الموقع فإن الأجهزة الجديدة ستكون جميعها بسعة 256 غيغابايت وليس أقل، ما سيتيح المزيد من المساحة التخزينية للأجهزة، في ظل استخدام كاميرات أكثر دقة وحساسية أفضل تجاه الضوء ولا سيما خاصية التصوير الليلي الذي ستكشف عنه الشركة عبر منتوجها الجديد Galaxy S23.

ع.أ.ج/و.ب (د ب ا، موقع سامسونغ )