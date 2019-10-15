"سامسونغ" تعتزم سد ثغرة أمنية في هواتف "غلاكسي"

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم الجمعة (18 أكتوبر/تشرين الأول 2019)، أنها ستصدر مطلع الأسبوع المقبل تحديثًا للبرامج لمعالجة ثغرة أمنية كبيرة ظهرت على هواتف غلاكسي الرائد من إنتاجها. وتعد الثغرة أحدث واقعة خلل تكنولوجي لأكبر شركة تصنيع هواتف ذكية في العالم، حسب ما أفادت وكالة أنباء "بلومبرغ".
ولاحظ مستخدمو الهاتف خلال الأيام القليلة الماضية أن الماسح الضوئي، لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية الموجود على شاشات هواتف سامسونغ المستخدم، لفتح الهواتف من أحدث إصدار لطرازي "غلاكسي إس 10" و "نوت 10"، يمكن خداعه ببصمات أصابع غير مسجلة أو عن طريق حامي الشاشة المصنوع من السيليكون، كما يمكن خداعه عند الموافقة على سداد المدفوعات عبر تلك الأجهزة.
وفي أعقاب تقرير أولي نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، تزايد القلق بشأن النطاق المحتمل لهذه الثغرة الأمنية، الذي قد يجعل بيانات مستخدمي غلاكسي الشخصية، ومحافظهم الإلكترونية عرضة للاختراق. ونصحت سامسونغ مستخدمي هذه الهواتف في بيان بإزالة أي واق للشاشة من السيليكون، وحذف بصمات أصابعهم المسجلة على الهواتف وإعادة تسجيلها وانتظار إصدار تحديث البرامج.
ر.م/ع.ج.م ( د ب أ)
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في معرض برشلونة هواتف حديثة خارقة مع حنين للماضي
العودة للبدايات
الشركة الفنلندية المصنعة لهواتف نوكيا، أعادت أحد هواتفها الشهيرة للحياة. نوكيا 3310 صار متاحا من جديد. البطارية تستمر لـ22 ساعة في حالة الكلام المتواصل. وفي حالة عدم الاستخدام تبقى البطارية شهرا كاملا دون حاجة للشحن. وحتى لعبة "سناك" الشهيرة موجودة على الهاتف. ومن خلال البطاريات المتطورة لبقية هواتفها الذكية ترغب الشركة في تعزيز قدرتها التنافسية.
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في معرض برشلونة هواتف حديثة خارقة مع حنين للماضي
طموح بالعودة للمنافسة
ثلاثة موديلات جديدة من الفئة المتوسطة، ترغب شركة "HMD" بطرحها تحت ماركة نوكيا. فالشركة مصممة على العودة للمنافسة العالمية، التي زادت شراسة في ظل صعود شركات أخرى وتراجع نوكيا. في العام الماضي تم بيع مليار ونصف هاتف ذكي. صدارة السوق بحوزة شركة أبل، متبوعة بالمنافس الشرس سامسونغ.
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في معرض برشلونة هواتف حديثة خارقة مع حنين للماضي
لعشاق الأزرار
كذلك ماركة بلاك بيري الرائدة تعود للماضي: هاتفها الذكي "كي ون" مزود بلوحة مفاتيح حقيقية. إنه الجهاز الأول منذ انتقال بلاك بيري بفرعيها التطوير والإنتاج لملكية الشركة الصينية TCL المعروفة بإنتاجها لهواتف ألكاتيل. وترغب بأخذ موقع لها في السوق.
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في معرض برشلونة هواتف حديثة خارقة مع حنين للماضي
التأني بدل الاستعراض
عادة تكشف سامسونغ في معرض برشلونة السنوي عن أحدث هواتفها الذكية من فئة غالاكسي. ولكن في هذا العام اختلف الوضع. بعد النكسة التي تعرضت لها الشركة بسبب نوت 7، فضلت سامسونغ الاستغناء عن الاستعراض الكبير وقدمت حاسوبا لوحيا (تابلت) فقط، وهو "غالاكسي تاب إس3". وبحسب الشركة مازالت هناك فرصة لاقتناص حصة أكبر في السوق، وخاصة في الفئة الأغلى من الهواتف.
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في معرض برشلونة هواتف حديثة خارقة مع حنين للماضي
أكثر من مجرد جهاز لوحي
"غالاكسي بوك" هو جهاز لوحي قابل للتحويل، وذلك بفضل إمكانية وصله بلوحة مفاتيح خارجية، ليتحول بذلك إلى كمبيوتر محمول صغير. ولكن ماذا عن الهاتف المرتقب غالاكسي إس 8؟ من المنتظر إطلاقه في نيسان/أبريل المقبل. وهذه الأسابيع المتبقية تمثل فرصة لشركات أخرى كي تحقق مبيعات جيدة.
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في معرض برشلونة هواتف حديثة خارقة مع حنين للماضي
المنافسة لا تنام
هاواي لديها طموح كبير: الشركة الصينية عازمة على الإطاحة بسامسونغ من موقعها كصاحبة ثاني أكبر حصة في السوق. موديلان جديدان تم طرحمها في برشلونة،P10 وP10 بلس. والجديد بهما هو الكاميرا التي تم تطويرها بالتعاون مع الشركة الشهير لايكا، إضافة إلى جودة التصنيع. كما أن الهاتف الجديد قابل للشحن بسرعة وبطاريته لا تنفد إلا بعد يومين.
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في معرض برشلونة هواتف حديثة خارقة مع حنين للماضي
الاتصال بالساعة
ساعتا هاواي الذكية "واتش كلاسيك" و"واتش 2" تمتلكان مساحة تخزين تبلغ 4 غيغا بايت. ومع خاصية الدفع من غوغل، يمكن الدفع مع هاتين الساعتين. مع ساعة "واتش 2" الأغلى ثمنا، والمزودة بمكان لبطاقة هاتف (سيم كارد)، يمكن الاتصال مباشرة دون حاجة لهاتف.
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في معرض برشلونة هواتف حديثة خارقة مع حنين للماضي
الاعتماد على الحجم الكبير
الشركة الكورية الجنوبية "إل جي" أطلقت هاتفا جديدا بشاشة ذات قياس غريب (18:9). هاتف جي 6 يمكن حمله بيد واحدة ولكنه يقدم لك شاشة أكبر حجما. وتأمل الشركة بأن يكون الهاتف الجديد فرصتها لتحقيق أرقام مبيعات جيدة، بعد الخسائر التي تكبدتها الشركة العام الماضي.
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في معرض برشلونة هواتف حديثة خارقة مع حنين للماضي
المستقبل مع شبكات الجيل الخامس؟
موضوع كبير يتم التركيز عليه في معرض برشلونة، وهو شبكات الجيل الخامس "G5". قطاع الهواتف يحلم بالشبكة خارقة السرعة التي ستكون ثورية في سرعة نقل البيانات. هاتف "XZ" من شركة سوني اليابانية مزود بخاصية العمل مع الشبكة المستقبلية. ولكن هناك أمامنا أعوام من الانتظار والتجارب قبل أن تصبح هذه الشبكة متوفرة للجميع. نيكولاس مارتن/ف.ي